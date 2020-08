Le Débrief – Backstage (première partie)

Pour clôturer la 1ère saison et en amont de la saison 2, Paola et son équipe vous proposent de plonger dans les coulisses de l’émission au-travers d’une série de vidéos, tout en répondant aux questions qui ont été les plus fréquentes tout au long de la saison 1.

Dans cette première partie, Paola revient sur le parcours qui l’a menée à créer le Débrief, le concept et les intentions derrière l’émission.

Ndèye Babel Sow l’égérie des antiféministes africains

Dans cette vidéo nous allons parler de l’antiféminisme. Ndeye babel Sow est devenue malgré elle l’égérie des antiféministes africains. Sa rage contre le féminisme à coup de slogans creux, dans discours approximatif parfois incompréhensible a opposé beaucoup de gens parfois très intelligents, un long moment sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo loin de parler de Ndeye et de sa diatribe habituelle contre le féminisme, j’ai voulu saisir l’occasion pour mettre en lumière un sujet dont on parle peu, l’antiféminisme et le masculinisme. N’hésitez pas à partager, à liker, et commenter. Bon visionnage. Les liens cités dans cette vidéo

A regarder d’urgence avant la censure : Institut Pasteur et Microsoft ont les brevets du Covid19

A regarder et à sauvegarder d’urgence. Toutes les informations sont prouvées sur le site : vérité-Covid19.fr Si blocage, utilisez ce lien : https://drive.google.com/drive/folder… Les messages des trolls seront supprimées.