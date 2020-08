La FDA examinera le vaccin COVID accéléré d’ici octobre alors qu’une nouvelle étude prouve que les robots microscopiques invisibles à l’œil nu peuvent désormais être injectés dans le flux sanguin

De minuscules robots microscopiques activés par laser peuvent désormais être injectés directement dans les flux sanguins humains. Image Source Daily Mail.

Commentaires de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, a annoncé qu’ils examineraient les vaccins accélérés contre le coronavirus pour approbation avant les élections de novembre.

Selon Arlene Weintraub, écrivant pour FiercePharma, le vaccin à ARNm COVID de Pfizer sera prêt pour examen par la FDA en octobre.

Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, M.D., venait de sortir d’une controverse sur l’autorisation d’utilisation d’urgence du plasma de convalescence pour traiter la COVID-19 lorsqu’il a fait des vagues à nouveau, cette fois promettant sur Twitter que l’agence examinerait les vaccins contre les coronavirus avant les élections de novembre. Et les dirigeants de Pfizer semblent être en phase avec ce calendrier, alors qu’ils se précipitent pour terminer un essai de phase 3 de leur candidat vaccin. Nicholas Kitchin, M.D., directeur principal du groupe de R&D sur les vaccins de Pfizer, a déclaré mercredi aux Centers for Disease Control que l’essai clinique du vaccin COVID de la société en partenariat avec BioNTech, BNT162b2, était recruté à plus de 50%. La nouvelle fait suite à plusieurs commentaires publics du PDG de Pfizer, Albert Bourla, concernant le projet de la société de demander l’approbation du vaccin par la FDA en octobre. Hahn s’est adressé à Twitter, affirmant que les critiques de l’agence étaient «encouragés par le taux rapide de recrutement» dans les essais cliniques des vaccins COVID-19. Hahn a également noté que le comité consultatif sur les vaccins se réunirait le 22 octobre. (Article complet.)

Comme nous l’avons déjà signalé ici à Health Impact News, les mondialistes tentent depuis des décennies, sans succès, de développer un vaccin à ARNm qui n’a jamais été mis sur le marché.

Le gang Bill Gates, qui comprend Anthony Fauci, Deborah Birx, l’actuel directeur du CDC Robert Redfield, et le chef de l’opération Warp Speed ​​Moncef Slaoui, ont tous travaillé ensemble pour essayer de développer un vaccin à ARNm pour le VIH, sans succès.

La seule raison pour laquelle un vaccin aussi risqué et non testé peut être mis sur le marché maintenant est par l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA, qui nécessite la mise en place d’une «pandémie» pour justifier le «suivi accéléré» des nouveaux médicaments et vaccins.

De minuscules robots injectables dans le flux sanguin ne sont plus une «théorie du complot»

La grande question dans l’esprit de nombreux Américains est de savoir quels seront exactement les ingrédients de ce nouveau vaccin?

Il existe déjà des ingrédients dangereux vérifiés dans les vaccins actuellement utilisés, tels que l’ADN humain provenant de tissus fœtaux avortés utilisés pour cultiver des virus. Voir:

Dr Theresa Deisher à propos de l’utilisation de tissus fœtaux avortés dans les vaccins: les bébés naissent à l’âge de 5 à 6 mois avec des cœurs battants et sans anesthésie

Les spéculations actuelles sur ce que ces nouveaux vaccins à ARNm pourraient contenir sont monnaie courante à l’heure actuelle, et en tant que rédacteur en chef de Health Impact News, je reçois de nombreux courriels chaque jour de lecteurs inquiets, et certains d’entre eux font des déclarations farfelues que je ne peux pas vérifier.

Cependant, il y a une technologie qui a été annoncée cette semaine comme étant en place, qui n’est plus une «théorie», et c’est l’utilisation de minuscules robots microscopiques qui peuvent être injectés directement dans la circulation sanguine, avec de minuscules cellules solaires qui peut être activé par des faisceaux laser.

Ceci n’est rapporté que comme un prototype éprouvé et n’est pas encore en circulation, même si le rapport indique qu’ils en ont déjà fabriqué plus d’un million.

