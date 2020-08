CENSURÉ: La résistance grandit à travers l’Amérique alors que des milices armées ouvert marchent pacifiquement

Le chef de la milice de Virginie Mike Dunn (centre démasqué) dirige environ 100 militants armés défilant dans tout Richmond, en Virginie.

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

La semaine dernière, des milices entièrement armées sont descendues dans la rue pour protester pacifiquement lors d’événements que les médias de propagande d’entreprise ne voulaient manifestement pas publier, car il y a maintenant des signes solides que partout dans le pays, les citoyens en ont assez de vivre sous le régime des tyrans.

Si le mot «milice» vous est étranger, c’est dans la charte des droits de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique du deuxième amendement qui se lit comme suit:

Une milice bien réglementée, étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des armes ne sera pas enfreint.

La plupart des Américains ne sont probablement même pas conscients que la Constitution des Etats-Unis d’Amérique protège non seulement le droit des citoyens états-uniens armés de former des milices, mais l’encourage en fait comme étant «nécessaire à la sécurité d’un État libre».

Mardi dernier, 18 août 2020, un groupe de miliciens de Virginie a défilé pacifiquement dans la capitale de Richmond. Une grande partie a été capturée sur vidéo et téléchargée sur Facebook.

Grace Saldana a écrit pour les rapports FreedomWire:

«Nous défendons la liberté. Nous en avons assez d’être opprimés par un gouvernement tyrannique, y compris Ralph Northam, et le reste de ses copains qui remplissent notre sénat et notre maison en Virginie.

Le «Open Carry Rally» aurait attiré des centaines de militants lourdement armés qui ont marché du Capitole au Siegel Center de Richmond, en Virginie, où la State House et le Sénat se sont réunis en personne pour une session législative spéciale.

La Virginie est également devenue le premier État des États-Unis d’Amérique à annoncer publiquement qu’une fois qu’un vaccin COVID est approuvé, il sera obligatoire pour tous les résidents de Virginie.

Dennis Behreandt, écrivant pour The New American, rapporte:

Commentant son plan coercitif, le «médecin» mégalomane a déclaré: «Il tue des gens maintenant, nous n’avons pas de traitement pour cela et si nous développons un vaccin qui peut l’empêcher de se répandre dans la communauté, nous en sauverons des centaines et des centaines de vies», a déclaré Oliver. ( Source .)

La police de Virginie affronte et ordonne à la milice de Virginie de sortir de la rue, mais elle refuse

Le chef de la milice de Virginie, Mike Dunn, est confronté à la police du VCU qui lui dit de sortir de la rue. Ils refusent.

Dans une autre des vidéos tournées par Ford Fischer, la police de VCU à Richmond confronte la milice de Virginie et leur dit de sortir de la rue, mais la milice a refusé, soulignant qu’elle avait tout autant le droit d’être dans une rue publique que le les délégués d’État (les «costumes») se réunissaient également dans la rue qui avait apparemment été bloquée à la circulation.

Une grande partie du dialogue entre le chef de la milice de Virginie Mike Dunn et la police a été capturée dans la vidéo (Mike Dunn est beaucoup plus facile à entendre, car il est démasqué).

Quelques citations de Mike Dunn:

Le grand policier 1 n’arrête pas de dire «Hey» et d’incliner sa tête vers le trottoir.

Mike: «Très bien, tout d’abord vous violez mes libertés civiles. Vous comprenez cela, non?

Le policier de Mike commence à parler à Mike, mais il est difficile d’entendre ce qu’il dit, à cause du masque.

Mike bouge ses épaules de haut en bas, mais ne bouge pas et ne dit rien.

Mike ne dit rien et le regarde droit en face.

Le policier incline à nouveau la tête et dit: «Sur le trottoir.»

Mike: « Très bien, pouvez-vous me le citer? »

Parler au grand policier à sa gauche qui ne cesse de lui dire de sortir de la rue et de monter sur le trottoir:

Le deuxième policier se retourne alors et revient vers Mike, et se rapproche un peu cette fois.

