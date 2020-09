Les médicaments peuvent retourner votre microbiome intestinal contre vous – et même vous tuer

Les gens réagissent différemment aux traitements médicaux. Certains médicaments peuvent être efficaces pour certains, tandis que d’autres peuvent trouver qu’ils ont besoin de fortes doses pour voir certaines améliorations. Mais l’augmentation de la quantité d’un médicament que vous prenez peut avoir des conséquences graves, comme dans le cas du médicament de Parkinson, la lévodopa (L-dopa).

Microbes intestinaux et L-dopa

La L-dopa remplace la dopamine couramment prescrite aux patients atteints de la maladie de Parkinson. Considéré comme le médicament le plus puissant contre la maladie, ce médicament est destiné à être converti dans le cerveau en dopamine, la substance chimique impliquée dans le contrôle des mouvements. Mais les effets de la L-dopa varient selon les patients, et des études sur l’homme et l’animal ont lié l’écart aux micro-organismes trouvés dans l’intestin humain.

Chaque personne a une composition unique de microbes intestinaux. Chez certains patients, la L-dopa ne produit pas les résultats escomptés car certains micro-organismes dans leur intestin interfèrent avec l’activité du médicament. Ces microbes décomposent la L-dopa avant qu’elle n’atteigne la barrière hémato-encéphalique – la membrane sélective qui protège le cerveau des substances potentiellement nocives dans le sang. Cette interférence rend le médicament inefficace.

Dans une étude récente publiée dans Science, des chercheurs de l’Université Harvard et de l’Université de Californie à San Francisco ont finalement donné un nom à ces mystérieux microbes. Après avoir examiné les génomes bactériens intestinaux et mené des analyses biochimiques, ils ont identifié Enterococcus faecalis et Eggerthella lenta comme les deux microbes qui métabolisent la L-dopa dans l’intestin.

Les chercheurs ont découvert que E. faecalis produit une enzyme qui convertit la L-dopa en dopamine, mais qu’une enzyme produite par E. lenta transforme ensuite la dopamine en m-tyramine. Bien que les effets de cette deuxième conversion ne soient toujours pas clairs, les chercheurs pensent qu’elle pourrait être liée aux effets secondaires associés au métabolisme de la L-dopa en dehors du cerveau.

De nombreuses études ont rapporté des effets indésirables chez des patients prenant de la L-dopa. Et le danger est que ces effets secondaires peuvent s’aggraver si les doses sont augmentées parce que les patients ne bénéficient pas du médicament. Certains des effets indésirables rapportés causés par la L-dopa comprennent des problèmes gastro-intestinaux tels que la constipation et les ballonnements, ainsi que des problèmes cardiaques tels qu’une pression artérielle basse (hypotension) et une arythmie ventriculaire (rythme cardiaque anormal). Il a également été rapporté que la L-dopa provoque confusion, dépression, hallucinations et mouvements de contorsions involontaires (dyskinésie).

Comment les interactions entre les médicaments synthétiques et le microbiote intestinal nuisent à votre santé

L’interaction entre les médicaments que vous prenez et votre microbiote intestinal ne favorise pas l’un par rapport à l’autre. En fait, cela peut avoir une influence négative sur les deux. De la même manière que les microbes intestinaux modifient les effets de certains médicaments, certains de vos médicaments peuvent également modifier la composition de votre microbiome intestinal. De nombreuses études ont démontré comment les médicaments synthétiques peuvent provoquer des changements préjudiciables à votre santé.

Selon une revue publiée dans Drug Metabolism and Disposition, votre microbiote intestinal peut convertir les médicaments en leurs formes actives ou inactives ou en produits métaboliques toxiques. C’est le cas du nitrazépam, un médicament d’ordonnance utilisé pour l’anxiété et l’insomnie sévères. Des études animales montrent que le nitrazépam est converti dans l’intestin en 7-amino-nitrazépam, un tératogène qui provoque des malformations congénitales et peut interrompre une grossesse. Des résultats similaires ont également été rapportés pour le médicament clonazépam, qui est utilisé pour contrôler les crises.

D’un autre côté, il existe des médicaments qui peuvent modifier le fonctionnement de votre microbiote intestinal. Les antibiotiques, par exemple, arrêtent la croissance et la prolifération des microbes intestinaux. Cela diminue la quantité d’enzymes métabolisant les médicaments présentes dans votre intestin. Bien que cela fonctionne en faveur de médicaments comme le nitrazépam, le compromis est un déséquilibre entre vos bons et mauvais microbes intestinaux, ainsi qu’une diversité microbienne réduite.

Selon des études, la perturbation causée par les antibiotiques à votre microbiote intestinal peut affecter votre métabolisme et augmenter votre risque d’obésité. Il a également un effet négatif sur votre système immunitaire qui peut augmenter votre probabilité de développer des maladies auto-immunes, inflammatoires et allergiques. Par exemple, les enfants qui ont été exposés tôt aux antibiotiques ont un risque accru d’asthme.

Les modifications du microbiote intestinal causées par les antibiotiques peuvent également influencer votre risque de maladie inflammatoire de l’intestin. Les études animales montrent que ce risque accru peut être transféré par les mères à leur progéniture. Dans une expérience impliquant des souris femelles, les chercheurs ont découvert que la progéniture de celles dont le microbiote intestinal était perturbé développait facilement une inflammation intestinale.

Outre les antibiotiques, d’autres médicaments couramment prescrits comme les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) peuvent également causer de graves problèmes de santé. L’utilisation des IPP est liée aux infections à Clostridium difficile. C. difficile fait partie de la microflore intestinale humaine normale et sa croissance est contrôlée par d’autres microbes plus dominants.

Cependant, les IPP peuvent modifier l’équilibre entre ces populations bactériennes et permettre à C. difficile de prospérer. Les infections causées par cette bactérie déclenchent une variété de symptômes allant de la diarrhée à l’inflammation du côlon potentiellement mortelle.

Le maintien de la santé de votre microbiote intestinal est important non seulement pour votre physique, mais également pour votre bien-être mental. Cependant, les médicaments sur ordonnance peuvent entraîner des changements brusques pouvant entraîner de graves conséquences sur la santé.

Heureusement, il existe des alternatives naturelles aux médicaments synthétiques qui ne perturbent pas l’équilibre microbien intestinal et ne provoquent pas autant d’effets secondaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces alternatives, consultez un professionnel de la santé naturelle de confiance. Vous pouvez également visiter NaturalMedicine.news pour plus d’articles.

