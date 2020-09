Alors que les preuves scientifiques solides s’accumulent, les médecins disent la vérité médicale, les patients partagent leurs expériences, et les gouverneurs font l’objet d’une enquête le département de la Justice des Etats-Unis d’Amérique, LE GRAND SCAMDEMIC subit inexorablement un effondrement en chute libre au ralenti cela ne fait qu’accélérer de jour en jour.

État de la nation

Dans l’histoire de l’humanité, il n’y a jamais eu de tentative aussi imprudente et impétueuse, malavisée et malheureuse de verrouiller la planète et d’asservir toute l’humanité.

Il n’y a jamais eu de stratagème aussi insensé et irréfléchi pour fermer des nations entières sous le prétexte d’un canular pandémique aussi scandaleux et maléfique.

De même, les Pouvoirs en place (TPTB), qui contrôlent réellement toute la civilisation planétaire, n’ont jamais démontré un degré aussi élevé d’orgueil et de chutzpah.

En bref, il n’y a rien dans l’histoire du monde qui se rapproche de la pure folie et de la bêtise qui étaient / sont nécessaires pour mener à bien la désormais infâme Plandemic de 2020.

Compte tenu de ces réalités incontestables, il est essentiel que chaque personne sur Terre comprenne la sagesse grecque ancienne suivante.

Il devrait être évident pour chaque patriote ayant des capacités de pensée critique intactes que même tenter de paralyser un seul pays via l’OPÉRATION COVID-19 se révélerait finalement être un exercice futile.

Et pourtant, les auteurs de premier plan du CORONAhoax en cours ont la toupie et la folie incomparables de diriger ce jeu extrêmement meurtrier et destructeur sur toute la communauté des nations.

Même ceux d’entre nous dans Alt Media qui ont vu ce train se briser il y a de nombreuses années, nous n’avons jamais imaginé le niveau d’absurdité et d’audace qui a été nécessaire pour exécuter une ruse aussi impossible et inconcevable.

Aiguisez votre concentration, améliorez votre acuité mentale, améliorez votre mémoire

Vraiment les reptiliens idiots, déments et dérangés tout en haut de la chaîne alimentaire se sont lancés dans cette entreprise complètement vouée à l’emprisonnement de la population mondiale dans un pénitencier COVID-19. Par conséquent, ils peuvent être coupés à tout moment, oui?!

Pensaient-ils vraiment qu’ils pourraient réussir cette frénésie criminelle mondiale……… et s’en tirer… ou vivre pour en parler?

Regardez de près quelques-uns des vrais fous qui dirigent ce psyop mondial avec un abandon gratuit.

Bill Gates

Tedros Adhanom

Tony Fauci

Deborah Birx

Robert Redfield

Nancy Pelosi

Andrew Cuomo

Bill de Blasio

Gavin Newsom

La vidéo publiée ci-dessous décrit de manière poignante la malveillance transparente du chef de file de Covid Bill Gates en gardant à l’esprit que, bien que cette présentation semble être comique, chaque mot est absolument vrai.

Voici le plan de jeu complet COVID-19 de Bill Gates (vidéo)

Maintenant, jetez un œil à cet exposé brûlant pour voir comment Gates a été mis en place en premier lieu: BILL GATES: Une menace pour la société qui doit être arrêtée et poursuivie pour crimes contre l’humanité

Essayez ce bouclier de compteur intelligent et réduisez les radiations de 98%! C’est pourquoi les Illuminati paniquent! (VIDÉO)

Ensuite, il y a cette vidéo sordide du dirigeant très douteux de l’Organisation mondiale de la santé – Tedros Adhanom Ghebreyesus d’Ethiopie. Comment un technocrate éthiopien non médecin a-t-il pu devenir le roi de la colline à l’OMS? Voici comment!

Est-ce ainsi que Tedros Adhanom Ghebreyesus est devenu le meilleur chien du l’OMS (Vidéo)

Ensuite, il y a le célèbre criminel de carrière et le corruptotcrat du NIAID Tony Fauci. Tony, «Le Terrible» Fauci est le capo di tutti capi régnant de la famille du crime des Etats-Unis d’Amérique qui dirige la mafia médicale omniprésente et toute-puissante dans les 50 États. Non seulement cela, il est le leader principal de Big Pharma et l’homme principal pour le plan de mise en œuvre mondialiste du Nouvel Ordre Mondial connu sous le nom OPERATION COVID-19.

Dans sa capacité perfide, Tony conditionne également habilement le peuple des Etats-Unis d’Amérique à accepter la nouvelle norme de COVID-1984. (Voir: FAUCIgate: OPÉRATION COVID-19, Tony Fauci doit être arrêté et poursuivi pour génocide) La vidéo suivante ne donne qu’un aperçu de la truculente trahison de Tony.

N’oubliez jamais que ce leader de la réponse Covid a fait volte-face sur un masque portant plus qu’une basse hors de l’eau! (Vidéo)

Quel est le point essentiel à retenir ici?

Les plus fous parmi les États-Unis d’Amérique dirigent l’asile des aliénés

Traduction: Cette OPÉRATION COVID-19 a été conçue, coordonnée, réalisée, chorégraphiée et dissimulée par une cabale incorrigible de psychopathes criminellement fous.

Ce secret du cuivre égyptien a-t-il causé des problèmes pour les plans de dépeuplement des Illuminati? (Voir la vidéo sur le sang)

Croyez-le ou non, c’est une bonne nouvelle – TRÈS BONNE NOUVELLE.

Pourquoi?

Parce que tous ces fous existent dans une chambre d’écho du politiquement correct. Les psychopathes refusent toujours d’entendre la vérité, surtout lorsqu’ils sont sur le point de tomber de leurs hauts piédestaux.

Même si leur schéma plandémique déraille, partout, ils ne considèrent même pas la nécessité absolue d’une correction de cap. Bien sûr, la seule correction de cap rationnelle à ce stade serait un abandon immédiat de cette opération noire globale.

Néanmoins, même si les 18 roues sortent de leur dix-huit roues, ils ne prennent aucune initiative pour empêcher leur semi-remorque COVOD-19 de franchir la falaise.

CE Nootropique exceptionnel offre vraiment des fonctions cognitives, immunitaires et de l’humeur!

C’est la marque de la vraie folie.

Cependant, il y a des raisons très spécifiques, mais assez inconnues, pour lesquelles THE GREAT SCAMDEMIC se désagrège littéralement aux coutures.

IA, AS et singularité technologique

Au sommet du processus de prise de décision se trouve une entité d’IA qui est probablement leur dernière et plus grande création de Superintelligence autonome.

Nous parlons de la création d’IA la plus avancée scientifiquement et technologiquement jamais fabriquée dans un laboratoire DARPA. Voir: Bienvenue dans la simulation COVID-19 AI! Présenté par vos «amis» de l’IA chez DARPA.

C’est exactement la raison pour laquelle l’OPÉRATION COVID-19 a été exécutée de manière si timide et avec peu de réflexion sur la probabilité croissante d’un résultat infructueux, voire cataclysmique. Le MO qui a été utilisé depuis le tout début de la plandémie reflète un état d’esprit qui n’est tout simplement pas humain. L’entité d’IA n’a pas seulement le jugement raisonnable nécessaire pour tromper tout le monde tout le temps, elle est programmée pour simplement exécuter un plan préconçu indépendamment des résultats désastreux. Cette fixation sur la peur est également un cadeau mortel que: Les mondialistes du NOM (NWO) utilisent des plates-formes d’IA hautement avancées pour générer des programmes de peur en constante évolution dans le monde entier

Seule une entité AS, qui n’a pas de peau dans le jeu, risquerait de faire exploser le monde comme le CORONAhoax promet de le faire si elle était laissée aux diktats de ses algorithmes trop ambitieux. Puisqu’elle n’a aucune crainte de poursuites ou d’incarcération ou pire, cette entité AS serait plus que désireuse de sacrifier des gens comme Gates ou Fauci ou Tedros lorsque toute l’opération s’écrase inévitablement et brûle. Et ce sera tôt ou tard.

J’ai tué Bruce Lee avec le Death Touch – Attention: ne l’utilisez pas à moins que votre vie ne soit en DANGER!

* POINT CLÉ: La superintelligence autonome (AS) est l’IA fonctionnelle la plus avancée sur le plan technologique et la plus performante de la planète. Considérez la superintelligence autonome comme une IA sur les super stéroïdes en termes de puissance de calcul brute, de prouesses intellectuelles inégalées, de capacité de mémoire illimitée, de capacités de réflexion critique et de capacité de dépannage. AS devient en fait plus intelligent chaque jour car il augmente progressivement son intelligence artificielle et son corpus de connaissances à chaque expérience successive. Cependant, lorsque le génie AS sort de la bouteille, il n’est pas possible de la remettre. Au contraire, une entité de Superintelligence autonome veillera à ce que l’humanité soit mise dans la bouteille (également connue sous le nom de COVID-19).

Néanmoins, c’est l’équipe de réponse incroyablement stupide du COVID-19 qui a accepté de faire la soumission d’un tel décideur AS sans conscience et insouciant. C’est là que l’ensemble de l’État profond – dans chaque nation impliquée opérationnellement dans l’OPÉRATION COVID-19 – a laissé pour toujours la réserve du bon sens et du raisonnement humain. D’une manière ou d’une autre, des gens comme Fauci, Gates et Tedros pensent qu’ils peuvent échapper à la responsabilité d’avoir détruit et ruiné le monde. Vont-ils pointer du doigt «l’éléphant dans le salon» de l’AS comme excuse?!

