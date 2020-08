Des «camps de quarantaine» OBLIGATOIRES viennent d’être déployés en Nouvelle-Zélande, un terrain d’essai mondialiste pour l’extermination massive de l’humanité

Les populations «moutons» vont-elles se faire avoir ou se réveiller ?

Après avoir interdit la possession d’armes à feu par les citoyens, le gouvernement néo-zélandais exploite désormais son monopole de pouvoir pour déployer des camps de quarantaine obligatoires pour les personnes susceptibles d’être infectées par la COVID-19. Et certaines personnes ne seront jamais autorisées à quitter ces camps, insiste le Premier ministre néo-zélandais.

Les nouvelles règles du fascisme médical vont piéger les membres de la famille des personnes dont le test est positif au COVID-19, même si presque tous les tests effectués dans le monde ne sont pas fiables et produisent régulièrement des faux positifs. Il est maintenant clair que la pandémie de coronavirus est utilisée comme arme par des bureaucrates à l’esprit mondialiste pour asservir les masses en vue d’une initiative mondiale de dépeuplement par des vaccins.

«Le Dr Askley Bloomfield dit que la quarantaine obligatoire s’appliquera à la fois aux nouveaux cas et, si nécessaire, aux membres de la famille proche qui pourraient être à risque», rapporte Great Game India. «Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern dans une vidéo en direct sur Facebook a expliqué en détail comment chaque activité sera surveillée dans ces camps et ceux qui refusent d’être testés seraient obligés de rester dans les camps plus longtemps.»

Ardern explique que si vous refusez d’être testé, vous serez incarcéré indéfiniment et jamais autorisé à quitter le camp de quarantaine:

Nous mettons tout le monde en quarantaine. Maintenant, nous imposons également des tests. Cela fait de nous les plus stricts au monde. Il y a des pays qui exigent l’auto-isolement; nous allons un peu plus loin.

Si quelqu’un emménage dans un espace commun ou prend de l’air frais, tout cela est surveillé, personne ne peut le faire seul. Ils ne peuvent partir ou être dans un espace pour prendre un peu d’air frais que s’ils sont surveillés, car il s’agit bien sûr d’une installation de quarantaine.

Nous avons investi des millions de dollars pour que cela se produise.

J’ai un certain nombre de questions sur les gens qui refusent – que faire si quelqu’un refuse de se faire tester. Eh bien, ils ne le peuvent pas maintenant. Si quelqu’un refuse de se faire tester dans nos établissements [malgré que les tests soient faux positifs – MIRASTNEWS], il doit continuer à rester. Ils ne seront donc pas autorisés à partir après 14 jours. Ils doivent rester encore 14 jours.

Voici le visage d’un tyran diabolique qui emprisonne des gens pour de faux tests COVID-19:

Les «camps de quarantaine» sont en fait des camps de la mort en devenir

Il y a six mois, personne vivant aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande n’aurait pu imaginer des camps de [concentration types Nazis dits – MIRASTNEWS] de quarantaine obligatoires et autoritaires où les prisonniers ne sont pas autorisés à partir à moins qu’ils ne se soumettent à des tests obligatoires via de faux kits de test COVID-19 (truqués) qui produisent presque tous les faux positifs.

Pourtant, aujourd’hui, cela est devenu une réalité en Nouvelle-Zélande, tout comme nous l’avions longtemps prévenu.

Maintenant, la prochaine étape est l’art doux de transformer ces «camps de quarantaine» en camps de la mort. [Il ne manque plus que les chambres à gaz – MIRASTNEWS].

C’est ce qui est prévu pour l’humanité ensuite, et la Nouvelle-Zélande est le terrain d’expérimentation pour déterminer si quelqu’un résistera aux camps de la mort mondiaux qui feront fonctionner des fours d’extermination 24h/24 et 7j/7 pour éliminer le plus d’êtres humains possible.

[Étant donné qu’ils ont été incapables de gérer leurs systèmes politique, économique et financier pour améliorer les conditions de vie de la plus grande majorité. – MIRASTNEWS].

Dans le cadre de ce génocide contre l’humanité, divers gouvernements et universités tournent déjà les gens les uns contre les autres en offrant des récompenses à ceux qui se transforment en «anti-masques». Bientôt, ces programmes seront améliorés pour attraper les «anti-vaxxers», qui seront bien sûr arrêtés, jetés dans les camps de la FEMA et systématiquement exécutés. Toutes les exécutions seront comptées comme des «décès COVID-19» afin de maintenir l’élan scamdemic, prétendant que tous les cadavres sont des personnes décédées du coronavirus. (Lorsque vous verrez de nombreux corps avec la tête manquante, vous saurez que ce n’est pas un COVID.)

