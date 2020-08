A regarder d’urgence avant la censure : L’Institut Pasteur et Microsoft ont les brevets du COVID-19 + DEVANT LA SUPERCHERIE, LE GLOBE SE RÉVEILLE

A regarder et à sauvegarder d’urgence. Toutes les informations sont prouvées sur le site : vérité-Covid19.fr Si blocage, utilisez ce lien : https://drive.google.com/drive/folder… Les messages des trolls seront supprimées.

Cliquez ci-dessous pour voir et lire les PDF associés

2 – File 1 – Document 1 Interview with Professor Luc Montagnier by doctor Jean-François Lemoine 16 avril 2020

2 – File 1 – Document 2 Publication of Frédéric Tangy F. and Hussein Y. Naim in VIRAL IMMUNOLOGY Volume 18, Number 2, 2005

2 – File 1 – Document 3 TANGY Frédéric original article Paris Match 9-15 avril 2020

2 – File 1 – Document 4 TANGY English traduction of article Paris Match 9-15 April 2020

2 – File 1 – Document 5 Virus vectors ChAdOx1 and MVA for vaccines

2 – File 1 – Document 6 TANGY Frédéric article Paris Match, 14 – 20 May, 2020

2 – File 1 – Document 7 Bill Gates médecin du monde Paris-Match 16-22 avril 2020

2 – File 1 – Document 8 Bill Gates doctor of the world Paris-Match April 16-22, 2020

2 – File 1 – Document 9 Publication of Yang Liu, et al in VIRAL IMMUNOLOGY, Volume 00, Number 00, 07-04-2020

2 – File 1 – Document 10 Publication J B Fourtillan and al Pharmacokinetics of Quinine and Doxycycline

2 – File 1 – Document 11 Tetracyclines in Malaria Tiphaine Gaillard et al- Malar J. (2015) 14-445

3 – File 2 – Document 0 Hat letter of 6 May 2020 to heads of state GB 3 – File 2 – DOSSIER Fr. Covid 19

3 – File 2 – DOSSIER GB Covid 19 4-File3-Document_0 Dossier Robert F. Kennedy Jr du 05-02-2020 V.finale

4 – File 3 – Document 1-CURRICULUM VITAE GB

4 – File 3 – Document 2 Reasons for the formal ban on aluminum in medicines and health products

4 – File 3 – Document 3 Certificate of toxicological expertise of aluminum and its justification

4 – File 3 – Document 4 All medicines, for human use, containing aluminum, are administered in toxic deadly doses

4 – File 3 – Document 5 The scandal of Aluminum

4 – File 3 – Document 6 Statement of Professor JB Fourtillan to men around the world

4 – File 3 – Document 7 Thimerosal and vaccines

4 – File 3 – Document 8 Mechanisms of neurotoxicity of heavy metals Hg and Al

4 – File 3 – Document 9 Mode of action of mixed patches in neurological diseases due to insufficient secretion of Valentonine and 6-Methoxy-Harmalan by the pineal gland

4 – File 3 – Dossier Robert F. Kennedy Jr of 09-03-2020

5 – File 4 – Certificate of toxicological expertise of Thimerosal and its justification GB

6 – File 5 – Certificate of toxicological expertise for vaccines containing Formaldehyde

DEVANT LA SUPERCHERIE, LE GLOBE SE RÉVEILLE

Des bruits de révolte se font ressentir partout sur la planète venant de toutes les sphères de la société. La narrative des gouvernements n’est pas si solide qu’on pourrait le laisser croire. Députés, scientifiques, journalistes, citoyens se lèvent pour dénoncer une campagne de peur et une pseudo deuxième vague qui se veut forcée ou même orchestrée. Nous faisons une revue des derniers développements pour en ressortir les faits saillants et se préparer à cette tranche d’histoire et d’évènements sans précédent. J.Colin est un doctorant en informatique cognitive avec un intérêt marqué pour l’intelligence artificielle. Orienté vers une vision scientifique, son approche se veut factuelle avec une perspective holistique rompant avec la pensée unique des grandes chaînes. Pour toute demande d’information ou entrer en contact: thecolinshowcommunication@outlook.com. Pour toute demande d’information ou entrer en contact: thecolinshowcommunication@outlook.com

SCIENCE SCAMDÉMIQUE: les «cas» de coronavirus n’ont aucun sens médicalement, mais ils sont utilisés pour justifier des verrouillages armés pour détruire l’humanité

Remarquez comment les médias mainstream ont cessé de parler de «décès» de coronavirus et sont passés aux «cas de coronavirus»? C’est parce que le terme «cas» est un abus de langage. Toute personne dont le test est positif pour le coronavirus est désormais considérée comme un «cas». Ainsi, à mesure que de plus en plus de tests sont menés, davantage de «cas» émergent.

Mais j’ai des nouvelles de l’establishment médical corrompu: un test positif pour un virus ne crée pas un «cas» de maladie.

