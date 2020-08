COVID-19: Déclencheur pour un nouvel ordre mondial. Stagnation économique et destruction sociale – Global Research

Par Patrick Henningsen

Je me souviens d’eux disant que «tout a changé après le 11 septembre». Ce fut le cas, mais certainement pas pour le mieux. Je pense que nous pouvons tous être d’accord là-dessus. Je me souviens comment chacun a renoncé à ses droits et à des aspects essentiels de la démocratie, tout cela au nom de «nous protéger».

À l’époque, des décisions qui changeaient le monde étaient prises en réaction à une menace exagérée, des «mesures d’urgence» et des lois radicales étaient adoptées. Habituellement, rien de bon ne découle d’un gouvernement qui prend des décisions et formule une politique permanente, suspendant les constitutions et les droits – imposant tout cela à une population opérant dans une position de peur. C’est ce que nous avons appris. Certains d’entre nous l’ont fait de toute façon.

En janvier, comme un léviathan issu des titans Oceanus et Ceto dans la Grèce antique, la pandémie mondiale de coronavirus est née. Comme le 11 septembre, ce fut un événement perturbateur, mais cette fois à une échelle inimaginable. Que l’on pense ou non qu’il s’agit d’un agent pathogène d’origine naturelle ou d’origine biologique (il y a toutes les raisons de le croire), il est indiscutable que cette «crise» est et sera utilisée pour faire avancer un programme mondialiste à plusieurs volets, susceptibles de présenter plus de guerres entre les grandes puissances.

L’homme moderne entre maintenant dans des domaines de dystopie imaginés auparavant par Aldous Huxley et George Orwell, avec plus qu’un soupçon de Philip K. Dick. Ce qui rend tout cela difficile pour un si grand nombre, c’est que la transition soudaine a été presque instantanée, laissant les gens dans un état de stupéfaction presque insensible, se demandant ce qui venait d’arriver à leur ancienne vie.

Quelle que soit l’évolution de cette situation, il est presque certain que la vie ne sera plus jamais la même.

Crise COVID

À présent, nous devrions être familiers avec l’histoire: un nouveau coronavirus, scientifiquement connu sous le nom de SARS-CoV-2, ou COVID-19, a fait son chemin à travers la planète, infectant des millions de personnes et enregistrant plus de 100 000 décès (au moment de la rédaction de cet article) dans 180 pays. Les victimes de cette épidémie sont un nombre écrasant de personnes âgées de plus de 70 ans et de personnes en soins palliatifs, dont la plupart souffrent de problèmes de santé sous-jacents graves et chroniques.

Ne vous y trompez pas – il s’agit d’un événement perturbateur à une échelle que le monde moderne n’a jamais vu auparavant. Le choc et la crainte ont commencé à partir du moment où l’histoire a éclaté à partir de la ville chinoise de Wuhan dans la province du Hubei. Le public mondial a été inondé d’images des autorités chinoises mettant des centaines de personnes dans des combinaisons biologiques, arrosant l’extérieur des bâtiments, avant de se mettre en quarantaine dans leurs appartements. Puis commença un programme de style médiéval sanctionné par l’État que les médias et les politiciens occidentaux appelèrent avec enthousiasme un «verrouillage», un terme bien emprunté au complexe industriel carcéral.

Wuhan était un spectacle inoubliable qui a vraiment eu un impact sur la psyché occidentale, de sorte que lorsque le coronavirus s’est rendu sur les côtes européennes et nord-américaines, le public était déjà conditionné à attendre une réponse à la chinoise de leurs propres gouvernements. Sans surprise, c’est exactement ce qu’ils ont obtenu et, en fait, c’était ce qu’ils exigeaient.

Le 12 mars, le Premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué une conférence de presse d’urgence au cours de laquelle il est monté sur le podium, accompagné de ses deux principaux conseillers scientifiques, Sir Patrick Vallace et Chris Whitty, qui ont ensuite expliqué le plan d’action du gouvernement centré sur la concept épidémiologique communément connu de «l’immunité collective». Leur stratégie était familière car c’était l’orthodoxie de l’épidémiologie moderne – permettre à un virus de traverser environ 60 à 80% de la population afin d’obtenir une immunité collective, éteignant naturellement le virus en une seule saison.

