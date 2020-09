© Maddie Meyer / Getty Images

Moderna, basé à Cambridge, dans le Massachusetts, a atteint les essais de phase trois pour son vaccin contre le coronavirus. Dans le même temps, ses dirigeants ont vendu des actions pour des dizaines de millions de dollars, ce qui a conduit à de vives critiques à l’encontre de l’entreprise.

Que le vaccin contre le coronavirus développé par Moderna réussisse ou non, les dirigeants de la petite entreprise de biotechnologie ont déjà gagné des dizaines de millions de dollars en encaissant leurs actions. Un examen NPR des divulgations officielles de la société a révélé des irrégularités supplémentaires et des signes d’alerte potentiels.

« Sur une échelle de un à 10, un étant le moins concerné et 10 étant le plus concerné », a déclaré Daniel Taylor, professeur agrégé de comptabilité à la Wharton School, « c’est un 11. »

Taylor a déclaré que les pratiques de vente d’actions de Moderna semblent bien en dehors de la norme et soulèvent des questions sur les contrôles internes de l’entreprise pour empêcher les délits d’initiés.

Depuis janvier, Stéphane Bancel, PDG, a vendu pour environ 40 millions de dollars d’actions Moderna détenues par lui-même ou par des fonds d’investissement associés; Le médecin-chef Tal Zaks a vendu environ 60 millions de dollars; et le président Stephen Hoge a vendu plus de 10 millions de dollars.

Aucune preuve claire n’a émergé indiquant que les dirigeants ont vendu des actions sur la base d’informations internes confidentielles, ce qui serait illégal. Et tant qu’ils ne se livrent pas à des délits d’initiés, les dirigeants sont généralement libres de vendre des actions de l’entreprise.

Les ventes d’actions ont été largement remarquées après que Moderna a annoncé les premières données positives d’un essai de vaccin en mai. À ce stade, le cours de l’action de la société a bondi et les divulgations officielles ont montré que les dirigeants encaissaient leurs actions pour des millions de dollars.

« Tant que les actions sont vendues après les annonces publiques – et pas avant – on pourrait conclure que pour un dirigeant dont la valeur nette est importante dans l’entreprise, c’est une chose prudente à faire », a déclaré Marc Fagel, ancien responsable de l’application de la loi de longue date. la Securities and Exchange Commission (SEC). « Mais l’optique n’est pas géniale. »

Le vaccin Moderna a rapidement atteint un essai de phase 3 et est considéré comme un candidat prometteur. Mais, à certains égards, les ventes d’actions des dirigeants ont éclipsé les progrès de l’entreprise.

Les partisans se sont demandé s’il était approprié pour les dirigeants de réaliser un profit privé avant de mettre le vaccin sur le marché, en particulier lorsque les contribuables des Etats-Unis d’Amérique ont engagé environ 2,5 milliards de dollars dans le développement et la fabrication de vaccins de l’entreprise.

Voici ce que l’examen de NPR a trouvé:

Les ventes d’actions valent des dizaines de millions: depuis le 1er juin, NPR a constaté que les dirigeants de l’entreprise avaient vendu pour environ 90 millions de dollars d’actions Moderna. Plutôt que de suspendre les transactions après avoir subi de vives critiques en mai, les dirigeants de l’entreprise ont continué à vendre. Modifications discutables des plans de vente d’actions: Moderna dit que ses dirigeants ont pré-programmé leurs ventes d’actions longtemps à l’avance. Ces horaires – connus sous le nom de plans 10b5-1 – peuvent servir de défense contre des accusations de délit d’initié. Mais les plans doivent être mis en place lorsque les cadres ne disposent pas d’informations privilégiées confidentielles. NPR a découvert que plusieurs dirigeants avaient adopté ou modifié leurs plans juste avant les principales annonces concernant le vaccin de la société. Cela a soulevé des questions quant à savoir s’ils étaient au courant d’informations non publiques lors de la planification de leurs transactions boursières. Vendre à zéro: En règle générale, les meilleures pratiques d’entreprise suggèrent que les dirigeants d’une entreprise devraient conserver au moins une partie des actions de leur entreprise pour avoir «la peau dans le jeu». De cette façon, la pensée va, un cadre a une incitation à améliorer la performance de l’entreprise. Alors que Moderna développait son vaccin contre le coronavirus, deux dirigeants, dont le directeur médical, ont vendu toutes leurs actions dans l’entreprise. L’avocate générale a vendu presque tous ses avoirs.

