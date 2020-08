Big Pharma EXPOSE: Une étude de 3 grandes revues médicales révèle que de nombreux médicaments, produits et services médicaux sont complètement INEFFICACES

Si vous avez déjà suspecté qu’un médicament que vous prenez ne fait pas grand-chose pour améliorer vos symptômes, ce n’est peut-être pas seulement votre imagination: une étude approfondie a montré qu’un nombre inquiétant de médicaments, de produits médicaux et de services sont tout simplement Inefficace.

Une étude récemment publiée par eLife a montré à quel point le bilan de Big Pharma est médiocre en matière de production de médicaments efficaces. Ils ont effectué une analyse de plus de 3000 essais contrôlés randomisés de 2003 à 2017 qui ont été publiés dans trois grandes revues médicales: le New England Journal of Medicine, le Lancet et le Journal of the American Medical Association.

Les chercheurs examinaient l’efficacité des «meilleures pratiques» actuelles dans différentes disciplines médicales, populations et interventions. Ils ont trouvé 396 renversements médicaux – en d’autres termes, des pratiques et des traitements qui se sont révélés inefficaces et ont été essentiellement désadoptés. Les médicaments étaient l’intervention la plus courante, suivis des procédures, des vitamines / suppléments, des appareils et des interventions systémiques dans des domaines variés tels que l’ophtalmologie, la rhumatologie, les allergies, l’urologie, les maladies infectieuses, la pédiatrie, la médecine cardiovasculaire et l’anesthésiologie.

Par exemple, une étude a examiné les antidépresseurs mirtazapine et sertraline, qui sont recommandés comme traitements de première intention pour la dépression clinique quel que soit l’âge. Les études ont montré que les deux médicaments n’entraînaient aucune différence significative dans les symptômes dépressifs chez les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.

En plus des médicaments, l’étude a identifié des interventions inutiles telles que la technologie de suivi des pas portables pour favoriser la perte de poids. Ils ont également discuté des recommandations médicales dangereuses telles que les mammographies annuelles ou bisannuelles pour les femmes à faible risque de cancer du sein de moins de 50 ans. Ces recommandations s’attaquent à la peur très compréhensible des femmes du cancer du sein alors que la vérité est qu’en fait, un risque de cancer du sein lui-même.

Ils ont cité une revue Cochrane qui disait: «La chance qu’une femme bénéficiera d’un dépistage est au mieux faible, et – si elle est basée sur les essais randomisés – dix fois plus petite que le risque qu’elle puisse subir un préjudice grave en termes de surdiagnostic.»

Profits sur les gens

Incroyablement, même s’il a été démontré que des centaines de médicaments et de produits médicaux ne fonctionnent pas, beaucoup sont encore utilisés et payés avec l’argent des contribuables via Medicaid et Medicare. Les chercheurs ont écrit qu’après qu’une pratique s’est avérée inefficace, il est difficile de convaincre les médecins d’arrêter de l’utiliser.

La vérité est qu’un si grand nombre de ces interventions sont extrêmement rentables pour les acteurs de l’industrie médicale, et peu importe si cela n’aide pas les gens. En fait, les personnes malades qui dépendent des médicaments sont en fait plus rentables pour l’industrie médicale. Les bénéfices de Big Pharma devraient atteindre 1 500 milliards de dollars en 2023, il y a donc beaucoup d’argent en jeu.

Étant donné que vous ne pouvez pas compter sur les médecins et les sociétés pharmaceutiques pour toujours agir dans votre meilleur intérêt, il est important de faire tout ce que vous pouvez pour prévenir les problèmes de santé. Une alimentation saine est l’un des meilleurs moyens d’empiler les chances en votre faveur. Éliminer le sucre et les aliments transformés et se concentrer sur les fruits et légumes biologiques peut contribuer grandement à améliorer votre santé, tout comme l’exercice régulier – au moins 30 minutes de mouvement modéré plusieurs fois par semaine suffisent.

Vous devriez également essayer de maintenir votre exposition aux toxines aussi faible que possible. Cela signifie choisir des aliments biologiques, lutter contre la pollution de l’air intérieur avec un purificateur d’air, s’assurer que votre eau potable est exempte de fluorure et d’autres toxines, et éviter les produits d’hygiène personnelle et de nettoyage chargés de produits chimiques.

