Le complot psychopathe d’injecter 7 milliards de personnes commence par un conditionnement de conformité, un message pandémique, des libertés volées

Ce qui a commencé en mars 2020 sous le nom de «15 jours pour ralentir la propagation» s’est rapidement transformé en: «Vous ne pouvez pas revenir à la normale sans un vaccin.» Le complot psychopathe d’injecter 7 milliards de personnes commence par le conditionnement de l’observance.

Pour s’assurer que les populations soumettraient leur corps et leurs moyens de subsistance aux contrôles à venir, une mentalité décrépite a été instaurée dès le début. La peur a été utilisée pour contrôler les gens lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale, induisant le monde en erreur sur la façon dont le virus se propage, pour admettre plus tard que la propagation asymptomatique est rare. Pendant le pandémonium, les systèmes de soins de santé mal équipés ont été incapables de disposer d’options de traitement et incapables d’aider les patients vulnérables souffrant de maladies préexistantes et de comorbidité sous-jacente.

Les populations sont manipulées psychologiquement, prêtes à se faire vacciner afin de retrouver leur liberté

Alors que les taux de mortalité semblaient sombres, avec des kits de test controversés, des faux positifs et des diagnostics trompeurs, on a dit aux gens du monde entier de «rester à la maison, de rester en sécurité». Alors que les petites entreprises fermaient leurs portes et que les bénéfices des entreprises montaient en flèche, les personnes non infectées se sont distancées des autres personnes non infectées. Le décor était planté. Les termes ont été écrits. Il était interdit d’obtenir une immunité à médiation cellulaire contre une nouvelle infection. Chaque surface, chaque contact et chaque respiration devaient être évités et redoutés à perpétuité. Il y avait une panne sur les informations qui pourraient aider la réponse immunitaire humaine. Les traitements antiviraux ont été bloqués et ridiculisés. La peur était devenue une vertu et la germaphobie devenait une doctrine imparable, tissant ses philosophies décrépites et ses contrôles effrayants dans tous les aspects de la société.

Au fil du temps, les gouvernements et les entreprises ont imposé des «mandats masqués» pour «vous garder en bonne santé». Le revêtement facial est maintenant une forme de formation à l’obéissance et de conditionnement de conformité qui est devenu un espace réservé pour les futurs mandats de vaccination.

Les mandats de masque ne sont pas des lois, d’ailleurs. Lorsque les entreprises privées refusent les services aux individus sur la base des décisions médicales privées de l’individu et de ses convictions personnelles, l’entreprise et ses employés sont ceux qui violent les lois établies en matière de droits civils, qui sont établies dans chaque État. Mais la loi n’a plus d’importance tant que les Américains acceptent leur condition de conformité jusqu’à ce qu’un nouvel ensemble de vaccins soit disponible pour injection. Le candidat à la présidentielle Joe Biden a bafoué l’idée de verrouiller le pays en 2021 et d’imposer un mandat de masque fédéral indéfini – un prélude aux injections obligatoires pour tous.

Le Dr Anthony Fauci promet que ces vaccins seront prêts dans 18 mois, approuvés par une FDA qui a déjà admis que ces injections expérimentales seront déclenchées même si elles manquent de sécurité et ne génèrent qu’une efficacité de 50% pendant une courte période.

Seuls les psychopathes pensent savoir ce qui est le mieux pour 7 milliards de personnes

Le développement d’un vaccin est un processus qui prend en moyenne 10,6 ans, et seule une petite quantité d’expériences vaccinales (23%) parvient à être commercialisée pendant cette période. Même ces inoculations «approuvées par la FDA» comportent leur propre ensemble de risques qui incluent la débilitation permanente et la mort. Les blessures causées par les vaccins sont communément signalées quotidiennement au Système de notification des événements indésirables liés aux vaccins. Comme il n’y a pas suffisamment de fonds mis de côté pour couvrir toutes les blessures causées par les vaccins, le maître spécial du tribunal des vaccins n’approuve que certaines blessures à des fins d’indemnisation qui répondent à un ensemble strict de critères (qui exclut la plupart des événements indésirables inclus sur la feuille d’insertion du fabricant du vaccin.)

Cela n’a pas empêché le financier des vaccins Bill Gates de promouvoir un ensemble expérimental d’injections pour chaque être humain de la planète, déployé en à peine 18 mois, par des entreprises qui sont indemnisées des répercussions juridiques lorsque leurs vaccins nuisent à des personnes.

