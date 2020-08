SYRIE SITREP: les tensions se transforment en escalade massive

DAMAS – La Syrie déchirée par la guerre, assiégée par divers groupes terroristes étrangers, principalement financés par l’Occident/OTAN et le Golfe wahhabite, a connu une escalade massive des combats ces derniers jours. L’escalade était principalement le résultat des actions des forces d’occupation des Etats-Unis d’Amérique contre les unités régulières de l’armée arabe syrienne qui tentaient de rétablir le contrôle des régions riches en pétrole de l’est de la Syrie, actuellement sous occupation des Etats-Unis d’Amérique.

Une frappe aérienne de l’USAF sur un point de contrôle de l’AAS oblige les Syriens à organiser un rassemblement contre l’occupation des Etats-Unis d’Amérique

Des centaines de Syriens ont organisé des manifestations distinctes dans la province de Hasaka, au nord-est du pays, riche en pétrole, pour exprimer leur indignation face à une récente frappe aérienne des Etats-Unis d’Amérique contre les forces régulières de l’Armée arabe syrienne (AAS), qui a tué au moins un soldat syrien et en a blessé plusieurs autres.

L’agence de presse officielle syrienne SANA a rapporté que des gens ont convergé devant le palais de justice, dans la capitale provinciale de Hasaka ainsi que le centre culturel de la ville kurde de Qamishli mardi pour dénoncer le raid aérien des Etats-Unis d’Amérique sur un point de contrôle de l’armée syrienne à Région de Tal Dhahab la veille.

Les manifestants ont exigé le soutien des forces de l’armée syrienne et la résistance populaire contre la présence des forces d’occupation des Etats-Unis d’Amérique – qui violent la souveraineté syrienne et volent la richesse nationale du pays – pour les forcer à quitter leurs régions. Les participants ont également scandé des slogans condamnant le déploiement illégal de troupes des Etats-Unis d’Amérique et turques en Syrie et exigé une action rapide contre leurs violations et leurs pratiques arbitraires.

Le chef tribal Cheikh Mizar al-Musalat a souligné que la frappe aérienne meurtrière des États-Unis d’Amérique est un acte flagrant d’agression contre la nation syrienne et les défenseurs de la patrie.

«Nous disons aux occupants états-uniens que leur présence sur le sol syrien ne durera pas longtemps et qu’ils seront vaincus tôt ou tard. L’armée purgera les territoires syriens de leur existence et de leur terrorisme», a-t-il dit.

Cheikh Abd al-Wahhab al-Issa, un autre chef de tribu, a également dénoncé la frappe aérienne états-unienne comme une violation flagrante qui s’ajoute à la longue liste de crimes des occupants états-uniens, y compris le pillage de pétrole brut, l’incendie des cultures agricoles et les tentatives d’affamer le Nation syrienne au moyen de la soi-disant loi César.

De plus, l’archevêque Mar Maurice Amsih a souligné que l’attaque des Etats-Unis d’Amérique contre le checkpoint de l’armée syrienne est un acte d’agression et de trahison auquel on aurait pu s’attendre de la part des forces d’occupation états-uniennes. Depuis fin octobre 2019, les États-Unis d’Amérique redéploient leurs troupes dans les champs pétrolifères contrôlés par les forces kurdes dans l’est de la Syrie, dans un renversement de l’ordre antérieur du président Donald Trump de retirer toutes les troupes du pays arabe.

Le Pentagone affirme que cette décision vise à «protéger» les champs et les installations contre «d’éventuelles attaques de Daech (ISIL ou ISIS)». Cette affirmation est venue bien que les États-Unis d’Amérique aient suggéré plus tôt qu’ils recherchaient des intérêts économiques dans le contrôle des champs pétrolifères. La présence des forces états-uniennes dans l’est de la Syrie a particulièrement agacé les civils, et les résidents locaux ont à plusieurs reprises empêché les convois militaires états-uniens d’entrer dans la région.

