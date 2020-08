Meurtres généralisés par vaccins interposés ? L’OMS dit que des milliards devraient être vaccinés contre le coronavirus et s’oppose au «nationalisme vaccinal»

Après avoir indiqué plus tôt que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) ne fonctionneront probablement pas, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) insiste maintenant pour que les vaccins fonctionnent et que des milliards de personnes devraient se faire vacciner.

Dans le cadre du nouveau plan «COVAX» de l’entité mondiale, pour lequel 172 pays ont déjà signé, le ou les vaccins finissant par devenir disponibles pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) traverseront les frontières nationales et seront proposés au prix le plus bas possible, en veillant à ce que le nombre maximum de personnes puisse se faire piquer.

D’ici 2021, plus de deux milliards de doses de vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) seront prêtes à être distribuées, selon le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les nations auront jusqu’au 18 septembre pour confirmer leur participation au programme et jusqu’au 9 octobre pour effectuer leurs paiements initiaux.

«Le nationalisme vaccinal n’aide que le virus», aurait déclaré Ghebreyesus. «Le succès de l’installation COVAX dépend non seulement de l’adhésion des pays, mais aussi du comblement des principales lacunes de financement.»

La coopération internationale, soutient Ghebreyesus, est la clé pour que tout fonctionne. Une fois que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) deviennent mondiaux, «il y a de la lumière au bout du tunnel», dit-il, car «ensemble, nous pouvons le faire».

Plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) et la promotion de vaccins accélérés sont disponibles sur Pandemic.news.

L’OMS veut que toutes les personnes «vulnérables» et les travailleurs de «première ligne» soient vaccinés en premier

COVAX, qui est codirigé par Gavi, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l’OMS, vise à accélérer la production de vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) encore plus rapide que le plan «Operation Warp Speed» du président Donald Trump pour produire les puqûres le plus rapidement possible pour le marché des Etats-Unis d’Amérique.

La Russie est jusqu’à présent la première à se procurer ce qu’elle prétend être un vaccin exploitable contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19), tandis que les États-Unis d’Amérique prétendent ne pas être loin derrière. C’est presque comme la course à l’espace pour voir quel pays peut remplir ses seringues à vaccins le plus rapidement.

Alexander Gintsburg, le plus haut responsable russe des vaccins, a déclaré aux médias que les plus de 3500 personnes qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus de Wuhan Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) de son pays ne montrent jusqu’à présent aucun effet secondaire grave. Le vaccin a déjà été autorisé par le gouvernement, bien qu’il n’ait pas encore terminé son essai de phase 3.

L’OMS envisage également d’inclure neuf autres vaccins candidats dans le cadre du programme COVAX. L’espoir est d’acquérir et d’administrer les vaccins aux personnes les plus à risque dans le monde, y compris les travailleurs de la santé et ceux qui sont aux «premières lignes» de la pandémie.

Quelles que soient les personnes «essentielles pour sauver des vies et stabiliser le système de santé dans son ensemble», elles doivent être les premières à participer aux piqûres quand ils seront finalement disponibles sur le marché.

Plusieurs fabricants de vaccins des Etats-Unis d’Amérique contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) ont déjà reçu leur financement pour commencer à produire des vaccins pour COVAX, y compris Novavax, qui a obtenu une subvention de 388 millions de dollars du CEPI.

Cette subvention est subordonnée à l’octroi par les bénéficiaires du droit de premier refus de vaccins directement à COVAX, qui est bien sûr soutenu par l’eugéniste milliardaire Bill Gates. Novavax travaille actuellement à travers ses phases d’essai, venant juste de commencer la phase 2.

«Nous nous attendons à ce que cette partie de la phase 2 de l’essai élargisse les données encourageantes d’innocuité et d’immunogénicité de phase 1 pour NVX-CoV2373, et nous allons maintenant rechercher des réponses immunitaires robustes chez les personnes âgées», a déclaré Gregory Glenn, président de Novavax R&D.

