Près de 400 effets indésirables répertoriés dans les notices de vaccins – voir tableau 2

Les notices d’emballage sont disponibles en ligne pour tous les vaccins homologués aux États-Unis d’Amérique. En plus de contenir des informations pratiques pour les cliniciens qui administrent les vaccins, les notices offrent aux membres du public l’une de leurs seules opportunités d’en savoir plus sur les contre-indications, les avertissements, les précautions et – peut-être le plus important – effets indésirables potentiels.

Les encarts communiquent les informations sur les effets indésirables dans deux sections distinctes: «Expérience des essais cliniques» (section 6.1) et «Données provenant de l’expérience post-commercialisation» des États-Unis d’Amérique ou d’autres pays (section 6.2). En avril 2020, Children’s Health Defence a résumé les données post-commercialisation de plus de trois douzaines de vaccins administrés systématiquement aux nourrissons, enfants et adolescents américains. Ce décompte a montré que les vaccins vantés pour la prévention de 13 maladies (tableau 1) ont été liés à au moins 217 résultats médicaux indésirables signalés après l’homologation, y compris des infections graves, des maladies auto-immunes, des allergies potentiellement mortelles et la mort.

Comme indiqué en avril, la liste post-commercialisation est loin d’être exhaustive, car les fabricants ont la latitude de décider des résultats à lister dans les encarts – en utilisant des critères vagues déterminés par la gravité, la fréquence des rapports et «la force des preuves d’une relation causale». En outre, les événements indésirables liés aux vaccins sont notoirement sous-déclarés, notamment parce que les facultés de médecine n’apprennent pas aux médecins à reconnaître les blessures causées par les vaccins. Mais à quoi ressemblerait le tableau si les effets indésirables observés lors des essais cliniques étaient également ajoutés à la liste?

Cette combinaison d’essais cliniques et de données post-commercialisation présente un tableau dramatique, avec près du double du nombre total de résultats post-vaccinaux indésirables…

Double problème

La défense de la santé des enfants peut désormais répondre à cette question. Le graphique révisé (tableau 2) comprend les effets indésirables rapportés dans les sections d’essais cliniques de 41 marques de vaccins couvrant la diphtérie, l’Haemophilus grippal (influenzae) de type b, l’hépatite A, l’hépatite B, le papillomavirus humain, la grippe, l’infection à méningocoque, la coqueluche, l’infection pneumococcique, la polio, rotavirus, tétanos et varicelle. Cette combinaison d’essais cliniques et de données post-commercialisation présente un tableau dramatique, avec près du double du nombre total de résultats post-vaccinaux indésirables – 397 types de réactions différents signalés avant et après l’homologation.

Bien qu’environ 400 événements indésirables soient un nombre qui donne à réfléchir, encore une fois, c’est probablement une sous-estimation. En effet, la plupart des essais cliniques suivent les participants pendant une période absurdement courte – trois jours ici, sept jours là-bas – et ne saisissent pas les problèmes qui surviennent au-delà de cette brève fenêtre, même si les cliniciens reconnaissent (et la littérature scientifique le confirme) que les réactions aux vaccins ne sont pas toujours immédiats ou aigus. De plus, même pour ces quelques jours de surveillance, les encarts sont souvent peu détaillés, ne citant qu’une poignée d’événements indésirables recueillis à partir d’une liste prédéterminée de réactions «sollicitées» et n’acceptant que parfois des commentaires «non sollicités». En outre, le fait que les essais cliniques de vaccins comparent généralement le vaccin à un vaccin plutôt qu’un vaccin à un placebo inerte permet de détourner facilement l’attention des effets indésirables spécifiques en citant simplement des «taux similaires» d’effets indésirables dans les deux groupes.

… Et que les vaccins peuvent provoquer les maladies mêmes – ou les conséquences néfastes de ces maladies – qu’ils sont censés prévenir.

Thèmes des essais cliniques

La discussion d’avril sur les événements indésirables post-commercialisation a relevé plusieurs thèmes, y compris le fait que tous les vaccins sont capables de produire des effets indésirables (bien que Gardasil et Gardasil 9 soient macabres) et que les vaccins peuvent provoquer les maladies mêmes – ou les conséquences indésirables de ces maladies – qui ils sont censés empêcher. Les données des essais cliniques renforcent ces points et mettent également en évidence de nouveaux thèmes:

Les effets indésirables signalés à la suite des essais cliniques ne correspondent pas nécessairement aux effets indésirables signalés après l’homologation. C’est particulièrement le cas pour les décès liés à la vaccination; alors que la liste d’avril post-commercialisation uniquement ne comprenait que deux catégories de décès associés à six vaccins, l’ajout de données d’essais cliniques porte le total à 40 types de décès associés à 13 vaccins.

C’est particulièrement le cas pour les décès liés à la vaccination; alors que la liste d’avril post-commercialisation uniquement ne comprenait que deux catégories de décès associés à six vaccins, l’ajout de données d’essais cliniques porte le total à 40 types de décès associés à 13 vaccins. Des proportions importantes de participants aux essais cliniques de vaccins présentent des réactions désagréables, notamment fièvre, frissons, douleurs, nausées, diarrhée, vomissements, maux de tête, éruptions cutanées, perte d’appétit et irritabilité. Par exemple, dans les essais cliniques du vaccin Pentacel à cinq volets (diphtérie, tétanos, coqueluche, Haemophilus influenzae de type b et polio) – sous la forme d’une série de quatre doses commençant à l’âge de six semaines – près de la moitié des jeunes enfants (48 %) ont ressenti une «sensibilité» au site d’injection après la première dose (définie comme des «gémissements» ou des pleurs lorsque le bras ou la jambe a été touché ou déplacé); à peu près le même pourcentage (46%) ont souffert de «léthargie», 59% ont pleuré «inconsolablement» et 77% étaient «difficiles» ou «irritables». Chez les adolescents, le vaccin Adacel administré comme rappel contre le tétanos-diphtérie-coqueluche acellulaire (Tdap) a provoqué une douleur au site d’injection chez près de huit adolescents sur dix (78%) et un participant à l’étude sur cinq (20%) a éprouvé une douleur évaluée comme « modéré à sévère. » Plus des deux cinquièmes (44%) souffraient de maux de tête.

