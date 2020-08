Il n’y a presque aucune chance qu’un vaccin contre la [maladie] COVID-19 fonctionne du tout, prévient un scientifique

Le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) n’est pas un virus monstre de la nature qui a progressivement acquis la capacité de passer des chauves-souris aux humains tout seul. Selon le professeur Giuseppe Tritto (According to Professor Giuseppe Tritto), un expert de renommée internationale en biotechnologie et nanotechnologie, cela n’aurait pu se produire qu’avec une sorte de génie génétique.

Président de l’Académie mondiale des sciences et technologies biomédicales (WABT), qui a été fondée dans le cadre de l’UNESCO en 1997, Tritto connaît une chose ou deux sur les virus. Et il est convaincu que le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) a probablement été conçu à l’Institut de virologie de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique (Université de Caroline du Nord et/ou Fort Detrick par exemple) et alliés (Institut Pasteur en France par exemple) – MIRASTNEWS] [Wuhan Institute of Virology], le seul laboratoire de biosécurité de niveau quatre de Chine. Dans son livre Cina COVID 19: La Chimera che ha cambiato il Mondo, qui se traduit en anglais par China COVID 19: La chimère qui a changé le monde, Tritto explique pourquoi il croit que le Parti communiste chinois (PCC) est derrière le coronavirus de Wuhan (COVID-19), laissant peu de doute sur le fait que cette «chimère» virale a été créée artificiellement comme arme biologique.

Il retrace également les liens du laboratoire de Wuhan avec la France et les États-Unis d’Amérique, démontrant comment les deux pays l’ont soutenu financièrement dans ses efforts de bio-ingénierie. Si ni les virologues des Etats-Unis d’Amérique ni français ne sont nécessairement responsables du résultat actuel, ils ont joué un rôle pour nous amener tous ici, qu’ils le réalisent ou non.

[Ceci est une supposition que seule une enquête internationale composée d’enquêteurs indépendants sont capables de lever. – MIRASTNEWS].

Malheureusement, cela ne s’arrête pas uniquement au virus. Ceux qui sont derrière sa propagation continue et la réaction du gouvernement à son égard ont des plans bien pires en réserve pour le monde, principalement l’extermination de l’humanité. Écoutez ci-dessous le rapport The Health Ranger pour en savoir plus:

https://www.brighteon.com/a3b1c2c9-9e93-4750-8490-c9509ed8d326

[Le capitalisme ayant été une chimère dogmatique pour enrichir une minorité de capitalistes organisés en sectes, a concentré la presque totalité des richesses entre leurs mains. Ces malins profiteurs veulent maintenant se débarrasser de tous ceux qu’ils considèrent comme un poids insupportable constitué de la plus grande majorité des personnes qu’ils ont préalablement dépouillé des moyens de subsistances, trouvant qu’ils deviennent inutiles et nuisibles en raison des coûts importants comme la retraite, les salaires et de l’augmentation de de la population, étant donné les avancées scientifiques, technologiques comme la robotique, le gain de fonction dans la génétique ou l’intelligence artificielle. JDDM – MIRASTNEWS].

La génétique inverse dans le développement de vaccins pourrait être ce qui a engendré le COVID-19

Sur la base de sa compréhension de la façon dont la génétique inverse est souvent utilisée pour créer des souches virales à pathogénicité réduite dans le but de développer des vaccins, Tritto dit que le même processus peut être utilisé pour créer des souches virales avec une pathogénicité accrue.

Nous savons déjà par la saga du Dr Shi Zhengli que c’est ce sur quoi l’Armée populaire de libération (APL) avait travaillé juste avant la libération du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique (Université de Caroline du Nord et/ou Fort Detrick par exemple) et alliés (Institut Pasteur en France par exemple) – MIRASTNEWS] (COVID-19). Le Dr Shi avait également demandé l’aide du gouvernement français pour construire le laboratoire de haut confinement P4 où le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique (Université de Caroline du Nord et/ou Fort Detrick par exemple) et alliés (Institut Pasteur en France par exemple) – MIRASTNEWS] (COVID-19) se serait «échappé».

