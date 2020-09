Plus de réinfections de coronavirus signalées, le nombre total de cas maintenant à 6 dans le monde + Agenda ultra-meurtrier précipité?

Sur la base des dernières données de l’Université Johns Hopkins, le nombre de cas de COVID-19 dans le monde est maintenant de plus de 24 millions, avec environ 824 000 décès – et six réinfections.

Après que les responsables de la santé à Hong Kong aient signalé lundi la première réinfection au coronavirus au monde, des rapports similaires ont émergé du monde entier. Les Pays-Bas sont le dernier pays à avoir confirmé des réinfections, l’Institut national de la santé publique et de l’environnement du pays ayant signalé au moins quatre réinfections mercredi.

La Belgique a également signalé un cas confirmé lundi soir, juste après l’annonce de Hong Kong. Pris ensemble, cela porte le nombre total de réinfections à six dans le monde.

Les réinfections néerlandaises sont toutes bénignes, disent les autorités

Les autorités sanitaires néerlandaises signalent que les quatre réinfections semblent être des cas bénins. Cependant, les quatre patients ont plus de 60 ans, ce qui augmente leur risque de développer des symptômes sévères du COVID-19. La période entre l’infection initiale et la réinfection, selon les experts, variait de plusieurs semaines à plusieurs mois d’intervalle.

Le premier patient réinfecté par COVID-19 dans le pays est une personne âgée avec un système immunitaire affaibli et des conditions préexistantes, a rapporté le diffuseur local NOS, citant l’expert en virus Marion Koopmans du Centre médical universitaire Erasmus.

Il est courant que les patients atteints de COVID-19 restent infectés pendant longtemps, a ajouté Koopmans. Dans ce cas, les patients ressentent souvent des symptômes bénins avant que la maladie ne réapparaisse. Mais une réinfection, comme celles observées à Hong Kong et aux Pays-Bas, oblige les experts à tester les deux instances de l’infection, en examinant les différences potentielles du virus entre la première et la deuxième infection.

«Que quelqu’un apparaisse avec une réinfection, cela ne me rend pas nerveux», dit-elle. «Nous devons voir si cela arrive souvent.»

Les autorités sanitaires ont également confirmé une autre réinfection, cette fois chez un patient en maison de retraite. Selon Harald Wychgel, porte-parole de l’agence néerlandaise, la personne a développé la réinfection environ deux mois après son infection initiale et est toujours en vie aujourd’hui.

Les deux autres cas se trouvent à Tilburg, une ville à deux heures d’Amsterdam. Dans les deux cas, la réinfection a été légère et les deux patients sont toujours en vie, a déclaré le Dr Jean Luc Murk, microbiologiste clinique à l’hôpital St. Elisabeth de Tilburg. La première réinfection dans la ville était un homme infecté par la COVID-19 [maladie à Coronavirus de type SRAS-Cov-2 – MIRASTNEWS] au printemps mais a été libéré plus tard. L’homme est revenu des semaines plus tard, rapportant qu’il avait des difficultés à respirer et avait développé une diarrhée abondante. Il a de nouveau été testé positif à la COVID-19, environ trois semaines après son diagnostic initial.

Murk savait que les patients étaient souvent testés positifs à la COVID-19 des semaines, voire des mois, après une infection initiale. Dans la plupart des cas, un autre test positif pourrait signifier que l’infection est toujours en voie de disparition ou qu’il y a encore des particules virales mortes dans le corps. En Corée du Sud, des rapports de patients atteints de COVID-19 récupérés et testés à nouveau positifs pour le virus ont provoqué un tollé en mai. Les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré plus tard que les cas étaient des «tests de coups de chance» et non des réinfections.

Dans ce cas, cependant, la constitution génétique des virus dans les première et deuxième infections était nettement différente.

«Apparemment, dans cette période de trois ou quatre semaines, ce patient avait contracté une deuxième variante du coronavirus», a-t-il ajouté.