Par exemple, dans les essais cliniques du vaccin Pentacel à cinq volets (diphtérie, tétanos, coqueluche, Haemophilus influenzae de type b et polio) – sous la forme d’une série de quatre doses commençant à l’âge de six semaines – près de la moitié des jeunes enfants (48 %) ont ressenti une «sensibilité» au site d’injection après la première dose (définie comme des «gémissements» ou des pleurs lorsque le bras ou la jambe a été touché ou déplacé); à peu près le même pourcentage (46%) ont souffert de «léthargie», 59% ont pleuré «inconsolablement» et 77% étaient «difficiles» ou «irritables». Chez les adolescents, le vaccin Adacel administré comme rappel contre le tétanos-diphtérie-coqueluche acellulaire (Tdap) a provoqué une douleur au site d’injection chez près de huit adolescents sur dix (78%) et un participant à l’étude sur cinq (20%) a éprouvé une douleur évaluée comme « modéré à sévère. » Plus des deux cinquièmes (44%) souffraient de maux de tête. Les essais cliniques documentent également des réactions plus graves susceptibles de provoquer des problèmes à long terme. Les effets indésirables particulièrement préoccupants – en particulier chez les jeunes – comprennent l’asthme, les convulsions, les problèmes cardiaques, les problèmes de sommeil et les douleurs articulaires et musculaires. Neuf vaccins mentionnent l’anorexie comme une réaction d’essai clinique. Étonnamment, alors que de nombreuses notices d’emballage mentionnent des conditions graves et potentiellement à vie comme la myélite transverse (11 vaccins) et le syndrome de Guillain-Barré (20 vaccins) dans leur section post-commercialisation, seules quelques-unes les citent comme résultat d’un essai clinique malgré des centaines d’études publiées indiquant apparition après la vaccination.

Les effets indésirables particulièrement préoccupants – en particulier chez les jeunes – comprennent l’asthme, les convulsions, les problèmes cardiaques, les problèmes de sommeil et les douleurs articulaires et musculaires. Neuf vaccins mentionnent l’anorexie comme une réaction d’essai clinique. Étonnamment, alors que de nombreuses notices d’emballage mentionnent des conditions graves et potentiellement à vie comme la myélite transverse (11 vaccins) et le syndrome de Guillain-Barré (20 vaccins) dans leur section post-commercialisation, seules quelques-unes les citent comme résultat d’un essai clinique malgré des centaines d’études publiées indiquant apparition après la vaccination. Les blessures intentionnelles et non intentionnelles sont plus importantes dans les données des essais cliniques que dans les rapports post-commercialisation, en particulier en association avec Gardasil et certains vaccins antiméningococciques (en abrégé MenACWY). Ces événements comprennent une intoxication alcoolique et une surdose de drogue; pensées ou tentatives suicidaires; blessures à la tête et aux membres; et les chutes entraînant des blessures. Notant que la syncope (évanouissement) est une réaction post-vaccination courante chez les adolescents et les jeunes adultes, le CDC déclare: «En 2005, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a commencé à détecter une tendance à l’augmentation des rapports de syncope qui coïncidait avec l’homologation de 3 vaccins pour adolescents: virus du papillome humain (HPV), MenACWY et Tdap. Le risque de blessures secondaires graves, notamment une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale, est particulièrement préoccupant chez les adolescents. (L’un des volontaires en bonne santé dans les essais cliniques en cours pour le vaccin Moderna Covid-19 a illustré ce point précis, échappant de peu à une blessure lorsque sa petite amie l’a surpris au milieu d’un évanouissement.)

Ces événements comprennent une intoxication alcoolique et une surdose de drogue; pensées ou tentatives suicidaires; blessures à la tête et aux membres; et les chutes entraînant des blessures. Notant que la syncope (évanouissement) est une réaction post-vaccination courante chez les adolescents et les jeunes adultes, le CDC déclare: «En 2005, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a commencé à détecter une tendance à l’augmentation des rapports de syncope qui coïncidait avec l’homologation de 3 vaccins pour adolescents: virus du papillome humain (HPV), MenACWY et Tdap. Le risque de blessures secondaires graves, notamment une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale, est particulièrement préoccupant chez les adolescents. (L’un des volontaires en bonne santé dans les essais cliniques en cours pour le vaccin Moderna Covid-19 a illustré ce point précis, échappant de peu à une blessure lorsque sa petite amie l’a surpris au milieu d’un évanouissement.) Illustrant comment les vaccins peuvent causer ce qu’ils sont censés prévenir, les essais cliniques du vaccin ProQuad contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle, destinés à prévenir les infections associées aux éruptions cutanées, ont mis en évidence un nombre étonnant d’éruptions cutanées. L’encart ProQuad répertorie sept types différents d’effets indésirables liés aux éruptions cutanées: «éruption cutanée», «éruption cutanée au site d’injection», «éruption de type rougeole», «éruption de type rubéole», «éruption de type varicelle», «éruption vésiculaire» et «exanthème viral» (une éruption éruptive associée à des infections virales). Dans l’essai clinique et les données post-commercialisation, l’injection de ProQuad semble également précéder de nombreuses infections, notamment la «rougeole atypique» et la rougeole, la varicelle (varicelle), la bronchite, la cellulite et d’autres infections cutanées, l’herpès simplex (boutons de fièvre), l’herpès zoster (zona) ), la grippe ou «syndrome grippal», la méningite, la pneumonie, les infections des voies respiratoires, la sinusite, les maux de gorge et autres infections virales.

Les chercheurs intéressés par des solutions plutôt que par des articles de couverture pratiques sur les coronavirus feraient bien de passer en revue les informations contenues dans les notices de vaccins.