Mais Johnson a commis l’erreur fatale de surestimer grossièrement le taux de mortalité à 1% du total des personnes infectées, une estimation qui aurait laissé le pays avec quelque 52 millions d’infectés et 500 000 décès. Bien sûr, avec le recul, ces chiffres étaient de la pure fiction, mais à l’époque, tout le monde était tellement enveloppé de peur qu’il croyait les «experts». Néanmoins, l’approche de l’immunité collective était plus ou moins identique à l’approche «sans verrouillage» adoptée par les pays européens, la Suède et l’Islande, ainsi que le Bélarus, le Mexique et le Japon. Cela impliquerait des tests d’échantillons aléatoires standard à l’échelle nationale et pour ceux présentant des symptômes de COVID-19. Les personnes âgées et vulnérables seraient invitées à s’auto-isoler pendant un certain temps pendant la durée des études.

Le «plan A» n’a pas duré longtemps. Le 24 mars, Johnson est apparu à la télévision nationale, cette fois sans son équipe scientifique, pour annoncer un verrouillage national – un arrêt effectif de la société et de la majeure partie de l’économie du pays. Le Royaume-Uni suivait désormais les autres États membres de l’OTAN, la France, l’Italie, l’Espagne et d’autres, qui avaient déjà imposé des verrouillages nationaux draconiens, y compris de nouvelles directives strictes de «distanciation sociale» empêchant les gens d’être ensemble.

Il est apparu que le virage soudain à 180° de Johnson a été provoqué en partie par un rapport alarmiste généré par l’une des équipes «d’experts» du gouvernement de l’Imperial College de Londres, dirigée par le modélisateur informatique controversé Neil Ferguson qui était auparavant responsable de la crise de la fièvre aphteuse de 2001, une débâcle qui a abouti à l’abattage inutile de quelque six millions de têtes de bétail en Grande-Bretagne.

Cette fois, Ferguson et son équipe ont travaillé leur magie de modélisation pour arriver à environ un demi-million de décès de coronavirus si le gouvernement ne mettait pas en œuvre «une distanciation sociale très intense et d’autres interventions maintenant en place».

Alors que le chiffre était complètement fictif, les médias l’ont saisi, tout comme les représentants du gouvernement, ce qui a alimenté la peur et la panique dans le complexe gouvernement-média britannique. Effrayé et incertain, le public a accepté les mesures autoritaires, mais le gouvernement n’a jamais donné de date de fin à la quarantaine; elle a été laissée ouverte à la discrétion de la coterie scientifique du gouvernement.

Une fois cette bulle de peur suffisamment gonflée, un verrouillage de style médiéval était un fait accompli dans de nombreux pays, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’impact d’une quarantaine nationale complète est encore inconnu, mais il devient déjà clair que ce ne sera rien de moins que cataclysmique pour les pays qui ont accepté l’autodestruction volontaire de leurs économies et la suspension indéfinie de la démocratie.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que l’ONU, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Imperial College tentent de provoquer une panique mondiale à cause d’un virus de la grippe. En 2005, «l’éventail des décès», a averti l’ONU du virus de la grippe aviaire H5N1, «pouvait être compris entre cinq et 150 millions». Des responsables ont même recruté le tueur de jugement le plus fiable de l’Impériale, Neil Ferguson, pour aider à établir un autre bilan complètement fictif de 200 millions de personnes. Son équation mathématique de niveau secondaire était à couper le souffle dans sa simplicité excessive:

«Environ 40 millions de personnes sont mortes lors de l’épidémie de grippe espagnole de 1918», a déclaré le professeur Ferguson. «Il y a six fois plus de personnes sur la planète maintenant, donc vous pourriez probablement la faire passer à environ 200 millions de personnes.»

Cette prédiction apocalyptique a conduit à l’abattage de dizaines de millions d’oiseaux en Asie du Sud-Est, mais la pandémie ne s’est jamais vraiment matérialisée. En fin de compte, les morts humaines se sont chiffrées à des centaines dans le monde. C’était un non-événement.

Des chiffres anormaux similaires ont suivi le battage médiatique mondial sur la grippe porcine H1N1 en 2009. Grâce au travail de la journaliste d’investigation Sharyl Attkisson, le Center for Disease Control (CDC) aux États-Unis d’Amérique a été surpris en train de gonfler le nombre de cas – une décision frauduleuse qui a eu de graves implications pour la politique gouvernementale et a attisé la peur du public sans fondement…