Vous êtes la personne responsable de votre santé, alors assurez-vous que tous les médicaments ou autres interventions médicales suggérés par votre médecin sont vraiment sûrs et nécessaires. Posez des questions, faites vos recherches et demandez un deuxième ou même un troisième avis si vous avez des doutes.

Commentaires de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

ter·ror·isme | \ ˈTer-ər-i-zəm \ – l’utilisation systématique de la terreur notamment comme moyen de coercition

ter·ror·ist | \ ˈTer-ər-ist \ – un défenseur ou un pratiquant du terrorisme comme moyen de coercition (source)

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et ses tyrans médicaux dictent-ils des ordres COVID au public des Etats-Unis d’Amérique coupable de terrorisme et de meurtre?

Et si oui, combien de temps le public se conformera-t-il à leur propre destruction?

Comment un faux récit COVID-19 a été créé et maintenu pendant six mois

Par Vera Sharav, Alliance pour la protection de la recherche humaine

Le Dr Meryl Nass a compilé une liste de contrôle accablante qui ne cesse d’augmenter; il énumère actuellement 47 faits entièrement documentés qui constituent une affaire contre la collusion des fonctionnaires du gouvernement pour diaboliser un médicament existant efficace.

Ils ont même conçu des essais cliniques qui nécessitaient des doses élevées d’hydroxychloroquine et de chloroquine qui étaient connues – par la profession médicale – pour être toxiques et potentiellement mortelles. Ces responsables portent la responsabilité de causer la mort évitable de centaines de milliers de patients.

Suite à la publication par The Lancet d’une étude manifestement FRAUDULEUSE, l’Organisation mondiale de la Santé a suspendu ses études sur l’hydroxychloroquine et a exhorté les pays du monde entier à suspendre leurs deux essais cliniques et à empêcher les médecins d’utiliser le médicament pour Covid.

Plusieurs gouvernements ont interdit l’utilisation du médicament. Certains, comme la Suisse, ont levé l’interdiction après le retrait de l’étude du Lancet deux semaines après sa publication.

La Suisse, qui utilisait le médicament depuis des mois, a interdit l’hydroxychloroquine du 27 mai au 11 juin. Voici le graphique de Johns Hopkins documentant l’augmentation précipitée du taux de létalité des cas (CFR) – c’est-à-dire des décès évitables survenus en Suisse au cours de la période de 13 jours pendant laquelle les patients se sont vu refuser ce traitement vital.

Le graphique illustrant les décès élevés de Covid-19 en Suisse au cours de l’interdiction de 13 jours, à la suite du rapport frauduleux du Lancet prouve que le médicament avait réduit le taux de décès; ce taux augmentait brusquement lorsque le médicament était suspendu. Le taux de mortalité suisse de Covid-19 a chuté dès que les patients ont été à nouveau traités par Hydroxychloroquine.

Ceci constitue une preuve scientifique de l’effet curatif de l’Hydroxychloroquine pour les patients atteints de Covid-19, au moyen de challenge-dechallenge-rechallenge. Dans ce cas, ce n’était pas une expérience par conception, mais plutôt le résultat de décrets gouvernementaux.

Le graphique démontre en outre que la France dont le gouvernement a publié une série de réglementations visant à restreindre l’utilisation de ce traitement efficace, comme le passage du statut des médicaments en vente libre à la prescription le 13 janvier seulement, suivi d’une interdiction le médicament deux mois plus tard.

Contrairement à la Suisse, la France a un taux de mortalité Covid-19 élevé de 19,12%.

D’autres preuves démontrant le bénéfice vital de l’hydroxychloroquine pour les patients infectés par Covid-19 proviennent d’essais cliniques menés par le virologue de renommée mondiale, Didier Raoult, MD, PhD: les patients traités par Hydroxychloroquine présentaient un risque minimal de décès: 0,52%.

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, comme la France, a émis des restrictions draconiennes sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine – au niveau national et par le biais de nombreux décrets d’État qui ont entraîné des taux de mortalité extrêmement élevés.

Les États-Unis d’Amérique sont en tête du monde avec les décès dus à la COVID-19 les plus signalés (au 9 août). Cette preuve d’un pistolet fumant; fournir des motifs pour une action en justice.

