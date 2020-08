Un vétéran de l’armée californienne prévient que la résistance armée arrive: « Il y a un million de personnes comme moi, et vous ne nous arrêterez pas »

Vétéran militaire Carlos Zapata dans le comté de Shasta

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Il y a des signes de résistance en Californie, un État qui est toujours bloqué alors que l’été décline.

Dans une vidéo qui devient virale sur Internet en ce moment, un vétéran militaire qui aurait été identifié comme Carlos Zapata a assisté à la réunion du conseil de surveillance du comté de Shasta la semaine dernière, démasqué au mépris du diktat du gouverneur Newsom, et a lancé un avertissement sévère au Conseil:

Je vous dis que je suis assez consterné par ce qui se passe.

Je vous dis en ce moment que nous sommes en paix et que vous feriez mieux d’être heureux que nous soyons de bons citoyens, que nous soyons des citoyens pacifiques. Mais ce ne sera plus très pacifique.

Et nous construisons, nous organisons et nous travaillerons avec les forces de l’ordre ou sans les forces de l’ordre.

Mais vous ne nous arrêterez pas le moment venu, car nos familles meurent de faim.

Ce ne sera plus très pacifique. Ce ne sera pas ra-ra, ce ne sera pas des discours, ça ne va pas être debout dehors pour dire le serment d’allégeance, ça ne va pas brandir des drapeaux, ça va être réel.

Quand tu as vu les choses que j’ai vues, je suis parti en guerre pour ce pays. J’ai vu la partie la plus laide et la plus sale de l’humanité. J’ai été au combat, et je n’ai jamais voulu y retourner, mais je te dis quoi, je veux sauver ce pays … ça va arriver, et il y a un million de personnes comme moi, et tu ne nous arrêteras pas.

M. Zapata explique qu’il a perdu son entreprise et que six de ses camarades militaires ont également perdu leur emploi et ont fini par se suicider.

Que pensez-vous d’être complice de perpétuer cela? Le plus grand canular jamais perpétué contre le peuple Américain? Et vous en faites partie en portant des masques. Dans le comté de Shasta.

Regardez l’enregistrement vidéo complet de son discours au conseil du comté:

L’État profond a-t-il négligé les vétérans militaires de l’Amérique?

Les anciens combattants Américains d’aujourd’hui représentent l’un des groupes de personnes les plus gravement maltraités aux États-Unis d’Amérique.

Depuis de nombreuses années maintenant, la force militaire des Etats-Unis d’Amérique est 100% volontaire, et de nombreux jeunes Américains rejoignent l’armée avec des idées altruistes de patriotisme et d’amour du pays, et un fort désir de lutter contre le mal et de protéger la vie américaine chérie qui est censée représenter les valeurs telles qu’elles sont énoncées dans la Constitution des États-Unis d’Amérique et les concepts de liberté.

Mais pour ceux qui servent en service actif en dehors des États-Unis d’Amérique, les réalités de la guerre et du meurtre, ce qui, trop souvent, est de protéger NON les libertés des citoyens Américains, mais les mondialistes et le trafic secret pervers de la CIA de drogues, d’armes et enfants, le bilan émotionnel est trop lourd pour eux et ils finissent par prendre des psychotiques car c’est la seule solution que le système médical VA leur offre.

Le résultat est qu’aujourd’hui, nous avons beaucoup plus de morts d’anciens combattants par suicide que de morts au combat.

Formés comme la machine de combat la plus puissante et la plus avancée du monde, ces soldats américains sont ensuite invités à se réintégrer dans la société américaine à la fin de leur service, trouvant peu d’utilité pour leurs compétences et leur entraînement pour identifier les ennemis puis les détruire.

Jusqu’à maintenant.

Les pires criminels du monde qui ont commis les plus grands crimes contre l’humanité se trouvent ici, sur notre propre sol. Ils ont déjà commis des meurtres de masse en refusant l’accès aux médicaments courants et aux traitements alternatifs qui réussissent à 100% dans le traitement des symptômes du COVID.

Des centaines de milliers de personnes ont déjà été assassinées ici même aux États-Unis d’Amérique, et la plupart parmi notre population âgée.

Et ces personnes perverses qui n’ont aucun respect pour la vie humaine et qui, au plus haut niveau, sont des pédophiles qui prennent plaisir à tuer des enfants pour boire leur sang, visent maintenant les enfants de l’Amérique.

Si quelqu’un qui lit ceci a pris part à ces crimes contre l’humanité, volontairement ou involontairement, la dernière invitation de M. Zapata dans son discours au County Board en Californie est probablement une de celles que vous devriez prendre en compte:

Par Dieu, nous sommes Américains, et souvenez-vous de cela. Enlevez votre masque, arrêtez de vous museler. Rejoignez-nous, combattez avec nous, contre ce qui se passe à Sacramento. C’est une parodie.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