En manipulant les génomes du VIH, le Dr Shi a pu utiliser une méthode d’insertion de gène connue sous le nom de «système de génétique inverse 2» pour combiner une souche de coronavirus ordinaire trouvée dans les chauves-souris en fer à cheval avec un segment VIH, ce qui la rend plus infectieuse.

Le professeur Ralph S. Baric de l’Université de Caroline du Nord (University of North Carolina) also a également contribué à cette recherche, grâce à plusieurs subventions financières importantes qu’il a reçues du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui est géré par nul autre que Fauci.

«Fauci était un grand partisan de la recherche sur le« gain de fonction», et quand cela a été interdit au laboratoire de Baric parce que cela était considéré comme trop dangereux, la recherche a été transférée en Chine», écrit Steven Mosher pour LifeSiteNews.

Quant à un futur vaccin, il n’y a pratiquement aucune chance que l’un d’entre eux fonctionne, selon Tritto. Cela est en grande partie dû au fait que le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique (Université de Caroline du Nord et/ou Fort Detrick par exemple) et alliés (Institut Pasteur en France par exemple) – MIRASTNEWS] (COVID-19) continue de muter en de nouvelles souches nouvelles que les vaccins spécifiques à une souche n’auront pas la capacité de cibler.

L’autre problème est que le PCC retient actuellement le code génétique original du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique (Université de Caroline du Nord et/ou Fort Detrick par exemple) et alliés (Institut Pasteur en France par exemple) – MIRASTNEWS] (COVID-19) du reste du monde, ce qui signifie qu’aucun progrès supplémentaire dans le ciblage de ses «plans» spécifiques ne peut être réalisé.

«En d’autres termes, la Chine continue de mentir et des gens continuent de mourir», ajoute Mosher, rejetant la responsabilité de cette crise directement sur la Chine.

Les dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique (Université de Caroline du Nord et/ou Fort Detrick par exemple) et alliés (Institut Pasteur en France par exemple) – MIRASTNEWS] (COVID-19) sont disponibles sur Pandemic.news.

Sources for this article include:

LifeSiteNews.com

NaturalNews.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le déclin économique du COVID-19 ramène le FMI en Amérique latine

L’Amérique latine se débat économiquement car la pandémie de COVID-19 reste incontrôlable.

Par Paul Antonopoulos, analyste géopolitique indépendant…

Les impacts économiques de la pandémie de COVID-19 ont ramené le Fonds monétaire international (FMI) en Amérique latine. En décembre 2005, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le président argentin Néstor Kirchner ont annoncé qu’ils avaient payé les dettes que les deux plus grands pays d’Amérique du Sud avaient avec le FMI. À l’époque, le Brésil a payé 15,5 milliards de dollars et l’Argentine environ 9,81 milliards de dollars, annulant ses dettes. En plus d’être historique, cette transaction a marqué une époque. Les deux puissances sud-américaines se sont libérées de l’influence du FMI et ont fait preuve d’une coordination politique sans précédent, qui a également été complétée par le soutien politique du président vénézuélien Hugo Chavez.

Le bloc a également donné une impulsion à ses voisins: l’Uruguay, par exemple, a annulé sa dette de 1,08 milliard de dollars en 2006, tandis que la Bolivie s’est libérée du fonds la même année après qu’un accord a permis l’annulation d’une dette de 250 millions de dollars.

Cependant, tout semble avoir changé 15 ans plus tard. L’Amérique latine est l’une des régions du monde les plus touchées par la pandémie du COVID-19 – médicalement et économiquement. La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, prédit une contraction de 9,3% pour la région en 2020, contre une baisse de 4,9% pour l’ensemble de la planète. Georgieva a déclaré qu’à la suite de la nouvelle pandémie de coronavirus, l’organisation avait doublé l’accès au financement d’urgence, décaissant un total de 25 milliards de dollars pour aider 70 pays. Sur ce total, environ 5,5 milliards de dollars sont allés à 17 pays d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Le directeur du FMI a notamment évoqué les cas du Chili, du Pérou et de la Colombie, dont le FMI a signé des accords de lignes de crédit flexibles totalisant 107 milliards de dollars.