Le 18 août, les sénateurs états-uniens Ron Johnson, Mike Lee et Ted Cruz ont écrit une lettre au commissaire de la FDA, Stephen Hahn, demandant des preuves scientifiques à l’appui du retrait par la FDA de l’autorisation d’utilisation d’urgence de l’hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus. Et ils ont demandé des études de résultats, des rapports et des données aux États-Unis d’Amérique et dans le monde sur le traitement des patients atteints de HCQ ou de chloroquine sous la supervision d’un médecin en dehors des hôpitaux. Ils demandent une réponse avant le 25 août.

Alors que de plus en plus de médecins de première ligne et de scientifiques honnêtes sont devenus convaincus par les preuves que l’hydroxychloroquine est un traitement sûr et salvateur contre Covid-19, l’appelant un remède contre le COVID-19 – le médicament est devenu un champ de bataille politique.

Les médecins honnêtes qui contestent le récit officiel de Covid-19 sont assiégés; ils sont soumis à une campagne de censure coordonnée entre le gouvernement et les médias. Les médecins sont menacés pour avoir utilisé leur jugement professionnel qui est étayé par des preuves scientifiques et cliniques.

Les médecins sont vilipendés pour avoir accordé la priorité à la vie de leurs patients – ce qui est leur devoir juré sous le serment d’Hippocrate: «Premièrement, ne faites pas de mal».

Les médecins de première ligne qui parlent publiquement des preuves tirées de leur propre expérience clinique d’avoir sauvé des centaines de vies en utilisant l’hydroxychloroquine en combinaison avec du zinc et de l’azithromycine sont menacés par les commissions des licences médicales des États et par des représentants du Congrès.

Médecins Fronline à DC

Le 27 juillet, les médecins des Etats-Unis d’Amérique de première ligne ont organisé un «Sommet des blouses blanches» à Washington, au cours duquel ils ont dénoncé une «campagne massive de désinformation» contre la capacité vitale de l’hydroxychloroquine.

Le cartel Big Tech a totalement occulté l’événement sur Internet et a fermé le site Web américain de Frontline Doctors dans un effort grotesque pour empêcher la vérité d’atteindre le public. C’est l’équivalent de la gravure de livres nazis. En effet, les tactiques de Big Tech suivent de près le playbook de la propagande de Goebel.

Ces géants de la technologie sont liés financièrement à Big Pharma; ils ont capturé le récit médiatique, empêchant délibérément le public d’accéder à la vérité.

La vérité sur Covid-19, et la vérité sur un traitement efficace existant, constitue une menace financière sérieuse pour le marché prévu de 7 milliards de personnes – pour un vaccin encore sous-développé.

Le récit du Dr Anthony Fauci sur Covid-19 est identique à celui de Bill Gates, qui a investi des milliards de dollars dans un vaccin encore à développer – et un investissement dans la technologie visant à suivre le respect des mandats de vaccination qu’il promeut. Le faux récit axé sur le marché de Gates – Fauci est repris par l’Organisation mondiale de la santé, l’Institut national de la santé et le Center for Disease Control – qui ont tous des partenariats privé-public avec la Fondation Gates.

Ce poids lourd de la propagande marketing a paralysé une grande partie du monde occidental pendant plus de six mois; elle a dévasté les économies et a entraîné des centaines de milliers de décès évitables!

Pour en savoir plus, cliquez ici: Le site Web américain des médecins de première ligne expose la campagne «criminelle» des géants de la technologie et des agences gouvernementales pour bloquer COVID med, 5 août 2020

Liste de contrôle détaillée du Dr Nass des fausses allégations qui ont été réfutées par un nombre croissant de preuves – à la fois des preuves scientifiques publiées et des preuves empiriques de médecins d’urgence et de médecins en pratique clinique.

Les preuves ont conduit 600 premiers médecins à signer une lettre de protestation contre les restrictions non fondées sur l’utilisation d’une thérapie vitale. Les preuves accablantes réfutent le faux récit soigneusement écrit sur le danger posé par l’hydroxychloroquine.

Des milliers de patients dans le monde réel ont été guéris lorsqu’ils ont été traités tôt avec l’hydroxychloroquine en association avec d’autres médicaments bon marché disponibles et approuvés par la FDA. Les personnes à qui on a prescrit de l’hydroxychloroquine à titre prophylactique ont évité les symptômes graves de l’infection.

Lisez le livre blanc sur l’hydroxychloroquine de Simone Gold, MD, JD dans lequel elle documente l’innocuité incontestable du médicament approuvé par la FDA depuis 65 ans.

Examiner également, une compilation d’études médicales à l’appui de la prescription d’hydroxychloroquine pour le stade précoce Covid-19 par Vladimir Zelenco, MD, Harvey A Risch, MD, PhD et George C Fareed, MD; et une liste de 78 études mondiales (47 évaluées par des pairs et 31 pré-impressions). Ces études démontrent que le traitement précoce avec l’hydroxychloroquine est efficace, alors qu’un traitement tardif donne des résultats mitigés.

Vous pouvez signer une pétition en faveur de la liberté médicale. Dites à la FDA de libérer de l’hydroxychloroquine comme remède possible contre le COVID-19.

Les médecins – et non les bureaucrates du gouvernement – doivent être libres d’utiliser leur jugement professionnel pour prescrire ce qui convient le mieux à leurs patients. À ce jour, la pétition compte 41 462 cosignataires.

Meryl Nass, MD

La liste de contrôle du Dr Nass commence par des décrets gouvernementaux qui ont été publiés pour empêcher les médecins d’utiliser le médicament de la manière la plus susceptible d’être efficace (chez les patients ambulatoires au début de la maladie).

Les interdictions gouvernementales contre l’utilisation du médicament en dehors des essais cliniques contrôlés – qui étaient conçus pour ne montrer aucun avantage – comprenaient 3 grands essais cliniques randomisés et multicentriques – Recovery, Solidarity et REMAP-Covid) – chacun d’eux contrôlait la dose en spécifiant des doses extrêmement élevées d’hydroxychloroquine; doses connues pour être toxiques et potentiellement mortelles. [Dr. Les articles précédents de Nass ont analysé ces essais en détail ici et ici.]

Une quatrième étude, menée en Chine, a également utilisé de fortes doses toxiques d’hydroxychloroquine comparables (3,6 g de HCQ les trois premiers jours et 800 mg / jour par la suite). Cette étude n’a également rapporté aucun avantage de HCQ.

Pourquoi les scientifiques conçoivent-ils des essais cliniques qui soumettent des milliers de patients à des doses connues pour être toxiques d’un médicament? Et pourquoi les gouvernements soutiendraient-ils ces procès contraires à l’éthique?

Le Dr Nass fait remarquer au n° 41 de sa liste de contrôle: L’utilisation de l’hydroxychloroquine est vraiment la question clé pour comprendre et renverser la pandémie. Si l’hydroxychloroquine fonctionne raisonnablement bien comme prophylactique et traitement de la Covid-19, elle pourrait potentiellement mettre fin à la gravité de la pandémie et nous ramener à la vie telle que nous la connaissions.

*************

Comment un faux récit d’hydroxychloroquine a été créé, et plus par Meryl Nass, MD Samedi 27 juin 2020; Mise à jour le 18 août Il est remarquable qu’une grande série d’événements qui se sont déroulés au cours des 3 derniers mois ont produit un message unifié sur l’hydroxychloroquine et ont produit des politiques similaires sur le médicament aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe occidentale. Le message est que l’hydroxychloroquine générique et bon marché est dangereuse et ne doit pas être utilisée pour traiter une maladie potentiellement mortelle, Covid-19, pour laquelle il n’existe aucun (autre) traitement fiable. L’hydroxychloroquine est utilisée en toute sécurité depuis 65 ans chez plusieurs millions de patients. Et donc le message a été conçu que le médicament est sans danger pour ses autres utilisations, mais dangereux lorsqu’il est utilisé pour Covid-19. Cela n’a pas de sens, mais cela semble avoir fonctionné. Aux États-Unis d’Amérique, «Never Trump» s’est transformé en «Never Hydroxychloroquine» et le résultat de la pandémie est «Never Over». Mais si le spin anti-Trump est ce qui caractérise les stratégies de suppression aux États-Unis d’Amérique, les fraudes perpétrées à propos de l’hydroxychloroquine et de la pandémie concernent la plupart des pays occidentaux. Ces actes ont-ils été soigneusement orchestrés? Tu décides. Ces événements auraient-ils pu être planifiés pour maintenir la pandémie? Vendre des médicaments et des vaccins coûteux à une population captive? Ces actes pourraient-ils entraîner des difficultés économiques et sociales prolongées, transférant éventuellement la richesse de la classe moyenne aux très riches? Ces événements entièrement documentés sont-ils la preuve d’un complot? Continuez à lire ici.

Lisez l’article complet sur AHRP.org.