Des mystères expliqués?

L’une des maladies auto-immunes rencontrées au cours des essais cliniques sur les vaccins contre le méningocoque et le rotavirus (et également signalée après l’homologation) est une maladie appelée maladie de Kawasaki (KD). Diagnostiquée uniquement sur la base des symptômes (forte fièvre et symptômes tels qu’éruption cutanée, rougeur et gonflement des ganglions lymphatiques), la KD est sortie de nulle part dans les années 1960 et 1970, lorsque les programmes de vaccination infantile ont commencé à se préparer. La littérature publiée confirme la vaccination Bexero méningocoque B et le rotavirus comme déclencheurs probables de la KD et, en outre, indique que de nombreux autres vaccins sont des coupables possibles, notamment ceux contre l’hépatite A, l’hépatite B, la grippe, Prevnar-13 et de multiples vaccins administrés en une seule visite de soins de santé. Des chercheurs canadiens ont identifié la KD comme une «condition d’intérêt» pour la surveillance de l’innocuité des vaccins pédiatriques.

Habituellement assez obscur, KD a fait les gros titres cette année lorsque les chercheurs ont commencé à spéculer qu’il pourrait être l’un des visages apparemment innombrables du SRAS-CoV-2. Au Royaume-Uni, premier pays au monde à commencer à administrer (en 2015) trois doses de Bexero aux nourrissons, les chercheurs ont également été les premiers à suggérer que la KD pourrait être liée à la Covid-19. Cette semaine, un autre groupe de chercheurs a soulevé la même question à propos d’une autre maladie auto-immune à profil bas, la myasthénie grave, en se demandant si elle aussi pouvait être liée au SRAS-CoV-2. Les chercheurs intéressés par des solutions plutôt que par des articles de couverture pratiques sur les coronavirus feraient bien de passer en revue les informations contenues dans les notices de vaccins. Ces informations indiquent clairement la voie à un ensemble différent de questions et réponses, concernant non seulement l’auto-immunité, mais aussi les nombreux autres problèmes de santé qui assiègent les enfants américains.

Tableau 1. Examen des notices des emballages de vaccins

Tableau 2. Effets indésirables rapportés lors des essais cliniques et après la commercialisation dans les notices de vaccins, par système corporel

Body System Medical Disorder Reported in Clinical

Trials Reported Post-marketing Allergic (6) Allergic reactions/

hypersensitivity Varivax ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flublok, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menveo, Pediarix, Pentacel, Quadracel, Recombivax, Tenivac, Trumenba, Twinrix Allergy to vaccine Gardasil/Gardasil 9 Anaphylaxis and

anaphylactoid reactions, including shock Bexero, Fluarix, MMR-II ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menveo, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, RotaTeq, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Varivax Angioedema,

angioneurotic edema Menveo, MMR-II, Recombivax ActHIB, Adacel, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, Kinrix, Menactra, Menomune, MMR-II, Pediarix, PedvaxHIB, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, RotaTeq, Tenivac, Twinrix, Varivax Serum sickness Afluria, Engerix-B, Fluarix, Havrix, Pneumovax-23, Recombivax, Twinrix Urticaria [hives] Engerix-B, Havrix,

MMR-II, PedVaxHIB, Prevnar-13, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax ActHIB, Adacel, Afluria, Boostrix, DT, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, Quadracel, Recombivax, RotaTeq, Tenivac, Twinrix Autoimmune (15) Autoimmune diseases Gardasil/Gardasil 9 Autoimmune thyroiditis Gardasil/Gardasil 9 Celiac disease Gardasil/Gardasil 9 Cutaneous lupus

erythematosus Gardasil/Gardasil 9 Diabetes mellitus

(insulin-dependent) Boostrix,

Gardasil/Gardasil 9, Pediarix, Pneumovax-23 MMR-II Graves’/Basedow’s

disease Gardasil/Gardasil 9 Guillain-Barré syndrome

(GBS) IPOL, MMR-II, PedVaxHIB Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, MMR-II, PedvaxHIB, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Tenivac, Vaqta, Varivax Kawasaki disease Menveo, Rotarix,

RotaTeq Rotarix, RotaTeq Lupus-like syndrome Recombivax Multiple sclerosis (or

exacerbation) Gardasil/Gardasil 9 Engerix-B, Havrix,

Recombivax, Twinrix Pancreatitis MMR-II, Pneumovax-23 Gardasil/Gardasil 9, MMR-II Rheumatoid arthritis/juvenile

rheumatoid arthritis Gardasil/Gardasil 9 Scleroderma Gardasil/Gardasil 9 Systemic lupus

erythematosus Gardasil/Gardasil 9 Recombivax Thrombocytopenia/idiopathic

thrombocytopenic purpura (ITP) [low platelets] Daptacel, Gardasil/Gardasil 9, MMR-II, PedVaxHIB Afluria, Engerix-B, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Infanrix, Kinrix, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Rotarix, Twinrix, Vaqta, Varivax Blood/lymphatic system

(11) Anemia (aplasic or

hemolytic) Gardasil/Gardasil 9,

Pneumovax-23, ProQuad, Varivax Epistaxis [nosebleed] FluMist, ProQuad Extravasation [blood

vessel leakage] ProQuad Hematochezia [bloody

stools] RotaTeq ProQuad, Rotarix,

RotaTeq Hemorrhage Gardasil/Gardasil 9 Increased erythrocyte

sedimentation rate Recombivax Leukocytosis [increased

white blood cells] MMR-II MMR-II, Pneumovax-23 Lymphadenitis/swollen

lymph nodes Adacel Boostrix, Pneumovax-23,

ProQuad Lymphadenopathy,

including regional Engerix-B, Havrix, MMR-II, Recombivax, Varivax Boostrix, Daptacel, DT, Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menveo, MMR-II, PedvaxHIB, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Tenivac Neutropenia, chronic Pediarix Thrombocytopenia/idiopathic

