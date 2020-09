De vraies nouvelles ou plus de COVID fouettent alors que le CDC publie des résultats surprenants

Le Western Journal a noté dans son article de Jack Davis daté du 30 août 2020 que les Centers for Disease Control (CDC) ont rapporté que seulement six pour cent des décès liés au COVID-19 étaient uniquement dus à la maladie elle-même. Aux États-Unis d’Amérique, où le COVID-19 et le coronavirus lui-même sont peut-être l’arme politique la plus importante que les démocrates doivent utiliser contre la campagne de réélection du président, une telle nouvelle est un fléau pour les campagnes de Joe Biden et d’autres démocrates.

Considérons ce que le CDC déclare actuellement:

Un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention fédéraux montre que dans 94% des cas de ceux qui sont décédés du COVID-19, une autre maladie était également à l’œuvre sur la victime. «Pour 6% des décès, le COVID-19 était la seule cause mentionnée», a déclaré le CDC dans son rapport, sous la rubrique [«Comorbidités».] «Pour les décès avec des conditions ou des causes en plus du COVID-19, en moyenne, il y avait 2,6 conditions ou causes supplémentaires par décès», poursuit le rapport. Le rapport a montré que sur 18 116 décès sur 42 587 dans la tranche d’âge des 75 à 84 ans, l’individu décédé avait également la grippe ou une pneumonie, tandis que dans 15 100 cas, l’affection sous-jacente était une insuffisance respiratoire. Dans l’ensemble, sur les 161 392 décès couverts par le rapport, 42 pour cent (68 004) de ceux qui sont décédés avaient également la grippe ou une pneumonie tandis que 34 pour cent (54 803) avaient une condition sous-jacente d’insuffisance respiratoire.

Ce n’est pas forcément une découverte surprenante, car en particulier dans le groupe d’âge le plus âgé suivi (voir ci-dessous), on savait depuis longtemps que les personnes âgées, déjà souvent fragilisées par d’autres maladies ou simplement par l’affaiblissement général qui accompagne la vieillesse, être beaucoup plus susceptibles de succomber au virus que les groupes d’âge plus jeunes. Cela est confirmé ici.

Le site du CDC contient de nombreuses informations sur la question des «comorbidités», c’est-à-dire des maux d’accompagnement qui ont contribué à faire succomber une personne au stress supplémentaire placé sur son corps par le nouveau coronavirus.

Cette observation n’est pas la seule pièce intéressante. Un autre rapport corroboré en Russie également, suggère qu’une «immunité collective» pourrait avoir été atteinte. Le rapport du Western Journal, également rédigé par Jack Davis, note:

Une nouvelle étude qui repousse certaines notions acceptées sur la façon dont le coronavirus est transmis fait valoir que l’immunité collective pourrait déjà avoir été atteinte dans certaines parties du pays. L’étude «L’hétérogénéité persistante et non la surdispersion à court terme détermine l’immunité du troupeau au COVID-19», a été publiée le 10 août dans les Actes de la National Academy of Sciences. Il a souligné que les modèles d’infection actuels supposent qu’il existe des soi-disant «super-propagateurs», qui sont un petit nombre d’individus qui, en raison de leur activité sociale, transmettent le virus à un grand nombre d’autres personnes. Dans ce modèle, tout le monde a partout une chance égale d’infection. Écrivant à Reason, Ronald Bailey a offert une interprétation de ce que l’étude pense qu’il se passe à la place. Bailey a écrit que les chercheurs définissent un concept qu’ils appellent l’hétérogénéité «comme la sensibilité biologique et sociale des membres individuels de la population à l’infection virale COVID-19». L’étude s’appuie sur ce qu’on appelle «l’hétérogénéité biologique», qui comprend «la force des réponses immunitaires, la génétique, l’âge et les comorbidités», et l’hétérogénéité sociale, qui mesure les contacts étroits entre les individus, selon Reason.

«Prenant les effets de l’hétérogénéité biologique et sociale sur la transmissibilité du COVID-19, les chercheurs calculent que le seuil d’immunité du troupeau se situe probablement entre 20 et 30 pour cent de la population», a écrit Bailey.

Les chercheurs ont ensuite mené un exercice de modélisation de ce qui pourrait se passer cet automne, qui a été cité comme un moment où une deuxième vague redoutée d’infections à coronavirus pourrait avoir lieu. Dans ce que les auteurs de l’étude ont appelé un «scénario du pire des cas» dans lequel pratiquement tout est revenu à un mode de vie prépandémique, l’étude a prédit «pratiquement aucune deuxième vague de cas de COVID-19 à New York, ce qui indique que l’immunité collective a probablement été atteinte là-bas», a écrit Bailey. «En appliquant notre théorie à l’épidémie de COVID-19 [Coronavirus SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS], nous avons trouvé des preuves que les zones les plus durement touchées comme New York, ont probablement dépassé le seuil d’immunité des troupeaux modifié par l’hétérogénéité», indique l’étude.

Bailey a noté que les chercheurs «calculent que Chicago n’a pas dépassé le seuil d’immunité du troupeau», mais ont constaté que «les effets de l’hétérogénéité biologique et sociale entraîneraient toujours une réduction substantielle de l’ampleur de la deuxième vague là-bas, même dans le pire des cas.»

Comme le lecteur peut le voir, cela a des ramifications physiques et politiques importantes.

Si c’est vrai, c’est bien.

La seule constante qui prévaut dans les médias d’information des Etats-Unis d’Amérique (EUA) à propos de COVID est que le récit change à peu près tous les jours. Cela est dû à la nature politique de la maladie et aux efforts des États-Unis d’Amérique pour la combattre, qui ont été l’une des armes préférées des démocrates dans l’effort de rejeter la responsabilité de leur «échec» sur le président Trump.

En effet, parmi les quatre principaux pays en termes de nombre de cas confirmés de COVID-19, les États-Unis d’Amérique ont la réputation de disposer des données les plus fiables. Dans une large mesure, cela est vrai, bien que la politisation impliquée pousse le nombre de cas confirmés plus haut qu’il ne l’est probablement. En tant que tentative d’un «groupe témoin» qui possède des capacités de test similaires à celles des États-Unis d’Amérique, mais sans chien politique dans la lutte, la Fédération de Russie rapporte la même histoire sur «l’immunité collective» comme une possibilité distincte. TASS a même donné des détails intéressants dans ses rapports généralement concis et sans passion:

L’immunité collective des Russes contre l’infection à coronavirus après la première phase d’une étude menée par le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain dépasse 20% dans 11 régions. Les niveaux d’immunité les plus élevés ont été détectés chez les enfants d’âge préscolaire et primaire, a rapporté lundi le service de presse de l’agence. «Dans le cadre de la première phase en juin-août, plus de 71 800 personnes ont été contrôlées dans 26 sujets de la Fédération de Russie. Selon les résultats de l’étude, dans 11 régions, le niveau d’immunité du troupeau était supérieur à 20%, les niveaux les plus élevés d’immunité collective ont été établis pour les enfants d’âge préscolaire (âgés de 1 à 6 ans) et préscolaire (âgés de 7 à 13 ans); les valeurs pour ces groupes d’âge de 1,3 à 2,1 fois dépassent le niveau moyen d’immunité collective dans les régions», indique le communiqué. Parmi les travailleurs sociaux, le plus haut niveau d’immunité collective a été détecté dans le domaine des soins de santé et de l’éducation. «La situation reste sous le contrôle du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain», a noté l’agence.

À titre de référence, la Russie se compose de 85 «sujets fédéraux», une région administrative à peu près analogue à un État des Etats-Unis d’Amérique. Le terme «région» signifie la même chose que «sujet fédéral».

La critique souvent adressée aux médias russes par nombre de leurs propres citoyens est qu’ils ont tendance à faire la lumière sur les crises pour protéger le gouvernement qui les finance. Alors que la Russie n’est plus communiste, elle hérite des structures départementales qu’elle dirigeait sous le communisme, et certaines de ces structures gèrent des entreprises d’information et de divertissement. Cela étant dit, je n’ai pas pu observer les médias d’information russes créer de fausses histoires ou de la propagande à partir de rien. Cela peut arriver, mais après avoir vécu ici pendant plus de cinq ans, je n’ai pas encore trouvé d’exemple parmi les médias les plus réputés. Une exception possible est un programme appelé «Vesti News» qui prend de vraies histoires et les fait souvent tourner à un effet absurde pour maintenir un récit «nous sommes la Russie et nous sommes les meilleurs». Ceci est généralement considéré comme une blague par la plupart des gens que je connais ici. Soixante-dix ans de communisme ont appris au peuple russe quelque chose que les Américains commencent à peine à apprendre.

Cela étant dit, le modèle de comportement signalé du COVID a été remarquablement raisonnable. Le nombre de nouvelles confirmations quotidiennes a lentement diminué depuis le pic atteint entre le 7 et le 11 mai. La ville de Moscou connaît un deuxième pic ou au moins une augmentation, mais à ce jour, la dernière fois que 700 nouveaux cas ou plus ont été signalés dans la ville remonte au 30 juin. Ce taux est tombé à un minimum de 531 le 16 juillet, mais est actuellement rapporté le 31 août à 685.

Le gouvernement russe estime qu’il est prudent de commencer les écoles comme d’habitude demain, le 1er septembre, bien qu’il y ait quelques changements internes dans les écoles pour offrir une certaine protection contre la propagation du virus. Le président Poutine a parlé de ce plan et il semble convaincu que les choses évoluent dans la bonne direction.

Tout cela pour comparer et contraster ce que les CDC des Etats-Unis d’Amérique et les courtiers en puissance ont à dire sur le coronavirus. En raison de l’instabilité psychologique excessive de nombreux Américains qui est actuellement exacerbée par le virus, par l’usage à la fois de médicaments et du cannabis et des antidépresseurs prescrits, c’est une stratégie utile pour comparer et opposer l’actualité américaine sur ce sujet à celle de la Russie. Les deux nations partagent les plus en commun en ce qui concerne la culture et l’état d’esprit (je peux faire cette affirmation de nombreuses années d’observation dans le pays), et elles diffèrent dans un pays ayant un combat politique en cours tandis que l’autre ne le fait pas.

Nous vous apportons ce rapport avec le grain de sel important avertissement, que quand il s’agit de COVID, nous rencontrons une nouvelle histoire chaque jour. Cependant, la nouvelle rapportée, ainsi que mes propres discussions avec des personnes en Russie qui ont attrapé le virus et qui se sont rétablis, sont cohérentes avec ce que disent les rapports: COVID est un problème, mais c’est très loin d’être l’apocalypse. Il y a des raisons de spéculer avec un certain degré de confiance sur le fait que le virus pourrait être en voie de disparition dans de nombreuses régions du monde, bien que l’hiver à venir dans l’hémisphère nord sera nécessaire pour mettre cette hypothèse à l’épreuve.

Nous continuerons, bien entendu, à faire la chronique de la crise et à vous donner les meilleures informations qui puissent être trouvées.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié un nouveau rapport détaillant le nombre de décès dus à la COVID-19 en Amérique impliquant également d’autres conditions de santé sous-jacentes.

Selon le rapport, seulement 6% des décès dus à la COVID-19 aux États-Unis d’Amérique indiquent la COVID-19 comme seule cause de décès. 94% des décès dus au COVID-19 impliquaient au moins un autre problème de santé sous-jacent et impliquaient en moyenne «2,6 conditions ou causes de décès supplémentaires».

Le nouveau rapport sur le site Web du CDC déclare:

Comorbidités

Le tableau 3 montre les types de problèmes de santé et les causes contributives mentionnés en conjonction avec les décès liés à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Pour 6% des décès, la COVID-19 était la seule cause mentionnée. Pour les décès avec des conditions ou des causes en plus de la COVID-19, en moyenne, il y avait 2,6 conditions ou causes supplémentaires par décès. Le nombre de décès pour chaque condition ou cause est indiqué pour tous les décès et par groupes d’âge.

Le CDC donne les données suivantes dans le tableau 3 sur la même page:

Le CDC a répertorié les principales conditions médicales sous-jacentes liées aux décès par coronavirus comme suit:

Grippe et pneumonie

Arrêt respiratoire

Maladie hypertensive

Diabète

Démence vasculaire et non spécifiée

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque

Insuffisance rénale

Blessures, intoxications et autres événements indésirables, intentionnels et non intentionnels

Autres conditions médicales

Selon le CDC, 9 683 personnes sont décédées aux États-Unis d’Amérique, n’ayant que la COVID-19 inscrit sur leur certificat de décès comme cause de décès. Au moment de la publication du rapport du CDC, 161 392 décès avaient été attribués à la COVID-19 aux États-Unis d’Amérique.

