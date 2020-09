La guerre contre l’hydroxychloroquine remonte à Gilead, le fabricant de médicaments qui cherche à tirer de gros bénéfices de Remdesivir

C’était au-delà d’étrange quand les principaux réseaux de médias ont commencé à attaquer un médicament, surtout au milieu d’une pandémie. Quand les principaux réseaux médiatiques ont-ils déjà critiqué un médicament? Il s’avère que le médicament controversé est un médicament bon marché qui aide les cellules humaines à absorber le zinc afin que leur système immunitaire puisse se remettre des infections à coronavirus.

Le Dr Didier Raoult de France utilisait quelque chose d’aussi simple et bon marché que l’hydroxychloroquine (HCQ) en combinaison avec du zinc et un antibiotique pour traiter avec succès les patients atteints de coronavirus. La nouvelle du succès de Raoult s’est répandue comme une traînée de poudre, et le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a finalement encouragé le traitement, qui agit à la fois comme prophylactique et thérapeutique.

Mais peu importe le nombre de médecins qui traitent avec succès les patients atteints de coronavirus à l’aide de HCQ et de zinc. Peu importe ce que les gens font à la maison pour aider leur système immunitaire à traverser l’infection. Ce qui compte, ce sont les bénéfices des sociétés pharmaceutiques.

Des dizaines de milliards de dollars sont en jeu alors que Gilead tente de forcer le dangereux Remdesivir dans la gorge d’un patient

Il y a des dizaines de milliards de dollars en jeu si les médecins peuvent utiliser quelque chose d’aussi bon marché que le HCQ et le zinc pour soigner les patients. Gilead, le fabricant de Remdesivir, veut s’assurer que les médecins utilisent leur traitement de 5 jours contre le coronavirus, qui coûte 3000 dollars par patient. En comparaison, une dose générique de HCQ coûte entre 10 $ et 20 $.

Les études sur le remdesivir de Gilead sont épouvantables, montrant des événements indésirables pour 102 (66%) des 155 receveurs de remdesivir. Les événements indésirables ont été si horribles pour les patients atteints de remdesivir que 18 (12%) des patients ont dû être arrêtés du médicament. Comme leur médicament a échoué, Gilead est entré en guerre avec un protocole de traitement simple qui fonctionnait.

La guerre désespérée de Gilead contre HCQ

Le premier emploi à succès sur HCQ est venu de l’étude du système hospitalier de l’Administration des anciens combattants. Un auteur de l’étude a reçu de nombreuses subventions de Gilead, et dans un cas, il a collecté près d’un quart de million de dollars auprès de la société pharmaceutique. Les failles de l’étude ont été rapidement exposées, alors que Gilead tentait d’influencer les résultats de l’étude.

Le prochain succès sur HCQ est venu de Surgisphere, qui a publié une méga-étude de 15 000 patients qui aurait compilé des données d’hôpitaux du monde entier. Les données, visant à discréditer HCQ, ont été publiées dans le prestigieux Lancet et New England Journal of Medicine. Après un examen plus approfondi, les données se sont avérées frauduleuses et l’étude a été retirée des revues, mais il était trop tard: l’étude a été utilisée pour restreindre l’utilisation ambulatoire de HCQ aux États-Unis d’Amérique, en Australie et dans la plupart des pays d’Europe.

Les rédacteurs en chef du Lancet ont déclaré que le projet de Surgisphere était une «fraude monumentale», mais il était alors trop tard. Ces mêmes éditeurs du Lancet avaient déjà fait tout leur possible pour faire pression sur l’Organisation mondiale de la santé pour qu’elle suspende tous les essais pour HCQ.

Même si le Dr Raoult, lui-même français, utilisait avec succès l’HCQ dans son protocole de traitement, la France a été l’un des premiers pays à restreindre sévèrement l’accès au médicament. Cette suppression du traitement s’est faite dans un système de médecine socialisée, censée protéger les patients des abus des sociétés pharmaceutiques. Le lobbying coordonné pour supprimer l’accès à un traitement vital est considéré comme un crime contre l’humanité. Le Dr Raoult s’est battu avec acharnement contre Gilead et a témoigné contre eux lors d’une réunion de l’Assemblée nationale française.

Depuis lors, les médecins du monde entier ont emboîté le pas et ont utilisé ce protocole de traitement simple. Un groupe de médecins des Etats-Unis d’Amérique a comparu en direct devant la Cour suprême pour témoigner de l’efficacité du HCQ, mais leurs réussites ont été immédiatement interdites par Facebook, dont les dirigeants sont apparemment dans l’escroquerie de Gilead. Néanmoins, les courageux médecins de première ligne font tout ce qu’ils peuvent pour faire savoir aux patients qu’il existe des médecins qui prescriront l’HCQ.

