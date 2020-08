VICTOIRE! Les socialistes de l’État profond monténégrin de l’OTAN vaincus – La dictature de Djukanovic se termine par une élection bouleversée

Les militants travaillent pour un long match de réunification avec la Serbie

Podgorica – Selon les résultats préliminaires, la victoire aux élections législatives au Monténégro a été remportée par les forces combinées de l’opposition, qui contourne le Parti démocrate des socialistes au pouvoir du président du pays Milo Djukanovic et ses partenaires et financiers traditionnels de New York et de Bruxelles.

La Commission électorale d’État du Monténégro (SEC), sur la base de 98,55% des bulletins traités, a publié les résultats préliminaires du vote. On estime que la nouvelle majorité parlementaire au Monténégro sera composée de trois coalitions d’opposition – «Pour l’avenir du Monténégro», «Le monde est notre nationalité» et «Noir et blanc», selon le Centre de suivi et de recherche.

La coalition pour l’avenir du Monténégro, qui a obtenu 32,54% des voix, recevra 27 sièges dans le nouveau parlement.

La coalition «La paix est notre nationalité» détient 12,55% des voix et 10 mandats.

Quatre autres sièges de députés sont allés à la coalition Noir et Blanc, qui a été soutenue par 5,57% des électeurs.

Ainsi, l’opposition reçoit 41 mandats sur 81. Le Parti démocratique des socialistes du président Milo Djukanovic et sa coalition «Résolument pour le Monténégro» ont recueilli 35,12% des voix, rapporte RTS.

Djukanovic n’a pas encore cédé, scénario explosif

Malgré l’annonce de la victoire de l’opposition, l’actuel président du pays a annoncé la nécessité d’attendre le décompte final des voix, ce qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur. L’opposition et le gouvernement actuel sont divisés par 1 mandat de député. Néanmoins, Zdravko Krivokapich, qui dirige la coalition «Pour l’avenir du Monténégro», a commenté hier la défaite du parti de Milo Djukanovic, que «la liberté est venue au Monténégro».

«Celui qui attend attendra. Après 31 ans de pouvoir absolu [Milo Djukanovic], cela devait arriver. Quiconque va à l’encontre de Dieu et de saint Basile d’Ostrog doit finir de cette manière», a déclaré Krivokapich.

L’élection a été alimentée par trois décennies de mécontentement à l’égard du pouvoir de Milo Djukanovic, le soi-disant ploutocrate «socialiste», allié de longue date du syndicat du crime Clinton-Bush.

Les militants préviennent que tout jeu de Djukanovic pour conserver le pouvoir entraînera une mobilisation massive de type occupation dans la capitale.

L’histoire

La goutte d’eau qui a mobilisé des milliers de personnes pour voter, malgré les tentatives de fraude électorale de Djukanovic, a été des crimes contre l’Église orthodoxe serbe, l’église canonique du Monténégro. Djukanovic a soutenu, aux côtés du Vatican et de ses chefs de l’OTAN, la croissance d’une «Église orthodoxe monténégrine» autocéphale, sans soutien religieux ou théologique. À son tour, cela représente sous une forme abstraite la destruction culturelle et économique de cette terre serbe par les mains de l’OTAN, qui a forcé un référendum illégal qui a déchiré le Monténégro du reste de la Serbie le 21 mai 2006.

Il y a eu une tentative continue et systématique de l’oligarchie pro-OTAN dirigée par Djukanovic pour détruire les liens historiques et existants entre la terre serbe du Monténégro et la Serbie. La manœuvre de l’OTAN a effectivement privé la Serbie de l’accès à la mer Adriatique, à la suite de la destruction de la Yougoslavie par l’OTAN tout au long des années 90.

REGARDER LE RÉVEIL: Discours de Robert F. Kennedy Jr contre le totalitarisme médical à un million d'Européens – Transcription complète



Rédacteur ER: Nous avons retranscrit le discours de Robert F. Kennedy Jr ci-dessous (diffusé via RT Deutsch), ponctué de traduction en allemand, fait à des centaines de milliers [correction – plus d’un million – ed FRN, Flores] d’Allemands réunis à Berlin hier, samedi 29 août 2020, pour protester contre les mesures antidémocratiques de la peur du COVID. Ci-dessous, une courte vidéo de la région de la porte de Brandebourg alors que la foule d’hier se rassemblait, avec une courte vidéo de Kennedy parlant à un journaliste.

Kennedy’s Children’s Health Defence a également publié sa propre vidéo enregistrée depuis le fond de la scène, ainsi que la transcription du discours de Senta Depuydt et quelques photos. Senta est Officier du nouveau chapitre européen de CHD. Voir cet article sur la défense de la santé des enfants pour la conférence de presse de CHD vendredi à Berlin: Robert F. Kennedy, Jr. tient une conférence de presse à Berlin après le lancement de la section Europe de CHD.

Les gouvernements ADORENT les pandémies. Ils aiment les pandémies pour la même raison qu’ils aiment la guerre. Parce que cela leur donne la possibilité d’imposer des contrôles à la population que la population n’accepterait JAMAIS autrement.

TRANSCRIPTION

‘Merci tout le monde. (Applaudissements)

De retour chez moi aux États-Unis d’Amérique, les journaux disent que je suis venu ici aujourd’hui pour parler à environ 5 000 nazis. Et demain, ils rapporteront que, oui, j’étais ici et j’ai parlé à peut-être 3 à 5 000 nazis. Et je regarde cette foule et je vois le contraire du nazisme. Je vois des gens qui aiment la démocratie, des gens qui veulent un gouvernement ouvert, des gens qui veulent des dirigeants qui ne leur mentiront pas, des gens qui veulent des dirigeants qui n’inventeront pas de règles et de règlements arbitraires pour orchestrer l’obéissance de la population.

