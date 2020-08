L’Université de Californie poursuivie en justice pour sa politique de vaccination obligatoire contre la grippe

La présidente de l’Université de Californie, Janet Napolitano, a récemment publié un décret exigeant que chaque étudiant, corps professoral et membre du personnel du système universitaire se fasse vacciner contre la grippe, et maintenant Children’s Health Defense prend des mesures et poursuit l’université pour sa décision malavisée à la lumière de preuves scientifiques que les vaccins contre la grippe aggravent le coronavirus.

Elle a déclaré dans le communiqué que cette décision faisait partie d’une stratégie proactive visant à réduire le fardeau causé par la saison de la grippe sur le système de santé, qui est déjà sous pression en raison de la pandémie de COVID-19.

Les étudiants et le personnel ont jusqu’au 1er novembre pour se faire piqué. Bien qu’ils prétendent qu’il y aura un processus permettant aux professeurs et au personnel de demander des exemptions médicales, il n’a pas encore été mis en place.

S’ils sont vraiment si inquiets du fardeau pesant sur le système de santé, ils doivent garder à l’esprit qu’une étude du Pentagone de 2020 a révélé que le vaccin contre la grippe augmentait de 36% les risques posés par le coronavirus. D’autres études ont montré que le vaccin contre la grippe peut également augmenter le risque d’autres infections respiratoires virales.

Children’s Health Defense cite l’exemple d’une étude du CDC de 2018 qui a montré que le vaccin antigrippal augmentait le risque de maladies respiratoires aiguës non grippales chez les enfants, ainsi qu’une étude de 2017 montrant que les enfants vaccinés sont 5,9 fois plus susceptibles de développer une pneumonie que ceux qui ne le sont pas. Une étude australienne de 2011, quant à elle, a révélé que le vaccin contre la grippe doublait le risque d’infections pulmonaires virales non grippales.

Le Dr Robert J. Rowen a averti plus tôt cette année que lorsqu’une personne reçoit un vaccin, son système immunitaire est si artificiellement «dérangé» qu’il ne peut tout simplement pas réagir correctement à des défis supplémentaires. Il a évoqué une étude publiée en janvier dans la revue Vaccine qui déclarait très clairement que le vaccin antigrippal augmente les risques d’autres virus respiratoires pour les personnes grâce à un phénomène connu sous le nom d’interférence vaccinale.

En plus de rendre les gens plus vulnérables à d’autres virus respiratoires, le vaccin contre la grippe peut en fait vous rendre plus susceptible de contracter la grippe dont il est censé vous protéger. De plus, plus une personne reçoit de vaccins, moins elle devient efficace, une étude montrant que les personnes âgées qui avaient reçu trois vaccins dans le passé ont vu une efficacité de 26% avec leur vaccin antigrippal actuel, tandis que ceux qui s’étaient fait vacciner contre la grippe neuf ou dix fois dans le passé voyaient un taux d’efficacité de seulement 7%!

Réception mixte à l’UC

Alors que certains élèves du système scolaire largement libéral ont dit qu’ils pensaient que c’était une bonne idée et qu’ils se faisaient vacciner de toute façon contre la grippe chaque année, d’autres ne le sont pas. Certains s’inquiètent de l’accès et du coût, tandis que d’autres soulignent que ce n’est absolument pas nécessaire car tous les campus de UC vont donner des cours en ligne cet automne.

Le Dr Desmond Carson de Lifelong Medical Care a été cité par CBS SF Bay Area comme déclarant: «Cela aiderait au moins à éliminer la grippe dans le cadre de notre (pronostic lorsque les patients arrivent) avec toux, fièvre et frissons. Cela aide donc à alléger le fardeau.

Ce médecin a-t-il manqué d’une manière ou d’une autre étude après étude montrant à quel point le vaccin est inefficace et comment il échoue souvent à protéger les gens contre les souches dominantes au cours d’une année donnée si ceux qui le font n’ont pas de chance avec leurs prédictions? C’est une pensée troublante qu’un médecin écarterait tout simplement l’idée que quelqu’un a la grippe simplement parce qu’il a reçu ce vaccin notoirement inefficace.

Il reste à voir si les efforts de la défense de la santé des enfants pour arrêter cela seront efficaces, mais il est très clair qu’il existe un autre type de motivation derrière le mandat au-delà de leur faible excuse de garder les gens hors de l’hôpital. Le vaccin contre la grippe n’aura pas l’effet qu’ils prétendent rechercher, et ils n’ont pas encore expliqué pourquoi les étudiants en auraient besoin de toute façon si les cours se déroulaient en ligne.

Isabelle Z.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : Natural News

Une réaction massive oblige l’université du Michigan à renoncer à appliquer un dispositif médical pour surveiller les symptômes du coronavirus

Plus tôt ce mois-ci, l’Université d’Oakland à Rochester Hills, dans le Michigan, a élaboré un plan pour obliger les étudiants à porter un «BioButton» pendant qu’ils sont sur le campus pour savoir s’ils ont ou non le coronavirus de Wuhan [et/ou des Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS](COVID-19). Cependant, grâce aux réactions massives de la population étudiante, le projet de rendre obligatoire l’utilisation de l’appareil médical a été abandonné.