Cette coercition vaccinale se poursuit alors même que le plasma de convalescence et les médicaments antiviraux deviennent plus facilement disponibles, ce qui réduit le taux de mortalité. À mesure que le taux de survie s’améliore et que la propagation de la communauté se dissipe, il faut se demander si la situation actuelle doit être déclarée pandémique ou si les populations sont confrontées à un virus qui est maintenant endémique, avec une adaptation rapide de l’hôte et des résultats de tests faussement positifs discutables. Les contrôles économiques, comportementaux et de la liberté personnelle représentent une plus grande menace pour l’humanité qu’un agent pathogène sélectionné, et sont toujours utilisés contre des personnes qui contraignent les populations à se soumettre à des injections expérimentales.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Il y a deux ans, Mastercard s’est associée à GAVI pour créer le système mondial de conformité des vaccins Mark of the Beast… maintenant c’est ici

Le 11 décembre 2018, Mastercard a annoncé publiquement son partenariat avec Gavi, l’Alliance du Vaccin, pour développer un nouveau système de «registres numériques de vaccination», qui, à y regarder de plus près, semble être le modèle d’une marque mondiale de la bête. Et maintenant, près de deux ans plus tard, la plandémie du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) fait rapidement progresser ce système Mark of the Beast jusqu’à son plein développement.

Comme nous l’avons rapporté en juillet, Mastercard et Gavi ont déjà co-créé une société d’«authentification d’identité» basée sur l’intelligence artificielle (IA) connue sous le nom de Trust Stamp, qui est actuellement testée sur des vies noires en Afrique. L’eugéniste milliardaire Bill Gates est également à l’origine du programme, qui comprend un volet «Wellness Pass» pour «vérifier» la santé des gens, leur permettant de revenir à la société «normale».

Il s’avère que le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) est l’excuse parfaite pour mettre en œuvre ce Wellness Pass à l’échelle mondiale. Les craintes généralisées au sujet de la propagation de l’infection changent déjà la façon dont les gens vivent, y compris avec des «contrôles de température», des couvertures faciales obligatoires et d’autres politiques orwelliennes qui restreignent les libertés et les libertés des personnes au nom de la sécurité.

La poussée vers les paiements «sans contact», combinée à des «pénuries de pièces» à l’échelle nationale, accélère également l’abandon de l’argent liquide, qui en quelques mois seulement est presque devenu tabou. Certains boutiques et magasins ont déjà commencé à afficher des panneaux indiquant «Paiement non accepté», même si l’argent liquide est toujours considéré comme ayant cours légal.

Du point de vue de la «fin de partie», l’objectif est de rendre tout numérique et contrôlé de manière centralisée. Non seulement tous les paiements seront effectués à l’aide de cartes à puce comme celles proposées par Mastercard, mais les dossiers médicaux de chacun seront également synchronisés électroniquement sur ces mêmes plateformes de paiement.

Les gouvernements pourront également utiliser cette plate-forme synchronisée pour s’assurer que les enfants du monde entier sont «à jour» de leurs vaccinations. Cela inclut les futures vaccinations contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19), dont la plus précoce pourrait être dévoilée dès cet automne.

«Ce partenariat tirera parti de l’expertise et de la technologie de Mastercard, permettant aux ministères de la santé et aux agents de santé autorisés de fournir une carte avec un dossier de vaccination numérique, à chaque soignant de l’enfant participant», a expliqué l’annonce de 2018.

«En donnant aux soignants les moyens de rester sur la bonne voie pour recevoir les vaccinations essentielles, le programme vise à renforcer l’efficacité et la portée des services de santé dans les pays en développement où les enfants risquent le plus de manquer la vaccination. Les gouvernements bénéficieront d’une meilleure compréhension des besoins de vaccination de leurs communautés.»

Pour acheter ou vendre, vous aurez besoin de votre Wellness Pass

Bien que Mastercard n’ait pas pu venir le dire à l’époque, le plan semble avoir été de faire peur au monde en lui faisant craindre une pandémie afin de préparer le terrain pour l’«acceptation» obligatoire et l’intégration d’un tel programme dans la vie courante.

Si Mastercard avait annoncé au monde à l’époque qu’un jour, tout le monde devrait être vacciné et approuvé comme «en bonne santé» par le gouvernement afin de continuer à vivre normalement, la plupart des gens auraient probablement pensé que l’entreprise était folle. Mais maintenant que le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) a circulé dans le monde et créé une «nouvelle normalité», nous pouvons maintenant voir comment la plandémie s’est matérialisée comme la «tempête parfaite» pour inaugurer le nouvel ordre mondial.

«Comprenez que la plandémie de COVID-19 est utilisée pour écraser les libertés humaines et finalement exterminer jusqu’à 90% de la population» [à court, moyen ou long termes – MIRASTNEWS], écrit Mike Adams, le Health Ranger, en liant le tout. «Cela se fait systématiquement, délibérément et de manière malveillante.»

Pour plus d’informations sur la plandémie du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19), y compris sur la façon dont elle est utilisée pour inaugurer la marque de la bête, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News