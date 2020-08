De nouvelles preuves alarmantes émergent Covid-19 est une arme biologique – les scientifiques avertissent: « Le virus parfaitement adapté aux humains dès le premier jour »

– Les responsables de la libération de Covid-19 doivent être tenus responsables de leurs crimes

Par Stefan Stanford – All News Pipeline – Live Free Or Die

Tout le chemin du retour le 27 janvier, quelques jours à peine après que le premier cas de coronavirus ait été signalé en Amérique le 21 janvier, nous avons publié un article sur l’ANP intitulé « L’arme biologique parfaite » a-t-elle été déchaînée sur le monde? Les personnes non symptomatiques sont contagieuses To Others For Up To Two Weeks Is A Recipe For Disaster «dans laquelle nous avons présenté la preuve que le covid-19 avait été «créé» dans un laboratoire, une théorie que les médias grand public ont continuellement appelée «désinformation» ou «théorie du complot ».

Alors que nous avions également signalé quelques jours auparavant dans cette histoire intitulée « Le brevet sur le coronavirus accordé à l’institut financé par Bill Gates en 2018 donne plus de crédit à la théorie, cela pourrait être une arme biologique » que les médias traditionnels étaient de connivence autour d’un récit particulier entourant la pandémie qui en était alors encore à ses balbutiements en soutenant le verrouillage radical pris par le gouvernement totalitaire de Chine, un indice de ce qui attendait l’Amérique, maintenant, 4 mois plus tard, nous voyons une acceptation scientifique plus critique de la théorie que nous avons avancée en janvier.

Comme Zero Hedge le rapporte maintenant dans cette nouvelle histoire intitulée «Comme si c’était conçu pour infecter les humains»: COVID-19 La théorie de la «culture cellulaire» gagne de la vapeur, selon le professeur de l’Université Flinders Nikolai Petrovsky, quelque chose ne va pas avec ce virus . Comme, au lieu que les cellules du virus se lient le plus à son «animal hôte d’origine», elles se lient plus fortement aux cellules humaines qu’à tout autre animal. Comme nous l’entendons dans la première vidéo au bas de cette histoire, les scientifiques avertissent maintenant que le covid-19 «s’est parfaitement adapté aux humains dès le premier jour». De Zero Hedge avant de continuer:

Une étude scientifique qui a découvert que le COVID-19 était peut-être une « culture cellulaire » spécialement adaptée pour la transmission aux humains (plus que tout autre animal – y compris les chauves-souris), gagne du terrain.

Le document, actuellement en cours d’examen par les pairs, provient du professeur Nikolai Petrovsky de l’Université Flinders, qui a passé plus de deux décennies à développer des vaccins contre la grippe, Ebola et Sars de l’animal. Il dit que ses découvertes permettent la possibilité que le COVID-19 ait fui d’un laboratoire, selon Sky News.

«Les deux possibilités qui, à mon avis, sont encore ouvertes, c’est qu’il s’agissait d’une transmission fortuite d’un virus d’un animal non encore identifié à l’homme. L’autre possibilité est qu’il s’agissait d’une libération accidentelle du virus par un laboratoire», a déclaré Petrovsky. , ajoutant « Nous ne pouvons certainement pas exclure la possibilité que cela vienne d’une expérience de laboratoire plutôt que d’un animal. Ce sont deux possibilités ouvertes. »

Le professeur Petrovsky, qui est président et directeur de la recherche de Vaxine Pty Ltd, a déclaré que le COVID-19 contient des éléments génétiques similaires aux coronavirus de chauve-souris ainsi qu’à d’autres coronavirus.

Le coronavirus pénètre dans les cellules humaines en se liant à une protéine à la surface des cellules pulmonaires appelée ACE2. L’étude a montré que le virus se liait plus étroitement à l’ACE2 humain qu’à aucun des autres animaux testés.

«C’était comme si c’était conçu pour infecter les humains», dit-il.

«L’une des possibilités est qu’un hôte animal a été infecté par deux coronavirus en même temps et le COVID-19 est la descendance de cette interaction entre les deux virus. – Sky News

« Le même processus peut se produire dans une boîte de Pétri », a ajouté Petrovsky. « Si vous avez des cellules en culture et que vous avez des cellules humaines dans cette culture que les virus infectent, alors s’il y a deux virus dans cette boîte, ils peuvent échanger des informations génétiques et vous pouvez accidentellement ou délibérément créer un troisième nouveau virus à partir de ce système. »

« En d’autres termes, le COVID-19 aurait pu être créé à partir de cet événement de recombinaison chez un hôte animal ou il aurait pu se produire dans une expérience de culture cellulaire. »

Alors que l’histoire de Zero Hedge se poursuivait, le professeur Petrovsky appelle maintenant à une enquête immédiate sur ces étranges découvertes tout en abordant également le fait que les médias grand public qualifient toute tentative de qualifier le covid-19 comme créé dans un laboratoire de «théorie du complot» ou «fausses nouvelles».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les scientifiques traditionnels s’accrochaient toujours à la théorie selon laquelle le virus provenait d’un marché humide de Wuhan, il a déclaré que les scientifiques « essayent de ne pas être politiques » mais que les scientifiques qui soutiennent la théorie de l’évasion du laboratoire risquent d’avoir un impact négatif sur leur industrie avec des contrôles de laboratoire plus stricts.

« Par exemple, s’il s’avérait que ce virus puisse être dû à une libération accidentelle en laboratoire, cela aurait des implications sur la façon dont nous effectuons la recherche virale dans les laboratoires du monde entier, ce qui pourrait rendre la recherche beaucoup plus difficile », a-t-il déclaré, ajoutant « Je pense donc que les chercheurs sur les virus auraient tendance à présumer qu’il provient d’un animal jusqu’à preuve du contraire, car cela aurait moins de ramifications sur la façon dont nous pouvons faire des recherches à l’avenir. L’alternative a évidemment des implications assez importantes pour la science et la science sur les virus, et pas seulement les ramifications manifestement politiques dont nous sommes tous bien conscients. »

Petrovsky a appelé à une enquête immédiate maintenant, et non lorsque la pandémie est en train de surpasser tout retard en constatant en fait une «erreur».

« Je suis certainement très favorable à une enquête scientifique. Le seul objectif devrait être d’expliquer comment cette pandémie s’est produite et comment pouvons-nous prévenir une future pandémie…. Ne pas avoir de chasse aux sorcières. »

Ainsi, bien que nous soyons tout à fait d’accord qu’une enquête devrait être entreprise sur la manière exacte dont le covid-19 a été «créé» ou «a évolué» et dès que possible, nous pensons également que si une telle enquête devait révéler un acte répréhensible, en particulier si elle était liée à la Chine ou à des «agents de la mort de la science nazie» comme le Dr Anthony Fauci, qui a été accusé d’avoir collaboré avec le laboratoire de Wuhan pour «créer» le covid-19, ou Bill Gates ou d’autres, alors ceux qui ont déclenché ce fléau sur notre planète DOIVENT absolument être tenus responsables.

Deux autres histoires que nous avons publiées sur l’ANP en mars et février dans lesquelles nous avions rapporté que des informations avaient émergé suggérant que Covid-19 était probablement une arme biologique incluant les suivantes:

« C’est à quelle vitesse l’Amérique pourrait être transformée d’une société libre en une « tyrannie médicale » – Un expert en armes biologiques avertit l’ANP: « Un vaccin sera probablement plus dangereux qu’inutile » »

« Un expert en armes biologiques avertit l’ANP: Le ‘travail de guerre biologique de la science de la mort nazie’ en cours en Amérique DOIT être arrêté! C’est ce que vous pouvez faire pour aider à protéger l’Amérique – Dans un ‘pire scénario’, le coronavirus pourrait effondrer l’Amérique.

Et comme nous l’avions rapporté dans ces deux histoires, notre source pour les informations que nous avions rapportées était le Dr Franklin Boyle, auteur du Biological Weapons Anti-Terrorism Act de 1989. Malheureusement, même à l’époque, les médias traditionnels avaient rapporté que les avertissements du Dr Boyle étaient de «fausses nouvelles» malgré sa position officielle en tant qu’expert qui avait rédigé un article mondial sur la lutte contre le terrorisme.

Donc, avec de plus en plus d’informations émergeant maintenant qu’en effet, le covid-19 a été «créé» dans un laboratoire et «conçu pour infecter les humains», comme l’avait souligné le site Web «Big League Politics», avec des «armes biologiques spécifiques à la race» désormais une réalité et les mondialistes poussant clairement leur «programme de dépeuplement», aucun de nous ne devrait être surpris si le professeur Petrovsky rencontre bientôt sa fin prématurée ou s’il «disparaît» simplement avec des morts mystérieuses et des arrestations de scientifiques et de chercheurs du covid-19 déjà en cours. De cette histoire à Big League Politics.

Big League Politics a noté que même les experts traditionnels admettent que l’ère des armes biologiques est proche et que les individus devraient être très préoccupés par la possibilité que celles-ci soient déclenchées:

Quelques mois à peine avant que la pandémie de coronavirus ne frappe le monde, des scientifiques de l’Université de Cambridge ont mis en garde contre la réalité des armes biologiques spécifiques à la race.

Le Center for the Study of Existential Risk de l’Université de Cambridge a publié son rapport l’été dernier pour dire aux gouvernements du monde qu’ils doivent se préparer de toute urgence à cette menace, sinon ils pourraient potentiellement faire face à ses ramifications mortelles après qu’il soit déjà trop tard.

Ils ont appelé à la formation de groupes indépendants pour étudier la technologie et comment elle peut être utilisée comme une arme pour cibler les populations, et trouver des moyens de les résoudre grâce à des règles, des règlements et d’autres protocoles.

«La technologie devient de plus en plus sophistiquée à des prix toujours plus bas, démocratisant la capacité de nuire plus rapidement et plus mortellement», ont écrit les auteurs du rapport. «Dans un cas particulièrement grave, une arme biologique pourrait être construite pour cibler un groupe ethnique spécifique en fonction de son profil génomique.»

La pandémie de coronavirus peut signaler que les pires craintes de ces chercheurs ont pris vie. Bien que les figures d’autorité mondialistes, les tyrans communistes chinois et les commissaires des médias sociaux veuillent étouffer les inquiétudes, les dénonciateurs ont sonné l’alarme sur le fait que la souche de coronavirus pourrait être une arme biologique.

Si Petrovsky disparaît mystérieusement dans les prochains jours, ce n’est probablement pas une coïncidence.

Donc, avec de plus en plus de preuves émergeant que le covid-19 a certainement été créé dans un laboratoire; la chance très réelle que le Dr Anthony Fauci ait collaboré à sa création; et maintenant les démocrates/mondialistes utilisant le covid-19 pour imposer la tyrannie; si cette «pandémie» a effectivement été «créée» et que ceux qui sont responsables de sa création ne sont pas tenus pour responsables, nous assisterons probablement à de nombreux autres «covid-19» [, ce que nous avons appelé les COVID-YZ – MIRASTNEWS] à l’avenir alors que les mondialistes se précipitent pour écraser l’humanité tout en l’utilisant pour inaugurer dans leur agenda socialiste comme ils ont admis dans leurs propres mots «utiliser cette crise comme une opportunité».

26 mai 2020

Traduction : MIRASTNEWS

Source : All News Pipeline

Institut Pasteur et Microsoft ! Urgent à sauvegarder

Vaksin : à regarder, à sauvegarder et à partager partout

Les informations sur http://www.verite-covid19.fr

Les mots clés et les liens sont retirés car cela bloque la vidéo. 3e tentative ici.

Voici un nouvel accès aux liens :

https://drive.google.com/drive/folder…