thrombocytopenic purpura (ITP) [low platelets]* Daptacel,

Gardasil/Gardasil 9, MMR-II, PedVaxHIB Afluria, Engerix-B, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Infanrix, Kinrix, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Rotarix, Twinrix, Vaqta, Varivax Cardiac (10) Angina pectoris Pneumovax-23, Tenivac Cyanosis* [bluish,

low oxygen] Daptacel, Hiberix, Infanrix, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, Quadracel Heart failure Pneumovax-23 Hypotension Engerix-B, Recombivax Adacel, Menactra Myocardial infarction Pneumovax-23 Myocarditis [heart

muscle inflammation] Gardasil/Gardasil 9 Adacel, Boostrix Palpitations Engerix-B, Twinrix Pericarditis [pericardial

inflammation] FluMist Pleuropericarditis Flublok (> age 50) Tachycardia [abnormally

high heart rate] Engerix-B, Fluarix,

Recombivax, Twinrix Congenital (1) Congenital anomaly Havrix Death, by cause (40) Unspecified Flublok, IPOL,

Prevnar-13, Tenivac Gardasil/Gardasil 9 Acute lymphocytic

leukemia Gardasil/Gardasil 9 Acute renal failure Gardasil/Gardasil 9 Arrhythmia Gardasil/Gardasil 9 Asphyxia Pentacel Aspiration Daptacel Autoimmune disease Gardasil/Gardasil 9 Breast cancer Gardasil/Gardasil 9 Cardiopulmonary arrest Tenivac Cardiovascular Prevnar-13,

Pneumovax-23 Cerebral hemorrhage Gardasil/Gardasil 9 Cerebrovascular

accident Gardasil/Gardasil 9 Congenital

immunodeficiency and sepsis Pediarix Convulsive disorder Pediarix Drug overdose Gardasil/Gardasil 9 Fetal MMR-II Gunshot wound Gardasil/Gardasil 9 Head trauma Pentacel Homicide Gardasil/Gardasil 9 Hyperthyroidism Gardasil/Gardasil 9 Hypovolemic septic

shock Gardasil/Gardasil 9 Infectious disease Gardasil/Gardasil 9 Intussusception RotaTeq Rotarix, RotaTeq Motor vehicle accident Gardasil/Gardasil 9 Myocardial infarction Tenivac Nasopharyngeal cancer Gardasil/Gardasil 9 Neoplasm Gardasil/Gardasil 9,

Prevnar-13 Neuroblastoma Pediarix, Pentacel Pancreatic cancer Gardasil/Gardasil 9 Peritonitis Prevnar-13 Pneumonia Rotarix Pulmonary embolism Gardasil/Gardasil 9 Pulmonary infection Prevnar-13 Pulmonary tuberculosis Gardasil/Gardasil 9 Sepsis, septic shock Gardasil/Gardasil 9,

Menveo, Prevnar-13 Stomach adenocarcinoma Gardasil/Gardasil 9 Sudden infant death

syndrome (SIDS) Menveo, Pediarix,

Pentacel, Prevnar-13, RotaTeq Infanrix Suicide Gardasil/Gardasil 9 Traumatic brain

injury/cardiac arrest Gardasil/Gardasil 9 Unexplained sudden

death Gardasil/Gardasil 9 Ear/labyrinth (8) Earache Recombivax Ear pain Engerix-B, Infanrix,

Menveo, ProQuad, Twinrix Hearing impaired Menveo Nerve deafness MMR-II MMR-II, ProQuad Otitis media/ear

infection Afluria, Fluarix,

PedVaxHIB, RotaTeq, Vaqta, Varivax MMR-II Tinnitis Engerix-B, Recombivax,

Twinrix Vertigo Havrix, Recombivax,

Twinrix Engerix-B, Fluarix,

Menveo Vestibular/balance

disorder Menveo Endocrine (6) Cushing’s syndrome Menveo Goiter Gardasil/Gardasil 9 Hyperthyroidism Gardasil/Gardasil 9 Hypothyroidism Gardasil/Gardasil 9 Thyroiditis Gardasil/Gardasil 9 Toxic nodular goiter Gardasil/Gardasil 9 Eye (17) Conjunctivitis Vaqta Eye complaints Varivax Eye irritation/itching Vaqta Eye pain Fluarix, Flulaval Eye redness Fluarix Eye swelling Bexero, Fluarix Eyelid ptosis [drooping] Menveo Eyelid swelling Fluarix, ProQuad Keratitis [corneal

inflammation] Engerix-B Ocular hyperemia [eye

inflammation] Fluzone Ocular palsies [nerve

damage] MMR-II MMR-II, ProQuad Optic

neuritis/neuropathy, papillitis [optic nerve inflammation] Gardasil/Gardasil 9,

MMR-II Engerix-B, Fluzone,

MMR-II, ProQuad, Recombivax, Twinrix Photophobia [light

intolerance] Havrix Flulaval Retinitis, necrotizing

[inflammation] MMR-II MMR-II, ProQuad,

Varivax Retrobulbar neuritis [nerve

damage] MMR-II, ProQuad Uveitis [eye

inflammation] Gardasil/Gardasil 9 Recombivax Visual disturbances Engerix-B, Recombivax,

Twinrix Gastrointestinal (21) Abdominal pain,

discomfort Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menomune, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax Fluarix, ProQuad Candidiasis ProQuad Colonic polyp Tenivac Constipation Engerix-B, Infanrix,

Vaqta, Varivax Recombivax Crohn’s disease Gardasil/Gardasil 9 Diarrhea Adacel, Afluria, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, PedVaxHIB, Prevnar-13, ProQuad, Recombivax, Rotarix, RotaTeq, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax Daptacel, FluMist, Menomune,