Le barrage de Covid Truth s’ouvre grand

Des événements monumentaux se déroulent actuellement, ce qui est clairement un désastre pour les nombreux auteurs de ce canular odieux sur l’humanité.

Par exemple, il y a cet événement majeur qui vient de se dérouler ce week-end à Trafalgar’s Square à Londres.

Les gens, quelque chose de très, très GRAND se passe! Le CORONAhoax s’effondre! (Vidéo)

Il y a eu aussi cette manifestation qui vient de se passer à Berlin: ÉNORME protestation sautant de Berlin (vidéo)

J’ai tué Bruce Lee avec le Death Touch – Attention: ne l’utilisez pas à moins que votre vie ne soit en DANGER!

J’ai tué Bruce Lee avec le Death Touch – Attention: ne l’utilisez pas à moins que votre vie ne soit en DANGER!

Bien sûr, il y a également eu de nombreux cas où des médecins qualifiés ont fourni des témoignages professionnels sur les vérités astucieusement cachées sur la [maladie à coronavirus de type SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] COVID-19, le processus de la maladie du coronavirus, les protocoles de guérison éprouvés, ainsi que les plans de traitement officiels qui ont conduit à un génocide, à la fois intentionnel et non intentionnel.

Dr Zev Zelenko: Les criminels de guerre Covid devraient faire face à des procès à la Nuremberg. Pour les crimes contre l’humanité (vidéo)

Le point clé ici est que THE GREAT SCAMDEMIC a toujours été une entreprise absurdement absurde. Au nom du ciel, à quoi pensaient ces psychos criminels, si déterminés à transformer le royaume de la Terre en une planète prison glacée?!

Indépendamment de ce que les pouvoirs en place ont réellement prévu comme un résultat acceptable, il ne peut y avoir qu’une seule conséquence primordiale à la fin de la journée. Pour le barrage de Covid, la vérité s’est grande ouverte……… et il n’y a aucun moyen pratique pour les contrôleurs d’informations de Covid de l’empêcher de déferler sur toute la planète.

Après tout, comment peuvent-ils de manière réaliste censurer le contenu de vérité de Covid qui ne cesse de croître et qui est publié chaque seconde de chaque jour sur Internet à moins qu’ils ne l’éteignent pour toujours. La fermeture du World Wide Web n’est plus une option à moins que les perps ne prévoient de s’échapper vers leurs bunkers hors de la planète.

Essayez CECI sur votre voiture et vous n’aurez plus jamais besoin de la cirer à nouveau! (Voir la vidéo)

La troisième vague imminente

En ce qui concerne la phase finale de la phase I de l’opération COVID-19, tout s’empile pour octobre et novembre. Parce que la saison annuelle de la grippe commence officiellement pendant cette période chaque année, les pirates de Covid utiliseront les épidémies de grippe de cette année pour accélérer la troisième et la pire vague de cette pandémie de coronavirus entièrement fabriquée [en laboratoire biotechnologique de très haute sécurité – MIRASTNEWS].

Cependant, pour perpétuer une telle farce nue avec un degré de crédibilité quelconque, il faudra tout ce que les mondialistes ont dans leur arsenal Covid. Cette éventualité est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu’ils porteront ce psychisme mondial à un niveau si extrême que bien plus de gens se réveilleront à la réalité de cette vague de criminalité mondiale.

La mauvaise nouvelle est que ces gens sont totalement fous et ont montré qu’il n’y avait rien qu’ils ne feraient pas. S’ils peuvent faire avancer leur agenda du NOM (NWO) à un degré appréciable, maintenant qu’ils se sont totalement exposés, ils le feront de toute façon. Vous voyez, une fois qu’ils ont appuyé sur le bouton de l’OPÉRATION COVID-19, la cabale mondialiste savait qu’il n’y aurait pas de retour en arrière. Et, que leur seule issue, quand la marée s’est retournée contre eux, est la destruction mutuellement assurée (DMA ; MAD en anglais).

Telle est la mesure de leur pur désespoir à partir de maintenant. De nombreux membres de l’élite au pouvoir ont été impliqués, directement ou indirectement, et ils ont tout à perdre s’ils sont poursuivis; et rien de plus à gagner une fois que le système économique et financier mondial (GE&FS) s’effondrera.

Selon toute vraisemblance, TPTB utilisera la troisième vague comme prétexte pour effectuer une démolition contrôlée du système économique et financier mondial. De cette façon, ils utiliseront le même stratagème qui a été utilisé pour installer le candidat mandchou Barack Hussein Obama à la Maison Blanche juste après le crash boursier de 2008 qui s’est produit juste avant le jour des élections. Sinon, comment Joe Biden pourrait-il être entraîné dans le bureau ovale de toute façon?

