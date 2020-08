WUHAN-GATES 18 – Le milliardaire de discothèques VIP en Sardaigne frappé par l’arme biologique Sars-2. Source Intel: « utilisé des nano drones BugBot Air Force »

Version originale en italien

«Leur objectif n’est pas de faire fonctionner l’économie, mais de rester au pouvoir: même au prix de porter le pays à un sommet. La vérité est que le coronavirus est l’assurance-vie de ce gouvernement, car quand les gens ont peur, ils ne réagissent pas».

Le 28 juin, l’entrepreneur Flavio Briatore, ancien manager de F1 avec les équipes Benetton et Renault, a prononcé ces condamnations en tirant contre les States General (sommet politique à huis clos et sans journalistes à Villa Pamphili avec des invités internationaux) tenu à Rome et très fortement recherché par le Premier ministre Giuseppe Conte soutenu par le Parti démocrate et le Mouvement 5 étoiles.

La conférence était suffisamment blindée pour ressembler aux réunions de Bilderberg ou aux réunions maçonniques du Conseil suprême du rite écossais ancien et accepté aussi parce qu’elle s’est terminée avec le solstice d’été (21 juin) auquel les confrères confèrent une grande valeur ésotérique.

Dimanche soir 24 août, Briatore a été hospitalisé à l’hôpital San Raffaele de Milan, où il s’est présenté pour les tracas de la prostatite, car il a été trouvé positif pour Covid-19 tout comme 58 employés de sa discothèque exclusive à Costa Smeralda, la célèbre Milliardaire de Porto Cervo. Dans la même localité, le propriétaire d’un autre célèbre club de Jet Set, le Sottovento, était également infecté mais asymptomatique.

Tous deux s’étaient opposés à la fermeture d’établissements publics ordonnée par les autorités locales sardes conformément au décret du Premier ministre relatif à l’urgence pandémique, prorogé jusqu’au 15 octobre en Italie alors que les nouveaux cas de personnes infectées étaient réduits à quelques centaines par jour (dont un bon pourcentage d’immigrés clandestins) et les décès quotidiens pendant des semaines ne dépassent pas dix (bien moins que ceux dus aux accidents de la route, aux maladies cardiovasculaires, aux tumeurs ou autres). Le célèbre ancien footballeur, devenu entraîneur de Bologne, Sinisa Mihajlovic également positif après son retour de vacances en Sardaigne où il a été photographié avec Briatore.

Ceux qui croient encore involontairement à l’origine naturelle du SRAS-CoV-2, ainsi appelé parce qu’il est similaire à la souche de 2003 du syndrome respiratoire aigu sévère, penseront à la énième séquence incroyable de coïncidences …

Qui, comme nous, a rédigé 27 reportages pour mettre en lumière les recherches de 15 scientifiques (et l’opinion d’un ancien directeur du MI &, le contre-espionnage britannique) qui ont défini ce virus comme un organisme génétiquement modifié construit en laboratoire dans le cadre des expériences d’ingénierie biologique «Double usage», à des fins de vaccin ou d’arme bactériologique, considère cette histoire parfaitement greffée dans un complot international de terrorisme social pour le plan mondial de vaccination parrainé par Bill Gates et l’ancien président Barack Obama pour les profits lucratifs de la Big Pharma, contrôlée par les mêmes actionnaires du Lobby des Armes.

Si ceux qui produisent des vaccins doivent répondre aux mêmes investisseurs financiers qui spéculent sur les bombes qui tuent des enfants au Yémen et en Syrie, pourquoi auraient-ils un problème en utilisant des moyens légitimes et pas seulement pour devenir riches même sur notre peau?

Ce plan diabolique, comme suggéré par Briatore lui-même, vise à maintenir l’Italie en état d’urgence pour garantir aux démocrates le gouvernement d’un pays tandis que les Italiens, selon de récents sondages, sont à 50% du côté du centre-droit (Lega et Fratelli d’Italia) et, surtout, ils regardent avec méfiance les 10 vaccins déjà imposés à l’âge scolaire par l’ancien gouvernement Gentiloni (PD) dans l’entrelacement entre les donateurs Dem George Soros et Bill Gates avec GlaxoSmithKline, l’un des Big Pharma avec un long cursus criminel, fortement impliqué dans la recherche sur Covid-19.