La Syrie, qui n’a pas autorisé la présence de l’armée des Etats-Unis d’Amérique sur son territoire, affirme que Washington pille le pétrole du pays. Ailleurs dans la province de Deir Ez-Zor, dans l’est de la Syrie, des militants affiliés aux soi-disant Forces démocratiques syriennes (FDS) ont tué par balle un civil alors que la population exigeait son retrait lors d’une manifestation de masse.

Des sources locales, demandant de ne pas être nommées, ont déclaré à SANA que les habitants du village d’al-Rez, qui se trouve dans la campagne orientale de la province, se sont affrontés mardi aux extrémistes soutenus par les États-Unis d’Amérique, après quoi les militants ont ouvert le feu. Un civil a été tué et plusieurs autres ont été blessés par balle.

Les conditions de sécurité se détériorent rapidement dans les zones contrôlées par les FDS dans les provinces de Hasaka et Deir Ez-Zor au milieu des raids et des arrestations de civils en cours par les militants. Les habitants se plaignent que les raids et les arrestations constants des FDS ont généré un état de frustration et d’instabilité, affectant gravement leurs activités et leurs moyens de subsistance.

Les habitants accusent les militants parrainés par les États-Unis d’Amérique d’avoir volé du pétrole brut et de refuser de dépenser de l’argent dans les secteurs des services. Les conseils locaux affiliés au FDS ont également été accusés de corruption financière. On dit qu’ils détournent des fonds fournis par des donateurs et ne satisfont pas aux besoins publics de base.

Un général russe tué, deux militaires blessés dans une attaque de l’EI

Un major-général russe a été tué dans une explosion d’engins piégés en Syrie tandis que deux militaires ont été blessés, a rapporté mardi le ministère russe de la Défense. Une bombe improvisée en bordure de route a explosé à 15 km de la ville de Deir Ez-Zor lorsqu’un convoi militaire russe rentrait à sa base après une mission humanitaire le 18 août, a indiqué le bureau de presse du ministère, selon TASS.

«Trois militaires russes ont été blessés dans l’explosion. Lors de l’évacuation et de la fourniture d’une assistance médicale, un haut conseiller militaire russe au rang de major-général est mort de graves blessures», a indiqué le bureau de presse.

Sergei Shoigu a recommandé de conférer une décoration d’État à l’officier tué à titre posthume. Le ministère russe de la Défense fournira également toute l’assistance nécessaire à la famille de l’officier tué, indique le communiqué. C’est le deuxième général russe tué en Syrie. Le 24 septembre 2017, le chef du groupe de conseillers militaires russes en Syrie, le lieutenant-général Valery Asapov a également été tué près de Deir Ez-Zor.

Des roquettes ont frappé une base des Etats-Unis d’Amérique à Deir Ez-Zor

Plusieurs roquettes ont explosé mardi sur une base militaire américaine, au nord de la province syrienne de Deir Ez-Zor. L’attaque visait une base américaine près du champ pétrolifère de Conoco contrôlé par les troupes américaines et les militants kurdes. Aucune information sur les pertes possibles parmi les troupes d’occupation américaines n’est disponible à ce jour.

Il s’agit de la toute première attaque contre l’une des 12 installations militaires, créées par les États-Unis d’Amérique depuis 2015 dans les provinces syriennes d’al-Hasakah, Raqqa et Deir Ez-Zor. Les forces états-uniennes, conjointement avec des groupes kurdes, contrôlent les zones riches en pétrole sur la rive orientale de l’Euphrate, y compris les champs pétrolifères d’Al-Omar, Tanak, Al-Jafra et Conoco, qui représentaient 80 % de tout le pétrole produit en Syrie avant que la guerre n’éclate.

Deux drones des Etats-Unis d’Amérique abattus au-dessus d’Idlib

Une paire de drones états-uniens s’est écrasée à la suite de ce qui aurait été une «collision en vol» en Syrie, détruisant les deux drones, a rapporté le Military Times. La collision présumée a eu lieu mardi au-dessus de la province d’Idlib, a déclaré un responsable anonyme de la défense au Military Times, tout en offrant peu de détails sur «l’accident», refusant de confirmer la cause du crash ou le type de drones impliqués.

