MANDAT DE VACCIN CONTRE LA COVID-19: L’horrible programme caché

FUNVAX: Un complot mondialiste pour rendre obligatoire le vaccin COVID-19 révèle un complot satanique choquant

Les chemtrails sont utilisés depuis des années pour administrer à la fois des virus respiratoires et des vaccins en aérosol.

Voici la principale raison pour laquelle le NOM, la cabale mondialiste est résolue à mandater un programme de vaccination universel contre la COVID-19. Non, cela n’a rien à voir avec l’immunité induite par le vaccin présenté comme le seul moyen de contrôler cette maladie entièrement fabriquée ayant produit la pandémie et la panique par étapes déclenchée par leur nouveau coronavirus par bio-ingénierie interposée, qui a été disséminé furtivement dans les zones urbaines à forte intensité de 5G à travers le monde.

En 2005, une présentation hautement confidentielle a été donnée aux responsables du Ministère de la Défense (DoD) et aux militaires du Pentagone sur le programme top secret FunVax.

Une vidéo d’un court segment de ce briefing du Pentagone a été secrètement prise par un dénonciateur qui peut être trouvée ici: FUNVAXgate: Un projet du Pentagone pour neutraliser totalement le gène de Dieu (vidéo).

RÉSUMÉ

Il y a au moins 3 points à retenir essentiels de cette présentation extrêmement révélatrice et radioactive faite par un scientifique expérimenté en armes biologiques qui semblait être l’homme de référence pour le projet FunVax. Comme suit:

Le programme d’armes biologiques militaires des États-Unis d’Amérique a créé un vaccin spécialement formulé pour immuniser des individus et des populations ciblés contre l’expression du gène God, également connu sous le nom de transporteur de monoamine vésiculaire 2 (VMAT2). La suppression de VMAT2 a été un objectif principal des laboratoires d’armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique pendant des décennies avec le but ostensible de neutraliser les terroristes qui agissent sur leur fanatisme religieux. Cependant, le véritable objectif est d’inoculer les gens du monde entier contre l’inclination vers des poursuites spirituelles et/ou des expériences mystiques (voir la capture d’écran ci-dessous). Certains initiés profonds ont même supposé que le véritable objectif du FunVax est de ralentir en permanence le développement de l’âme.

La forme la plus pratique qu’un programme de vaccination VMAT2 peut prendre à la lumière de la nécessité d’un secret extrême est un virus respiratoire, qui pourrait être secrètement libéré dans n’importe quelle ville, nation ou région du monde. Cela éliminerait le problème posé par les sociétés qui sont opposées aux vaccinations administrées par injection. Les cultures religieuses, en général, ont de plus en plus peur de la véritable intention des vaccins. De nombreuses personnes ont non seulement subi et/ou été témoins d’effets secondaires indésirables des vaccins, mais elles sont également sceptiques à juste titre quant à leur efficacité.

