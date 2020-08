Covid-19 ne sera jamais résolue par le système médical d’aujourd’hui, car la médecine occidentale a été conçue pour profiter de la maladie

Des médecins intelligents et compétents et des infirmières courageuses et compatissantes font de leur mieux pour relever les nombreux défis de la crise actuelle de la Covid-19. Malgré leurs vaillants efforts, la Covid-19 ne sera jamais résolue par les portails du système médical actuel, car la médecine occidentale l’a stratégiquement conçu, sur plusieurs décennies, pour profiter de la maladie et vaincre les modalités de guérison.

Les origines de la médecine occidentale remontent à John D. Rockefeller et à un groupe de magnats du pétrole qui ont étendu leurs activités commerciales en détournant les fournitures médicales des Etats-Unis d’Amérique, en contrôlant les informations enseignées dans les écoles de médecine des Etats-Unis d’Amérique, en persécutant les médecins et en supprimant les médicaments naturels qui avaient fonctionné depuis des centaines d’années. La suppression actuelle de la chloroquine, de l’hydroxychloroquine, de l’ivermectine, du dioxyde de chlore, du zinc, de l’artémisinine (absinthe douce), de la glycyrrhizine, des flavonoïdes et d’autres vitamines de soutien du système immunitaire n’est que la pointe de l’iceberg, révélant à quel point les sociétés pharmaceutiques cupides nuisent à des vies humaines à des fins lucratives, nuisant aux résultats des patients.

Le système médical actuel, sujet aux erreurs, est le produit des magnats du pétrole qui ont supprimé les médicaments botaniques

Lorsqu’il a été découvert que le pétrole pouvait être transformé en médicaments brevetables et hautement rentables, Rockefeller a saisi l’opportunité d’étendre son activité pétrolière, infiltrant la médecine des Etats-Unis d’Amérique avec des formulations de médicaments à base de goudron de houille hautement addictif. Rockefeller a acheté une société pharmaceutique allemande qui fabriquait des armes chimiques pour Adolf Hitler, et il l’a rapidement mis à profit, infiltrant les fournitures médicales des Etats-Unis d’Amérique avec une chaîne de montage de médicaments maladifs et immunosuppresseurs qui contribuent aux complications des maladies infectieuses, aux maladies chroniques et aux cancers qui se produisent à un rythme rapide aujourd’hui.

De nouvelles formulations de goudron de houille ont été développées pour supprimer les symptômes chez les patients. Ces médicaments ne s’adressaient jamais à l’individu dans son ensemble et ont conduit à de nouveaux cycles d’effets secondaires et de problèmes de santé qui ont rendu l’ensemble du système médical plus rentable.

Des centaines d’années de sagesse en matière de guérison enterrées par le système dominateur de soumission de médicaments à base de goudron de houille de Rockefeller

Rockefeller a utilisé sa fortune croissante pour contrôler le Congrès, contraignant les représentants des Etats-Unis d’Amérique à dénoncer les modalités de guérison naturelle comme un «charlatanisme non scientifique». Il ne fallut pas longtemps avant que des médicaments rentables remplacent les molécules non brevetables de la nature qui avaient été étudiées et utilisées avec succès pendant des centaines d’années. Lorsque le programme médical devenait contrôlé, la science de la médecine et ses progrès étaient enterrés. L’utilisation de nutriments et de substances phyto-chimiques spécifiques et leurs combinaisons ont été interdites dans les écoles de médecine. Au fil du temps, les professionnels de la santé sont devenus ignorants de la manière dont le corps guérissait, s’adaptait et comment l’esprit et le cœur jouaient un rôle dans ce processus.

Les médicaments d’origine ont été effacés des manuels de médecine et les médecins qui tentaient de transmettre cette sagesse pour sauver des vies ont été rapidement persécutés par les médias contrôlés par Rockefeller. Les attaques médiatiques étaient si graves qu’elles ont conduit à la persécution des médecins. Ces médecins qui ont refusé le modèle Rockefeller ont été dépouillés de leur licence, arrêtés et emprisonnés. [Ainsi c’est la loi et système mafieux qui l’emportent – MIRASTNEWS]. Les médicaments à base de pétrole de Rockefeller ont remplacé des centaines d’années de composés phyto-chimiques et de médicaments botaniques qui ont contribué à aider les gens à se remettre de maladies infectieuses et d’autres problèmes de santé.

L’industrie pharmaceutique dépense désormais des milliards de dollars par an pour influencer les lois, les politiques et la perception du public, perpétuant ainsi la voie de John D. Rockefeller. Covid-19 ne peut pas être résolue entièrement par ce système, et aucune maladie infectieuse ne peut être effacée car les origines de ce système sont à la racine du problème. La vérité est que l’erreur médicale est la troisième cause de décès en Amérique, consommant plus de vies que la Covid-19, tout en contribuant à bien des égards au taux de mortalité global de cette maladie infectieuse.

