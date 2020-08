FASCISME MÉDICAL: le Premier ministre australien dit que tout le monde devra se faire vacciner contre le coronavirus, qu’il le veuille ou non

Scott Morrison, le Premier ministre australien obèse et épris de vaccins, a décidé que tous les Australiens devront être vaccinés contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) une fois qu’il sera disponible, à l’exception de ceux qui bénéficient d’exemptions médicales.

Citant les quelques centaines de décès au total dans toute l’Australie qui étaient censés être liés aux infections au coronavirus de Wuhan (COVID-19), Morrison dit qu’il est essentiel que tous les Australiens soient obligés de faire la queue et de se faire piquer pour la sécurité du grand public.

« Je m’attendrais à ce que ce soit aussi obligatoire que vous pourriez le rendre », a déclaré Morrison à la station de radio de Melbourne 3AW, comme l’a rapporté l’Australian Broadcasting Corporation plus tôt dans la semaine.

«Il y a toujours des exceptions pour tout vaccin pour des raisons médicales, mais cela devrait être la seule base. Nous parlons d’une pandémie qui a détruit l’économie mondiale et tué des centaines de milliers de personnes dans le monde et plus de 430 Australiens ici.»

Le gouvernement australien aurait conclu un accord international avec le géant pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca pour acheter un candidat vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) actuellement en cours de développement en partenariat avec l’Université d’Oxford.

Dès que ce vaccin passera à travers les essais cliniques, il sera rendu «gratuit» pour tous les Australiens – ce qui signifie que les contribuables paient la facture d’un coup de produit chimique qui leur sera bientôt imposé sous la menace d’une arme à feu.

Il semble vraiment que nous entrions maintenant dans les dernières étapes de l’extermination totale de l’humanité, en utilisant le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) comme couverture. Consultez l’épisode suivant du rapport Health Ranger avec Mike Adams, le Health Ranger, pour en savoir plus:

https://www.brighteon.com/a3b1c2c9-9e93-4750-8490-c9509ed8d326

Ne laissez PAS cela arriver ici, Amérique!

L’annonce de Morrison intervient alors que Melbourne est déjà confrontée à certaines des mesures de verrouillage les plus strictes au monde.

Les résidents de la région sont déjà interdits de quitter leur domicile après 20 heures et sont à peine autorisés à faire de l’exercice, sauf dans des limites strictes. Maintenant, ils devront bientôt faire face à une politique «pas de jab, pas de jeu» avec un prochain vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) (COVID-19), qui sera vraisemblablement une condition pour aller à l’école ou occuper un emploi.

Les masques obligatoires, d’ailleurs, sont un prélude aux vaccinations obligatoires. Les politiques «pas de masque, pas de service» mises en œuvre par les épiceries, les compagnies aériennes et même les gouverneurs des États, dans certains cas, préparent le public à faire face à des exigences similaires une fois qu’un vaccin est publié.

Si le grand public, y compris ici aux États-Unis d’Amérique, ne résiste pas à cette tyrannie maintenant alors qu’il est encore temps, alors vous pouvez vous attendre à ce que les vaccins obligatoires contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) (COVID-19) finissent par se mondialiser.

Selon Zero Hedge, des efforts similaires de vaccination forcée sont susceptibles de se produire au Royaume-Uni, ainsi qu’au Canada et dans certaines régions d’Europe. Les Américains doivent également se méfier d’efforts similaires ici, qui ne manqueront pas de se manifester une fois que le programme «Operation Warp Speed» du président Donald Trump se concrétisera pleinement.

«Tel est l’essentiel de leur règle inventée« pas de jab, pas de jeu »», a écrit un commentateur de Zero Hedge.

«L’idée étant de diviser la société entre conformistes et anti-vaxxers, ces derniers étant traités comme persona non grata, c’est-à-dire privés des libertés fondamentales. IOW, le gouvernement a institué la discrimination. Sur une fausse pandémie.

Un autre, citant Frank Zappa, a écrit:

«L’illusion de la liberté continuera tant qu’il sera profitable de continuer l’illusion. Au point où l’illusion devient trop chère à entretenir, ils vont simplement abattre le paysage, ils tireront les rideaux, ils déplaceront les tables et les chaises à l’écart et vous verrez le mur de briques à l’arrière du théâtre.»

Plus d’informations à la minute sur le complot mondialiste visant à vacciner le monde entier contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) sont disponibles sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

Outil de travail : Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), la nôtre, dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées enseignée dans toutes les Grandes écoles d’Intelligence économique

Source : Natural News

