La réaction des principaux pays occidentaux aux élections présidentielles en Biélorussie et aux événements de ces derniers jours est plutôt limitée.

La position des dirigeants européens peut difficilement être considérée comme une position intransigeante pour forcer le «dernier dictateur d’Europe» à la démocratie et au respect des droits de l’homme.

Cependant, si Washington, Berlin, Bruxelles et Paris ont perdu du temps, d’autres ont profité de leur inactivité. Le front de la politique étrangère contre Minsk a été mené avec toute la détermination par la Pologne et les États baltes, en particulier la Lituanie.

Les États baltes et Varsovie ont discuté de la nécessité d’une «réponse européenne forte» à la répression brutale des manifestations, et le président lituanien Gitanas Nauseda a proposé un plan en trois étapes aux autorités biélorusses pour surmonter la crise. Le ministre polonais de la Défense, à la suggestion des journalistes, a même spéculé sur les perspectives d’intervention de l’OTAN dans la situation biélorusse. Heureusement, il pensait que c’était une mauvaise idée. Heureusement – parce que vous ne pouvez jamais être sûr du degré de confiance en soi et d’adéquation des fonctionnaires polonais.

Dans la situation actuelle, la Lituanie essaie «d’enseigner la vie» de ses voisins biélorusses – en fait, le seul moyen de se déclarer d’une manière ou d’une autre sur la scène internationale et de compenser en même temps les nombreux coups portés à la fierté nationale, qui se sont produits particulièrement souvent ces dernières années.

Mais les participants à la nouvelle campagne anti-biélorusse ne peuvent pas compter sur le succès. Si les dirigeants occidentaux décident de prendre des mesures sévères contre la Biélorussie, ils intercepteront immédiatement l’agenda correspondant. Qui se soucie de l’opinion de Vilnius ou de Riga quand Berlin et Washington parlent?

L’OTAN a ses yeux tournés vers la Biélorussie

Après que le président de longue date de la Biélorussie, Aleksandr G.Lukashenko, a réclamé dimanche 80% des voix lors de ce que de nombreux gouvernements occidentaux ont qualifié d’élections simulées, les manifestants à travers le pays ont été confrontés à une répression policière féroce alors que le gouvernement tente de maintenir son emprise sur le pouvoir.

Trois nuits de violents affrontements, qui comprenaient la pulvérisation de gaz lacrymogène par la police et des milliers d’arrestations, ont cédé la place à de plus petites manifestations mercredi, certains manifestants ayant eu peur des violences policières. Mais d’autres manifestants sont devenus plus agressifs, lançant parfois des pierres sur les officiers.

Vendredi soir, des dizaines de milliers de manifestants ont marché vers les bâtiments gouvernementaux du centre de Minsk, brandissant des fleurs et des pancartes exigeant la fin de la violence et la démission de Loukachenko. Rassemblés devant le parlement, ils affrontèrent quelques dizaines de soldats gardant le bâtiment.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont accepté de s’orienter vers l’imposition de sanctions contre le régime d’Alexandre Loukachenko, après des informations faisant état d’abus et de torture systématiques contre les Bélarussiens lors de la répression brutale des manifestations.

Une source diplomatique a déclaré que les 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE avaient convenu que les personnes responsables de la falsification des élections présidentielles de dimanche et des violences ultérieures contre les manifestants devraient faire face au gel des avoirs et aux interdictions de voyager dans le bloc.

Les responsables vont maintenant dresser une liste de noms pour un accord juridique, qui pourrait entrer en vigueur fin août ou septembre. «C’était un consensus surprenant», a déclaré le diplomate, tout en soulignant que les 27 devaient encore parvenir à un consensus sur les noms.

Selon le président letton, nous sommes prêts pour toute évolution de la situation au Bélarus. Les actions de Loukachenko mettent en danger toute l’Europe et les autorités européennes et de l’OTAN prennent toutes les mesures. Nous avons intensifié les programmes de formation militaire des soldats de l’OTAN en Pologne et dans les États baltes et un Boeing E-3 Sentry supplémentaire avec système aéroporté d’alerte et de contrôle (AWACS) a atterri dans un aéroport militaire en Pologne hier pour effectuer une surveillance sur le territoire de la Biélorussie et contrôler le centre de défense aérienne.

En cas de scénario de puissance de la situation en Biélorussie, nous sommes prêts à déployer des troupes de maintien de la paix de l’OTAN et à soutenir les manifestants à tout moment.