Voici un rapport publié par la publication britannique, Daily Mail:

Les scientifiques ont créé une armée de robots microscopiques, chacun plus petit que la largeur d’un cheveu humain, qui peuvent être injectés dans le corps pour faire la guerre à la maladie. Cela ressemble à l’intrigue du film des années 60 Fantastic Voyage dans lequel un véhicule a été miniaturisé puis injecté à un patient. Les scientifiques à l’intérieur du minuscule véhicule ont ensuite détruit le caillot sanguin du patient à l’aide d’un pistolet laser. Les nouveaux micro-robots du monde réel pourraient surveiller les impulsions nerveuses dans le cœur ou le cerveau ou même administrer des médicaments directement dans les organes, selon des scientifiques de l’Université Cornell qui ont créé les machines. Les minuscules machines à quatre pattes entreront dans le corps via une aiguille hypodermique et traverseront les tissus humains et le sang à l’aide de quatre actionneurs électrochimiques qui fonctionnent comme des «jambes». Ce sont les premiers robots de taille inférieure à 0,004 pouces dans lesquels l’électronique embarquée est utilisée pour les diriger. Les jambes, «ou actionneurs», se plient lorsqu’elles sont stimulées par la lumière laser – provoquant un mouvement de marche. Lors de tests, plus d’un million ont été produits – sur une tranche de 4 pouces de silicium. Les micro-robots sont alimentés par des cellules solaires et sont fabriqués à l’aide d’une technique appelée photovoltaïque – utilisée à plus grande échelle dans les panneaux solaires. (Article complet – italiques ajoutés.)

Kelly Macnamara, écrivant pour Laurence Coustal à Paris, AFP, et publiée sur les rapports news.yahoo.com:

Les scientifiques ont créé une armée de robots microscopiques à quatre pattes trop petits pour être vus à l’œil nu qui marchent lorsqu’ils sont stimulés par un laser et pourraient être injectés dans le corps à l’aide d’aiguilles hypodermiques, selon une étude mercredi. La robotique microscopique est considérée comme ayant un éventail d’utilisations potentielles, en particulier en médecine, et des chercheurs états-uniens ont déclaré que les nouveaux robots offrent «le potentiel d’explorer des environnements biologiques». L’un des principaux défis du développement de ces robots de la taille d’une cellule a été de combiner des circuits de commande et des pièces mobiles dans une structure aussi petite. Les robots décrits dans la revue Nature mesurent moins de 0,1 millimètre de large – environ la largeur d’un cheveu humain – et ont quatre pattes alimentées par des cellules solaires embarquées. En projetant de la lumière laser dans ces cellules solaires, les chercheurs ont pu déclencher le mouvement des jambes, ce qui a fait marcher le robot. Le co-auteur de l’étude, Marc Miskin, de l’Université de Pennsylvanie, a déclaré à l’AFP qu’une innovation clé de la recherche était que les jambes – ses actionneurs – pouvaient être contrôlées à l’aide de l’électronique au silicium. «Cinquante ans de réduction de l’électronique ont conduit à des technologies remarquablement minuscules: vous pouvez construire des capteurs, des ordinateurs, de la mémoire, le tout dans de très petits espaces», a-t-il déclaré. « Mais si vous voulez un robot, vous avez besoin d’actionneurs, de pièces qui bougent. » Les robots sont des prototypes qui démontrent la possibilité d’intégrer l’électronique avec les pièces qui aident l’appareil à se déplacer, a déclaré Miskin, ajoutant qu’ils s’attendaient à ce que la technologie se développe rapidement. «La prochaine étape consiste à construire des circuits sophistiqués: pouvons-nous construire des robots qui détectent leur environnement et réagissent? Que diriez-vous de minuscules machines programmables? Pouvons-nous les rendre capables de courir sans intervention humaine?» Miskin a déclaré qu’il envisage des utilisations biomédicales pour les robots, ou des applications en science des matériaux, telles que la réparation de matériaux à l’échelle microscopique. Les chercheurs ont déclaré qu’ils étaient capables de produire les composants des robots en parallèle, ce qui signifie qu’ils pouvaient en fabriquer plus d’un million dans chaque tranche de silicium de quatre pouces. Les jambes étaient fabriquées à partir de platine d’une épaisseur de nanomètre qui se plie lorsqu’elle est stimulée par la lumière laser, créant le mouvement de marche. Leur vitesse moyenne était d’environ une longueur d’organisme par minute, selon l’étude, ajoutant que c’était «comparable à l’exploration de micro-organismes biologiques». Les robots peuvent survivre à des environnements très acides et à des variations de température de plus de 200 degrés Kelvin (-73 degrés Celsius), selon l’étude. (Article complet.)