Dans un entretien avec NPR, Ray Jordan, directeur des affaires générales de Moderna, a déclaré que la société avait mis en place des politiques internes strictes pour empêcher les délits d’initiés. Par exemple, a déclaré Jordan, la société n’autorise les employés à modifier leurs calendriers de vente d’actions que lorsqu’ils ne disposent pas d’informations privilégiées confidentielles qui pourraient affecter le cours de l’action de la société.

À tous les autres moments, a déclaré Jordan, l’entreprise impose une période d’interdiction et les employés ne sont plus autorisés à modifier ces horaires. (L’entreprise a refusé de fournir les dates de ces périodes d’interdiction.)

NPR a demandé à Jordan pourquoi les dirigeants de Moderna avaient modifié leurs plans 10b5-1 juste avant les grandes annonces. Initialement, Jordan a déclaré par e-mail: « Je pense que vous devez avoir vos dates erronées. »

NPR a ensuite fourni la documentation de ces dates à partir des divulgations officielles de la société au gouvernement, ce que Jordan n’a pas contesté.

Jordan a ensuite déclaré que même si plusieurs dirigeants de Moderna avaient modifié leurs plans 10b5-1 dans un délai d’un jour ouvrable après les annonces, la société avait déterminé que ces dirigeants ne disposaient pas d ‘ »informations non publiques importantes » – un terme clé pour les délits d’initiés – lorsqu’ils ont effectué ces changements.

« Les dates auxquelles ces plans 10b5-1 ont été conclus ou modifiés représentaient des fenêtres de négociation ouvertes », a déclaré Jordan plus tard dans un communiqué, « ce qui signifie que les personnes qui souscrivaient à ces plans et que la société n’étaient pas en possession d’informations importantes et non publiques, sur la base de une évaluation par le conseiller juridique des faits disponibles à ce moment-là. »

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter cette histoire.

D’une relative inconnue à un acteur clé de la course aux vaccins

Moderna a été lancé en 2010 avec un siège social basé à Cambridge, dans le Massachusetts, axé sur l’utilisation d’une technologie appelée ARN messager (ou ARNm) pour développer des vaccins et des produits thérapeutiques. La technologie de l’ARNm a été largement considérée comme innovante, mais reste largement non prouvée. L’entreprise n’a jamais mis un produit sur le marché. Début janvier, Moderna se négociait à moins de 20 dollars par action et était évalué à environ six milliards de dollars.

Ensuite, Moderna a annoncé qu’elle avait commencé à collaborer sur un vaccin contre le coronavirus avec des scientifiques de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dirigé par le Dr Anthony Fauci.

En avril, le gouvernement avait engagé un demi-milliard de dollars dans le projet de vaccin Moderna dans le cadre de l’opération Warp Speed.

Depuis lors, le cours de l’action de la société a explosé. Des communiqués de presse suggérant des nouvelles positives des essais scientifiques ou annonçant des engagements supplémentaires de financement par les contribuables ont propulsé le cours de l’action à un sommet d’environ 95 $, avant de chuter entre 60 et 70 $ ces derniers mois. L’entreprise est désormais évaluée à environ 25 milliards de dollars.

En conséquence, les actions détenues par les dirigeants de Moderna sont soudainement devenues beaucoup plus précieuses. Et ces dirigeants ont encaissé des dizaines de millions de dollars d’actions, selon les documents déposés auprès de la SEC.