Une analyse de Teresa Morales, Nicolas Oliva et Guillermo Oglietti du Centre stratégique latino-américain pour la géopolitique (CELAG) montre qu’entre le 17 avril et le 1er mai, le FMI a également aidé la Bolivie, le Costa Rica, la Dominique, la République dominicaine, l’Équateur, El Salvador, Grenade, Haïti, Panama, Paraguay et Sainte-Lucie avec un total de 3,48 milliards de dollars. Les chercheurs du CELAG ont indiqué à la fin du mois de mai que «les pays d’Amérique latine ont entamé un nouveau processus d’endettement avec le FMI». En ce sens, ils ont averti que le FMI «signifiera certainement un soulagement à court terme pour faire face à un front extérieur très défavorable, mais qu’il a certainement sa contrepartie dans les conditions des politiques macroéconomiques et leurs conséquences connues».

Cependant, nous ne sommes pas encore entrés dans un processus critique d’endettement. Ce n’est pas tant parce que les pays d’Amérique latine ne le recherchent pas, mais à cause de la réponse très tiède d’organisations multilatérales comme le FMI à la pandémie. En ce sens, les lignes de financement d’urgence fournies par l’organisation ont été de faible ampleur et, pour le moment, laissent de côté les pays de la région à faible cote de crédit. Malgré tout, cela ne signifie pas que le Fonds n’est pas revenu dans la région. Le FMI a eu un processus de rapprochement avec l’Amérique latine depuis la crise économique de 2008 avec des prêts de 57 milliards de dollars à l’Argentine en 2018 et de 4,5 milliards de dollars à l’Équateur.

Cela dépendra du montant dont les pays de la région auront besoin de financement en raison de la pandémie pour voir si le rôle du FMI en tant que financier en Amérique latine sera renforcé. L’un des principaux changements est une nuance du Consensus de Washington, la série traditionnelle de mesures promues par le FMI, la Banque mondiale et le Département du Trésor des Etats-Unis d’Amérique. Le Consensus de Washington poursuit, entre autres, la libéralisation du commerce, l’ajustement budgétaire, les politiques de privatisation et la déréglementation du marché des capitaux.

Le Fonds a fait une très forte autocritique du Consensus de Washington. Par exemple, aujourd’hui, les réformes ne sont pas nécessairement toutes mises en œuvre et, dans certains cas, le FMI a reconnu l’importance du contrôle des capitaux par l’État, l’importance des politiques anticycliques et la réduction des inégalités par des politiques budgétaires progressives. L’organisation est désormais plus flexible et a commencé à permettre aux représentants du gouvernement de participer à la conception des plans de réforme. Il est probable que cela n’a été autorisé qu’après que le FMI a reçu d’énormes critiques pour avoir étouffé la Grèce sur le plan économique entre 2008 et 2018, ce qui a terni l’image et la réputation du Fonds dans le monde entier.

Le Fonds est devenu essentiellement plus rusé et a appris que les mêmes changements économiques dans tous les pays sont contre-productifs, non seulement en termes de résultats économiques, mais aussi en termes de légitimité de l’institution. Ce changement ne veut pas dire que c’est une nouvelle institution et c’est toujours beaucoup le FMI avec un biais orthodoxe, axé sur les politiques de libéralisation. Le FMI continue d’avoir une préférence pour les réformes structurelles, telles que la réforme de la sécurité sociale, la réforme fiscale, la réforme du travail et, dans certains cas, la réforme du commerce.

Dans l’adresse de Georgieva aux gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes, le FMI maintiendra son engagement ferme supposé envers la région en termes de renforcement des capacités et de conseils en matière de politique économique. Dans ce contexte, le directeur du FMI a demandé aux pays d’Amérique latine de pouvoir réorienter les politiques lorsque le moment est venu d’aider les travailleurs à se remettre au travail et leur a demandé de le faire en utilisant les mesures de relance budgétaire avec prudence. Dans son message, Georgieva a déclaré qu’à mesure que les chocs se dissipent, la solidité budgétaire et la viabilité de la dette doivent devenir des priorités de la politique économique. Cependant, il semble plutôt que Georgieva tente de préparer l’Amérique latine à être à nouveau dominée par le FMI.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran