Le syndrome de dérangement COVID (SDC) à la parade: les médias mainstream vous disent que tout le monde mourra; les médias alternatifs vous disent que PERSONNE n’est mort… voici la montée du fanatisme tribal

Des rapports honnêtes et factuels sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] et la pandémie de COVID-19 sont pratiquement inexistants aujourd’hui. Au lieu de vraies nouvelles sur le sujet, nous avons maintenant un monde bipolaire où les journalistes souffrent du syndrome de dérangement COVID (SDC ; CDS en anglais), ce qui conduit les gens à descendre dans des camps de fanatisme tribal où la logique est abandonnée au profit de l’obéissance cognitive et des poursuites narratives.

Dans les médias grand public (mainstream), le syndrome de dérangement Covid amène les journalistes à affirmer que la pandémie de COVID-19 tuera tout le monde à moins que nous ne fermions toute la société humaine au point d’étranglement économique. De l’avis des journalistes traditionnels, sacrifier l’intégralité de la liberté humaine, de la joie et de la productivité en vaut la peine tant qu’une vie est «sauvée» du coronavirus.

Dans les médias alternatifs, le syndrome de dérangement Covid fait mal aux journalistes qui prétendent qu’il n’y a pas de virus, que personne n’est mort d’un virus et que toute la pandémie mondiale a été simulée depuis le début. Ces personnes atteintes de SDC ont également tendance à être extrêmement émotives lorsqu’elles voient quelqu’un porter un masque, même par choix.

Presque toutes les sources d’informations sur Internet tombent aujourd’hui dans l’un de ces deux camps, avec un très petit nombre d’éditeurs d’informations naviguant dans le fanatisme et produisant des rapports fiables et factuels sur la situation du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS]. Mais ces éditeurs sont extrêmement difficiles à trouver, et la plupart d’entre eux sont bannis des réseaux de Big Tech, parce que Big Tech permet uniquement aux mensonges des médias grand public (ou aux récits de gauche) de survivre à leur purge de censure.

Volontairement aveugle

Arrêter le fanatisme tribal exige un aveuglement volontaire à la réalité. Le mouvement LGBT est vraiment doué pour cela, car ils se sont convaincus que la biologie n’est pas réelle et que les hommes peuvent devenir des femmes comme par magie en le souhaitant simplement. C’est un non-sens absurde qui contredit la réalité, mais la communauté LGBT n’est pas seule dans de telles illusions.

Les médias grand public opèrent sous l’illusion que l’hydroxychloroquine est un médicament extrêmement dangereux qui ne fonctionne même pas comme traitement du COVID-19. Ce faisant, ils participent volontairement à un programme de science indésirable Big Pharma qui a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers d’Américains en leur refusant l’accès à un médicament sûr et peu coûteux qui a fait ses preuves à maintes reprises.

Les médias alternatifs ont une autre illusion: ils prétendent que 223 000 «morts en excès» n’ont pas eu lieu en Amérique jusqu’à présent cette année, rejetant instantanément près d’un quart de million d’Américains morts comme s’ils n’avaient jamais existé au départ. Quand ils disent: «Personne n’est mort des suites du COVID-19» et que vous faites remarquer que les statistiques nationales sur les décès de toutes causes montrent que plus de 223 000 Américains supplémentaires sont morts cette année de quelque chose, ils répondent par quelque chose comme: «Nous ne croyons pas ces chiffres.»

C’est comme les défenseurs LGBT qui disent ne pas croire en la génétique. Cela démontre le niveau d’auto-illusion que le fanatisme tribal peut évoquer chez des personnes qui sont intensément liées à l’attraction émotionnelle de leur tribu.

Comment un virus inexistant a-t-il tué des personnes âgées dans les maisons de retraite à New York?

Le syndrome de dérangement Covid est si grave dans les médias alternatifs maintenant que les mêmes médias qui signalent que le virus est un «canular» qui n’a tué personne rapportent simultanément que le gouverneur de New York Cuomo a tué des milliers de personnes âgées en les mettant en soins infirmiers maisons où ils ont été infectés et sont morts. Si le virus n’existe pas, comment ces personnes ont-elles été infectées? Et si COVID-19 est un canular total, alors le gouverneur Cuomo n’est-il pas complètement innocent de telles accusations?

Lisez ma liste de 12 questions et contradictions qui persistent dans les reportages médiatiques sur le coronavirus. Certains d’entre eux vous surprendront vraiment. Par exemple, pourquoi les médias indépendants prétendent-ils que l’hydroxychloroquine fonctionne pour traiter le COVID-19 alors qu’ils signalent simultanément que toute la pandémie de COVID-19 est un canular complet? Qu’est-ce que l’hydroxy traite avec succès si ce n’est pas le virus? (Vous ne pouvez pas prétendre qu’il n’y a pas de virus un jour, puis le lendemain, affirmer que Big Pharma dissimule un traitement à faible coût qui bat le même virus que vous venez de dire qu’il n’existe pas.)

Bien sûr, des contradictions bizarres et irrationnelles se retrouvent également dans les médias grand public. Les journalistes MSM – menteurs professionnels et propagandistes – affirment que l’hydroxychloroquine ne devrait jamais être prescrite sans «tests rigoureux» dans les essais cliniques à long terme, mais lorsque la FDA affirme que les vaccins contre les coronavirus peuvent désormais sauter les essais de phase trois et passer directement au statut «d’approbation d’urgence», le les experts des médias applaudissent. Les tests à long terme, semble-t-il, ne sont nécessaires que pour les interventions médicales qui ne rapportent pas des milliards de dollars pour les mêmes géants pharmaceutiques qu’ils financent en grande partie les grands médias par le biais de la publicité sur les médicaments.

Les décès ne comptent que lorsque vous le souhaitez?

Mais le meilleur exemple du syndrome de dérangement Covid a été présenté cette semaine lorsque pratiquement toute l’industrie des médias alternatifs a déclaré que le CDC avait «corrigé» leurs chiffres de 155 000+ décès à seulement 9 000 décès de covid. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé, bien sûr: en réalité, le CDC a publié des données répertoriant les autres problèmes de santé chroniques (comme le diabète, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, etc.) qui étaient présents chez les personnes décédées du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS]. Cela a déclenché un tsunami de fausses nouvelles dans les médias alternatifs qui ont proclamé que les seuls décès COVID-19 qui devraient être «comptés» comme de véritables décès sont les décès de personnes en parfaite santé qui n’avaient aucun problème de santé sous-jacent … même si de tels individus existent à peine en Amérique. .

Ce qui est si remarquable dans ce raisonnement irrationnel, c’est que c’est la même excuse que les grandes sociétés pharmaceutiques et les sociétés de vaccins utilisent pour expliquer les décès causés par leurs propres produits toxiques. Lorsque les médicaments d’ordonnance tuent des gens, Big Pharma soutient que ce sont vraiment les problèmes de santé sous-jacents qui ont tué ces personnes, pas les médicaments. Et lorsque les vaccins contre les coronavirus commenceront à tuer des gens plus tard cette année, l’industrie des vaccins utilisera exactement le même argument que les médias indépendants ont maintenant défendu: à savoir que les vaccins ne tuent vraiment personne puisque ces personnes avaient toutes des problèmes de santé sous-jacents pour commencer.

Les médias grand public et les médias alternatifs sont désormais tout à fait d’accord, et ils se trompent tous les deux

Nous avons donc maintenant un accord complet entre les médias grand public financés par l’industrie pharmaceutique et les médias alternatifs anti-Covid: ils conviennent tous deux que les décès ne comptent pas à moins que vous ne le vouliez, et ils sont tous deux capables d’incroyables exploits d’auto-illusion qui nécessitent ignorant la mort de centaines de milliers d’Américains.

La réalisation de tout cela devrait horrifier toute personne réfléchie lisant ceci. Parce que cela signifie qu’il n’y a pratiquement aucune source d’information dans le monde aujourd’hui où vous pouvez acquérir des nouvelles ou des analyses qui ne sont pas produites par une personne souffrant du syndrome de dérangement Covid à un extrême ou à l’autre.

Je connais quelques sources qui ont un bilan respectable dans l’analyse des événements liés au COVID, et ces deux sources ont de solides antécédents en sciences. L’un est le Dr Paul Cottrell, que j’ai interviewé de nombreuses fois sur Brighteon.com (voir la dernière interview ci-dessous), et l’autre est Chris Martenson de Peak Prosperity. Vous pourriez également placer le Dr Judy Mikovitz dans cette catégorie, car elle est très expérimentée dans le domaine de la virologie et des vaccins, et elle sait très bien que le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] est réel et a tué des gens dans le monde entier. (En d’autres termes, le Dr Mikovitz n’est pas un déni de virus.)

Il peut y en avoir d’autres qui offrent une analyse informée et scientifiquement précise de la situation COVID, mais je n’en ai pas connaissance pour le moment. (Excusez-moi si j’oublie quelqu’un qui mérite d’être nommé ici.) [Effectivement ce ne sont pas les seules puisque d’autres virologues ont démontré l’existence du virus et sa manipulation en laboratoire – MIRASTNEWS].

Presque tout le monde qui parle de COVID-19 sur Internet, il le tourne, est grossièrement sous-qualifié pour même aborder un tel sujet, c’est pourquoi leur couverture de la génétique, des tests PCR, de la virologie et de l’épidémiologie ont de vrais scientifiques qui éclatent presque de rire (ou vomissements de dégoût).

Plus tôt dans la journée, j’ai publié un avertissement public amical à Alex Jones, Del Bigtree, Lisa Haven et à d’autres qui commentent la situation de la [maladie à coronavirus de type SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] COVID-19, les exhortant à éviter de tomber dans le piège de l’industrie du vaccin en affirmant que les décès ne comptent pas lorsque les gens ont sous-jacent les conditions de santé au moment du décès. L’industrie du vaccin, voyez-vous, va utiliser cet argument contre toutes ces personnes (et plus), lorsque le vaccin commencera à tuer un grand nombre de victimes en Amérique et dans le monde.

Comment Alex Jones va-t-il affirmer que «les vaccins tuent des gens» alors que son propre argument pendant tout ce temps a été que les décès ne comptent pas lorsque les gens ont des problèmes de santé sous-jacents? Et comme presque tout le monde en Amérique a au moins un problème de santé sous-jacent, il vient de créer l’excuse parfaite pour que l’industrie des vaccins décline toute responsabilité en cas de décès dus aux vaccins.

Écoutez ce podcast pour entendre l’argument très important que je présente ici. Ce n’est une attaque contre personne, mais c’est un sujet très sérieux, et je crains que de nombreuses personnes dans les médias indépendants/alternatifs soient induites en erreur dans un faux argument qui va être utilisé contre nous tous une fois les vaccins mortels sont libérés.