En mai, ces ventes ont conduit à une vague de presse critique, et ont même conduit à des questions du principal régulateur de Wall Street. « Pourquoi voudriez-vous même soulever la question que vous faisiez quelque chose d’inapproprié? » Le président de la SEC, Clayton, a demandé en réponse à une question de CNBC.

La mauvaise presse et les commentaires critiques n’ont pas empêché la poursuite des ventes. Depuis le 1er juin, selon NPR, les dirigeants ont vendu pour environ 90 millions de dollars d’actions.

Argent public, gain privé

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique fait des paris financiers massifs sur plusieurs candidats vaccins. Selon toute vraisemblance, seuls certains de ces vaccins candidats s’avéreront suffisamment sûrs et efficaces.

« Si le vaccin ne fonctionne pas, vous avez perdu beaucoup d’argent », a déclaré Fauci. « Mais nous pensons que c’est suffisamment grave pour que cela en vaille le risque financier. »

Mais même si les contribuables perdent de l’argent en pariant sur Moderna, les dirigeants de l’entreprise ont déjà gagné des millions.

« Les initiés font beaucoup de bénéfices et ils le font principalement avec notre argent », a déclaré Margarida Jorge, directrice de campagne du groupe Lower Drug Price Now. « Je suis absolument pour le déploiement de l’argent public dans l’intérêt de la santé publique et du bien public. Mais nous n’avons aucun engagement de la part de l’administration que l’un quelconque de ces investissements bénéficiera en fin de compte à de vraies personnes. »

Moderna a fait valoir que la société n’était en mesure de travailler avec le gouvernement que sur un vaccin contre le coronavirus, car elle avait passé une décennie à développer sa technologie d’ARNm avec le soutien d’investisseurs privés.

« La société a été financée au fil des ans par des milliards de dollars d’investissements privés », a déclaré Zaks au podcast Freakonomics en août. « Ces milliards ont créé l’opportunité pour le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (EUA) de venir plus tôt cette année et de dire: ‘Je vais ajouter de l’argent au pot pour m’assurer que le développement de ce vaccin est correct.' »

Plans d’actions « Définissez-le et oubliez-le »

Moderna a offert une autre défense de ces ventes d’actions: les ventes, disent les représentants et les dirigeants, étaient programmées bien à l’avance et n’étaient pas liées aux annonces de marché concernant le vaccin contre le coronavirus. Un examen NPR des dossiers financiers de l’entreprise raconte une histoire plus compliquée.

Les horaires sont appelés plans 10b5-1. Si vos transactions boursières sont sur pilote automatique, l’idée va, alors vous ne pouvez pas être accusé de délit d’initié. Mais ces plans «définissez-le et oubliez-le» doivent être adoptés lorsque les dirigeants n’ont pas «d’informations importantes non publiques», pour utiliser le terme juridique.

En 2000, par exemple, Kenneth Lay avait un plan 10b5-1. Lay était une figure centrale de l’un des plus grands scandales d’entreprise de l’histoire des EUA, l’effondrement financier d’Enron. Mais il a établi son plan, a allégué la SEC, sachant que l’entreprise était en grande difficulté. Et le plan ne l’a pas protégé des poursuites.

Rien n’a émergé suggérant que les représentations de Moderna concernant le développement de ses vaccins ou ses finances internes soient inexactes.

Mais les déclarations de l’entreprise ont soulevé des questions.

Dans une interview accordée à CNBC en juillet, le PDG de Bancel a déclaré que lui et d’autres dirigeants avaient mis en place leurs plans 10b5-1 « il y a longtemps » – en décembre 2018 – et « évidemment, lorsque nous avons mis en place ces plans, aucun de nous n’avait la moindre idée de ce qui allait se passer en 2020. »

En fait, NPR a découvert que les dirigeants de Moderna, y compris Bancel lui-même, avaient mis en œuvre de nouveaux plans ou modifié des plans plus anciens à plusieurs moments en 2020, et juste autour d’annonces clés liées au vaccin de la société.