MMR-II, Pediarix, Pentacel Dysgeusia [altered

sense of taste] Havrix Dyspepsia [indigestion] Pneumovax-23,

Recombivax Engerix-B, Twinrix Dysphagia [swallowing

difficulties] Flulaval Gastroenteritis Flulaval, Gardasil/Gardasil 9, Kinrix, Menveo, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, Rotarix, RotaTeq, Vaqta Rotarix, RotaTeq Gastrointestinal

infection FluMist Inflammatory bowel

disease Gardasil/Gardasil 9 Inguinal hernia Menactra Intussusception,

including recurrent Rotarix, RotaTeq Rotarix, RotaTeq Mouth ulcers ProQuad Nausea Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flulaval, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menveo, MMR-II, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax Daptacel, DT, Fluarix, FluMist, Gardasil/Gardasil 9, Menomune, MMR-II, Pneumovax-23, Tdvax Swelling of mouth,

throat or tongue Fluarix Teething Afluria, Vaqta, Varivax Ulcerative colitis Gardasil/Gardasil 9,

Pneumovax-23 Vitello-intestinal duct

remnant Menveo Vomiting ActHIB, Adacel, Afluria, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Hiberix, IPOL, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, PedVaxHIB, Prevnar-13, ProQuad, Recombivax, Rotarix, RotaTeq,

Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Menomune, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23,

Tenivac General and injection

site (35) Abnormal gait Flulaval Apathy ProQuad Asthenia [fatigue,

weakness] Hiberix, Pneumovax-23,

Vaqta Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Infanrix, Menomune, Pediarix, Tenivac Body aches Adacel, Recombivax Fluarix Chest pain Pneumovax-23, Tenivac Fluarix, Flulaval, Fluzone Chills/shivering Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Menactra, , Menveo, Prevnar-13, Recombivax, Trumenba, Vaqta, Varivax Fluarix, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menomune, Twinrix Decreased limb mobility Pneumovax-23 Dehydration Kinrix, Menveo,

Pentacel, Rotarix, Vaqta Drowsiness/sleepiness ActHIB, Daptacel, Fluarix, Flulaval, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menomune, Menveo, Pediarix, PedvaxHIB Ecchymosis [bruising] Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Vaqta Engerix-B, Recombivax,

Twinrix Edema Vaqta Adacel Fatigue Afluria, Bexero, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, Prevnar-13, Recombivax, Trumenba, Twinrix, Varivax Gardasil/Gardasil 9, Menomune, Menveo Feeling hot Fluarix Fever/pyrexia ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, Pediarix, PedVaxHIB, Pentacel, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, Rotarix, RotaTeq, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax Menomune, Menveo, MMR-II, Pneumovax-23, Tdvax Hematoma Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Varivax Hypernatremia [excess

sodium] Kinrix Increased arm

circumference Adacel, Boostrix, Daptacel, Infanrix, Kinrix, Pentacel, Quadracel Increased thigh

circumference Infanrix Injected limb—extensive

swelling Boostrix, Daptacel, Infanrix, Quadracel ActHIB, Bexero, Hiberix, Menactra, Menveo Injection-site abscess Adacel, Daptacel, Fluarix, Flulaval, PedvaxHIB, Pentacel, Quadracel Injection-site bruising Afluria, Gardasil/Gardasil 9, ProQuad, Vaqta Adacel, Flulaval Injection-site

cellulitis Afluria, Daptacel, Fluarix, Flulaval, Menveo, Pediarix, Quadracel, Tenivac Injection-site pain and

other reactions (induration, warmth) ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menomune, Menveo, Pediarix, PedvaxHIB, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Tdvax, Tenivac, Twinrix Injection-site rash ProQuad, Vaqta, Varivax Daptacel, Flulaval,

IPOL, Prevnar-13 Interference with normal

activity of arm Daptacel, DT,

Prevnar-13 Itching Afluria, Varivax Lightheadedness Recombivax Listlessness Quadracel Malaise Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, Quadracel, Recombivax, Tenivac, Varivax Gardasil/Gardasil 9, Menomune, Menveo, MMR-II, Pneumovax-23, Tdvax, Twinrix Medical attention

sought Pediarix Pain in extremity Fluarix Peripheral edema ActHIB, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Tdvax, Tenivac, Varivax Severe pain Bexero Swelling Afluria, Adacel, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Fluzone, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menomune, Pediarix, PedVaxHIB, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax Menveo, MMR-II, ProQuad Tiredness Adacel, FluMist, IPOL Hepatobiliary/liver (3) Elevation of liver

enzymes Recombivax Hepatitis Menveo Havrix, Twinrix Jaundice Havrix, Twinrix Infections and

infestations (51) Appendicitis Gardasil/Gardasil 9,

Menveo Atypical measles MMR-II MMR-II, ProQuad Bronchiolitis Daptacel, Pediarix,

Pentacel, Prevnar-13, RotaTeq Bronchitis Flulaval Infanrix, ProQuad Cellulitis Daptacel, Infanrix,

Tenivac, Vaqta Daptacel, Gardasil/Gardasil 9, Infanrix, Pneumovax-23, ProQuad, Tdvax, Varivax Cellulitis-like

reaction Afluria Chlamydia Gardasil/Gardasil 9 Cholecystitis Tenivac Croup Afluria, Fluzone, Vaqta Early-onset Hib disease PedVaxHIB PedvaxHIB Glomerulonephritis Gardasil/Gardasil 9 Herpes simplex/cold

sore Varivax ProQuad Herpes zoster [shingles] ProQuad, Menactra Engerix-B, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Varivax Infection ProQuad Influenza,

influenza-like illness Engerix-B, Fluarix, Gardasil/Gardasil 9, Recombivax, Twinrix Afluria, Flulaval,Havrix, ProQuad Invasive Hib disease Pentacel Laryngitis Menveo Flulaval Laryngotracheo-bronchitis Vaqta Localized infection Tenivac Measles ProQuad Measles-like rash MMR-II, ProQuad, Vaqta MMR-II Meningitis (aseptic,

eosinophilic) Daptacel Engerix-B, FluMist, MMR-II, Pentacel, ProQuad, Twinrix, Varivax Nasal congestion Afluria, Fluarix,