Tout cela fait partie du programme du Forum économique mondial pour le «transhumanisme» et leur «4e révolution industrielle».

Voir nos précédents articles sur ce sujet:

Le nouvel ordre mondial continue d’être publié: la «grande réinitialisation» – le transhumanisme et la 4e révolution industrielle

Un vaccin COVID19 sera-t-il le premier vaccin à modifier l’ADN humain pour faire progresser le transhumanisme?

Le coup d’État technocratique progresse rapidement – est-ce l’Amérique que vous voulez?

«Individus ciblés» grâce à l’électronique ou aux métaux implantés

Les individus ciblés (TI) constituent un segment croissant de la société constitué d’individus qui se croient ciblés, harcelés et même torturés par la technologie ciblée. Le déploiement de la technologie 5G est considéré comme la prochaine étape majeure pour contrôler les gens grâce à une technologie nuisible.

Les TI sont généralement perçus par le public comme des troubles mentaux ou hyper-paranoïaques, et la plupart ont du mal à trouver des personnes qui les prendront au sérieux.

Comme on peut l’imaginer, il est généralement très difficile de vérifier leurs affirmations. Beaucoup d’entre eux m’envoient un e-mail en me suppliant de publier leurs histoires.

Beaucoup d’entre eux se retrouvent sur un site Web appelé:

Les citoyens contre les technologies nuisibles

Health Impact News a couvert l’histoire d’une personne qui a souffert en tant que TI dans notre article de 2019:

Les nanotechnologies et le nouveau réseau 5G deviendront-ils le système d’armes le plus puissant que le monde ait jamais vu?

Dans cet article, nous avons rendu compte du témoignage de l’ancienne religieuse catholique Sœur Keri Burnor, qui a témoigné dans le cadre des audiences du Tribunal international pour la justice naturelle.

Keri Burnor était une religieuse catholique romaine lorsqu’elle a été agressée sexuellement par un prêtre. Elle a porté plainte contre le prêtre en 2001. Il a été déclaré non coupable. Elle ne comprenait pas pourquoi le procureur du district n’avait pas réussi à obtenir une condamnation. Alors qu’elle enquêtait sur la collusion entre l’avocat, le juge, l’Église catholique romaine, le Vatican et les membres de l’abbaye Saint-Joseph du Massachusetts où l’agression sexuelle a eu lieu, elle a ouvert une boîte de Pandore du mal systémique émergeant de l’État profond. L’État profond fait référence à la structure du pouvoir financier qui contrôle les gouvernements du monde entier. [1] Keri Burnor n’a pas reculé avec sa défaite au tribunal, mais a commencé à se positionner comme une aide à d’autres qui avaient été maltraités par le clergé. Finalement, son travail avec d’autres victimes d’abus sexuels dans l’Église catholique romaine et les informations qu’elle a apprises sur les activités de l’ordre jésuite et leur infiltration dans la structure de commandement de l’armée des Etats-Unis d’Amérique l’ont amenée à être interviewée sur plusieurs programmes de radio Internet. Elle a documenté ses découvertes sur son site Web et a parlé ouvertement de ce qu’elle savait être la vérité. Elle est alors devenue une femme marquée et ses activités ont été surveillées à partir de ce moment-là. Finalement, il y aurait plus de dix tentatives d’assassinat contre sa vie en utilisant la nanotechnologie, les systèmes de transmission d’énergie à haute fréquence, les substances radioactives, les armes sonores et diverses autres armes. (Article complet.)

Voici un enregistrement de son témoignage:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News