La ruée vers les brevets, le contrôle, les bénéfices du coronavirus remonte à 1999, implique le CDC, le Dr Fauci

La précipitation pour breveter, contrôler et tirer profit des coronavirus remonte à 1999 et implique les Centers for Disease Control (CDC) et des chercheurs en virus tels que Ralph Barrick et le Dr Anthony Fauci, le chef des National Institutes of Allergy and Infectious Disease (NIAID ) qui a contribué à conduire les États-Unis d’Amérique dans un cycle de fermetures, de contrôles comportementaux et de libertés restreintes qui mènent tous à une seule extrémité de contrôle: des vaccinations expérimentales obligatoires pour chaque personne d’ici 2021.

Les États-Unis d’Amérique accusent la Chine pour le virus et la Chine blâme les États-Unis d’Amérique, mais la vérité est que les deux pays sont engagés dans un réseau de recherche non éthique sur le gain de fonction sur les coronavirus qui remonte à vingt et un ans.

Le CDC contrôle le brevet sur le coronavirus et délocalisé la recherche non éthique sur le gain de fonction vers la Chine

L’analyste national du renseignement David E. Martin, Ph.D, le développeur de la génomique linguistique, est un expert dans la compréhension de l’intention de la communication. Pendant vingt et un ans, David Martin a étudié l’activité des armes biologiques et la chronologie des événements derrière la course au contrôle et à l’exploitation des coronavirus.

L’opération de Martin a mené une série d’enquêtes auprès de chaque individu et de chaque entreprise impliquée dans tout ce qui concerne les armes biologiques et chimiques dans 168 pays. L’opération a enquêté sur plus d’un million de brevets qui ont été mis dans un format de recherche numérique fourni par IBM.

Martin a constaté qu’un tiers de tous les brevets étaient des contrefaçons fonctionnelles, contenant des variations linguistiques, mais couvrant le même sujet. Curieusement, en 1999, les brevets sur les coronavirus ont explosé sur la scène alors que la course au contrôle et au profit des agents pathogènes s’accélérait au 21ème siècle. La manipulation du coronavirus a commencé en 1999 avec Ralph Barrick, chercheur à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Sa manipulation du coronavirus a conduit à des découvertes chimériques qui ont permis au virus d’avoir des propriétés de gain de fonction améliorées.

En 2003, une épidémie de coronavirus s’est produite en Asie et le CDC a découvert à quel point une épidémie de coronavirus pouvait être rentable, de la façon dont les gens peuvent être manipulés par le biais de la messagerie pandémique, comment ils peuvent être contrôlés par des mandats gouvernementaux et comment la maladie peut être traitée et utilisé pour les expériences de vaccination. C’est pourquoi en 2003, le CDC a cherché à breveter le coronavirus afin de pouvoir contrôler les droits de propriété sur la maladie, le virus, sa mesure et sa détection. De 2003 à 2018, le Dr Anthony Fauci, Ralph Barrick et le CDC ont contrôlé 100% des flux de trésorerie derrière le complexe industriel du coronavirus.

Le 25 avril 2003, le CDC des Etats-Unis d’Amérique a déposé un brevet sur le coronavirus transmis à l’homme. Certes, il est illégal de fabriquer des coronavirus, car cela viole les lois et les traités sur le développement d’armes biologiques et chimiques. Il est également illégal de breveter la nature comme les coronavirus naturels. Le CDC n’avait d’autre choix que de rendre leurs recherches confidentielles afin de pouvoir contrôler qui avait accès à leurs expériences afin de contourner la loi.

C’est pourquoi le CDC a déposé une requête auprès de l’office des brevets pour rendre leur brevet confidentiel. Le CDC a fait son brevet sur le coronavirus, sa détection et un kit pour le mesurer, une entreprise secrète et contrôlable. Avec ce brevet secret, le CDC contrôlait qui était autorisé à se renseigner sur le coronavirus. Leur brevet secret empêchait quiconque d’utiliser le virus – donnant au CDC les moyens, le motif et le gain monétaire qui seraient finalement utilisés pour transformer le coronavirus d’un agent pathogène naturel en une arme rentable de maladie et de contrôle sociétal.

Les NIH sous-traitent avec la Chine pour poursuivre la recherche non éthique sur le gain de fonction

De 2012 à 2013, les National Institutes of Health ont pris conscience morale et éthique que leurs efforts de recherche sur le gain de fonction des coronavirus devraient être suspendus. C’est à ce moment-là que les fonds fédéraux destinés à Harvard, Emory et à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill ont été suspendus, un moratoire ayant été imposé sur la recherche sur le gain de fonction des coronavirus aux États-Unis d’Amérique, cela n’a pas complètement arrêté la recherche. En 2014 et 2015, la recherche a été délocalisée vers la Chine, à l’Institut de virologie de Wuhan.

Les NIH ont fait passer de l’argent à travers une série d’organisations de couverture pour sous-traiter avec l’Institut de virologie de Wuhan – le site des épidémies originales de covid-19 en 2019. Parce que le CDC possède le brevet secret sur la mesure et la détection des coronavirus, ils ont le pouvoir d’induire en erreur le monde avec des protocoles de test inexacts, tout en contrôlant les économies et la vie des gens jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment épuisés pour se soumettre aux vaccinations à venir.

La Floride s’apprête à relâcher 750 millions de moustiques génétiquement modifiés suite à une fausse épidémie de «Zika»

Les agences d’État de Floride ont prévu de libérer une horde de moustiques artificiels dans la chaîne d’îles Keys. Les moustiques, appelés OX5034, devraient être relâchés par lots pour contrôler les populations locales de moustiques Aedes aegypti qui transmettent des maladies comme la dengue et le (faux) Zika.