On ne sait pas non plus si les drones se sont fait tirer dessus à un moment donné au cours de l’incident, a ajouté le responsable. Des photos et des vidéos circulant en ligne – qui montrent des débris tombant du ciel et une épave enflammée au sol – indiquent qu’au moins l’un des engins était un drone MQ-9 Reaper des Etats-Unis d’Amérique, utilisé à la fois pour la surveillance et les missions armées.

En l’absence d’explication officielle de l’incident, cependant, les spéculations étaient nombreuses sur les réseaux sociaux, certaines personnes suggérant que les drones avaient été abattus par des terroristes soutenus par la Turquie, tandis que d’autres ont confronté l’affirmation avec la spéculation selon laquelle les défenses aériennes russes ont détruit les drones des Etats-Unis d’Amérique.

On pense que les drones ont utilisé le désormais tristement célèbre missile R9X Hellfire, une munition spéciale non explosive qui libère six lames en forme d’épée avant l’impact – surnommée la «bombe ninja». Bien que Damas ait critiqué à plusieurs reprises la présence des Etats-Unis d’Amérique en Syrie comme illégale et comme une violation de la souveraineté du pays, Washington poursuit ses opérations militaires dans plusieurs régions stratégiques syriennes.

Les États-Unis d’Amérique mènent des frappes intermittentes autour d’Idlib et intègrent des soldats à des groupes mandataires arabes et kurdes dans le sud et le nord-est. Soutenues par le Pentagone tout au long de la guerre en Syrie, les factions dirigées par les Kurdes contrôlent désormais des ressources pétrolières précieuses, avec le projet du Pentagone de former un «gardien des champs pétrolifères» de 2 200 hommes dans la région de Hasakah, selon un récent rapport de l’inspecteur général.

Drago Bosnic

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ

Le Zoom avec Anne-Lise Blanchard : Pourquoi la Syrie n’est pas tombée

Comment la guerre contre Daesh a-t-elle commencé ? Pourquoi ne se termine-t-elle pas ? Où sont les djihadistes ? Anne-Lise Blanchard, membre de SOS chrétiens d’Orient, répond à toutes ces questions avec la présentation de son dernier ouvrage « Carnet de route – De l’Oronte à l’Euphrate, les marches de la résurrection ». Elle évoque aussi le sort réservé aux derniers chrétiens d’Orient, la façon dont l’islamisme fanatique est utilisé, et sa rencontre avec Myrna, chrétienne orthodoxe, stigmatisée, qui lors de ses extases raconte pourquoi la Syrie n’a pas subi le même sort que l’Irak ou la Libye.

Zoom Afrique du 19 août 2020

L’actualité en Afrique :

E-Agriculture/Côte d’Ivoire : Biosave ou l’agriculture durable intelligente ;

Colonisation : le Burundi envisage de réclamer jusqu’à 43 milliards $ de compensation à la Belgique et à l’Allemagne ;

Somaliland: DP World achève la construction d’un quai de 400 m au port en eau profonde de Berbera.

Les analyses de la rédaction :

1. La menace de l’ONU plane dans le ciel centrafricain ?

Suite à la situation dans l’Afrique de l’Ouest, il semblerait que la France fasse circuler des messages d’avertissement aux chefs d’État africains au cas où ils continuent à se « rebeller » contre l’Occident. Vu la situation actuelle en Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry et surtout ce qui se passe au Mali, il y a peu, une patrouille d’avions de combat français, soit deux Mirage 2000D, a effectué un « show of force » [démonstration de force], qui consiste à survoler à très basse altitude une position hostile afin d’adresser un « ultime avertissement » avant l’ouverture du feu.