Gardasil/Gardasil 9, Vaqta Pelvic inflammatory

disease Gardasil/Gardasil 9,

Menveo Pharyngitis/

nasopharyngitis Afluria, Bexero, Fluarix, Flulaval, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax,

RotaTeq, Vaqta Fluarix, Varivax Pharyngitis

streptococcal Vaqta Pharyngolaryngeal pain Fluarix Pneumonia, pneumonitis,

lobar pneumonia, bilateral pneumonia Daptacel, Gardasil/Gardasil 9, Hiberix, Menomune, Menveo, MMR-II, Pentacel, Prevnar-13, RotaTeq, Varivax MMR-II, ProQuad,

Varivax Pulmonary congestion ProQuad Pulmonary embolism Gardasil/Gardasil 9 Gardasil/Gardasil 9 Nephritis/pyelonephritis

[kidney infection] Gardasil/Gardasil 9 Pertussis Daptacel Respiratory congestion Fluarix, Vaqta Respiratory tract

infection (upper or lower) Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, PedVaxHIB, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax Infanrix, Pediarix, ProQuad Rhinitis Fluarix, Flucelvax,

MMR-II, Recombivax, Vaqta Fluarix, Flulaval,

Havrix, MMR-II, Pentacel, ProQuad Roseola Vaqta Rubella-like rash ProQuad, Vaqta Secondary bacterial

infection (skin, tissue) Varivax Sepsis Daptacel, Pediarix Sinusitis FluMist ProQuad Skin infection ProQuad Sore throat FluMist, MMR-II MMR-II, ProQuad Sneezing FluMist Staph infection Menveo Tonsillitis Fluarix Tracheitis PedVaxHIB Transmission of vaccine

virus strains RotaTeq Varicella Flulaval, Menveo Varicella (vaccine

strain) ProQuad, Varivax Varicella-like rash ProQuad, Vaqta, Varivax ProQuad Viral infection ProQuad, Vaqta Pentacel Injury (intentional

and unintentional) (10) Accidental drug ingestion Hiberix Alcohol intoxication Pneumovax-23 Fall Menactra Menveo Falling with injury Gardasil/Gardasil 9 Head injury Menveo Intentional

multiple-drug overdose Menveo Limb injury Menveo Road accident Menveo Suicidal depression Menveo Suicide attempt Menveo Investigations (6) Abnormal liver function

tests Engerix-B, Twinrix Alanine

aminotransferase increased Menveo Body temperature

increased Menveo Creatine phosphokinase

increased Havrix Diagnostic studies Pediarix Increased serum

C-reactive protein Pneumovax-23 Metabolic (3) Change in eating habits Menveo Loss of appetite,

decreased appetite Afluria, DT, Fluarix, Flulaval, FluMist, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, Kinrix, Menactra, Pediarix, Prevnar-13, Recombivax, Rotarix, Varivax Pentacel Mitochondrial

encephalomyopathy, Leigh syndrome exacerbation [neurometabolic] FluMist Musculoskeletal and

connective tissue (24) Ankylosing spondylitis

[rare arthritis] Gardasil/Gardasil 9 Arm pain Engerix-B, Vaqta Arthralgia [joint

pain] Adacel, Bexero, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, MMR-II, Menactra, Menomune, Menveo, Prevnar-13, Recombivax, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Varivax Boostrix, Engerix-B, Gardasil/Gardasil 9, IPOL, Menomune, Menveo, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Tdvax, Twinrix Arthritis Gardasil/Gardasil 9,

MMR-II Engerix-B, Flulaval,

MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Twinrix Arthropathy Gardasil/Gardasil 9 Back pain Engerix-B, Fluarix, Gardasil/Gardasil 9, Pneumovax-23, Recombivax, Twinrix, Vaqta Boostrix Bone pain Menveo Cramps Engerix-B, Recombivax Hip and wrist fracture Tenivac Hypotonia [low

muscle tone] Pentacel Daptacel, Hiberix,

Infanrix, Pediarix, Prevnar-13, Quadracel Invertebral disc

protrusion Menactra Muscle spasm Adacel Muscle

weakness/weakness Adacel, Engerix-B, Recombivax, Tenivac, Twinrix Engerix-B, Flulaval, Recombivax, Twinrix Musculoskeletal pain Fluarix ProQuad Musculoskeletal

stiffness Havrix Myalgia [muscle pain] Adacel, Afluria, Bexero, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menveo, MMR-II, Pneumovax-23, Quadracel, Recombivax, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax Boostrix, Gardasil/Gardasil 9, IPOL, Menactra, Menomune, MMR-II, ProQuad, Tdvax, Tenivac Myositis [muscle

inflammation] Adacel Neck pain Engerix-B, Fluarix,

Pneumovax-23, Recombivax Pain in extremities Fluarix, Fluzone,

Pediarix, Recombivax, Tdvax, Tenivac Psoriatic arthropathy Gardasil/Gardasil 9 Reactive arthritis Gardasil/Gardasil 9 Shoulder pain Engerix-B, Recombivax Stiff neck Recombivax, Varivax Stiffness Pneumovax-23, Vaqta,

