SCANDALE! Anthony Fauci assassine en masse des gens depuis des décennies! A empêché les patients atteints du SIDA de recevoir un médicament qui leur sauve des vies

Commentaires de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Mettant sa propre vie et sa carrière en jeu, l’épidémiologiste de Yale, le Dr Harvey Risch, continue de faire des apparitions dans les médias pour dénoncer le scandale de l’hydroxychloroquine, qui, selon lui, est responsable de la mort de centaines de milliers d’Américains et de millions dans le monde. Il a précédemment écrit un article d’opinion pour Newsweek exposant le scandale HCQ. Voir:

Newsweek: «Des dizaines de milliers de patients atteints du COVID-19 meurent inutilement» – par le Dr Harvey A. Risch

Apparaissant sur Fox News hier soir (dimanche 23 août 2020) sur l’émission Mark Levin, le Dr Risch a expliqué comment la FDA est également complice de ces meurtres de masse, et que ce n’est pas la première fois qu’Anthony Fauci retient des médicaments bon marché, plus anciens et efficaces à des patients dont la vie aurait pu être sauvée, en échange de l’attente d’un nouveau médicament qui pourrait être breveté et commercialisé à grand profit.

Le Dr Risch a expliqué que ce qu’Anthony Fauci a fait récemment en menant la décision d’interdire l’HCQ qui a maintenant été utilisé efficacement par des milliers de médecins dans le monde pour traiter avec succès les patients COVID, dont beaucoup avec des taux de guérison de 100%, il l’a également fait dans les années 1980 avec les malades du SIDA.

La FDA… a une histoire de ne pas prendre de décisions fondées sur la science, fondées sur la raison, concernant ses approbations. Cela a commencé le plus sensiblement en 1987, lorsque les personnes atteintes du sida à New York mouraient de ce qu’on appelle la pneumonie à pneumocystis, la PCP. L’expérience clinique a alors été amassée d’un grand nombre de cas qui ont été empêchés de mourir grâce à l’utilisation de l’antibiotique bactrim. C’est (un autre cas où) même alors il y avait un médicament générique et bon marché. Et les militants ont obtenu une réunion avec le Dr Fauci et 15 de ses scientifiques sélectionnés au NIH, et ont demandé au Dr Fauci de simplement donner des directives aux médecins pour qu’ils envisagent d’utiliser le bactrim pour traiter préventivement les personnes atteintes du SIDA afin qu’elles ne meurent pas de cette pneumonie. . Le Dr Fauci a refusé. Il a dit: «Je veux des preuves d’essais randomisés contrôlés en aveugle. C’est mon étalon-or – ça ou rien.» Les militants sont partis et le NIH n’a financé aucun essai randomisé. Ils ont eux-mêmes collecté des fonds auprès de leurs propres patients atteints du sida pour recueillir les données nécessaires à un essai randomisé. Mais cela leur a pris 2 ans. Ils sont revenus vers le Dr Fauci. Au cours de ces 2 années, la FDA a approuvé l’AZT comme traitement du SIDA. L’AZT fonctionne, mais pas complètement, il a également besoin d’autres médicaments. Au cours des deux années qu’il leur a fallu pour obtenir ces données pour revenir au Dr Fauci pour soutenir l’utilisation du bactrim, 17 000 personnes atteintes du sida sont mortes à cause de l’insistance du Dr Fauci à ne pas autoriser même une déclaration appuyant la prise en compte de l’utilisation.

Cela s’est déjà produit. Maintenant, nous avons le Dr Fauci qui nie qu’il existe des preuves de bénéfice. Et cela a imprégné la FDA. La FDA s’est appuyée sur le Dr Fauci et ses groupes consultatifs du NIH pour faire la déclaration disant qu’il n’y a aucun avantage à utiliser l’hydroxychloroquine en ambulatoire. Et cela va à l’encontre des faits de l’affaire. Les preuves sont accablantes. La FDA a également déclaré qu’il y avait le mal à utiliser ces médicaments en ambulatoire et surestimait les avantages. Et en fait, ils ont dit cela sans aucune information et aucune preuve de quelque dommage que ce soit lors de l’utilisation ambulatoire. Et cela est prouvable à la fois par le fait que la page Web de la FDA indique comme un avertissement contre l’utilisation ambulatoire en disant qu’elle s’appuie sur les données des hôpitaux hospitalisés, ce qui signifie qu’ils ne disposent pas de données ambulatoires. Ainsi que le fait que 90% des cas de COVID cette année se sont produits depuis le moment où la FDA a limité l’utilisation aux patients hospitalisés uniquement. Ainsi, la FDA sait qu’elle n’a pas de données pour les patients ambulatoires et aucune donnée sur les dommages, et pourtant elle a rejeté la pétition Henry Ford pour une utilisation ambulatoire. Le Dr Fauci et la FDA font la même chose qu’en 1987. Et cela a conduit à la mort de centaines de milliers d’américains qui auraient pu être sauvés par l’usage de ce médicament. Et c’est la même chose que la FDA a fait. C’est scandaleux!

Regardez la vidéo (merci à Jim Hoft d’avoir mis cela ensemble):

C’est l’heure des arrestations de citoyens, des grands jurys de citoyens et des confinements de criminels dirigés par des citoyens!

Le Dr Risch poursuit en disant que tout le monde devrait appeler son membre du Congrès et ses sénateurs pour se plaindre, et c’est là que nous ne sommes pas d’accord.

Cela ne marche pas. Ces politiciens sont au service des mondialistes et des grandes sociétés pharmaceutiques.

Anthony Fauci est un meurtrier de masse qui n’a jamais été traduit en justice. Si au cours d’une période de deux ans à la fin des années 80, 17 000 malades du sida sont morts inutilement du fait du refus du Fauci d’autoriser un médicament qui sauve des vies, combien d’autres dans le monde, en particulier en Afrique où des millions de personnes sont mortes du sida, sont également morts?

À ce stade, il n’y a qu’une seule façon de sauver la république, c’est de cesser d’utiliser le gouvernement fantoche qui sert le gouvernement fantôme, qui comprend le système judiciaire, et de commencer à appliquer le droit constitutionnel en dehors des tribunaux et des juges corrompus.

Il existe maintenant de nombreuses preuves pour arrêter Anthony Fauci, mais ne vous attendez pas à ce que des procureurs de district ou des agents des forces de l’ordre locaux le fassent.

Les citoyens ont le droit et le pouvoir, en vertu de la Constitution, de procéder à des arrestations, de constituer des jurys, de juger les accusés et de rendre un verdict et une punition.

Et à mon avis, Anthony Fauci devrait être le premier arrêté et jugé, pour meurtre de masse, ou il continuera simplement à faire ce qu’il a fait pendant des décennies.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News