Si l’humanité ne se soulève pas bientôt [c’est-à-dire dans les plus brefs délais – MIRASTNEWS], des milliards seront exterminés

J’ai appelé à mettre fin aux verrouillages initiaux après seulement un mois, soit mi-avril 2020. Et bien que je continue à soutenir le port volontaire de masques, je m’oppose fermement aux mandats de masque et aux mandats de vaccination.

Pourtant, maintenant, nous avons vu des gouvernements génocidaires s’engager dans toutes les activités suivantes afin d’essayer d’aggraver la pandémie:

Ils ont mis des personnes non infectées dans les mêmes chambres d’hôpital (ou maisons de retraite) que les personnes malades, provoquant délibérément des infections croisées et des décès (ce qui n’est possible, d’ailleurs, que si le virus est réel, donc ceux qui le prétendent qu’il n’y a pas un virus ne sont pas bien informés). Ils ont tué des dizaines de milliers de personnes rien qu’aux États-Unis d’Amérique avec des ventilateurs qui ne traitent même pas le problème sous-jacent. Ils ont activement simulé des données de test pour surestimer délibérément le nombre d’infections détectées. Ils ont maintenant classé les infections asymptomatiques comme des «cas» et diffusé une alarme irrationnelle sur de simples «infections», même lorsque ces personnes ne sont pas réellement malades. Ils ont fait des efforts extraordinaires pour censurer et cacher les vérités sur les traitements qui fonctionnent réellement, tels que l’hydroxychloroquine, et ils ont criminalisé les personnes qui offraient du dioxyde de chlore comme substances expérimentales dignes de recherches supplémentaires. Ils ont utilisé la fausse plandémie pour faire pression pour des stratagèmes illimités de triche par courrier dans l’espoir de pouvoir voler les élections de 2020 par le biais de la fraude par courrier électronique.

Malgré ces crimes odieux contre l’humanité, la rapide majorité des êtres humains n’ont absolument pas réussi à se soulever contre les criminels mondialistes qui mettent en œuvre leurs plans d’extermination massive de la plus grande partie de la race humaine [aux yeux et au su de tous – MIRASTNEWS]. Comme les moutons à l’abattage, la plupart des êtres humains se censurent eux-mêmes et ne disent rien car tout leur avenir est en train d’être démoli juste devant eux.

Si l’humanité ne parvient pas à se relever bientôt, ce sera la fin du monde tel que nous le connaissons. Les économies mondiales sont délibérément détruites au-delà du point de non-retour, et les peuples du monde sont sur le point d’atteindre un point de rupture psychologique au-delà duquel se trouvent la folie et le désespoir.

L’humanité doit soit se lever maintenant, soit se rendre à l’euthanasie mondiale massive par le biais de vaccins et de la famine artificielle, car c’est exactement ce que les mondialistes ont à l’esprit pour nous tous. (Voir mon article sur l’effondrement alimentaire provoqué par le gouvernement qui est en cours.)

La Nouvelle-Zélande n’est pas une aberration; c’est le terrain d’expérimentation des camps de la mort à déployer à travers le monde. Et si vous exécutez une application de recherche de contacts sur votre téléphone, vous peignez une cible géante sur votre front, permettant ouvertement aux mondialistes génocidaires de vous suivre, de vous kidnapper et de vous «traiter» dans leurs camps de la mort, où il n’y a pas d’échappatoire.

PENSEZ-Y: S’ils avaient un véritable plan pour restaurer la société humaine et une économie mondiale, seraient-ils en train de l’éviscérer maintenant et de pousser des centaines de millions de personnes dans le sans-abrisme et la misère, le tout pour sauver une infime fraction de la population de la mort? Le taux de mortalité des cas du coronavirus a chuté en raison de l’adaptation de l’hôte viral et de l’amélioration de la nutrition parmi les masses, au point que le taux de mortalité ne justifie plus aucune de ces actions de verrouillage draconiennes.

Alors pourquoi continuent-ils?