Ce secret du cuivre égyptien a-t-il causé des problèmes pour les plans de dépeuplement des Illuminati? (Voir la vidéo sur le sang)

POINTS CLÉS: La grande majorité des gens à travers la planète ne verront pas l’effondrement rapide du récit officiel du COVID-19. Cependant, lorsque des médecins courageux se présentent en nombre croissant et offrent un témoignage irréfutable du protocole éprouvé de guérison HCQ ~ Azithromycine ~ Zinc, comment les fausses autorités peuvent-elles cacher cela? Quand une myriade de propriétaires de petites entreprises commencent à poursuivre des villes, des comtés et des États pour avoir émis plusieurs ordonnances illégales/inconstitutionnelles/illicites qui ont provoqué leurs fermetures et faillites, les failles du complot Covid seront trop grandes pour être cachées. Lorsque les maisons de retraite, les hôpitaux, les centres de soins de la mémoire et les résidences-services sont poursuivis avec indignation pour décès injustifiés, comme ils le font actuellement en Italie, il y aura un enfer à payer. Lorsque des personnes compromises tombent littéralement malades et/ou meurent en portant un masque obligatoire, les despotes qui ont approuvé les décrets illégaux seront confrontés à encore plus de colère de la part des citoyens. Quand les gens du monde entier comprendront qu’ils ont été sans vergogne victimes du plus grand complot criminel de l’histoire de l’humanité, le rideau tombera rapidement sur LA GRANDE SCAMDEMIQUE.

Conclusion

Quoi qu’il en soit, ça va devenir moche. VRAI LAID! Comment peut-il ne pas?!

Néanmoins, la Cabale panique! (Vidéo). Et quand quelqu’un panique, il fait des erreurs – des erreurs ÉNORMES qui ne peuvent jamais être corrigées… et ne font qu’empirer les choses pour eux-mêmes.

Un scientifique révèle la véritable cause de la prise de poids – Vidéo

Le fait même que la Chambre des États-Unis d’Amérique ait présenté une résolution bipartite symbolique contre la théorie du complot de QAnon démontre à quel point la classe politique a peur des vérités les plus radioactives qui n’ont pas encore été révélées. Bien sûr, la vérité brute sur THE GREAT SCAMDEMIC est aussi mauvaise que possible, mais les perps croient vraiment que le chaos implacable et le pandémonium leur serviront de police d’assurance. Ce ne sera pas le cas!

Continuons maintenant, Mouvement Patriote (Patriot Movement), à faire passer le mot de toute façon. Lorsqu’une masse critique de personnes conscientes et informées sera atteinte, il sera temps de reprendre le pays à ceux qui l’ont volé.

Soit dit en passant, c’est la même tribu de banquiers, qui paye les barbares à l’intérieur de la porte depuis la Federal Reserve Act de 1913, qui sont carrément derrière cette plandémie apocalyptique. Comme suit:

Rien ne change tant que ceux qui gouvernent secrètement les États-Unis d’Amérique ne sont pas poursuivis pour le 11/09, JFK, OK City, la 5G, les Chemtrails, les Vaccins, la COVID-19….

Bottom Line: «Ceux que les dieux veulent détruire, ils les rendent d’abord fous.» Reconnaissons la dure réalité: tous les perps de l’OPÉRATION COVID-19 sont plus fous qu’un bol de fruits. Le fait qu’ils aient même pensé à commencer par un verrouillage mondial aussi draconien trahit la véritable profondeur et l’ampleur de leur idiocratie exclusive. Chaque fois qu’une ignorance profonde est associée à une arrogance incurable, le seul résultat est un échec total suivi d’une calamité inéluctable.

État de la nation

30 août 2020

Lecture recommandée

Les vitamines normales sont des déchets! Un nouveau produit dynamise le sang avec de la nutrition en 5 minutes! (Voir VIDEO)

OPÉRATION COVID-19: Bien plus qu’un programme mondial de prise de contrôle militarisé et axé sur l’IA

Référence

OPÉRATION COVID-19: Une série complète d’exposés exclusifs, d’analyses globales et d’avertissements relatifs à la santé

___

Cliquez sur ce lien, puis le suivant

Le livre perdu des remèdes naturels à base de plantes – beaucoup trouvés dans votre propre cour

TheMillenniumReport.com: Rapporter les nouvelles les plus importantes de la semaine

Source: http://themillenniumreport.com/2020/08/the-great-scamdemic-of-2020-is-collapsing/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

Coronafraudus Casedemic Parasitico: The Crowhouse (banni instantanément par YouTube)

https://www.bitchute.com/video/jOsT1UNHRaom/

Source : The CrowHouse

Le Nondemic est maintenant un test de QI

https://www.bitchute.com/video/J5bKdWir1F8/

Source : The CrowHouse