GÉNOCIDE MÉDICAL: le gouvernement britannique fait pression pour que plus de Noirs et de minorités participent aux essais de vaccins contre le coronavirus

Pas assez de Noirs et de Marrons s’inscrivent aux essais de vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) au Royaume-Uni, ce qui a incité le UK Vaccines Taskforce à lancer un plaidoyer pour plus de «diversité» dans ses expériences médicales sur le cobaye humain.

Depuis qu’il a été rapporté par les médias grand public (mainstream) que les minorités ethniques sont censées être plus susceptibles de développer des complications du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) que les personnes à la peau blanche, les autorités britanniques se démènent pour trouver plus de «représentation» minoritaire dans les essais de vaccins du pays.

Les essais de vaccins existants contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) ont déjà recruté quelque 100 000 participants, mais d’autres sont bientôt en cours alors que les «experts» recherchent davantage de candidats «à haut risque», y compris les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les personnes atteintes de peau plus foncée.

«Protéger les personnes à risque est le seul moyen de mettre fin à cette pandémie», a annoncé Kate Bingham, présidente du UK Vaccines Taskforce, à propos de la manière dont le gouvernement britannique recherche spécifiquement des personnes issues de minorités ethniques noires, asiatiques et minoritaires.

«Accueillir 100 000 bénévoles à bord est un bon début, mais nous avons besoin de beaucoup plus de personnes de différents horizons à qui nous pouvons faire appel pour des études futures si nous voulons trouver rapidement un vaccin pour protéger ceux qui en ont besoin.

Écoutez ci-dessous Mike Adams, le Health Ranger, explique comment Big Pharma a délibérément détruit la réputation de l’hydroxychloroquine comme moyen d’obtenir l’approbation d’urgence pour les vaccins à venir contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19):

https://www.brighteon.com/0a32621d-a96d-4972-9a22-79c8f522f501

Le gouvernement britannique diffuse désormais des annonces en langues indiennes pour recruter davantage de cobayes humains bruns

Si le gouvernement britannique avait examiné de plus près les données réelles, il aurait réalisé que le risque de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) est plus un facteur de statut socio-économique et de type d’emploi que de couleur de peau. Mais à l’ère du guerrier-isme de la justice sociale, l’approche en marche de la «science» est devenue la norme.

Par conséquent, les responsables britanniques sont maintenant engagés dans une recherche désespérée de plus de non-Blancs pour se faire piéger avec des produits chimiques expérimentaux qui sont précipités sur le marché dans le cadre du programme «Operation Warp Speed» du président Donald Trump pour créer des vaccins accélérés pour le monde entier.

Selon le Times of India, le gouvernement britannique diffuse actuellement des publicités en gujarati, en punjabi et en bengali pour tenter d’attirer davantage de personnes d’origine indienne à participer aux essais de vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19).

«Le recrutement de ces groupes pourrait être plus difficile maintenant que les médias anglophones aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni ont diffusé des histoires affirmant que les minorités sont plus sensibles au virus, alors que ce qu’elles veulent vraiment dire, c’est que les minorités meurent à un taux plus élevé que les populations Blanchessen grande partie parce qu’un pourcentage plus élevé de minorités occupent des emplois de la classe ouvrière», rapporte Zero Hedge.

«Étant donné la tendance des libéraux à justifier chaque décision arbitraire par la« science », nous sommes curieux de savoir comment cette attitude a évolué, étant donné que les différences raciales n’ont généralement pas d’incidence sur le fonctionnement d’un vaccin dans le corps humain.»

Ironiquement, cet effort du Royaume-Uni pour recruter plus de cobayes humains issus de minorités a le potentiel de ralentir le développement d’un vaccin viable contre le coronavirus de Wuhan Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19), qui, franchement, ne se concrétisera jamais puisque les vaccins sont pour commencer une pseudoscience, en particulier. lors du ciblage de virus.

« Je ne peux pas imaginer pourquoi quiconque ne se précipiterait pas pour s’inscrire à un essai d’un vaccin non testé et précipité pour la production », a écrit un commentateur de Zero Hedge sarcastiquement.

« Big Pharma se réjouit », a écrit un autre sur la façon dont il existe maintenant « un laboratoire mondial de cobayes » sur qui tester ces produits chimiques de vaccins mortels. « Lorsque la concoction mortelle de produits chimiques échoue, ils peuvent simplement en blâmer le Covid1984 », a ajouté ce même commentateur.

Pour plus d’informations sur la plandémie du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19), assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Natural News

Des poursuites historiques commencent: Facebook doit être tenu pour responsable de sa collusion avec le gouvernement pour faire taire les voix de la vérité

Facebook s’est couronné comme le principal arbitre en matière de science, de santé et de politique publique, exécutant scrupuleusement le programme des sociétés pharmaceutiques et des agences gouvernementales pour faire taire les voix de la vérité des médias sociaux. Facebook a corrompu le processus démocratique aux États-Unis d’Amérique et dans le monde, prenant des positions officielles et censurant toute dissidence tout en dénigrant toute personne ou toute organisation qui fournit des informations à contre-courant qui font progresser le processus scientifique et le débat.