Lundi, un homme de 33 ans à Hong Kong est devenu le premier cas documenté de réinfection à la COVID-19 au monde. L’homme, qui a été infecté pour la première fois par le coronavirus il y a quatre mois, a été confirmé avoir été réinfecté après que les chercheurs ont trouvé des différences significatives dans le code génétique du virus de la première et de la deuxième infection. L’homme a apparemment attrapé le coronavirus lors d’un voyage en Espagne; il a été détecté après qu’un test ait été administré à l’aéroport – ce qui signifie qu’il a été infecté par une nouvelle souche de virus.

Selon Jeffrey Shaman, expert en santé publique à l’Université Columbia de New York, les réinfections ne devraient pas être une source d’alarme à ce stade. En effet, les réinfections représentent un pourcentage relativement plus faible du nombre de cas de COVID-19 dans le monde.

«Cependant, il reste très, très préoccupant – et cela ne fait rien pour dissiper cela – que nous puissions être sujets à une infection répétée par ce virus», a-t-il déclaré.

Pandemic.news en a plus sur l’épidémie de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] en cours.

Les sources comprennent:

Coronavirus.JHU.edu

BusinessInsider.com

DW.com

NYTimes.com

Ralph Flores

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le commissaire de la FDA, Hahn, envisagera des vaccins COVID pour une approbation accélérée avant la fin des essais de phase 3

Commentaires de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, qui a déjà le sang de dizaines de milliers d’Américains sur les mains en raison de son refus de délivrer une approbation pour l’utilisation ambulatoire de l’hydroxychloroquine selon l’Association des médecins et chirurgiens des Etats-Unis d’Amérique, dit maintenant publiquement que la FDA envisagera de délivrer une approbation accélérée pour les nombreux vaccins COVID encore en cours de développement, même s’ils n’ont pas terminé les essais de phase 3.

Écrivant pour FiercePharma, Eric Sagonowsky rapporte:

Avec plusieurs vaccins COVID-19 en avance dans les tests de stade avancé, le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a déclaré que son agence n’avait pas nécessairement besoin que ces essais se terminent avant de les autoriser à les utiliser.

Dans une interview avec le Financial Times, Hahn a déclaré que la FDA envisagerait une demande d’approbation basée sur les données préliminaires d’un essai de phase 3.

La FDA a récemment reçu de nombreuses critiques pour avoir développé une politique de santé publique basée sur la politique, et beaucoup craignent que la précipitation pour mettre en place un nouveau vaccin COVID soit alimentée par la politique, pour en avoir un avant les élections du 3 novembre.

Hahn le nie, mais le public ne l’accepte pas. De FiercePharma:

Mais l’agence ne cédera pas à la pression politique, a affirmé Hahn. De telles révisions et décisions pourraient intervenir juste autour des élections aux Etats-Unis d’Amérique, mais la FDA «s’en tiendra à nos principes fondamentaux», a déclaré Hahn.

Cet engagement intervient alors que la plupart des Américains croient que la politique, et non la science, est à l’origine du processus d’examen des vaccins contre le coronavirus de la FDA, selon une nouvelle enquête Stat et Harris Poll. De grandes majorités de républicains et de démocrates ont déclaré qu’ils pensent que la science passe au second plan par rapport à la politique.

Il est difficile de croire que la science pousse la pression sur le marché pour un nouveau vaccin COVID alors qu’il n’y a même pas encore de test fiable pour SARS-CoV-2, car tous les 100 tests COVID actuellement sur le marché ont également été rapides- suivi par la FDA.

Combien de personnes seront gravement blessées, peut-être à vie, ou même tuées par un nouveau vaccin non testé qui est censé protéger les gens d’un virus qui n’est évidemment pas plus dangereux que la grippe saisonnière et qui n’a jamais été isolé en laboratoire? [Pour nous, le virus existe et manipulé en Laboratoire selon l’avis documenté de plusieurs experts – MIRASTNEWS].

Consultez notre page d’informations sur les tests COVID, qui fait partie du centre d’informations COVID News Impact sur la santé, conçu pour vous donner un accès rapide aux faits qui peuvent être facilement partagés avec d’autres.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News