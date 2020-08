Des Militaires Russes confirment la puce RFID dans le vaccin !

Sûr et efficace? Les inserts d’emballage de vaccins révèlent des centaines d’effets secondaires en petits caractères

Un fait peu connu à propos des vaccins est que les données utilisées pour leur approbation initiale sont incomplètes, faute de données plus solides recueillies à partir de l’expérience post-commercialisation qui montrent comment les gens réagissent réellement à leur utilisation dans le monde réel. Et ce sont ces données post-commercialisation qui racontent la véritable histoire des nombreux effets secondaires mortels impliqués, qui peuvent parfois se chiffrer par centaines pour un seul vaccin.

Children’s Health Defense (CHD) a compilé un résumé des données post-commercialisation de plus de trois douzaines de vaccins régulièrement administrés aux jeunes enfants dans le cadre du calendrier officiel des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), révélant un certain nombre de vérités choquantes sur les dangers associés à la vaccination que l’établissement médical refuse en grande partie ou rend difficile l’accès des personnes.

À moins que les parents ne regardent de très près la notice du vaccin publiée après l’approbation d’un vaccin donné par le gouvernement, ils ne sauront jamais dans quelle mesure le fait de piquer leurs enfants met leur santé et leur bien-être en danger. Il s’agit d’informations dont on pourrait penser qu’elles devraient être rendues publiques avant même que les vaccins ne soient approuvés, mais qui ne viennent malheureusement qu’après leur large diffusion auprès des enfants.

«En avril 2020, Children’s Health Defense a résumé les données post-commercialisation pour plus de trois douzaines de vaccins administrés systématiquement aux nourrissons, enfants et adolescents américains», rapporte CHD.

«Ce décompte a montré que les vaccins vantés pour la prévention de 13 maladies (tableau 1) ont été associés à au moins 217 résultats médicaux indésirables signalés après l’homologation, y compris des infections graves, des maladies auto-immunes, des allergies potentiellement mortelles et la mort.»

Le tableau 1 et d’autres tableaux de l’analyse CHD des vaccins infantiles sont disponibles à ce lien.

Les fabricants de vaccins peuvent choisir de ne pas lister les pires données post-commercialisation qui pourraient dissuader les parents de vacciner

Aussi choquant que cela puisse être, cela empire. Non seulement les données post-commercialisation pour les vaccins sont difficiles à trouver, mais elles sont également souvent incomplètes car les fabricants de vaccins ont la liberté de choisir les résultats à lister ou non, «en utilisant des critères vagues déterminés par la gravité, la fréquence des rapports et la «force des preuves d’une relation causale»», note en outre CHD.

Dans d’autres plus mauvais, si un effet secondaire d’un vaccin est trop drastique ou dérangeant, les sociétés de vaccins pourraient trouver une sorte d’excuse pour ne pas le signaler. En plus de cela, de nombreux événements indésirables liés aux vaccins sont sous-déclarés au départ, ce qui signifie que l’industrie des vaccins peut prétendre que les données disponibles sont «non concluantes» et donc trop «erronées» pour devoir les déclarer.

Même dans ce cas, les données post-commercialisation que les sociétés de vaccins fournissent sur les emballages présentent toujours un «tableau dramatique», selon CHD, révélant «presque le double du nombre total de résultats post-vaccinaux indésirables» par rapport aux données incomplètes utilisées pour l’approbation initiale des vaccins.

Selon l’analyse de CHD de certains des vaccins infantiles les plus courants, y compris ceux contre la diphtérie, l’Haemophilus influenzae de type B, l’hépatite A, l’hépatite B, le papillomavirus humain, la grippe, l’infection à méningocoque, la coqueluche, l’infection pneumococcique, la polio, le rotavirus, le tétanos et la varicelle , il y a au moins 397 différents types de réactions signalées avant et après l’homologation – ce qui signifie que les parents n’obtiennent pas une image complète de l’innocuité d’un vaccin avec seulement les données fournies au gouvernement avant son approbation.

«Bien qu’environ 400 événements indésirables soient un nombre qui donne à réfléchir, encore une fois, c’est probablement une sous-estimation», note en outre CHD. «C’est parce que la plupart des essais cliniques suivent les participants pendant une période absurdement courte – trois jours ici, sept jours là-bas – et ne saisissez pas les problèmes qui surviennent au-delà de cette brève fenêtre, même si les cliniciens reconnaissent (et la littérature scientifique le confirme) que les réactions vaccinales ne sont pas toujours immédiates ou aiguës.

Assurez-vous de lire le rapport CHD complet pour en savoir plus.

Pour en savoir plus sur la façon dont les vaccins sont beaucoup plus risqués que ne le laisse le secteur médical, assurez-vous de consulter Vaccines.news.

Les sources de cet article incluent:

ChildrensHealthDefense.org

NaturalNews.com

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Natural News