Children’s Health Defense (CHD), une organisation à but non lucratif qui publie des données scientifiques évaluées par des pairs et dénonce la corruption dans les agences fédérales, a été à plusieurs reprises la cible des censeurs de Facebook et des «vérificateurs de faits». CHD s’engage dans le journalisme d’investigation et publie des informations véridiques sur des sujets de santé et de science. Facebook a censuré à plusieurs reprises les postes de santé publique véridiques de l’organisation à but non lucratif, diffamé CHD et frauduleusement dénaturé l’organisation.

Facebook est clairement aligné sur les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Federal Communications Commission (FCC), et utilise activement ses employés et ses systèmes algorithmiques pour censurer et dénigrer quiconque ou toute organisation qui publie des informations qui entrent en conflit avec le message et l’agenda de ces agences gouvernementales.

La défense de la santé des enfants poursuit Facebook dans la bataille historique du premier amendement

Le 18 août 2020, la défense de la santé des enfants a intenté une action en justice contre Facebook, Mark Zuckerberg et un trio de missions de vérification des faits qui n’ont fait que censurer à plusieurs reprises les messages de santé publique véridiques de CHD, tout en diffamant l’organisation. Parce que CHD dénonce la corruption et conteste les politiques universelles mises en avant par l’OMS, les CDC et la FCC, ils sont à plusieurs reprises visés par la censure se faisant passer pour une «vérification des faits».

Facebook a des enjeux économiques dans l’industrie des télécoms et le déploiement des réseaux 5G. Facebook est également coupable de conflits d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique. C’est pourquoi Facebook censure la page Facebook de CHD et cible ses publications sur la santé des enfants, les rayonnements 5G, la sécurité des vaccins et le consentement éclairé.

Maintenant que Facebook reconnaît ouvertement qu’il se coordonne avec l’OMS et le CDC, leur censure de la maladie coronarienne est devenue une violation légitime du premier amendement. Néanmoins, c’est un membre du Congrès démocrate qui a exhorté Facebook à supprimer les informations qui contredisent la position officielle de l’OMS et du CDC. En 2019, le président du Comité du renseignement, Adam Schiff, a appelé Facebook à purger Internet de tout contenu critique à l’égard des politiques gouvernementales en matière de vaccins. Depuis lors, l’OMS a publié un communiqué de presse félicitant Facebook d’avoir supprimé la «désinformation» de sa plateforme. Cette «désinformation» est souvent une information très importante qui oblige les sociétés pharmaceutiques à rendre des comptes et les fonctionnaires rachetés.

Après que l’OMS ait félicité Facebook pour avoir censuré les informations qui ne soutiennent pas sa position officielle, Facebook a marqué la page de CHD avec une «étiquette d’avertissement» qui prétend que le contenu de CHD est inexact. L’étiquette d’avertissement éloigne les utilisateurs des médias sociaux du CHD afin qu’ils puissent accéder à des «informations fiables et à jour» du CDC. Facebook a également désactivé le bouton de don de CHD, coupant le financement de l’organisation. Facebook a interdit à plusieurs reprises le CHD, en utilisant une technologie trompeuse pour minimiser la visibilité du contenu CHD afin que les abonnés et les abonnés potentiels ne puissent pas accéder au contenu et aux informations de CHD.

Désormais, Facebook sera tenu pour responsable de la censure ouverte des critiques des politiques gouvernementales et de la discrimination à l’encontre des progrès scientifiques et des analyses sur des sujets importants de santé publique. Les avocats Robert F. Kennedy, Jr., Roger Teich et Mary Holland représenteront la défense de la santé des enfants dans le litige.

Le procès ne s’arrête pas là. Facebook utilise des «vérificateurs de faits indépendants» qui ne sont ni indépendants ni factuels. Ces soi-disant vérificateurs de faits sont autorisés à diffamer CHD en publiant leur propre contenu sur la page de CHD, en superposant leur propagande au contenu original publié par CHD.

Toutes les tactiques trompeuses mentionnées ici constituent une violation flagrante du premier amendement de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique. Il est illégal pour les agences gouvernementales de se coordonner avec des monopoles privés comme Facebook et vice versa pour réglementer le discours du peuple. Le droit du peuple de parler librement des politiques et des fonctionnaires du gouvernement est la raison pour laquelle le premier amendement existe en premier lieu.

Il est désormais du devoir des tribunaux de déclarer les actions de Facebook inconstitutionnelles et frauduleuses. Toutes les organisations touchées par ce type de censure parrainée par le gouvernement méritent une injonction et une compensation pour les dommages. Les politiques de Facebook ont provoqué un faux dénigrement des éditeurs de renom et ont sciemment fait de fausses déclarations à propos de médecins, de journalistes et de scientifiques professionnels. Facebook doit être tenu responsable.

Découvrez plus d’histoires sur la censure à Censorship.News.

