Big Pharma ment sur la vitamine C pour garder les gens malades du cancer… tout en récoltant d’énormes profits grâce aux traitements toxiques contre le cancer

La vitamine C a peut-être fait un peu de bruit alors que la pandémie de coronavirus s’intensifiait, mais la vérité est que cette vitamine miracle est souvent ignorée par la médecine conventionnelle et les médias. Cependant, ce ne peut pas être une coïncidence si la plupart des personnes qui souffrent d’une maladie dégénérative chronique sont déficientes en vitamine C et que de nombreux patients cancéreux ont été aidés par des doses élevées de vitamine C administrées par voie intraveineuse au fil des ans.

Le lauréat du prix Nobel Linus Pauling et le chirurgien écossais du cancer, le Dr Ewan Cameron, ont montré comment 10 000 milligrammes de vitamine C administraient un cancer par voie intraveineuse à plusieurs patients auxquels la médecine conventionnelle ne pouvait pas aider – et c’était il y a 40 ans. On pourrait penser que ce traitement serait largement utilisé aujourd’hui, mais la vérité est que la médecine occidentale essaie plutôt de pousser les patients cancéreux vers une chimiothérapie coûteuse.

Malheureusement, il y a beaucoup de mensonges diffusés en ligne et au sein de la communauté médicale sur la vitamine C, et certains d’entre eux font du mal aux patients atteints de cancer. Voici un aperçu de trois grandes erreurs de caractérisation de la vitamine C identifiées par Natural Health 365.

1. La vitamine C est dangereuse.

Si la vitamine C est dangereuse, pourquoi n’y a-t-il jamais eu de rapport confirmé de dose de vitamine causant des dommages importants à un individu? Les preuves contre les médicaments d’ordonnance sont beaucoup plus sérieuses, avec 106 000 patients décédés dans les hôpitaux en 1994 seulement à cause de médicaments prescrits par la loi et utilisés sous une surveillance attentive.

2. Il n’existe aucune preuve que la vitamine C fonctionne.

Demandez à toute personne qui vous dit cela si elle a réellement cherché des études pour étayer cette croyance. Elles ne sont pas trop difficiles à trouver – en fait, il y a plus de 60 000 résultats lorsque vous recherchez des études sur la vitamine C dans PubMed. Certaines études ont montré un taux de réussite de 100 pour cent en utilisant la vitamine pour traiter des maladies comme le zona, le rhumatisme articulaire aigu et même la polio. Agir ainsi n’est pas l’affaire qui est extrêmement irresponsable.

3. Si cela fonctionnait si bien, tout le monde l’utiliserait.

Ce serait formidable si tous ceux qui en avaient besoin pouvaient réellement le prendre et être guéris. Malheureusement, de nombreux médecins ne savent tout simplement pas comment cela fonctionne et beaucoup sont plus intéressés à proposer des prescriptions plus rentables à leurs patients. Le Dr Thomas E. Levy a déclaré qu’il avait personnellement été témoin de centaines de ce qu’il a appelé des «miracles médicaux» de l’utilisation de la vitamine C à fortes doses, et d’autres médecins qui ont essayé le traitement rapportent des succès similaires.

Soutien silencieux pour la vitamine C

Il n’est pas nécessaire de regarder trop en arrière pour trouver de nouveaux exemples de la façon dont la vitamine C peut aider les patients atteints de cancer. Une étude récente menée par des scientifiques de l’Université de Californie du Sud a montré que le jeûne pourrait être plus efficace pour traiter certains types de cancer, comme le cancer colorectal, lorsqu’il est associé à la vitamine C. L’auteur principal de l’étude, Valter Longo, a déclaré la première fois comment une intervention totalement non toxique a le pouvoir de traiter efficacement un cancer agressif.

Même le National Cancer Institute admet que le traitement est très prometteur. Un rapport sur leur site Web fait état d’essais cliniques «intrigants» qui montrent comment la vitamine C à forte dose peut bénéficier aux patients atteints de cancer et fournissent des biomarqueurs potentiels qui pourraient être utilisés pour personnaliser l’approche. De plus, ils affirment que les études éclairent davantage les populations de patients les plus susceptibles de répondre à ce type de thérapie.

Ils soulignent également que la vitamine C pourrait être utilisée parallèlement aux thérapies actuelles pour les rendre plus efficaces, déclarant: «De plus, étant donné le coût financier élevé actuel des nouveaux médicaments anticancéreux, il semble rationnel d’améliorer l’efficacité des thérapies actuelles en étudiant leurs interactions cliniques avec la vitamine C. À notre avis, la mise en œuvre de ce paradigme de traitement pourrait être bénéfique pour de nombreux patients atteints de cancer.»