Le BioButton, fabriqué par la société de technologie médicale BioIntelliSense basée au Colorado, est un appareil portable à usage unique qui surveille les statistiques vitales d’une personne, telles que sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire et sa température corporelle. Il est destiné à être porté sur la poitrine et peut être connecté à l’appareil mobile d’une personne.

«Il fournit des informations supplémentaires pour le dépistage de la santé», a déclaré l’université dans un message maintenant supprimé sur son site Web. «Le bouton sera utilisé en conjonction avec l’évaluation de santé quotidienne pour déterminer si vous êtes en mesure de participer aux activités du campus. Les données individuelles resteront privées pour le porteur et ne seront pas partagées avec d’autres.»

Selon David Stone, directeur de la recherche de l’université, l’utilisation du BioButton offre plusieurs avantages pour les résidents, tels que la capacité de l’appareil à remarquer les anomalies des signes vitaux des personnes avant même de passer un test de COVID-19.

«Cela limiterait le potentiel d’épidémies sur le campus, et c’est ce que nous recherchons», a déclaré Stone.

De nombreux étudiants ont fait part de leurs préoccupations concernant la violation de leur vie privée et le vol de leurs données par BioIntelliSense, mais Stone affirme que l’université n’a même pas accès à leurs informations médicales.

Au lieu de cela, le BioButton évalue si une personne est en «alerte verte» ou en «alerte rouge». Les personnes dont le statut est vert sont libres de vaquer à leurs occupations. Mais si le service de santé de l’université reçoit une alerte «rouge», un fonctionnaire appellera le porteur pour lui poser des questions sur sa santé.

Stone a également vanté que le BioButton serait utile pour les efforts de recherche des contacts de l’université, car il peut dire aux gens s’ils ont eu des contacts significatifs avec une personne qui a été testée positive pour COVID-19.

Ce n’est que le dernier exemple d’institutions essayant d’utiliser la pandémie de coronavirus pour faire progresser leurs politiques orwelliennes contre les coronavirus. Apprenez-en davantage sur l’une de ces directives en écoutant cet épisode du Health Ranger Report, un podcast de Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il explique comment Los Angeles menace de couper l’eau et l’électricité aux foyers et aux entreprises qui ne se conforment pas les mesures de verrouillage de la ville contre les coronavirus.

https://www.brighteon.com/1a71ae56-72f1-4912-947e-c17a1fa31cdd

Une protestation réussie fait reculer l’université

En réponse au nouveau mandat de l’université, un groupe d’étudiants d’Oakland a lancé une pétition contre la nouvelle politique, intitulée «Rendre le BioButton facultatif pour le personnel et les étudiants de l’Université d’Oakland». (En relation: La technologie à l’époque du coronavirus: l’artiste conçoit des masques qui peuvent DÉVERROUILLER les smartphones à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale.)

Outre les préoccupations concernant la vie privée, les pétitionnaires ont également allégué que les responsables de l’université avaient tenté de cacher la nouvelle politique en enfouissant l’article au plus profond du site Web de l’université.

La pétition a recueilli plus de 2 500 signatures électroniques après un seul week-end, ce qui représente environ 13% de l’ensemble des étudiants.

Beaucoup d’étudiants qui ont signé la pétition avaient des préoccupations similaires concernant la quantité de données que le BioButton peut prendre.

«Une grande partie des étudiants estiment qu’il s’agit [d’une] violation de leur vie privée et certains étudiants ont déclaré que leur rejet de cette idée venait d’un fondement religieux», a écrit Tyler Dixon, le principal organisateur de la pétition.

«Je comprends le raisonnement derrière le dépistage du virus et je suis tout à fait pour cela», a déclaré Cayla Stus, une nouvelle recrue. «Mais devoir porter quelque chose qui surveille [mes informations de santé]… semble juste trop.»

«Je n’ai pas consenti à cela lorsque j’ai signé mon contrat de logement», a déclaré Reese Petruska, une autre étudiante. « Cela aurait dû être clairement indiqué avant que les contrats ne soient verrouillés, et aurait dû être clairement indiqué dans tous les e-mails envoyés aux résidents. »

En raison de la réaction massive, Oakland a été obligée d’écouter ses étudiants et son mandat pour les résidents de porter le BioButton a été abandonné. Désormais, les étudiants ont la possibilité de porter le BioButton, que l’université a annoncé qu’ils fourniraient gratuitement, ou de répondre à une enquête de dépistage médical qui les autorisera à aller en classe.

Apprenez-en davantage sur la façon dont les institutions tentent de faire face à la pandémie sur Pandemic.news.

Arsenio Toledo

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : Natural News