Varivax Nervous system (45) Acute disseminated

encephalomyelitis (ADEM) Menveo, MMR-II Gardasil/Gardasil 9,

Menactra, MMR-II, ProQuad Ataxia [nervous

system dysfunction] MMR-II MMR-II, ProQuad,

Varivax Bulging fontanelle Pediarix Cerebellar ataxia Vaqta Convulsions/seizures ActHIB, Daptacel, Havrix, Hiberix, Infanrix, Menactra, Menomune, Menveo, Pediarix, PedVaxHIB, Pentacel, Prevnar-13, RotaTeq ActHIB, Adacel, Afluria, Boostrix, Daptacel, DT, Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Hiberix, IPOL, Kinrix, Menactra, MMR-II, Quadracel, Recombivax, Tdvax, Twinrix, Varivax Depressed level of

consciousness Boostrix, Pediarix,

Pentacel Dizziness Engerix-B,

Gardasil/Gardasil 9, MMR-II, Recombivax, Twinrix Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, ProQuad, Tdvax, Tenivac, Varivax Encephalitis,

vaccine-induced encephalitis [brain inflammation] MMR-II Boostrix, Engerix-B, FluMist, MMR-II, Pediarix, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax Encephalomyelitis [brain

and spinal cord] Afluria, Fluarix,

Fluzone Encephalopathy [brain

disease] MMR-II, Pentacel Afluria, Engerix-B, Flulaval, Havrix, Infanrix, MMR-II, ProQuad, Twinrix Facial palsy, Bell’s

palsy Adacel, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, FluMist, Fluzone, Menactra, Menveo, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Varivax Facial (or cranial)

nerve paralysis Adacel Flulaval Facial paresis [impaired

facial movement] Fluarix, Menveo Febrile

convulsions/seizures Afluria, Daptacel, Fluzone, Infanrix, Hiberix, Menveo, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, ProQuad, RotaTeq, Vaqta, Varivax Afluria, Daptacel, Fluzone, IPOL, MMR-II, PedvaxHIB, Pneumovax-23, ProQuad, Quadracel, Recombivax Headache Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax DT, Gardasil/Gardasil 9, Infanrix, IPOL, Menomune, Menveo, MMR-II, ProQuad, Tdvax, Twinrix Hypoesthesia [decreased

tactile sensitivity] Adacel, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, Havrix, Recombivax, Twinrix Hypokinesia [loss of

muscle movement] Flulaval Hypotonic-hyporesponsive

episode (HHE) Daptacel, Infanrix, Prevnar-13 Daptacel, Hiberix,

Kinrix, Pediarix, Pentacel, Quadracel Hypertonia Havrix Infantile spasms Daptacel, Pediarix Lethargy ActHIB, Daptacel,

FluMist, Pentacel Pediarix Limb paralysis Flulaval Measles inclusion body

encephalitis (MIBE) MMR-II MMR-II, ProQuad Migraine Adacel, Fluarix,

Twinrix Engerix-B, Recombivax Motor neuron disease Gardasil/Gardasil 9 Myelitis [spinal

cord disease] Adacel, Fluarix,

Fluzone, Havrix, Recombivax, Twinrix Nerve compression Adacel Neuralgia [nerve

pain] Afluria Neuritis (including

brachial, polyneuritis) MMR-II Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Fluzone, MMR-II, Twinrix Neuropathy,

polyneuropathy MMR-II Afluria, Engerix-B, Fluarix, Havrix, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Twinrix Numbness Varivax Paralysis Engerix-B,

Gardasil/Gardasil 9, Twinrix Paresis [partial

paralysis] Engerix-B, Twinrix Paresthesia [abnormal

skin sensations] MMR-II, Recombivax,

Twinrix Adacel, Afluria, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, Fluzone, Havrix, IPOL, Menactra, Menomune, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Tenivac, Varivax Partial seizures,

seizures Menveo Daptacel, Engerix-B,

ProQuad Presyncope [feeling

faint] Flucelvax Radiculopathy [“pinched

nerve” in spine] Pneumovax-23 Pneumovax-23, Recombivax Somnolence Engerix-B, ProQuad,

Twinrix Daptacel, DT, Flulaval,

Havrix, Hiberix, IPOL, Pediarix, Pentacel, Quadracel, Recombivax Subacute sclerosing

panencephalitis (SSPE) MMR-II MMR-II, ProQuad Syncope, vasovagal

syncope [fainting] Flublok, MMR-II,

Twinrix Adacel, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Infanrix, Kinrix, Menactra, Menomune,

Menveo, MMR-II, Pediarix, ProQuad, Recombivax, Tenivac, Trumenba Tingling Engerix-B Tonic convulsions Menveo Menveo Transverse myelitis MMR-II Afluria, Engerix-B, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Menactra, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Varivax Tremors Pneumovax-23 Flulaval, ProQuad Unresponsiveness Daptacel Psychiatric (15) Agitation Engerix-B, Twinrix IPOL, ProQuad,

Recombivax Anorexia ActHIB, Daptacel,

Havrix, Engerix-B, IPOL, Menactra, Menomune, Twinrix, Vaqta Crying (abnormal,

unusual, persistent or inconsolable) ActHIB, Daptacel, DT, Flulaval, Fluzone, Hiberix, Infanrix, IPOL, Menactra, Menveo, PedVaxHIB, Pentacel, Prevnar-13, Vaqta Pediarix Decreased sleep Prevnar-13 Depression Pneumovax-23 Disturbed sleep Recombivax, Varivax Fretfulness Daptacel Fussiness ActHIB, Daptacel,

Hiberix, Infanrix, IPOL, Pediarix, Pentacel Hypersomnia ProQuad Increased sleep Prevnar-13 Insomnia Engerix-B, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Recombivax, Twinrix, Vaqta Flulaval, Pediarix Irritability ActHIB, Afluria, , Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Menactra, Menomune, Menveo, Pediarix, PedVaxHIB, Pentacel, Prevnar-13, ProQuad, Recombivax, Rotarix, RotaTeq, Twinrix, Vaqta, Varivax MMR-II, Recombivax Nervousness Varivax Pediarix, ProQuad Restlessness Hiberix Pediarix Screaming Daptacel, Pediarix,

Pentacel, Quadracel Reproductive (2) Dysmenorrhea Fluarix Menstruation disorders Vaqta Respiratory, thoracic

and mediastinal (19) Apnea ActHIB, Daptacel Engerix-B, Hiberix, Infanrix, Kinrix, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13 Asthma, asthma-like

symptoms Daptacel, FluMist, Gardasil/Gardasil 9, Pediarix, Pentacel, Tenivac, Vaqta Engerix-B, Fluarix,