Nous voulons des responsables de la santé qui n’ont pas de liens financiers avec l’industrie pharmaceutique, qui travaillent pour nous et non pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Nous voulons des fonctionnaires qui se soucient de la santé de nos enfants et non des profits pharmaceutiques ou du contrôle gouvernemental. Je regarde cette foule – je vois tous les drapeaux d’Europe, je vois des gens de toutes les couleurs, je vois des gens de chaque nation, toute religion soucieuse de la dignité humaine, de la santé des enfants, de la liberté politique – c’est le contraire du nazisme! (applaudissements).

Les gouvernements ADORENT les pandémies. Ils aiment les pandémies pour la même raison qu’ils aiment la guerre. Parce que cela leur donne la capacité d’imposer des contrôles à la population que la population n’accepterait JAMAIS autrement – les grandes institutions et mécanismes pour orchestrer et imposer l’obéissance. Maintenant, je vais vous dire quelque chose – c’est un mystère pour moi que toutes ces grandes personnes importantes comme Bill Gates et Tony Fauci planifient et réfléchissent à cette pandémie depuis des décennies, la planifiant de manière à ce que nous soyons tous en sécurité lorsque la pandémie est finalement venue. Et pourtant, maintenant que c’est ici, ils ne semblent pas savoir de quoi ils parlent.

Ils semblent inventer au fur et à mesure. Ils inventent des chiffres. Ils ne peuvent pas vous dire quel est le taux de létalité pour Covid – c’est fondamental. Ils ne peuvent pas nous donner un test PCR qui fonctionne réellement. Ils n’en ont pas… Ils doivent constamment changer la définition de Covid sur les certificats de décès pour le rendre de plus en plus dangereux. Mais une chose dans laquelle ils sont bons est de faire monter la PEUR.

Il y a 75 ans, Hermann Goering a témoigné aux procès de Nuremberg et on lui a demandé «comment avez-vous fait accepter le peuple allemand avec tout cela?» Il a dit que c’était une chose facile. Cela n’a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, vous pouvez le faire dans un régime socialiste, vous pouvez le faire dans un régime communiste, vous pouvez le faire dans une monarchie et une démocratie. La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. Et si vous pouvez trouver quelque chose qui les effraie, vous pouvez les amener à faire tout ce que vous voulez.

Il y a 50 ans, mon oncle John Kennedy est venu dans cette ville – il est venu ici à Berlin parce que Berlin était la ligne de front contre le totalitarisme mondial. Et aujourd’hui encore, Berlin est la ligne de front contre le totalitarisme mondial. Mon oncle est venu ici – dit-il fièrement au peuple allemand, Ich bin ein Berliner. Et aujourd’hui, tous ceux d’entre nous qui sont ici aujourd’hui peuvent le répéter avec fierté, Ich bin ein Berliner. Parce que vous êtes en première ligne contre le totalitarisme.

Je vais dire encore une chose. Ils n’ont pas fait un très bon travail en matière de protection de la santé publique. Mais ils ont fait un très bon travail en utilisant la quarantaine pour introduire la 5G dans toutes nos communautés. Et pour commencer le processus de transfert de nous tous vers une monnaie numérique, qui est le début de l’esclavage. Parce que s’ils contrôlent votre compte bancaire, ils contrôlent votre comportement. Et nous voyons tous ces publicités à la télévision disant que la 5G arrive dans votre communauté. Ça va être une bonne chose pour vous tous, ça va changer vos vies, ça va rendre toutes vos vies tellement meilleures.

Et c’est très convaincant, je dois le dire, car je regarde ces publicités et je pense que c’est génial, j’ai hâte d’en arriver là. Et parce que je vais pouvoir télécharger un jeu vidéo en 6 secondes au lieu de 16 secondes. Et est-ce pour cela qu’ils dépensent 5 000 milliards de dollars en 5G? Non. La raison est, pour la surveillance et la collecte de données. Ce n’est pas pour vous et moi. C’est pour Bill Gates, c’est pour Mark Zuckerberg et Jeffrey Bezos. Et tous les autres milliardaires. Bill Gates dit que sa flotte de satellites sera en mesure de regarder chaque centimètre carré de la planète 24 heures par jour. Mais ce n’est que le début. Il pourra également vous suivre sur tous vos appareils intelligents, grâce à la reconnaissance faciale biométrique, grâce à votre GPS. Vous pensez qu’Alexa travaille pour vous? Elle ne travaille pas pour vous. Elle travaille pour Bill Gates pour vous espionner.

Et la pandémie est une crise de complaisance pour les élites qui dictent ces politiques. Cela leur donne la capacité d’anéantir la classe moyenne, de détruire les institutions de la démocratie, de transférer toute notre richesse de nous tous à une poignée de milliardaires pour s’enrichir en appauvrissant le reste d’entre nous. Et la seule chose entre eux et nos enfants, c’est cette foule qui est venue à Berlin! Nous leur disons aujourd’hui que vous n’allez pas nous priver de notre liberté, vous n’allez pas empoisonner nos enfants, nous allons exiger le retour de notre démocratie.

Merci à tous pour votre combat!»(Applaudissements)