Les données collectées lors de cet essai de phase 2 seront utilisées pour évaluer l’efficacité et la sécurité du vaccin chez les personnes âgées, qui seraient particulièrement exposées au risque d’infection par le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19). Par la suite, le vaccin passera à la phase 3, qui inclurait de nombreux autres participants.

Les sources de cet article incluent:

NaturalNews.com

TeleSurEnglish.net

NaturalNews.com

Benzinga.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Objectif: Santé – ‌Déconstruire le récit de Covid avec la journaliste d’investigation Rosemary Frei

Aujourd’hui sur Objectif: Santé, nous interviewons la journaliste d’investigation indépendante Rosemary Frei. Rosemary est titulaire d’une maîtrise en biologie moléculaire de la Faculté de médecine de l’Université de Calgary, a été rédactrice et journaliste médicale indépendante pendant 22 ans avant d’en avoir assez de l’industrie, des mensonges, de l’influence douteuse de Big Pharma et est passé à creuser profondément et à rapporter la vérité. Rosemary a écrit pour OffGuardian, Global Research et vous pouvez trouver plusieurs de ses articles sur Sott.net. Vous pouvez également la suivre sur Twitter @RosemaryFreiTO

Rejoignez-nous pour une discussion passionnante sur la grande escroquerie de Covid, les vaccins, les virus et les organisations douteuses de «fact-checking». Elle explique en détail à quel point on sait peu de choses sur le SRAS-CoV-2 et quelles en sont les implications pour le vaccin, les tests, les passeports d’immunité et même l’état de la recherche elle-même.

Vous ne voudrez pas manquer celui-ci!

Et regardez-nous sur Brighteon!

Liens vers les sources discutées dans l’émission:

Rosemary Frei and Patrick Corbett’s article on the revelations from a whistle-blowing Bulgarian pathologist:

« No one has died from the coronavirus »

Rosemary Frei’s article fact-checking the ‘fact checkers’ on the Bulgarian pathologist’s revelations:

Fact-Checking a « Fact-Checker »: A Response to HealthFeedback.org

Rosemary Frei and Amory Devereux’s article on how the novel coronavirus doesn’t fulfill Koch’s postulates:

Scientists Have Utterly Failed to Prove that the Coronavirus Fulfills Koch’s Postulates

Rosemary Frei’s article on deaths in long-term-care homes:

Were conditions for high death rates at Care Homes created on purpose?

Corbett Report interview of Rosemary Frei regarding her article on deaths in long-term-care homes:

Corbett Report: Rosemary Frei on how the high death rate in Care Homes was created on purpose

Rosemary Frei’s article on Bill Gates revealing the reason behind the lockdown:

Did Bill Gates Just Reveal the Reason Behind the Lock-Downs?

The lengthy and excellent article about what happened to Dr. Andrew Wakefield:

L’affaire Wakefield: Shades of Dreyfus & BMJ’s Descent into Tabloid Science

And the 54-tweet thread by Rosemary describing the main points in the article about Dr. Wakefield (written in response to three people on Twitter who challenged her assertions that the article clearly shows Dr. Wakefield’s reputation was destroyed unjustly):

https://twitter.com/RosemaryFreiTO/status/1084674128060153856

https://twitter.com/RosemaryFreiTO/status/1084677791516225536

https://twitter.com/RosemaryFreiTO/status/1084681568822603776

The study Rosemary referenced that compares vaccinated and unvaccinated children:

Analysis of health outcomes in vaccinated and unvaccinated children: Developmental delays, asthma, ear infections and gastrointestinal disorders, Brian S Hooker 1 , Neil Z Miller 2

The testimony by a US pediatrition about the dangers of vaccines:

Dr. Lawrence Palevsky Testimony: Unvaccinated Children Are « The Healthiest Children I’ve Ever Seen »

For other health-related news and more, you can find us on:

♥Twitter: https://twitter.com/objecthealth

♥Facebook: https://www.facebook.com/objecthealth/

♥Brighteon: https://www.brighteon.com/channel/objectivehealth

♥And you can check out all of our previous shows (pre YouTube) here.