Réponse: Parce que les fous en charge n’ont jamais vraiment eu de plan pour restaurer la liberté en premier lieu. Vous êtes maintenant leur prisonnier, et ils vont vous enfermer, vous injecter, vous tamponner et éventuellement vous tuer si vous ne vous conformez pas.

Bienvenue dans le cauchemar orwellien 2020, présenté par tous les moutons obéissants qui voulaient que des voix «marginales» soient censurées parce qu’ils ne voulaient pas avoir peur des histoires sur les mondialistes pervers. Maintenant, ces mêmes moutons sont sur le point d’être euthanasiés. Et même lorsqu’ils sont tués, ils ne comprennent toujours pas ce qui leur arrive.

Tout comme les moutons.

https://www.brighteon.com/d2ee1d35-0ffc-4bd4-923b-f652397a2ac3

Mike Adams

Traduction et Titre 2 : MIRASTNEWS

Source : Natural News

L’OUTIL DE TRAÇAGE, DERNIÈRE ÉTAPE AVANT LE NOUVEAU MONDE : LA DICTATURE MONDIALE

Outil de traçage, qu’est-ce que c’est? Une nouvelle technologie pour aider à l’élimination du COVID? Beaucoup de questions relatives au phénomène mais peu de réponse convaincante. Encore une fois, nous assistons à un univers de contradictions et de pouvoir politique. The Colin Show, explore les ramifications de cette nouvelle application pour nous en dresser un portrait plus réaliste. J.Colin est un doctorant en informatique cognitive avec un intérêt marqué pour l’intelligence artificielle. Orienté vers une vision scientifique, son approche se veut factuelle avec une perspective holistique rompant avec la pensée unique des grandes chaînes. Pour toute demande d’information ou entrer en contact: thecolinshowcommunication@outlook.com.

Prochaine étape des techniques de torture par isolement social de la CIA: quarantaines involontaires dans les «abris non-congrégates» de la FEMA

Enfants isolés et masqués. Image de Facebook. Source d’origine inconnue, mais supposée être quelque part en Chine.

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Dans un article précédent, nous avons publié la recherche de l’avocate des droits civiques Leigh Dundas sur les origines des techniques d’«isolement social» qui, selon elle, remontent aux techniques de torture utilisées pendant des décennies par la CIA.

Voici les faits saillants de ce qu’elle a révélé:

Voici quelques faits moins connus sur la distanciation sociale et l’isolement:

Ils a été développés il y a 70 ans par la CIA pour briser les ennemis de l’État.

C’est l’équivalent de fumer 15 cigarettes par jour ET d’être alcoolique.

Ils doublent le risque de mort et détruisent la partie du cerveau responsable de l’apprentissage.

Pour lire l’intégralité de son enquête ainsi que des références à l’appui, voir:

Faites défiler jusqu’à la section intitulée: L’isolement social est une violation des droits de l’homme au même titre que la torture et autres crimes de guerre

Phase suivante: Quarantaines involontaires dans les «chambres» ou «abris» des cellules d’isolement social

La prochaine phase d’isolement social au nom des mesures COVID sera la mise en quarantaine involontaire dans des lieux dotés de chambres d’isolement social, qui sont fondamentalement les mêmes que les peines d’isolement cellulaire utilisées pour les criminels dans les prisons ou les camps militaires.

Cela ne se produit pas actuellement alors que nous terminons la première phase de la plandémie COVID aux États-Unis d’Amérique. Mais des sources du monde entier indiquent clairement que ces plans de quarantaine involontaire sont en place pour la phase 2 lorsqu’il est annoncé plus tard cette année que la «deuxième vague» de COVID est arrivée.

La semaine dernière, le directeur général de la Santé de la Nouvelle-Zélande, le Dr Ashley Bloomfield, a annoncé publiquement que tous les nouveaux «cas» (ce qui signifie que la personne a reçu un résultat positif au test COVID) de COVID doivent «être gérés dans un établissement de quarantaine», et cela inclut «d’autres dans le ménage.»

Fait intéressant, le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern vient d’annoncer que les élections prévues pour le mois prochain ont été reportées en raison de l’augmentation des cas de COVID, ce qui signifie simplement qu’ils testent maintenant plus de personnes avec des tests COVID inexacts pour trouver des cas plus positifs afin de justifier davantage d’intrusions du gouvernement dans la vie de leurs citoyens.