Le vaccin FunVax proposé serait aérosolisé d’une manière similaire à la pulvérisation systématique, étendue et aveugle de chemtrails sur la population sans méfiance ci-dessous. Parce que les forces armées des Etats-Unis d’Amérique ont nié à jamais l’existence des chemtrails, la plupart des citoyens ont été conditionnés à croire à tort qu’ils sont des traînées. De cette manière, les vaccins en aérosol peuvent être administrés furtivement aux citoyens de toute nation qui autorise illicitement des opérations de géo-ingénierie chimique.

~~~ Fin du SOMMAIRE EXÉCUTIF ~~~

* Pour une discussion approfondie du vaccin FunVax, ainsi que du gène VMAT2 également connu sous le nom de gène de Dieu, l’enquête détaillée suivante fournit de nombreux faits scientifiques qui confèrent un degré élevé de crédibilité à l’existence de ce programme militaire d’armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique: Une enquête approfondie sur VMAT2 et le vaccin FunVax

POINT CLÉ: Le FunVax a été initialement conçu comme une stratégie militaire visant à neutraliser les terroristes dans tout le Moyen-Orient. Il a fallu 7 ans à l’armée des Etats-Unis d’Amérique (EUA) pour déployer cette arme biologique particulière qui s’est manifestée principalement en Arabie saoudite sous le nom de syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) de 2012 à 2020. La Corée du Sud, un autre pays avec une forte présence militaire des EUA qui subit un chemtrailing constant, a également subi une importante épidémie de MERS en 2015.

~ Le MERS n’est qu’un exemple de «vaccin en aérosol» délivré via des chemtrails qui ciblait spécifiquement la secte militante wahhabite de l’islam en Arabie saoudite de 2012 à 2020. Le réseau terroriste wahhabite a été créé par l’OTAN et les communautés militaires et de renseignement du Zio- L’Axe anglo-américain, tout comme ISIS, était dans le Nord Levant. ~

OPÉRATION COVID-19

Tout indique que la COVID-19 est une arme biologique FunVax qui a été délibérément libérée dans le monde entier via divers moyens de propagation afin de multiplier de manière exponentielle les vecteurs de diffusion du vaccin caché VMAT2.

Par conséquent, l’objectif principal de l’OPÉRATION COVID-19 est de réduire considérablement la religiosité dans toute la communauté mondiale des nations, en particulier dans les pays qui font partie intégrante de la formation d’un gouvernement totalitaire mondial. Ces nations sont principalement les puissances militaires occidentales de l’Axe Zio-Anglo-Américain qui sont membres à la fois de l’OTAN et du G20.

En fait, le programme du Nouvel Ordre Mondial ne peut pas être mis en œuvre avec succès dans les nations où les citoyens ont de fortes impulsions spirituelles et une pratique religieuse pieuse. La cabale mondialiste du NOM (Nouvel Ordre Mondial) aura une période encore plus difficile partout où il y a une tradition historique de mysticisme telle que l’Inde, ou un renouveau spirituel en cours comme expérimenté par les chrétiens pentecôtistes et évangéliques à travers l’Occident.

Par conséquent, la seule façon d’avancer pour la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial est d’activer pleinement leur «système d’armes quaternaires» qui a été conçu pour faciliter le processus de vaccination VMAT2. Voir: SYSTÈME D’ARME QUATERNAIRE activé avant chaque explosion de cluster de coronavirus

Ne laissant rien au hasard, les auteurs de l’OPÉRATION COVID-19 sont allés à fond avec chacun des quatre systèmes d’armes directement impliqués dans la vaccination de toute l’humanité. Les quatre principales méthodes d’immunisation contre le gène de Dieu en 2020 ont déjà été publiées dans cet exposé: Voici le système NOM (NWO en anglais) pour appliquer les vaccinations obligatoires.

(1) Arme biologique COVID-19

(2) Déploiements 5G et 4G existante

(3) Vaccins antigrippaux annuels

(4) Aérosols Chemtrail

Chacun de ces quatre systèmes d’armes biologiques est utilisé subrepticement pour administrer rapidement et de manière synergique un régime de vaccination VMAT2 mondial, entre autres objectifs malveillants.

Il est vrai que la vidéo ci-dessus ne parle que d’un vaccin VMAT2 en aérosol; cependant, c’était il y a 15 ans. La cabale du NOM (NWO) a considérablement accéléré son emploi du temps pour des raisons cruciales concernant les menaces existentielles auxquelles elle est maintenant confrontée et a depuis conçu la présente OPÉRATION COVID-19 en mettant leur schéma d’origine sur les super-stéroïdes.