Running Time: 00:49:38

Download:MP3 — 45.5 MB

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT

«In Fauci We Trust»? C.S. Lewis prévoyait l’autoritarisme scientifique

Un ami envoie un e-mail chaque matin, accueillant les destinataires quel que soit le jour depuis le début de l’arrêt de COVID de 14 jours ici, dans l’État de Washington. Aujourd’hui, c’est bienvenu au 150ème jour. Qui aurait prédit tout ce que les Américains ont vécu au cours des cinq derniers mois? Catastrophe économique, ignorée par la classe employée en permanence dans notre gouvernement et nos médias. Isolement sans fin avec tous ses maux sociaux. Des villes qui se suicident, plongées dans le chaos et la misère par de fausses nouvelles, alors que le gouvernement fait un clin d’œil à la violence et sape la police. Une élection à venir dont les résultats semblent assurément contestés, conduisant à plus de chaos.

Quelque chose ne va pas dans notre pays, vous n’avez pas besoin de moi pour vous le dire. Mais que se passe-t-il? Je vous suggère de regarder cette vidéo importante du politologue John West, notre collègue du Discovery Institute. Il jette une lumière fascinante sur les résultats lorsque ce que C. S. Lewis a appelé la «scientocratie» est mis en charge:

Pas de Dieu mais la science

Parmi les résultats les plus surprenants de ces derniers mois, il y a la façon dont les gens et les choses que vous auriez pu considérer autrefois comme inintéressants sont devenus comme des allumettes pour sécher l’amadou. Qu’un masque en tissu serait embrassé comme un totem tribal? Que les enfants vont à l’école susciterait la terreur? Que le Dr Anthony Fauci deviendrait une figure de dévotion enthousiaste et quasi religieuse envers des millions de personnes? Qu’un virus, de la même famille qui nous donne le rhume, déclencherait une série d’événements dont parler d’une seconde guerre civile?

Au cœur de tout cela se trouvent la science et la culture. Leur intersection, longtemps source de division comme nous le savons par le débat sur l’évolution, est devenue radioactive cette année. En 2020, la science n’est pas apparue comme une source de perspicacité et de service à l’humanité, mais aussi comme une fausse religion.

Il n’y a de Dieu que la Science et Fauci est Son messager. J’ai commencé à m’inquiéter vraiment en mai quand j’ai regardé une vidéo humiliante dans laquelle un couple de rabbins éminents, représentant ma propre communauté religieuse, a mené une interview extrêmement flatteuse avec Fauci, s’engageant à garder leurs propres synagogues fermées même après que le gouvernement ait donné l’autorisation d’ouvrir. À un moment donné, ils lui ont chanté un psaume. Je sais que les amis chrétiens peuvent fournir des exemples de passivité et d’obséquiosité similaires de la part de porte-parole de leur propre foi.

Échecs non comptabilisés, biais non reconnus

Comme l’explique le Dr West, malgré toutes les bénédictions de la science, il y a des problèmes à dire, comme certains l’ont fait littéralement, « In Fauci we trust ». C. S. Lewis a prévu que c’était la direction dans laquelle notre culture allait, alors que nous accordons notre confiance aux bureaucrates scientifiques, leur cédant notre liberté du jour au lendemain. West plaide pour un scepticisme raisonnable quant à ce que disent les scientifiques, pour trouver un équilibre entre les considérations scientifiques et d’autres considérations valables dans l’élaboration des politiques publiques. Il offre des conseils pour voir le culte de la science avec un détachement sobre, reconnaissant que les échecs, et pire encore, sont courants dans l’histoire de la science et que les scientifiques eux-mêmes sont un groupe dont les préjugés sont trop souvent méconnus.

Quand la science devient idolâtrie, nous l’appelons scientisme. Il faut y résister. J’espère que vous partagerez cette vidéo avec des amis et des membres de votre famille.

David Klinghoffer

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT