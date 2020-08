La FDA approche de l’approbation des implants de biopuce injectables pour la détection de COVID, liés aux ordinateurs

Publié par Weaver

Soutenu par un financement du ministère de la Défense et de Bill Gates

Le ministère de la Défense et la Fondation Bill et Melinda Gates se sont associés à une société de la Silicon Valley, Profusa, pour mettre en œuvre une technologie qui pourrait contrôler nos esprits et nos corps. Ce qui peut ressembler à de la science-fiction se déroule en fait en temps réel.

Une puce permanente constituée d’un matériau avancé appelé hydrogel lie de manière irréversible les humains au «cloud» Internet. La puce, de la taille d’un grain de riz, fournit des informations à une base de données sur les changements de la chimie corporelle et d’autres données biométriques. La société affirme que la technologie sera utilisée pour détecter le COVID dans la population générale, avant l’apparition des symptômes.

Le dernier taux de survie global révisé des CDC pour le coronavirus de le COVID est de 99,8%, contre 99,9% pour la grippe commune. Néanmoins, près de 150 jours après que les gouvernements ont proclamé que 15 jours de «verrouillage» et de distanciation sociale seraient nécessaires pour «aplatir la courbe» afin que les hôpitaux ne soient pas débordés, les gouverneurs des Etats-Unis d’Amérique exercent toujours des pouvoirs d’urgence sur la base de l’annonce de «nouveaux cas».»

Un site Web de l’industrie de la défense, Defence One, rapporte que l’implant de puce pourrait obtenir l’approbation de la FDA d’ici début 2021:

«Profusa, dit que le capteur est sur la bonne voie pour essayer d’obtenir l’approbation de la FDA au début de l’année prochaine.»

Le magazine de l’industrie écrit avec effusion:

«Pourquoi les pandémies sont-elles si difficiles à arrêter? C’est souvent parce que la maladie évolue plus vite que les gens ne peuvent être testés. Le département de la Défense aide à financer une nouvelle étude pour déterminer si un biocapteur sous la peau peut aider les traqueurs à suivre le rythme – en détectant les infections pseudo-grippales avant même que leurs symptômes ne commencent à apparaître.

La puce d’hydrogel, qui est injectée avec une seringue, pourrait être injectée avec n’importe quelle vaccination COVID. La vaccination obligatoire serait la clé de tout déploiement à grande échelle du projet.

Parallèlement à l’avènement de la nanotechnologie corporelle et des capteurs qui lient le corps humain à une plate-forme d’intelligence artificielle, les possibilités d’utilisation abusive par les gouvernements totalitaires n’ont pas été perdues pour les chiens de garde de la technologie. Avec des biocapteurs avancés, l’intelligence artificielle peut être capable de lire toutes les humeurs et activités du sujet, sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire, sa température corporelle et même son activité sexuelle.

Le critique technologique Adam Keiper écrit dans The New Atlantis:

«La nanotechnologie pourrait théoriquement être utilisée pour fabriquer des systèmes de contrôle de l’esprit, des dispositifs d’écoute invisibles et mobiles, ou des outils de torture incroyablement horribles.»

DARPA, l’agence de projets de recherche avancée pour la défense, qui est une branche du ministère de la Défense, s’est associée à Profusa, une société de biotechnologie basée à Emoryville, en Californie, pour développer la technologie en 2011. 2011 est la même année où Occupy Wall Street a vu le jour.

Un communiqué de presse Profusa du 19 mars 2018 déclare:

«Aujourd’hui, les scientifiques présentent des résultats montrant de minuscules biocapteurs qui ne font qu’un avec le corps… et transmettent des données à un téléphone portable et au nuage… de minuscules biocapteurs composés d’un hydrogel semblable à un tissu, semblable à une lentille de contact souple, qui sont placés sans douleur sous la peau avec une seule injection.

Biooptics World, un magazine spécialisé, décrit les capteurs Profusa comme des «biocapteurs injectables qui ne font qu’un avec les tissus corporels»

La subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates est décrite comme «des capteurs multi-analytes implantables pour la surveillance continue de la chimie corporelle»

Le président-directeur général de Profusa est Ben Hwang, Ph.D.

Développement d’une nanotechnologie corporelle pouvant être combinée avec des biopuces

L’un des principaux investisseurs de Profusa, selon le profil de l’entreprise, est le US Army Research Office.