En d’autres termes, le système d’arme quaternaire qui visait toute l’humanité a été déguisé en pandémie mondiale afin de couvrir toute la planète de l’arme biologique COVID-19 et de ses faux antidotes, qui servent tous deux efficacement de vaccinations VMAT2.

POINT CLÉ: Non seulement les calendriers annuels de vaccination antigrippale et de vaccination des enfants sont utilisés de manière astucieuse pour administrer le vaccin VMAT2, mais la principale raison d’un vaccin COVID-19 obligatoire est de s’assurer que chacun reçoit son certificat d’immunité génétique. Voir: FUNVAXgate: Bill Gates ‘Implantable Quantum Dot, Microneedle Vaccine Delivery System & Luciferase

Maximiser la couverture de la Terre pour que chaque habitant reçoive son jab FunVax est désormais le principal objectif mondialiste. De cette façon, la cabale du NOM est capable de mener à bien le COVID-1984 beaucoup plus complexe et alambiqué, qu’elle doit faire après la hâte si les pouvoirs en place (TPTB) veulent échapper à la colère du Peuple We.

Par conséquent, l’OPÉRATION COVID-19 n’est que le premier coup de poing dans une stratégie à un coup de poing contre l’humanité afin que TPTB établisse un Superstate de la sécurité mondiale; COVID-1984 représente le deuxième coup de poing.

«Tout comme l’opération de faux drapeau du 11 septembre parrainée par l’État a été utilisée pour créer l’État de sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique (EUA), COVID-1984 est en cours pour imposer un Superstate mondial de la sécurité sur l’ensemble de la civilisation planétaire en tant que précurseur d’un gouvernement mondial unique.

Chaque mouvement fait par la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial pendant l’exécution de cette pandémie par étapes et psyop mondiale a été planifié longtemps à l’avance. C’est parce que COVID-1984 représente le point culminant de 100 ans de guerre biologique contre la race humaine. Ce n’est pas seulement une arme biologique de dépeuplement comme l’était la grippe espagnole de 1918. Regardez chaque tour et tour de cette Opération classique Problème ~ Réaction ~ Solution, d’autant plus qu’elle est faussement rapporté par le Mockingbird Media de la CIA. Horloge chaque Résultat du NOM, grand et petit, car chaque pièce s’adapte parfaitement dans le puzzle COVID-1984 pré-planifié. C’est pourquoi cela a été mémorisé le « Plandemic »… ainsi que « THE GREAT SCAMDEMIC ».

– Analyste du renseignement et ancien officier de l’armée des Etats-Unis d’Amérique

(Source: COVID-1984: « A Global 9/11 » to Inaugurate a Global Security Superstate)

Cartel bancaire international et syndicat du crime

Les ramifications profondes du programme d’armes biologiques FunVax du Pentagone sont aussi vastes qu’elles sont très importantes pour la race humaine.

Si le peuple des Etats-Unis d’Amérique (EUA) prenait conscience de ce stratagème répugnant pour étouffer la poursuite spirituelle et le zèle religieux dans tout le corps politique, le ministère de la Défense serait dissous dans un flash DC avant de trembler pour de bon. Les gens des 50 États cesseraient immédiatement de payer leurs impôts avant d’envisager sérieusement une démolition contrôlée du Pentagone.

Mais comment est-ce vraiment arrivé?

Un complot criminel de plusieurs décennies est en cours pour effondrer la République des Etats-Unis d’Amérique qui a véritablement commencé au début du XXe siècle. À cette époque, le Département de la guerre des États-Unis d’Amérique, maintenant appelé Département de la Défense, a été complètement repris avec la Federal Reserve Act de 1913. À partir de ce moment, chaque événement cataclysmique mondial a été méticuleusement planifié, coordonné, exécuté et couvert par la même tribu génocidaire qui possède et exploite l’International Banking Cartel & Crime Syndicate (IBCCS).

Le génocide arménien, la Première Guerre mondiale, la Révolution bolchevique, le Génocide de la grippe espagnole, la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, l’Holocauste, les attaques terroristes du 11 septembre, la guerre contre le terrorisme, et pandémie COVID-19 tous ont une chose en commun. Ils ont tous été financés par le Cartel bancaire international et syndicat du crime.