C’est pourquoi il devient facile de penser que le milliardaire, symbole de ces riches libéraux détestés par les radicaux chic de gauche, aurait vraiment pu être choisi comme cible toujours dans le cadre de cette propagande psycho-dramatique de santé pour un CoronaVirus qui n’est vraiment mortel que lorsqu’il déclenche une réaction inflammatoire grave mais, comme l’ont démontré les neurologues, virologues, pharmacologues dans certains de nos entretiens, il peut être facilement traité, s’il est pris à temps, avec de la cortisone, du sérum hyper-immun ou même évité avec le géranium sud-africain simple mais très puissant (Perlargoium Sidoides) qui était autrefois utilisé pour soigner les patients TBC, jusqu’à présent jamais testé par aucun hôpital mais promu par une sommité de la pneumologie.

«Les conditions de Flavio Briatore sont absolument stables et bonnes et il tient à le remercier pour les nombreuses manifestations d’affection et d’intérêt pour sa santé reçues pendant ces heures»: c’est ce que nous lisons dans une note de l’équipe de Flavio Briatore.

«Ce communiqué de presse informe que Flavio Briatore dimanche soir, accusant une légère fièvre et des symptômes de fatigue, s’est rendu à l’hôpital San Raffaele de Milan pour un contrôle. L’entrepreneur a été hospitalisé, a subi un contrôle général et reste sous contrôle médical», explique la note citée par l’agence de presse italienne ANSA.

BRIATORE, STRATEGA EN F1 ET TYCOON À MONTE CARLO ET DUBAI

Le dossier santé devrait donc évoluer en douceur pour le magnat de Fomula 1 qui en 1997, après avoir été directeur commercial de l’équipe Benetton (la famille propriétaire d’Atlantia et donc d’Autostrade per l’Italia spa, qui gère l’autoroute réseau), en vendant ses parts, il a financé son nouveau projet Supertec.

L’entreprise de 200 employés est devenue le principal fournisseur de moteurs des équipes de Formule 1 entre 1998 et 2000, avec des clients tels que Benetton, Williams, British American Racing et Arrows. La même année, le milliardaire a ouvert ses portes à Porto Cervo, qui est devenu le lieu exclusif de la Jet Set et une marque leader dans les services de luxe.

Flavio Briatore avec le chauffeur Fernando Alonso

Mais c’est avec Renault que Briatore s’est imposé comme un stratège à succès en F1. Il a d’abord orchestré le rachat par le constructeur français de l’équipe Benetton en devenant PDG de l’équipe Renault F1 qu’il a conduit au succès mondial. En 2005, Fernando Alonso a remporté le titre de pilote mondial et l’équipe a remporté le titre des constructeurs mondiaux. Le même résultat impressionnant a été répété en 2006, avec la Renault F1 remportant les titres des deux championnats. Après un long litige avec la FIA (gagné avec compensation), il s’est distancé de la course.

Flavio Briatore devant le milliardaire à Dubaï

En 2012, Briatore a ouvert le prestigieux Cipriani Monte Carlo et en 2013, il a réalisé un projet ambitieux, Billionaire Resort, un complexe d’appartements de luxe à Malindi, sur la côte kenyane. Twiga Monte Carlo a ouvert ses portes en 2014, suivi en 2016 par Sumosan Twiga à Londres et Billionaire à Dubaï. En 2017, Briatore, en collaboration avec LVHM, a ajouté l’historique Cova MonteNapoleone au portefeuille Billionaire Life, ouvrant la célèbre «pâtisserie» de Milan à Monte Carlo.

Son hospitalisation à San Raffaele de Milan a suscité des réactions contradictoires sur les réseaux sociaux, opposant ceux qui lui souhaitaient la pire des chances à ceux qui avaient exprimé le souhait d’un prompt rétablissement.

Mais son cas a aussi fait des ravages dans les cercles du 007 où des hypothèses bizarres ont circulé mais loin d’être à priori écartées compte tenu du rôle joué par l’agence gouvernementale des Etats-Unis d’Amérique USAID, outil opérationnel de la Central Intelligence Agency, dans le financement du laboratoire Wuhan pour des recherches sur le virus OGM SRAS recombinant infecté par le VIH, comme le prétendent des chercheurs de renommée mondiale tels que le virologue Luc Montagnier et le bio-ingénieur Pierre Bricage, ancien consultant de l’OTAN. Des expériences similaires en Chine avaient reçu les contributions du plan EPISARS 2004 de la Commission européenne présidée par Romano Prodi (plus tard Premier ministre en Italie avec le PD démocrate) comme l’a révélé Gospa News.