Malgré de vives objections de la part des habitants, les responsables du district de contrôle des moustiques des Keys de Floride (FKMCD) ont autorisé la libération de 750 millions de moustiques modifiés en 2021 et 2022. Un groupe a condamné le plan comme une «expérience publique du Jurassic Park» qui a utilisé l’argent des contribuables et les ressources d’État.

Oxitec, une société de génie génétique basée à Oxford, a ciblé les États-Unis d’Amérique comme site de test pour sa dernière souche de moustiques modifiés. Les moustiques sont conçus pour transmettre un gène mortel aux descendants femelles de moustiques, les faisant mourir avant l’âge adulte. Le gène n’a aucun effet sur les moustiques mâles, qui ne piquent pas.

Génie génétique pour le contrôle des maladies

La Floride n’est pas étrangère aux épidémies locales de dengue, une maladie douloureuse et débilitante. Mais malgré le fait que l’espèce A. aegypti, principal vecteur de la maladie, ne constitue qu’un pour cent de sa population de moustiques, le coût annuel de la lutte contre la dengue pour l’État s’élève à plus de 1 million de dollars.

En fait, en 2009 et 2010, des épidémies locales de dengue ont laissé le FKMCD désespéré pour des options pour contrôler la population de moustiques. Malgré tous leurs efforts, de l’utilisation généralisée d’insecticides à la libération de poissons mangeurs de moustiques, les autorités locales n’ont pas réussi à contenir les moustiques de la dengue.

En 2012, des représentants de l’État ont demandé l’aide d’Oxitec. L’entreprise crée des insectes modifiés depuis sa création en 2002 pour aider à lutter contre les insectes. Les populations modifiées sont conçues pour agir comme des insecticides biologiques. Cette approche élimine les risques sanitaires que les insecticides posent pour la santé humaine et animale.

Néanmoins, la décision récente a suscité une réaction rapide de la part des résidents et des groupes locaux. En fait, une pétition sur Change.org critiquant le projet d’Oxitec d’utiliser les États-Unis d’Amérique comme terrain d’essai pour ses insectes modifiés a répertorié près de 240 000 signatures.

En outre, des responsables de l’organisation bipartite à but non lucratif appelée International Center for Technology Assessment (ICTA) condamnent l’Agence fédérale de protection de l’environnement (EPA) pour son soutien à la proposition d’Oxitec, affirmant qu’elle avait refusé de mener des évaluations sérieuses des risques de l’expérience.

L’EPA a mené des évaluations des risques sur les moustiques modifiés proposés pendant près d’une décennie depuis la première proposition de moustiques modifiés d’Oxitec en 2012. Mais l’entreprise a pu créer un deuxième lot de moustiques dans le cadre de l’évaluation des risques et a annulé sa proposition initiale.

Le deuxième lot de moustiques modifiés, appelé OX5034, a depuis été relâché avec beaucoup de succès au Panama et au Brésil. Un essai au Brésil a rapporté une réduction incroyable de 95% de la population de moustiques de la dengue dans la région.

La Floride a également mené des campagnes de relations publiques pour rappeler aux résidents que les moustiques modifiés ne constitueront pas de menaces pour la santé des humains. Les moustiques femelles mourront avant l’âge adulte et les mâles restants se nourrissent de nectar et non de sang.

Néanmoins, ces campagnes ont eu peu d’effet. Les résidents ont continué à demander le rejet de la proposition, refusant d’être traités comme des «cobayes».

Les agences fédérales ont également approuvé la proposition d’Oxitec de libérer les moustiques modifiés au Texas à partir de 2021.

Une équipe de recherche indépendante tire des alarmes

Pour s’assurer qu’aucun des moustiques femelles n’atteint l’âge adulte, le permis de l’EPA oblige Oxitec à effectuer des tests pendant au moins 10 semaines. L’entreprise est également tenue d’alerter les responsables de l’État 72 heures avant de relâcher les insectes.

Mais malgré ces garanties, un groupe de recherche indépendant a déclenché des alarmes en 2019, remettant en question le succès annoncé de la libération antérieure par l’entreprise des moustiques modifiés.

Leurs résultats, publiés en ligne dans la revue Scientific Reports, ont indiqué que certaines des progénitures femelles des moustiques modifiés ont mûri et ont également produit une progéniture.

Les moustiques locaux, a déclaré le groupe, ont ensuite hérité de morceaux du génome des moustiques modifiés, créant ainsi un hybride.

Néanmoins, les auteurs du document et les responsables d’Oxitec ont convenu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour suggérer que ces hybrides représentent un danger important pour les humains et les animaux.

Le point saillant à noter est que quelque chose d’imprévu s’est produit, a déclaré Jeffrey Powell, un généticien de la population de l’Université de Yale dans le Connecticut et membre de l’équipe de recherche.

Commentant les résultats, les responsables d’Oxitec ont déclaré qu’ils prévoyaient à l’avance que le gène létal n’était pas mortel à 100%.

Leurs tests de laboratoire antérieurs ont montré que lorsque certains des moustiques mâles modifiés se sont accouplés avec des moustiques femelles sauvages, environ trois pour cent de leur progéniture atteignait l’âge adulte.

Le document n’est pas sans défauts, et certains scientifiques non affiliés à Oxitec avaient également exprimé des préoccupations concernant ses conclusions.

Par exemple, Jason Rasgon, un scientifique de la Pennsylvania State University qui se spécialise dans les maladies transmises par les insectes, a déclaré que bien que les découvertes génétiques de l’article soient importantes, ses affirmations fortes pourraient alimenter des soupçons non fondés sur les organismes modifiés.

Apprenez-en davantage sur l’impact environnemental des OGM sur BioTech.news.

