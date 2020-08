La fausse église issue du concile Vatican II (résumé)

L’OMS, le sexe et les enfants (résumé)

Le père Jean-Paul Regimbal avait tout compris dès 1983 ?

Le Nouvel Ordre Mondial des Francs maçons, Illuminati et autres satanistes dans la Bible (ou pas)

Plus besoin de présenter les théories du complot menés par les francs maçons, les illuminati et les autres sectes sataniques. Mais la vrai question qui demeure, c’est : « Est-ce que la Bible valide ces théories » ? Est-ce que la Bible parle elle aussi, dans ses passages prophétiques, d’un gouvernement mondial satanique qui persécutera les chrétiens ? De l’Ancien au nouveau testament, nous abordons des pistes de réponses.

KONGO BOLOLO 598 REGARDER LA FOUDRE VIENT DE FRAPPER LE VATICAN

KONGO BOLOLO 597 ECOUTEZ LES INVOCATIONS DE BDK POUR LA LIBÉRATION DU KONGO

KONGO BOLOLO 561 BOLANDA NDENGE EGLISE CHRESTIENNE EBOMA MOTO MOYINDO

LA DÉESSE ISIS : UNE ÉTOILE DANS LE CIEL (PARTIE I)

L’IMMACULÉE CONCEPTION DANS LES TRADITIONS AFRICAINES – PARTIE I

LA CROIX ANKH : UNE ÉNIGME AFRICAINE

LE PECHE DU PAPE CONTRE L’AFRIQUE. JESUS-CHRIST OUTRAGE. L’AFRIQUE COURROUCEE de ASSANI FASSASSI

L’auteur du Péché du Pape contre l’Afrique, Assani Fassassi, après son précédent ouvrage Sursaut de l’Afrique qu’on achève, soulève ici l’ultime question qui vaille : « Que faire ? » Une seule chose : Rupture intelligente, mais nette, avec les Institutions occidentales, qu’on nomme abusivement Institutions internationales. Comment ? De la même manière que l’Europe, face aux Etats-Unis d’Amérique, réclame depuis les années 1990, une exception culturelle, l’Afrique doit impérativement réclamer et obtenir, face à l’Occident, toute sorte d’exceptions (culturelle, académique, sportive, économique, monétaire, commerciale, juridique, politique, diplomatique, touristique. humanitaire. etc.) qui mettent les Africains et l’Afrique à l’abri des assauts institutionnels de l’Occident. Ceci doit être l’objectif et le but que l’Afrique et les Africains doivent se fixer ; même si, pour se réaliser, cela va prendre dix ans, cent ans ou plus. Il importe et il est urgent que les Africains décident et fixent les modalités pratiques pour boycotter et refuser la validité des règles et lois dites internationales sur le sol africain. Sachant que ces lois émanent des Codes Noirs et de Napoléon qui, en 1802, a rétabli l’esclavage et la traite négrière transatlantique ! De même que les Juifs seraient aujourd’hui des sous-hommes si Hitler et le nazisme avaient gagné et continuaient à régner sur l’Europe, de même, les Africains demeureront des « damnés de la terre » et des miséreux aussi longtemps que l’Occident continuera à régner sur l’Afrique et les Africains par l’intermédiaire de ses tentaculaires Institutions nationales et internationales. Il en sera ainsi aussi longtemps que les Africains, soutenus par de généreux Européens et Occidentaux, n’auront pas enclenché le rapport de force et des actions rendant périlleuse la présence, sur le sol africain, de toutes les institutions occidentales dont la mission consciente ou inconsciente, avouée ou cachée, est de pérenniser l’essentiel de la « fatwa » inscrite dans la bulle du Pape Nicolas V du 8 janvier 1454 qui est de « … réduire [les Africains et les Noirs, partout dans le monde entier] en servitude perpétuelle. »