C’est pourquoi là où la main cachée de la CIA est présente, même les indiscrétions les plus sensationnelles doivent au moins être signalées, surtout si elles proviennent d’un ancien consultant en géopolitique pour divers généraux des carabiniers qui avaient des rôles stratégiques dans les services secrets.

EX 007: « VIRUS PROPAGÉ PAR DES NANO DRONES EN FORME D’INSECTES »

La note vient d’un ancien soldat du SISMI. Si nous n’étions pas absolument certains de l’expérience internationale de notre source qui a reçu l’alerte, nous n’aurions pas signalé le problème en évidence.

«Des sources très confidentielles ont documenté une attaque bactériologique dans la chambre de Flavio Briatore en Sardaigne réalisée à l’aide de nano-drones. Les Air Force Bugbot Nano Drones sont de plus en plus utilisés par les États-Unis d’Amérique à des fins militaires. Ils ont la forme d’insectes, mais ils sont mécaniques, capables de se faufiler furtivement et d’infecter les environnements avec des virus aéroportés».

Il est trop tôt pour pouvoir croire que cette hypothèse est fiable. Mais cela rappelle la même dynamique de propagation du virus sur les «nano-drones de la CIA» déjà signalés par le renseignement d’un pays étranger à une autre de nos sources d’envergure internationale très proche de la Russie, qui est entrée en contact avec nous grâce au site géopolitique American Military Veterans Today, fondée par des vétérans de la marine du Vietnam et d’anciens officiers de la CIA, avec lesquels nous collaborons pour l’Italie et la région méditerranéenne.

Recherche sur les micro-véhicules aériens lancée par le Air Force Research Laboratory aux États-Unis dès 2007

En revanche, il est absolument certain que le Laboratoire de Recherche de l’Armée de l’Air (AFRL), en collaboration avec le contractant General Dynamics (société internationale de défense) et d’autres partenaires, a déjà développé de nombreux projets, dont celui de la colombe-espion, annoncé sur un Vidéo officielle AFRL du Pentagone (le département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique) et insérée dans une autre très détaillée par un youtubeur anonyme sur MAV, Micro Air Vehicles.

Comme décrit en détail sur le site Web officiel du Air Force Research Laboratory, dont le siège est à la base militaire de Wright-Patterson, dans l’Ohio, les ingénieurs collaborent également avec des biologistes pour fabriquer des drones en forme d’oiseaux et d’insectes, tels que la cyber-libellule dont nous avons déjà parlé dans CoronaVirus Bio-Arma 2, comme l’abeille ou la coccinelle. Ainsi, l’existence des BugBots et leur efficacité à s’infiltrer même à l’intérieur est prouvée, comme le montre la vidéo AFRL.

«Les drones mortels du futur: discrets, invasifs et mortels sont ici comme le montre cette ancienne vidéo. L’armée de l’air développerait des drones ailés capables de se faufiler sur un ennemi présumé comme un moustique – écrit un youtubeur anonyme qui met en évidence de très hautes compétences techniques – Une loi signée par le président Barack Obama en février 2012 ordonne à la Federal Aviation Administration (FAA ) pour ouvrir l’espace aérien des Etats-Unis d’Amérique aux drones d’ici le 30 septembre 2015. Les drones de taille nanométrique combinés au piratage d’ADN pourraient créer un avenir très effrayant pour les États-Unis d’Amérique à la lumière d’une loi signée par le président Obama la dernière année en mettant en place une flotte d’au moins 30 000 drones espions pour espionner les petites villes des Etats-Unis d’Amérique d’ici et au plus tard en 2015, espionner les Américains».

Cela donne des frissons pour se rappeler qu’au moins deux supervirus de la souche SRAS, un agent pathologique bactériologiquement amélioré en laboratoire avec la technique du Gain de Fonction, le même principe d’enrichissement de l’uranium pour les armes nucléaires, ont été développés dans les laboratoires de Capitol Hill à l’Université de Caroline du Nord en 2015 en collaboration avec le Wuhan Institute of Virology (projet USAID-CIA) sous l’administration Obama.

Cela s’est produit lorsque l’ancien directeur adjoint de la CIA Avril Haines était conseiller adjoint à la sécurité nationale, qui a prédit la pandémie de CoronaVirus en 2018 dans l’espoir d’un nouvel «ordre mondial» pour la contrer et en octobre 2019 a organisé l’exercice Event 201 pour la simuler grâce au financement de la Fondation Bill & Melinda Gates. Trop de coïncidences…

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

