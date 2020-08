Conférence Biogen COVID-19 Super-Spreader responsable de 20 000 infections

Conférence Biogen responsable de 20000 infections au COVID-19

Note de la rédaction sur la santé: VT a fait un premier rapport le 15 avril sur la conférence Biogen Super Spreader

À la fin du mois de février, le monde savait qu’il se passait quelque chose d’horrible. Cet horrible était le nouveau coronavirus 2019, renommé plus tard COVID-19.

Dès le 30 janvier 2020, il y avait un total de 9 976 cas signalés dans 21 pays. Le premier cas confirmé aux États-Unis d’Amérique a été signalé le 20 janvier. Biogen a tenu sa réunion annuelle de direction pendant deux jours à la fin du mois de février et a propagé le coronavirus dans les pays d’Europe qui n’avaient pas encore connu ce virus.

Aux États-Unis d’Amérique, les dirigeants de Biogen ont été les deux premiers cas en Indiana et le premier cas connu au Tennessee et six des premiers cas en Caroline du Nord.

COVID-19 possède plusieurs souches génétiques et l’identification d’une souche peut être utilisée pour déterminer où le virus a commencé et où il s’est propagé. Il semble qu’actuellement cette conférence, qui aurait pu se tenir sur Zoom, Skype, ou même annulée, a été responsable de la propagation du COVID-19 à 20000 personnes (un calcul.) La conférence Biogen a impliqué environ 175 personnes des États-Unis d’Amérique et d’autres pays… .Carol