(Source: PANDÉMIE DE CORONAVIRUS ÉTAGÉ: Une conspiration criminelle internationale de proportions épiques)

Il a fallu un financement massif et une myriade de personnel travaillant assidûment pendant plus d’un siècle pour lancer à la fois les OPÉRATIONS COVID-19 et COVID-1984. Payer pour ce financement de la recherche et couvrir des décennies de salaires gouvernementaux n’étaient possible que grâce à la Réserve fédérale, qui était une création de l’International Banking Cartel & Crime Syndicate.

* NOTE DE RÉSERVE FÉDÉRALE: monnaie Fiat + banque de réserve fractionnaire = argent drôle

C’est ainsi que l’IBCCS a pu coopter et contrôler des agences clés au sein du gouvernement fédéral des EUA, qui étaient toutes nécessaires pour exécuter les nombreuses opérations noires et les dissimulations menant à la première opération COVID-19, puis COVID-1984. Le vol sans fin et la chicane financière supervisés par la Réserve fédérale est également la façon dont les mondialistes ont mis en place et financé le désormais célèbre État profond. Aussi connus sous le nom de Senior Executive Service, ces traîtres à la République des EUA doivent être immédiatement arrêtés et poursuivis dans toute la mesure de la loi… AVANT QU’ILS SOIENT ACCROCHÉS EN DIRECT SUR INTERNET! ! !

Bien sûr, les médias grand public sont également pleins de traîtres, tout comme la C.I.A., le FBI, le DoJ, la NSA, le DHS et le Département d’État sont dotés de tant de subversifs. Les traîtres de l’État profond peuplent également les CDC, HHS, NIH, FDA et Big Pharma. En fait, il y a maintenant plus d’éléments séditieux dans tout l’État profond qu’il n’y a de patriotes et de nationalistes. Les mondialistes ont littéralement repris le verrou, le stock et le baril du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (EUA). C’est précisément pourquoi ils ont lancé une bio-attaque aussi désespérée et imprudente, effrontée et insensée contre toute la civilisation planétaire pour effacer définitivement le gène de Dieu.

Traîtres et revêtements

Qui sont-ils exactement?

Qui sont les membres de l’élite au pouvoir qui commettent cette série de crimes odieux contre l’humanité connus sous le nom d’opération COVID-19 et COVID-1984?

William Henry Gates III

George Soros

Henry Kissinger

Barack Hussein Obama

Hillary Rodham Clinton

Joe Biden

Nancy Pelosi

Lindsey Graham

Chuck Schumer

Adam Schiff

Tom Cotton

Dianne Feinstein

Maxine Waters

Eric Swalwell

James Comey

Robert Mueller

Rod Rosenstein

George W. Bush

Dick Cheney

Anthony Fauci

Deborah Birx

Robert Redfield

Gavin Newsom

Andrew Cuomo

Elon Musk

Eric Schmidt

Tim Cook

Larry Page

Sergey Brin

Mark Zuckerberg

Jack Dorsey

Sundar Pichai

Ajit Pai

Satya Nadella

Jeff Zucker

Wolf Blitzer

Anderson Cooper

Jim Acosta

Chuck Todd

Jake Tapper

Chris Cuomo

Rachel Maddow

Don Lemon

Andrea Mitchell

Brian Stelter

Alisyn Camerota

Erin Burnett

Parmi d’innombrables autres acteurs de crise OPERATION COVID-19, ainsi que les co-conspirateurs criminels de COVID-1984

Tous ces mauvais acteurs ont une chose en commun: ils n’ont AUCUNE CONSCIENCE. Ce qui signifie probablement qu’ils ont déjà reçu leur FunVax. Voyez comment ils ont cyniquement mémorisé le FunVax, comme si c’était tellement amusant de calmer secrètement la nature religieuse d’une victime et son désir inné de rechercher des vérités spirituelles.

Conclusion

Il est primordial de comprendre correctement la véritable complexité du système de distribution FunVax. Cela représente le point culminant de plusieurs décennies de guerre biologique clandestine menée contre l’humanité. Cependant, maintenant que la pandémie de coronavirus a révélé ce complot néfaste, les malfaiteurs ont involontairement laissé le chat sortir du sac POUR TOUT TEMPS.