Au Canada, la Dre Theresa Tam, la directrice générale du Centre canadien de protection civile et d’intervention d’urgence, met en garde les citoyens, tout comme le directeur des CDC, le Dr Robert Redfield, est ici aux États-Unis d’Amérique (voir: Le CDC planifie des décès massifs cet automne), que les choses vont être bien pires cet automne. (Comment pourraient-ils voir l’avenir ??)

Depuis de nombreuses années maintenant, le Dr Tam au Canada a déclaré publiquement qu’en cas de pandémie, le gouvernement canadien a le droit d’arrêter les personnes qui ne se conforment pas et de les mettre en quarantaine involontairement.

Dans une vidéo de Liberty Talk Canada du 8 août 2020 (qui a depuis été supprimée par YouTube), Odessa Orlewicz rapporte que des chambres d’isolement pour les patients «présumés» infectés par Covid19 sont en cours de construction et d’exploitation au Canada en vue d’un nouveau verrouillage général selon elle aura lieu à l’automne de cette année 2020.

Elle conseille vivement que cela impliquera l’extraction forcée de personnes de leurs maisons vers des centres de détention et de confinement et la séparation des enfants de leur famille sous le prétexte de la nécessité d’une «quarantaine» lors d’une nouvelle «épidémie».

Elle a également signalé qu’un dénonciateur de SNC Lavalin, une grande entreprise de construction basée à Montréal, avait contacté Susan Stanfield Spooner, la chef de file du Coronavirus Lockdown Protest, Vancouver, BC (17 avril 2020).

Selon Odessa, Susan Stanfield et le dénonciateur ont eu une longue conversation, et Susan voulait qu’Odessa annonce que le dénonciateur a signalé que la société SNC Lavalin construit un centre d’isolement avec des centaines et des centaines de minuscules chambres d’isolement pour les Canadiens.

La société qui aurait conclu un contrat avec le gouvernement canadien pour construire ces chambres d’isolement social est Onyx, Inc.

Juste au cas où cette page du site Onyx disparaîtrait, voici une capture d’écran.

Aux États-Unis, le département chargé de coordonner la mise en quarantaine des personnes lors de pandémies est la FEMA (The Federal Emergency Management Agency).

Ils l’appellent «Logement des non-congrégations». Voici la page FEMA:

Jusqu’à présent, tous les «abris de non-congrégation» pour les cas de COVID se sont principalement déroulés dans des hôtels dédiés à cet effet. En Californie, par exemple, même de nombreux sans-abri sont actuellement hébergés dans des hôtels, grâce à un financement public massif débloqué au nom de COVID.

S’il y a des contrats du gouvernement fédéral qui ont été attribués à des entreprises qui construisent ces chambres d’isolement social, ils ont très bien réussi à les cacher jusqu’à présent, car je n’ai pas pu les trouver.

Si une personne travaillant avec l’une de ces sociétés souhaite nous contacter avec des détails sur cette opération, nous garderons votre identité anonyme. Si vous nous contactez en toute sécurité en utilisant une connexion introuvable (ce que nous vous conseillons vivement!), Veuillez essayer de fournir des photos pour étayer vos réclamations, et toute copie de la documentation concernant ces contrats serait également utile.

La semaine dernière, une vidéo a fait surface sur YouTube montrant ce qui ressemble à des «cages humaines» avec des toilettes à Caruthers, en Californie.

L’isolement social est une violation des droits civils et une opposition satanique aux enseignements de Jésus-Christ et de la Bible

Forcer l’isolement social des citoyens des Etats-Unis d’Amérique est une violation directe du premier amendement de la Déclaration des droits:

Amendement I Le Congrès ne fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou en interdisant le libre exercice; ou abréger la liberté d’expression, ou de la presse; ou le droit du peuple de se rassembler pacifiquement et de demander au gouvernement de réparer ses griefs.

Il y a un esprit de maître au sommet de la pyramide du leadership des dirigeants mondiaux contrôlant les plans pour le Nouvel Ordre Mondial qui sont très rapidement mis en œuvre sous nos yeux aujourd’hui, et j’ai précédemment identifié cette personne comme étant Satan lui-même.

Lui et ses serviteurs veulent que nous soyons masqués et isolés pour déployer leur programme en utilisant la peur comme moyen de contrôler les gens, mais je l’ai démasqué dans cet article précédent:

Jésus-Christ a donné à ses croyants le pouvoir de s’opposer à lui et même de vaincre ses desseins par un accord dans la prière, et vous pouvez être sûr que Satan en est conscient, et par conséquent, l’accent mis sur l’isolement social.