La précédente intervention de ce type avait été réalisée en février dernier, deux Mirage 2000 ayant effectué un « show of force » à la demande et en appui de la MINUSCA avec comme prétexte d’adresser un avertissement à des pseudo groupe armé. Est-ce que l’État centrafricain est pour ce genre de vol dans son espace aérien ou est-ce une initiative unilatérale de la part de la France ?

Les troupes de l’ONU ne sont pas très utiles sur le continent africain, vu qu’ils occupent le terrain, mais ne viennent pas en aide aux populations et ne se mêlent pas aux différents conflits sur place.

« Nous sommes ici pour maintenir au plus bas niveau possible les agissements des groupes armés. Pour cela, nous sommes déployés sur tout le territoire. Notre deuxième mission en tant que Force, c’est aussi de nous protéger en tant que Mission, protéger notre logistique, les axes et de permettre à tout le monde de circuler librement », explique le nouveau chef d’état-major de la composante militaire de la MINUSCA, le général français Renaud Sénétaire. Ce nouveau chef d’État-major veut adopter une nouvelle stratégie pour pouvoir garder les positions de l’ONU sur le territoire centrafricain. En effet, vu le dernier renouvellement d’un an de l’embargo sur les armes, qui sert à continuer de garder les FACA dans une position de faiblesse et ainsi pousser l’État centrafricain à demander de l’aide à l’ONU ou même aux militaires français, ce nouveau chef d’État-major de la MINUSCA compte bien profiter de la situation. Ce vol des Mirage 2000D dans le ciel centrafricain ressemble plus à un avertissement envers l’État centrafricain et même la population. Car même si la MINUSCA prétend viser le fief d’un pseudo groupe armé, il ne va pas sans dire que les dommages collatéraux ne seront pas moins minimes. Depuis que la RCA tape du poing sur la table pour obtenir la levée de l’embargo et que l’État centrafricain met tout en œuvre pour développer le pays et nouer des partenariats gagnant-gagnant, l’Occident continue ses tentatives pour saper ces actions. Quoi qu’il en soit, les tentatives occidentales n’ont toujours pas réussi à venir à bout de la volonté et de l’union de l’État et du peuple centrafricain.

2. Mali: décryptage du coup d’État

Au Mali, des militaires ont pris le contrôle, ce mardi matin, du camp Soundiata Keïta, situé à Kati, à une quinzaine de kilomètres de la capitale malienne. Ils ont arrêté le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a annoncé sa démission dans la nuit de mardi à mercredi.

Nous avons demandé l’avis du géopoliticien Luc Michel et celui d’Amina Fofana, architecte panafricaine, membre du M5 RFP, qui vont nous décrypter la situation.

Source : Press TV

Hariri/Hezbollah: pourquoi les USA ont reculé?

« Il n’y a aucune preuve de l’implication du Hezbollah ni du gouvernement syrien dans l’assassinat de Rafic Hariri », reconnaît le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), soutenu par les Nations unies.

Le président du Tribunal spécial pour le Liban, le juge David Re, a affirmé mardi que la Chambre de première instance du TSL ne voyait aucune preuve de l’implication du Hezbollah dans l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri.

Par ailleurs, le président libanais Michel Aoun a qualifié d’« impossible » le fait que la vaste déflagration dans le port de Beyrouth soit causée par l’explosion d’un dépôt d’armes du Hezbollah.

Quelle analyse porter sur cette décision du Tribunal spécial pour le Liban et les déclarations du président Aoun ?

Ayssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales revient sur le sujet.

Ayssar Midani: «Ce tribunal international a été chargé dès le départ et a été imposé au Liban par le biais de certaines forces politiques libanaises dont Saad Hariri, mais aussi par les Américains.

Ce tribunal a été instrumentalisé avec l’incrimination de la Syrie et du Hezbollah.

Il est clair qu’ils voulaient condamner la Syrie et le Hezbollah pour le désarmer et l’assassinat de Hariri a eu lieu pour ça car s’il était vivant comme il avait une excellente relation avec Damas, la Syrie ne serait pas sortie du Liban… »

Source : Press TV