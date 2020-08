Bill Gates finance nombre des agences de presse les plus puissantes et les plus prolifiques du monde, c’est pourquoi il n’est jamais scruté par les médias

Il est rare, et exceptionnellement, de tomber sur une couverture médiatique qui critique même légèrement Bill Gates ou sa soi-disant organisation philanthropique. En effet, un nombre scandaleusement élevé de médias et d’informations sont financés d’une manière ou d’une autre par Gates lui-même.

Dans l’un des exposés les plus approfondis que nous ayons rencontrés à ce jour, les tentacules financiers de la Fondation Bill et Melinda Gates sont pleinement exposés, révélant l’ampleur de l’influence monopolistique de Gates sur la couverture médiatique d’aujourd’hui.

Comme vous l’avez sûrement remarqué depuis que la plandémie du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) est devenue une chose, Gates n’a été que glorifié par les médias comme l’un des héros de cette saga apparemment sans fin. Tout, de sa volonté de vacciner en masse la planète à ses efforts pour suivre et tracer chaque être humain sur terre, a été soutenu par la machine à filer comme la plus grande chose depuis le pain tranché.

Pour cet écrivain, de toute façon, ce fut une expérience nauséabonde d’assister à ce spectacle d’horreur, sans un coup d’œil même en douceur de la part de quiconque dans n’importe quel média qui est assez courageux pour examiner le véritable programme de Gates. Mais il s’agit moins de bravoure que de moola qui influence la couverture médiatique de l’agenda de Gates.

En fait, la Fondation Gates utilise son vernis philanthropique pour influencer pratiquement tout ce que les médias rapportent sur son organisation. BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Medium, Univision, le Financial Times, The Atlantic, et beaucoup [dont Le Monde – MIRASTNEWS], beaucoup – avez-vous compris les nombreux? – plus de noms de famille sont tous dirigés, au moins en partie, par Gates grâce au financement que leur organisation leur procure.

Il fut un temps où ce n’était pas le cas, bien sûr, mais au cours des dernières décennies en particulier, Gates s’est frayé un chemin dans pratiquement tous les médias grand public existants, le tout sous le couvert de la philanthropie.

«Il y a vingt ans, les journalistes ont examiné la première incursion de Bill Gates dans la philanthropie comme un moyen d’enrichir son entreprise de logiciels, ou un exercice de relations publiques pour sauver sa réputation déchirée à la suite de la bataille antitrust meurtrière de Microsoft avec le ministère de la Justice», explique Tim Schwab, écrivant pour Columbia. Revue de journalisme.

«Aujourd’hui, la fondation fait le plus souvent l’objet de profils doux et d’éditoriaux élogieux décrivant ses bonnes œuvres.»

Gates est le deuxième homme le plus riche du monde et sans doute le numéro un le plus dangereux

L’évaluation approfondie de Schwab sur Gates depuis sa première incursion dans la philanthropie jusqu’à présent est l’une des choses les plus révélatrices que nous ayons jamais vues. Il ne fait tout simplement aucun doute que tout le récit mondial entourant non seulement le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) mais aussi les vaccinations, les produits pharmaceutiques, l’agriculture et l’éducation est un produit direct du financement de Gates dans les coulisses.

C’est un problème qui afflige d’autres organisations à but non lucratif, ainsi que des organes de presse dits publics comme NPR et PBS. Pratiquement chaque point de vente ou organisation qui publie tout type de nouvelles reçoit divers niveaux de financement de l’empire Gates, croyez-le ou non, ce qui est tout simplement effrayant.

«Les nouvelles sur Gates ces jours-ci sont souvent filtrées à travers les perspectives des nombreux universitaires, organisations à but non lucratif et groupes de réflexion financés par Gates», explique encore M. Schwab. «Parfois, il est livré aux lecteurs par des rédactions ayant des liens financiers avec la fondation.»

Alors que Schwab a été en mesure de retracer avec une clarté impressionnante une grande partie de la destination du financement de Gates, il y a apparemment tellement plus qui est introuvable car toutes les formes de financement de Gates ne doivent pas être signalées.

«L’ampleur des dons de Gates aux médias d’information reste inconnue, car la fondation ne divulgue publiquement que les sommes accordées par le biais de subventions caritatives, et non par le biais de contrats», explique-t-il.

Par conséquent, cela est devenu une sorte de jeu de devinettes essayant de déterminer qui est sur le chômage des portes, et qui ne fait tout simplement pas la diligence raisonnable en cherchant la vérité sur cet eugéniste milliardaire. Car regardons les choses en face: presque personne avec un niveau d’influence substantiel ne dit jamais quoi que ce soit de négatif, même de loin, à propos de Gates ou de sa fondation.

«De la même manière que les médias d’information ont donné à Gates une voix démesurée dans la pandémie, la fondation a longtemps utilisé ses dons caritatifs pour façonner le discours public sur tout, de la santé mondiale à l’éducation en passant par l’agriculture – un niveau d’influence qui a permis à Bill Gates de figurer sur la liste Forbes des personnes les plus puissantes au monde», prévient encore Schwab.

«La Fondation Gates peut souligner d’importantes réalisations caritatives au cours des deux dernières décennies – comme aider à lutter contre la poliomyélite et investir de nouveaux fonds dans la lutte contre le paludisme – mais même ces efforts ont attiré des détracteurs experts qui disent que Gates peut en fait nous causer du tort ou nous distraire de projets de santé publique plus importants et vitaux.»

Assurez-vous de lire le rapport complet de Schwab sur Bill Gates à ce lien.

Pour plus d’informations sur la tromperie qui sévit dans les médias grand public en raison d’influences extérieures telles que celle imposée par Bill Gates, assurez-vous de consulter Deception.news.