Le deuxième policier s’approche alors et commence à s’adresser à ce deuxième groupe d’hommes armés, essayant apparemment de les convaincre de ne pas aller dans la rue, tandis que Mike les exhorte à le rejoindre.

Un dialogue s’ensuit et certains des hommes armés vêtus de vert commencent à marcher lentement dans la rue, et Mike dit:

«Hé messieurs. Ils ont dit aux costumes et aux politiciens qu’ils pouvaient rester ici, mais ils m’ont dit que je ne pouvais pas. Quelle est la différence entre nous et un costume d’affaires?»

Le dialogue se poursuit, y compris avec le caméraman qui filme, puis il marche sur le côté et parle apparemment à d’autres personnes armées (un autre groupe de milice ??) qui se tenaient sur le trottoir et demande:

«Hé, je ne vais pas utiliser votre nom. Je sais qui tu es. Quelle est la différence entre moi et ceux qui se tiennent ici. Vont-ils mieux parce qu’ils ont des costumes?» (faisant apparemment référence aux délégués des États)

Il se tourne ensuite vers quelqu’un qui se tient hors de portée de la caméra et dit:

À un moment donné, Mike se retourne, montre du doigt des personnes en dehors de la vue de la caméra dans la rue (peut-être d’autres policiers) et demande:

Mike montre ensuite la route et dit: «C’est une propriété publique. Ceci est payé par les contribuables. Vrai ou faux? Êtes-vous propriétaire de ça? (tout en montrant la route.)

Un autre court dialogue s’ensuit, alors qu’une foule se rassemble et prend des photos.

Nous ne pouvons pas entendre tout ce que les autres disent, mais Mike se retourne et informe le deuxième policier qu’ils ne demandent pas leur permission, mais il comprend d’où ils viennent.

Ensuite, Mike tourne le dos aux policiers, sans renoncer à sa position, et s’adresse aux autres miliciens derrière lui: «Est-ce qu’on demande la permission ou non?»

Avec le visage de Mike pointé maintenant loin de la caméra, il est difficile d’entendre ce qu’ils disent ensuite, mais il pointe la rue et fait apparemment remarquer que c’est une propriété publique.

Mike l’ignore et continue de parler au deuxième policier: « Ce qui signifie que vous devez avoir une raison pour m’arrêter. »

Les voix deviennent de plus en plus fortes maintenant et il est difficile d’entendre le dialogue.

Mike: « Je suis autorisé à rester ici. »

Quelqu’un sur la touche dit apparemment quelque chose à propos de «porter l’affaire devant les tribunaux», ce à quoi Mike répond: «Nous l’avons déjà fait. Nous avons épuisé les tribunaux.»

Le policier recommence à parler, mais nous ne pouvons pas l’entendre avec le masque.

Mike dit: «Monsieur, si vous déplacez les combinaisons, je me déplacerai volontiers pour vous (aussi). Vous dites aux costumes qu’ils doivent rester sur le trottoir, mais jusque-là je ne bouge pas. Les hommes libres ne demandent pas la permission.»

Le policier continue de parler et Mike dit:

«Étiez-vous ici le 20 janvier? Vous souvenez-vous du chant «nous ne respecterons pas»? Cela veut dire quelque chose. Nous ne nous conformerons pas.»

Nous pouvons maintenant clairement entendre le policier menacer d’arrêter Mike. Mike répond:

« Eh bien, vous m’avez demandé (d’aller sur le trottoir), et ma réponse est « non ». »

«Si les costumes peuvent tenir ici, alors je peux me tenir ici aussi. Vous déplacez les combinaisons et je bougerai. Tu ne bouges pas les costumes, je me tiens ici.»

« Parce que les hommes libres ne demandent pas la permission. »

Il tourne alors le dos au policier et se tient debout.