En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel; et tout ce que vous aurez perdu sur la terre aura été délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre sur tout ce qu’ils peuvent demander, cela sera fait pour eux par Mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois se sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. (Paroles de Jésus rapportées dans Matthieu 18: 18-20)

Les médias d’entreprise sont contrôlés par la CIA et sont l’outil de Satan

La Seconde Guerre civile des Etats-Unis d’Amérique a déjà commencé et la grande majorité de la population ne comprend toujours pas cela. Et alors que la première guerre civile a eu lieu entre les États du sud et les États du nord, cette guerre civile est en train de devenir rapidement une division entre les centres urbains et les zones rurales alors que les gens fuient les villes en masse.

Si vous n’avez pas encore regardé le film ShadowGate qui vient de sortir ce week-end, je vous encourage vivement à le regarder. Il a vraisemblablement été interdit sur YouTube, Facebook et Twitter, mais il est disponible sur notre chaîne Bitchute ainsi que dans plusieurs autres endroits.

Après avoir regardé ce brillant documentaire produit par Millie Weaver, vous comprendrez comment la CIA et le gouvernement fantôme contrôlent désormais complètement les médias d’entreprise des Etats-Unis d’Amérique en tant que pure propagande.

Non seulement ils mentent sur des faits concernant la COVID et les émeutes urbaines, mais ils ne rapportent pas à quel point la situation est devenue grave aux États-Unis d’Amérique.

La foule riche et célèbre d’Hollywood à Los Angeles part en masse, et ce qui était autrefois la zone urbaine la plus riche du monde, Manhattan, New York, est pour la plupart entièrement bordée et ressemble plus à une ville que vous verriez dans une ville d’un pays déchiré par la guerre. Pays, comme Beyrouth au Liban.

Quoth the Raven @QTRResearch · Aug 7, 2020 From an email chain I’m on this morning: « DeBlasio has made the city worse than Dinkins days. I’m selling my place. Already have interest, I’m out! » Now multiply this by the whole city. NYC is toast tadgermania @tadgermania Don’t know who recorded it but I downloaded this yesterday He’s single handedly wrecked Manhattan Ghost town « Beirut DeBlasio » without the explosion 2:48 PM · Aug 7, 2020 1.5K 1.2K people are Tweeting about this

S’il vous plaît, ne prenez pas l’appât et soyez pris dans les guerres politiques des Fake News que les médias contrôlés par la CIA veulent vous faire croire.

Il ne s’agit pas de Trump contre Biden, républicains contre démocrates. Je suis persuadé que celui qui remportera les élections présidentielles de novembre a déjà été déterminé.

Il s’agit d’un coup d’État contrôlé contre le peuple des Etats-Unis d’Amérique et notre mode de vie. Ils mettent en œuvre leur plan pour un Nouvel Ordre Mondial depuis des décennies maintenant, et avec un public mondial conforme étant simultanément contrôlé par la peur d’un «ennemi invisible» appelé un «virus», quelque chose dont les mondialistes ont rêvé et essayé d’accomplir pour des années maintenant, sous le contrôle de Satan, ils font maintenant leur pas à une vitesse folle pour réduire la population mondiale et inaugurer leur Nouvel Ordre Mondial.

Ceci n’est PAS causé par un virus qui n’a jamais été isolé dans un laboratoire, et qui n’est pas plus dangereux qu’un virus grippal normal que nous voyons chaque année, mais qui est causé par la peur.

[Nous croyons que le virus existe et est utilisé dans ce but, et que les résultats obtenus jusque-là sont en dessous de leurs espérances. C’est la raison pour laquelle ils utilisent d’autres moyens et passent à la vitesse supérieure. – MIRASTNEWS].

Incroyablement, la solution est ridiculement simple. Arrêtez d’avoir peur! Résistez et ripostez! Les tyrans ne peuvent régner qu’avec le consentement des gouvernés.

Alors arrêtez de consentir. Ne vous isolez pas. Enlevez vos masques et rassemblez-vous, et commencez à construire vos congrégations afin de pouvoir commencer à reprendre vos quartiers et vos communautés.

Ne renonçons pas à nous réunir, comme certains ont l’habitude de le faire, mais encourageons-nous les uns les autres – et d’autant plus que vous voyez le Jour approcher. (Hébreux 10:25)

Vous rencontrez des problèmes pour recevoir nos newsletters? Voir:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