Parallèlement, la technologie de l’hydrogel dans le corps est en cours de développement, et la technologie des nanoparticules dans le corps est également en cours de développement.

Le ministère de la Défense ne tente pas de cacher sa volonté d’utiliser la nanotechnologie pour développer des «super-soldats» qui n’ont pas besoin de dormir, ont une conscience sensorielle accrue et d’autres avantages «sur le champ de bataille», quels que soient les effets secondaires à long terme sur la santé. Dans le passé, la santé des soldats a semblé une réflexion après coup à un établissement militaire qui a exposé ses soldats à l’agent Orange et à des vaccinations expérimentales de la guerre du Golfe contre des agents biologiques.

Une plate-forme de surveillance de masse largement déployée nécessiterait une bande passante considérablement accrue dans les réseaux de téléphonie mobile et wifi. Certains disent que c’est l’une des raisons pour lesquelles les gouvernements s’efforcent de remplacer les réseaux actuels par la 5G.

Image tirée du site Web de l’Institute for Soldier Nanotechnologies du US Army Research Office SOURCE

Profusa travaille également sur la recherche avec Imperial College, un autre bienfaiteur des largesses de Gates dans le domaine des vaccinations. L’Imperial College est l’institution à l’origine de l’étude malheureuse du professeur Neil Ferguson, qui prévoyait plus de 2,2 millions de morts aux États-Unis d’Amérique sans distanciation sociale. Le professeur Ferguson a été carrément discrédité comme étant faux à tous égards.

Des médecins et des experts en technologie mettent en garde contre un avenir sombre pour l’humanité

La reconnaissance DARPA / Profusa que la technologie sera approuvée par la FDA a lieu en tant que médecin, le Dr Carrie Madej, met en garde l’humanité contre les plans à venir des élites pour les masses.

Dans une présentation vidéo virale, le Dr Madej peint un avenir sombre dans lequel les masses de gens du monde entier sont contrôlées par un système horrible d’intelligence artificielle gérée par le gouvernement qui délivre des récompenses et des punitions grâce aux implants permanents. La nanotechnologie permet même d’injecter chez l’homme un «kill switch» activé par l’intelligence artificielle, comme des particules contenant du cyanure.

La journaliste indépendante Whitney Webb a longuement écrit sur la menace dans l’article historique de Coronavirus Gives A Dangerous Boost To DARPA Darkest Agenda (coronavirus donne un coup de pouce dangereux au programme le plus sombre de la DARPA) ».

Une illustration d’une mauvaise utilisation de la technologie peut être donnée en rappelant le problème que les usines chinoises d’Apple rencontraient avec les travailleurs qui tentaient de se suicider, en raison d’emplois et de conditions de travail difficiles et intolérablement répétitifs. Le problème est devenu si grave que certaines usines ont installé des filets à l’extérieur des fenêtres pour attraper les travailleurs. Avec les biopuces fournissant des lectures aux algorithmes prédictifs d’une tentative de suicide, un travailleur pourrait, par un stimulus négatif, être remis en place.

Filets de suicide à l’usine Apple de Chine

La clé de tout le projet, pour réussir à grande échelle, serait l’accès à tous les systèmes sanguins humains, ce qui serait forcé par des vaccinations généralisées, obligatoires et sans exclusion pour les adultes. Le membre du Congrès des Etats-Unis d’Amérique Thomas Massie (R-KY) a déclaré qu’il pensait que les gouvernements agissaient pour continuer à imposer des verrouillages en fonction de nouveaux cas jusqu’à ce qu’un vaccin obligatoire puisse être déployé.