Il est regrettable que cette nouvelle n’atteigne pas plus de patients atteints de cancer car elle a le potentiel de sauver de nombreuses vies.

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les médecins appellent le NEJM pour avoir publié de l’hydroxychloroquine bâclée et factice

Spécialiste des maladies infectieuses de renommée mondiale, le Dr Didier Raoult, avec le soutien de trois de ses collègues, a publié une «expression de préoccupation» concernant certaines des sciences inutiles qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine (NEJM) à partir de en retard.

Publiée sur le site internet de l’Institut Hospitalier Universitaire IHU-Méditerranée Infection de Marseille, cette expression de préoccupation réprouve le NEJM pour avoir publié des études dites conduites selon des méthodes de recherche bâclées ou carrément falsifiées.

Plus particulièrement ces derniers jours, il y a les faux articles scientifiques publiés dans le NEJM qui déclarent que l’hydroxychloroquine (HCQ) est un remède inefficace et dangereux pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19). Il existe également des articles correspondants qui encouragent sans vergogne l’utilisation de médicaments concurrents comme le remdesivir, tout en cachant intentionnellement leurs effets secondaires mortels.

«Combien de temps allez-vous abuser de notre patience?» Le Dr Raoult et ses collègues ont écrit, ceci étant une traduction en anglais de leur latin original.

«Nous posons la même question au NEJM: combien de temps allez-vous abuser de notre patience? Les biais montrés dans les études sur le COVID-19 sont allés au-delà, comme dans le Lancet, par exemple, tout ce qui a été vu jusqu’à présent. Veuillez nous rendre un journal que nous pouvons utiliser pour l’éducation médicale, qui ne contredit pas tous les principes que nous utilisons depuis tant d’années.

Comme d’habitude, Big Pharma est derrière la poussée pour diaboliser HCQ tout en poussant non seulement le remdesivir, mais aussi la flopée de vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) «Operation Warp Speed» qui sont bientôt en route. Écoutez ci-dessous le rapport The Health Ranger pour en savoir plus:

https://www.brighteon.com/0a32621d-a96d-4972-9a22-79c8f522f501

L’hôpital du Dr Raoult où le HCQ est administré a le taux de mortalité par COVID-19 le plus bas de France

Un autre journal médical de premier plan qui a également publié de nombreuses fausses données scientifiques ces derniers jours est le Lancet qui, comme vous vous en souvenez peut-être, a été contraint de retirer un papier indésirable dénigrant HCQ.

Le document s’est avéré avoir été complètement fabriqué et n’a même jamais été évalué par des pairs, et pourtant le Lancet a jugé bon de le publier malgré ses normes supposées rigoureuses.

Le Dr Raoult, soit dit en passant, est un fervent partisan de l’HCQ parce qu’il l’a utilisée avec l’azithromycine pour traiter avec succès plus de 3 000 patients au cours des derniers mois. Et pas une seule fois, dit-il, les effets secondaires dangereux ne se sont manifestés dans de faux articles scientifiques publiés dans le NEJM et le Lancet.

Sur la base du fait qu’aucune de ces deux revues ne semble du tout préoccupée par le fait qu’elles ont publié de manière flagrante de la fausse science, a conduit le Dr Raoult à la conclusion qu’ils ne sont plus conformes «aux normes minimales que nous enseignons aux étudiants à partir de la 3e année de médecine».

«Pour les essais thérapeutiques sur le COVID-19, plusieurs publications du NEJM ont rapporté des analyses où les patients n’ont pas été testés mais inclus dans les analyses», explique en outre le Dr Raoult. «Nous apprenons à nos étudiants à ne pas faire cela. Dans certains cas, cela atteint des niveaux extraordinaires.»

Un exemple présenté par le Dr Raoult est un article portant sur 821 patients asymptomatiques qui ont été enrôlés via les médias sociaux pour recevoir soit de l’HCQ soit un placebo comme prophylaxie post-exposition. Aucune de ces personnes n’a été confirmée avoir eu le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19), mais ont simplement été auto-évaluées pour les symptômes «considérés comme compatibles avec COVID».

«Oui, vous avez bien lu: des «participants asymptomatiques» ont été inscrits parce que leur« maladie» auto-déclarée – et la maladie est révélée par les symptômes – était cohérente avec le COVID», écrit Jeanne Smits, correspondante à Paris de LifeSiteNews.

En d’autres termes, les chiffres sont truqués et les méthodologies biaisées pour produire des résultats prédéterminés, ce qui est tout sauf une science solide.

Pour plus d’informations sur la corruption des revues médicales à l’ère du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19), visitez Pandemic.news.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News