Un film de dénonciation révélant un gouvernement fantôme rendu public juste après l’arrestation du producteur

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Millie Weaver, connue en ligne sous le nom de « Millennial Millie« , a été mystérieusement arrêtée, avec son mari, suite à une mise en accusation par un grand jury et détenue en prison pendant le week-end, juste avant la sortie de son nouveau film, ShadowGate.

Le film est quand même sorti, avec de nombreux exemplaires largement distribués sur Internet, car il est devenu viral ce week-end et a déjà été vu par des millions de personnes.

Le film est basé sur le témoignage de deux lanceurs d’alerte de haute technologie, qui affirment avoir travaillé pour des entrepreneurs privés qui ont travaillé avec des agences de renseignement et des politiciens pour développer des systèmes logiciels hautement sophistiqués et une intelligence artificielle (IA) pour affecter les élections à la fois à l’étranger dans des endroits comme l’Afghanistan, ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique pendant la campagne Trump et la présidence pour le discréditer.

Les dénonciateurs sont connus sous le nom de Tore et Patrick Bergy, et ils sont longuement interviewés tout au long du film.

Tore a sa propre chaîne YouTube, et c’est elle qui a rendu public le film après l’arrestation de Millie vendredi.

Tore affirme avoir été recrutée dans la Marine par John Brennan, qui était alors directeur de la CIA.

Patrick Bergy dit qu’il a travaillé pour la Dynology Coporation, qui appartient au chef de la sécurité nationale du président Obama, le général James Jones.

Il affirme qu’ils ont développé le «ShadowNet» pour la guerre psychologique, en utilisant les médias sociaux et les médias d’entreprise.

Bien qu’ils prennent soin d’expliquer que ce type d’opérations secrètes se produisent dans les deux camps politiques, il s’agit certainement d’un documentaire pro-Trump sur le «coup d’État» derrière la tentative de démission du président Trump.

Mais peu importe de quel côté du spectre politique vous vous trouvez, car il s’agit là d’informations utiles pour le public. J’ai regardé le film en entier, et certaines parties de celui-ci plusieurs fois, car il y a beaucoup à apprendre ici.

La prémisse du film est que si les politiciens font partie du «marais», le gouvernement de l’ombre actuel est un petit groupe de sous-traitants privés qui travaillent avec des agences de défense et de renseignement.

Les gens qui travaillent pour ces entrepreneurs privés, selon Millie, sont ceux qui dirigent réellement le gouvernement aujourd’hui, qu’elle appelle «le complexe industriel et militaire».

Ils ont maintenant la capacité d’effectuer des programmes de surveillance massifs sur pratiquement tous les Américains. Et avec l’IA, ils ont le pouvoir, pour la première fois de l’histoire, de traiter réellement ces données. Ils peuvent prétendument déterminer si vous obtenez un emploi ou non, ils peuvent prédéterminer qui fait partie d’un jury pour un procès et influer sur l’issue de ce procès, s’engager dans une guerre psychologique pour détruire des gens, ou leur réputation, etc.

Je suis sûr que la plupart de ce film a été tourné et produit avant COVID, mais à la fin du film, ils mentionnent brièvement certaines des applications de COVID.

La prochaine itération de ShadowNet et ClearForce est prête à démarrer. L’intégration avec l’IA, les robots et le remplacement de l’application de la loi traditionnelle est imminente. Étant donné que les organisations de gauche gérées par Momentum sont à l’origine du défund du mouvement policier, et étant donné que Momentum est lié aux opérations de l’IIA, on peut faire valoir que Jones et Cie dirigent l’opération d’influence de la police simplement parce qu’ils sont en position pour en bénéficier en proposant une solution alternative déjà en ligne avec l’agenda du Green New Deal. Nous en avons déjà vu une partie avec la réponse technocratique à la COVID-19, avec des drones autonomes, des applications de traçage des contacts, des vaccins nanotechnologiques et une modélisation prédictive pour la distanciation sociale et les fermetures économiques. Ce mouvement politique est profondément lié à l’ONU qui s’est associée à Interpol pour nous intégrer l’intelligence artificielle et la robotique pour la direction des forces de l’ordre.

Regardez le film en entier. Il a été copié et distribué beaucoup trop largement pour disparaître maintenant, il est donc peu probable que Google le supprime de YouTube.

MISE À JOUR: Google l’a supprimé. Voici une autre copie.

Brighteon.com/fde592b6-4efd-415a-8268-f29bf288ac65