Twinrix Asthmatic crisis Gardasil/Gardasil 9 Bronchial constriction Vaqta Bronchial

hyperreactivity Havrix Bronchospasm, bronchial

spasm Daptacel,

Gardasil/Gardasil 9, MMR-II, Prevnar-13, RotaTeq Engerix-B, Fluarix, Flulaval, Gardasil/Gardasil 9, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Tenivac, Twinrix Cough Afluria, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, FluMist, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Rotarix, Vaqta, Varivax Fluarix, Fluzone,

Infanrix, MMR-II, Pediarix, Pentacel Cyanosis* [bluish

discoloration, low oxygen] Daptacel, Hiberix,

Infanrix, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, Quadracel Difficulty breathing Menactra Dyspnea [shortness

of breath] Prevnar-13 Fluarix, Flulaval, Fluzone, Havrix, Menomune, Pediarix, Quadracel, Twinrix Dysphonia [vocal

abnormalities] Flulaval Hypoxia Daptacel, FluMist Oropharyngeal pain Afluria, Flucelvax,

Flulaval, Gardasil/Gardasil 9 Fluzone, Menveo Respiratory distress Havrix Fluarix Rhinorrhea [runny

nose] Afluria, Fluarix, Flulaval, FluMist, Fluzone, HepB, MMR-II, ProQuad, Rotarix, Vaqta, Varivax Fluzone Stridor [high-pitched

wheezing] Fluarix Throat tightness Flulaval, Fluzone Upper airway swelling Menactra Wheezing FluMist, Menveo, Vaqta Fluzone, Menactra,

ProQuad Skin/ subcutaneous

tissue (33) Acute hemorrhagic edema

of infancy MMR-II MMR-II, ProQuad Alopecia [hair loss] Gardasil/Gardasil 9 Engerix-B, Recombivax, Twinrix Contact rash Varivax Dermatitis Vaqta, Varivax Diaper rash Varivax Dry skin Varivax Eczema Varivax Engerix-B, Recombivax,

Twinrix Erythema [skin

redness] ActHIB, Adacel,Afluria, Bexero, Engerix-B, Flucelvax, Fluzone, IPOL, Menactra, Menveo, PedVaxHIB, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, Twinrix,

Vaqta, Varivax Fluarix, Infanrix, Menactra, Menveo, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Tdvax Erythema multiforme [skin

disorder] Flucelvax, MMR-II, Prevnar-13 Engerix-B, Fluarix, Havrix, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Prevnar-13, Recombivax, Twinrix, Varivax Erythema nodosum [nodules

or lumps] Gardasil/Gardasil 9 Engerix-B, Recombivax,

Twinrix Exanthem/viral

exanthema [widespread rash] ProQuad, Vaqta Boostrix Facial swelling/edema Prevnar-13 Daptacel, Fluarix, MMR-II, ProQuad, Varivax Heat rash Varivax Hyperhydrosis [abnormal

sweating] Flulaval, Havrix, Twinrix Impetigo ProQuad, Varivax Lichen planus [inflammatory

skin rash] Engerix-B, Twinrix Panniculitis [disease

of fatty layer of skin] MMR-II MMR-II, ProQuad Parotitis [salivary

gland inflammation] MMR-II MMR-II, ProQuad Pigmentation disorder Gardasil/Gardasil 9 Pruritus [itchy skin] Afluria, Engerix-B, Fluarix, Havrix, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax ActHIB, Adacel, Afluria, Boostrix, Daptacel, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, Fluzone, Infanrix, Kinrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, Prevnar-13, ProQuad, Tdvax, Tenivac Psoriasis Gardasil/Gardasil 9 Purpura [red/purple

spots] MMR-II Engerix-B, MMR-II,

ProQuad Pustular psoriasis Gardasil/Gardasil 9 Rash Adacel, Afluria, Engerix-B, Flublok, Flulaval, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, PedVaxHIB, Prevnar-13, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Hiberix, Infanrix, IPOL, Menomune, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, Quadracel, Tdvax, Tenivac Rash morbilliform Vaqta Rash vesicular ProQuad, Vaqta Skin discoloration Pentacel Skin exfoliation Menveo Skin induration MMR-II, ProQuad Stevens-Johnson

syndrome [severe skin reaction] Gardasil/Gardasil 9,

MMR-II Engerix-B, Fluarix, Fluzone, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Varivax Sweating Engerix-B, Fluarix,

Flucelvax, Pneumovax-23, Recombivax, Twinrix Vesiculation MMR-II Vitiligo Gardasil/Gardasil 9 Vascular (10) Cerebrovascular

accident Kinrix, Pneumovax-23,

Tenivac ProQuad, Varivax Deep venous thrombosis Gardasil/Gardasil 9 Flushing Engerix-B, Recombivax,

Twinrix Flulaval, Fluzone Henoch-Schönlein

purpura [blood vessel inflammation] MMR-II Boostrix, Fluarix,

MMR-II, ProQuad, Varivax Pallor DT, Flulaval, Hiberix,

Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, Quadracel Petechiae [bleeding

capillaries] Engerix-B, Twinrix Pediarix, Recombivax Polyarteritis nodosa [damaged

arteries] Recombivax Raynaud’s phenomenon Gardasil/Gardasil 9 Renal vasculitis Afluria Vasculitis MMR-II Afluria, Engerix-B,

Fluarix, Fluzone, Havrix, MMR-II, Recombivax, Twinrix Urogénitale (6) Dysuria [difficult

urination] Recombivax Epididymitis [testicular

inflammation] MMR-II MMR-II, ProQuad Orchitis [inflammation

of the testes] MMR-II MMR-II, ProQuad Proteinuria Gardasil/Gardasil 9 Urinary retention Pneumovax-23 Urinary tract infection Gardasil/Gardasil 9,

RotaTeq Lire la suite sur: : ChildrensHealthDefense.org

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Economiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Outil de travail : Méthode Intuitrive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées étudiées dans toutes les Grandes écoles d’Intelligence économique