Comme le savent tous les médecins et virologues, un «cas» n’est établi que lorsqu’une personne a:

1) Une expression symptomatique de la maladie

2) La présence d’un agent pathogène identifié qui est connu pour causer de tels symptômes

Le simple fait de porter un virus n’est pas un «cas». Si cela était vrai, alors la grande majorité des Américains recevraient dès maintenant un diagnostic de «cas» de grippe, et nous serions dans une panique de pandémie de grippe déclarée par les médias.

Le simple fait de porter un virus sans présenter de symptômes de maladie ne constitue pas un «cas»

Il s’avère que les souches virales que les gens portent sans symptômes importent peu. La plupart des porteurs ne sont pas contagieux et la plupart des agents pathogènes sont inoffensifs ou latents à moins que le porteur ne subisse soudainement une suppression immunitaire (à cause de quelque chose comme le stress extrême de perdre son emploi, par exemple, ou d’être enfermé dans sa propre maison).

Courir à travers le pays avec des tests de covid-19 et trouver de plus en plus de personnes porteuses du virus sans symptômes n’est pas un médicament légitime. C’est une arnaque. Ou un «scamdemic» pour être plus précis. Il ne fait rien pour la santé publique et est principalement utilisé par le complexe industriel corrompu Big Pharma pour escroquer des milliards de dollars auprès des contribuables en prétendant que tout le monde a besoin de se faire injecter des vaccins à haut profit.

Il fut un temps, à la mi-avril, où le coronavirus armé tuait 1 personne sur 10 qu’il infectait, mais comme le virus a perdu beaucoup de ses propriétés de «gain de fonction», il est devenu beaucoup moins mortel. C’est ce qu’on appelle «l’adaptation de l’hôte» et c’est un phénomène bien connu en virologie.

Maintenant, le coronavirus est probablement au moins deux ordres de grandeur moins mortel, ce qui signifie que la plupart des personnes qui le portent ne seront pas blessées. La grande majorité ne sera même pas symptomatique. Le coronavirus circulant dans la nature approche rapidement des niveaux de coexistence grippaux avec des hôtes humains. Et cela signifie que tester les personnes asymptomatiques pour détecter la présence du virus ne fait rien d’autre que semer la panique irrationnelle face à une maladie qui n’est plus vraiment une menace pour les masses. (Mais ne laissez pas passer les méchants mondialistes pour libérer une toute nouvelle souche qui est militarisée d’une toute nouvelle manière, car cela semble être leur modèle de domination mondiale et de génocide anti-humain.)

Il fut un temps, au début de la pandémie, où tester tout le monde avait du sens. Il était nécessaire d’identifier des «porteurs asymptomatiques» capables de transmettre le pathogène à d’autres. Nous avons vu des soi-disant «super épandeurs» début 2020, y compris des personnes en Corée du Sud qui en ont infecté des centaines d’autres sans même le savoir.

Mais comme la létalité du virus a maintenant chuté, la justification pour tester les personnes asymptomatiques pour la simple présence du virus s’est évaporée. Il n’est plus médicalement justifiable de procéder à de tels tests à moins qu’une personne ne présente des symptômes évidents de maladie.

Le CDC choisit toujours la ligne de conduite qui rapporte le plus aux sociétés de vaccins

Je trouve intéressant que lorsque des tests asymptomatiques étaient nécessaires, les CDC s’y sont opposés, arguant que seules les personnes symptomatiques devraient être testées. Cela a conduit à une explosion du nombre de personnes infectées en février, mars et avril. Mais maintenant que les tests asymptomatiques ne sont plus nécessaires, le CDC veut que tout le monde soit testé, afin de perpétuer le nombre de «cas» frauduleux et de générer plus de demande pour des vaccins à haut profit.

En d’autres termes, on peut toujours compter sur les CDC pour prendre toutes les mesures qui favorisent la propagation de la pandémie et favorisent donc les intérêts financiers des fabricants de vaccins.

La simple vérité dans tout cela est que les CDC et Big Pharma sont des cartels criminels qui exploitent cette «plandémie» artificielle pour asservir l’humanité et extraire des profits insensés des contribuables.

C’est ce que cela a toujours été depuis le tout début. C’est pourquoi vous devez également voir le nouveau film documentaire à la bombe, «Plandemic II: inDOCTORnation».

Le long métrage est disponible à ce lien sur Brighteon.com:

Brighteon.com/d6412bff-0421-4190-a7bf-3e5e1f52559d

Ce lien suivant est généralement plus résistant à la censure pour le partage:

Brlghteon.com/d6412bff-0421-4190-a7bf-3e5e1f52559d

Considérez ce film comme un documentaire «incontournable» qui vous épatera absolument et changera à jamais votre compréhension de la corruption totale de l’establishment «scientifique» et du système médical à but lucratif. En substance, un groupe de personnes perverses a construit ce virus et l’a diffusé dans le monde afin de pouvoir écraser l’humanité et gagner des milliards de dollars de bénéfices. Plus choquant encore, ce n’est pas la première fois qu’ils essayent cela.

https://www.brighteon.com/d2ee1d35-0ffc-4bd4-923b-f652397a2ac3

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News