Gilead contrôle le panel qui décide du traitement du coronavirus et a le candidat à la présidentielle Joe Biden dans sa poche arrière

Selon le NIH, huit des cinquante-cinq membres qui sont sur le panneau faisant des suggestions pour le traitement de COVID-19, sont actuellement affiliés à Gilead. Au moins vingt-quatre autres membres du panel ont des associations passées avec cette société pharmaceutique dominatrice. Une société pharmaceutique qui non seulement commet des crimes contre l’humanité, restreint l’accès aux traitements qui fonctionnent et préconise des traitements coûteux qui nuisent à plus de personnes, mais qui continue également de contrôler qui a accès au traitement, tout en manipulant le type de traitement disponible et en supprimant tout ce qui pourrait aider le système immunitaire des gens à se rétablir.

Gilead contrôle les deux partis politiques mais a trois fois plus d’influence financière sur la campagne Biden, selon les registres de dons de la campagne. Les dirigeants de Gilead tenteront de se sauver de la prison en faisant campagne pour Joe Biden, qui exécutera joyeusement le complot de ses maîtres.

Lance D Johnson

Les sources comprennent:

AmericanThinker.com

MedicineUncensored.com

PubMed.gov

AmericasFrontLineDoctorsSummit.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Ceci devrait être interdit ! Appuyez dans sa poche: Bill Gates achète des médias pour contrôler la messagerie

Par Robert F. Kennedy, Jr., Défense de la santé des enfants

Un article de Columbia Journalism Review révèle que, pour contrôler le journalisme mondial, Bill Gates a transféré plus de 250 millions de dollars à la BBC, NPR, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, le New York Times, Univision, Medium, the Financial Times, The Atlantic, Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, Center for Investigative Reporting, Pulitzer Center, National Press Foundation, International Center for Journalists, et une foule d’autres groupes. Pour dissimuler son influence, Gates a également canalisé des sommes inconnues via des sous-subventions pour des contrats vers d’autres organes de presse.

Ses pots-de-vin dans la presse ont payé. Pendant la pandémie, les médias achetés et en état de mort cérébrale ont traité Bill Gates comme un expert en santé publique, malgré son manque de formation médicale ou d’expérience en matière de réglementation.

Gates finance également une armée de vérificateurs de faits indépendants, y compris le Poynter Institute et Gannett – qui utilisent leurs plates-formes de vérification des faits pour «faire taire les détracteurs» et «démystifier» les «fausses théories du complot» et la «désinformation», accusations que Gates a défendues et investi dans les puces biométriques, les systèmes d’identification des vaccins, la surveillance par satellite et les vaccins COVID.

Les dons médiatiques de Gates, selon l’auteur du CJR Tim Schwab, signifient que «les reportages critiques sur la Fondation Gates sont rares». La Fondation Bill et Melinda Gates a refusé plusieurs demandes d’interview du CJR et a refusé de divulguer combien d’argent elle avait versé aux journalistes.

En 2007, le Times a publié l’une des seules enquêtes critiques sur la Fondation Gates, révélant les participations de Gates dans des entreprises qui blessent des personnes que sa fondation prétend aider, comme les industries liées au travail des enfants. Le journaliste principal Charles Piller a déclaré: «Ils n’étaient pas disposés à répondre aux questions et ont pratiquement refusé de répondre de quelque manière que ce soit…»

L’enquête a montré comment le financement mondial de la santé de Gates a orienté le programme d’aide mondial vers les objectifs personnels de Gates (vaccins et cultures OGM) et loin de questions telles que la préparation aux situations d’urgence pour répondre aux épidémies, comme la crise d’Ebola.

«Ils ont esquivé nos questions et cherché à saper notre couverture», déclare le journaliste indépendant Alex Park après avoir enquêté sur les efforts de vaccination contre la polio de la Fondation Gates.

Lire l’article complet sur Children’s Health Defence

© 2020 Children’s Health Defence, Inc. Cet ouvrage est reproduit et distribué avec l’autorisation de Children’s Health Defense, Inc. Vous voulez en savoir plus sur Children’s Health Defense? Inscrivez-vous gratuitement aux nouvelles et mises à jour de Robert F. Kennedy, Jr. et de la défense de la santé des enfants. Votre don nous aidera à nous soutenir dans nos efforts.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News