La DARPA est financée par les contribuables et a un passé mouvementé d’expérimentation avec des humains d’une manière qui ne peut être qualifiée que de folle. Une expérience consistait à injecter du plutonium à des personnes. La même année où la DARPA a enrôlé Profusa pour le développement des biopuces d’hydrogel, Michael Goldblatt, ancien chef du bureau des sciences de la défense de la DARPA, a fièrement déclaré aux journalistes:

«Ma mesure du succès est que le Comité international olympique interdit tout ce que nous faisons»,

Présentation du Dr Carrie Madej

Le neveu du président JFK, un activiste pour la sécurité des vaccins, appelle le projet de Bill Gates pour le contrôle des masses 5G

https://www.bitchute.com/video/Sj1ei2y9thJc/

Le CDC révise le taux de survie au COVID à 99,8% par rapport à 99,9% de la grippe

Alerte à la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique: des enquêtes militaires révèlent l’histoire de la fraude scientifique dans les vaccins par les dirigeants du groupe de travail COVID de la Maison Blanche, par DAVID DEGRAW

Un million de mars en Allemagne contre les verrouillages pour un virus ayant un taux de survie de 99,8%

« Des études soutiennent la révolte des médecins contre la suppression de l’hydroxychloroquine aux États-Unis d’Amérique, pourraient sauver « 75 000 à 100 000 vies » »

AOC sort contre Steamroller 5G, Pressley de «Squad» est à la traîne

Le gouverneur Sununu dessine le défi principal sur les nouveaux verrouillages de cas, appelés «ivre de pouvoir

https://steemit.com/covid/@munkle/permanent-injectable-biochip-covid-sensors-near-fda-approval

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TAPE NEWS

Vidéo: Covid-Gate, le virus politique

Les économies nationales de 193 pays, États membres des Nations Unies, ont reçu l’ordre de fermer le 11 mars 2020. L’ordre est venu d’en haut, de Wall Street, du Forum économique mondial, des fondations de milliardaires. Et les politiciens corrompus du monde entier ont appliqué ces soi-disant lignes directrices en vue de résoudre une crise de santé publique.

Des millions de personnes ont perdu leur emploi et leurs économies à vie. Dans les pays en développement, la pauvreté et le désespoir prévalent. On nous dit que c’est V le Virus qui est responsable de la vague de faillites et de chômage.

La vérité tacite est que le nouveau coronavirus fournit un prétexte et une justification aux puissants intérêts financiers et aux politiciens corrompus pour précipiter le monde entier dans une spirale de chômage de masse, de faillite et d’extrême pauvreté.

Et puis Joe Biden nous dit que l’économie des Etats-Unis d’Amérique doit rester bloquée pour sauver des vies. Quelle absurdité absolue. A-t-il analysé la causalité sous-jacente? Je suis sûr qu’il l’a fait! Il ment au nom de Big Money.

Selon Michel Chossudovsky, les politiciens ont présenté le virus comme un rôle de prise de décision politique.

C’est le virus politique: ils nous disent que le virus est la seule cause du chômage, de la pauvreté et des faillites.

Covid «… détruit des millions d’emplois et de petites entreprises»

VIDÉO, Covid-Gate, The Political Virus, Prof Michel Chossudovsky

Vidéo: COVID-19: la fermeture de l’économie n’est pas la solution

La source originale de cet article est Global Research

Copyright © Prof Michel Chossudovsky, Global Research, 2020

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TAPE NEWS

Les politiciens ont «fait plus de dégâts» que le virus: Alan Jones

L’animateur de Sky News, Alan Jones, déclare que les gouvernements doivent être nerveux car il apparaît que les politiciens ont «fait plus de dégâts que le virus» dans tout le pays.

M. Jones a déclaré que des amendes étaient «hissées à gauche, à droite et au centre» aux personnes ne respectant pas les restrictions.

«Rappelez-vous que les enfants ont été interdits de scolarité, la Constitution a été déchirée».

«Les frontières des États sont devenues des barrières».

Il a dit qu’il y avait des restrictions partout sans «justification épidémiologique».

«C’est la loi martiale virtuelle».

M. Jones a déclaré que dans toute l’Australie, en dehors de Victoria, 12 personnes sont à l’hôpital et sept en soins intensifs.

«Et pourtant, on parle que des villes entières pourraient être déclarées points chauds».

M. Jones s’est également entretenu avec le directeur exécutif de Self Employed Australia, Ken Phillips, des conséquences possibles sur la santé et la sécurité au travail qui pourraient découler de la gestion par le gouvernement Andrews du programme de quarantaine hôtelière de Melbourne.

«L’avis que j’ai reçu d’avocats très expérimentés en santé et sécurité au travail, compte tenu des éléments de preuve que nous avons vus de la présente enquête, est que des poursuites devraient être engagées».

Source: https://www.skynews.com.au/details/_6183990168001

EN RELATION:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TAPE NEWS