Le système d’arme biologique FunVax utilise au moins 4 modalités différentes. Les auteurs (i) utilisent des chemtrails pour pulvériser des virus de la grippe et des vaccins aérosols, (ii) administrent des programmes de vaccin antigrippal pour adultes et des calendriers de vaccination infantile, (iii) libèrent plusieurs variantes de l’arme biologique COVID-19 dans les hôpitaux, les maisons de retraite médicalisées, la vie assistée (et sur les navires de croisière lorsqu’ils étaient en service), et (iv) en utilisant les déploiements intensifs de la 5G pour affaiblir le système immunitaire et amplifier les fréquences électromagnétiques et les transmissions micro-ondes qui facilitent le processus de vaccination clandestine FunVax. En outre, les perps ont prévu un cinquième volet dans lequel ils (v) formulent un vaccin COVID-19 obligatoire qui garantira que chaque individu reçoive la «vaccination» VMAT2 qui sera appliquée via un certificat d’immunité. (Ils ont essentiellement utilisé nos impôts volés pour payer notre futur FunVax obligatoire.)

Par conséquent, nous vivons tous et/ou assistons tous à une vague de crime aux proportions vraiment épiques qui déferle sur la planète Terre, encore et encore et encore. Cette série d’attaques bioterroristes en cours fait partie de la conspiration criminelle internationale connue sous le nom d’opération COVID-19 qui est la condition préalable du NOM (NWO) à la mise en œuvre mondiale de COVID-1984.

Peut-être que la meilleure façon de mettre fin à cette véritable «conspiration satanique choquante» est de l’exposer et de la divulguer comme s’il n’y avait pas de lendemain……… parce que si les chercheurs de vérité ne font pas cela, il n’y aura pas de lendemain! De toute urgence, les vrais perps tout en haut de la chaîne alimentaire reptilienne doivent être exposés comme jamais auparavant. Voir: La MAFIA KHAZARIENNE: Vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas!

En bout de ligne: rien ne change tant que ceux qui gouvernent secrètement les États-Unis d’Amérique ne sont pas poursuivis pour le 11 septembre, JFK, OK City, 5G, Chemtrails, vaccins, OGM, glyphosate, fluorure, SMART Meters, COVID-19….

CAVEAT: Les mondialistes du NOM sont absolument déterminés à vacciner les quelque 7,8 milliards d’habitants de la planète Terre d’ici la fin de l’OPÉRATION COVID-19. C’est pourquoi ils utilisent tant de techniques et de technologies pour administrer le vaccin VMAT2; ils ne veulent pas d’un seul être humain vivant avec son gène divin intact et pleinement opérationnel. Par conséquent, il est impératif que tout le monde lise et publie cet excellent conseil du Coronavirus Coach afin de prévenir sa vaccination FunVax: voici comment tout le monde peut éviter d’attraper le coronavirus

#FunVax

6 mai 2020

Note de l’éditeur

Le FunVax a en fait été prédit il y a plus de 100 ans par l’un des plus grands prophètes de l’ère moderne, le scientifique hors pair et fondateur de la biodynamie et de l’anthroposophie, Rudolph Steiner. Voir: Il y a plus de 100 ans, Rudolf Steiner a mis en garde contre un complot diabolique visant à vacciner toute l’humanité.

Plan d’action

La seule façon d’aller de l’avant est que nous, le peuple, reprenions notre gouvernement des voleurs et des assassins qui l’ont volé. Ils ont violé, pillé et dépouillé le monde entier avec nos impôts et l’ont fait en notre nom. Il faut l’arrêter – HIER! Veuillez noter que la raison même pour laquelle la guerre biologique COVID-19 est menée contre les États-Unis d’Amérique est qu’ils savent que nous sommes sur eux…. et que nous venons pour chacun d’entre eux. Voici deux des criminels de carrière internationaux les plus incorrigibles qui doivent être traités le plus tôt possible.

Ennemi public n° 1: BILL GATES: une menace pour la société qui doit être arrêté et poursuivi pour des crimes contre l’humanité

Ennemi public n° 2: George Soros doit être arrêté, poursuivi et emprisonné pour empêcher la guerre civile

Une réponse au «MANDAT DE VACCIN CONTRE LE COVID-19: L’horrible programme caché» 29 Août 2020 19h39m Tapestry dit: Ils veulent que nous arrêtions de communiquer avec les pouvoirs de la bonté (par la prière, l’intuition et diverses formes de visite) parce qu’ils communiquent avec les pouvoirs du mal spirituellement, télépathiquement par le rituel et le sacrifice et par le contact avec des entités portées par des OVNIS. Les satanistes savent qu’ils peuvent être vaincus par les forces de la bonté (dont la plupart de l’humanité matérialiste occidentale n’est pas consciente), s’ils peuvent nous en couper. Ce post suit en grande partie cette histoire et semble être correct.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TAPE NEWS