Le 21 janvier 2020, par exemple, le médecin-chef, le Dr Tal Zaks, a modifié son plan 10b5-1. (On ne sait pas quels changements il a apportés.)

Puis, le 22 janvier, Moderna a largement confirmé pour la première fois qu’elle travaillait avec le gouvernement sur un vaccin contre le coronavirus. Le lendemain, 23 janvier, la société a annoncé qu’elle avait reçu un financement supplémentaire pour soutenir le développement de son vaccin contre le coronavirus.

NPR a demandé à Moderna si Zaks était au courant de la collaboration avec le gouvernement lorsqu’il a modifié son plan de négociation d’actions.

« Ce qui était connu ce jour-là ou non, je ne pouvais pas en parler spécifiquement », a déclaré Jordan de Moderna à NPR. Mais il a déclaré que l’équipe juridique de Moderna n’autorise les employés à modifier leurs plans 10b5-1 que s’ils ne possèdent pas d’informations privilégiées qui pourraient affecter le cours de l’action de la société.

Plus tard, le vendredi 13 mars, trois dirigeants de Moderna ont adopté de nouveaux plans 10b5-1, selon les dossiers examinés par NPR: Zaks, directeur des opérations techniques et de la qualité Juan Andres, puis directeur financier de l’époque Lorence H. Kim. (Kim a quitté l’entreprise en août 2020.)

Le lundi 16 mars – un jour ouvrable plus tard – la société a annoncé qu’elle avait donné à un participant la première dose de son vaccin dans le cadre de son essai de phase 1. Le titre a terminé ce jour-là en hausse de 24% par rapport à la clôture de la veille. Moderna «allait à l’encontre de la tendance» du marché plus large, qui paniquait à cause des craintes de coronavirus, a déclaré à l’époque un hôte de CNBC.

Malgré le timing serré, Jordan a déclaré à NPR, « selon le jugement de l’équipe juridique, il n’y aurait pas eu d’informations importantes et non publiques connues » lorsque les dirigeants ont conclu les nouveaux plans.

« Chaque entreprise et chaque individu a droit à la présomption d’innocence. Cela dit, du point de vue du public, ce comportement commercial semble très problématique », a déclaré Taylor de la Wharton School, qui a d’abord souligné le moment choisi pour ces changements dans NPR.

«Si je mets ma casquette d’application de la SEC, je demanderais certainement: «Qu’est-ce qui vous a amené à modifier le plan un vendredi?», A déclaré Kurt Wolfe, qui travaille comme avocat de la défense dans les affaires de valeurs mobilières pour la société Troutman Pepper. » Je ne pense pas que ce soit un bon modèle de faits. »

Le 21 mai – entre les annonces des principaux jalons d’essais de vaccins les 18 mai et 29 mai – le PDG Bancel a modifié et adopté les plans 10b5-1. Et le 1er juin, le président Hoge a modifié son plan commercial.

« Modifier un plan de trading après une annonce positive, comme le trading après une annonce positive, n’est problématique que si l’exécutif possède des informations importantes et non publiques à l’époque », a déclaré Fagel. « Bien que des modifications répétées ou à un moment douteux d’un plan commercial réduisent sa valeur en tant que défense contre le délit d’initié. »

En août, Moderna a semblé reconnaître que les changements apportés par ses dirigeants aux plans 10b5-1 avaient créé une mauvaise impression.

La société a annoncé dans un dépôt auprès de la SEC que « pour éviter toute distraction alors que nous poursuivons notre mission, tous les membres de notre équipe de direction et de notre conseil d’administration ont accepté de ne pas conclure de nouveaux plans de négociation 10b5-1, ni d’ajouter de nouvelles actions aux plans commerciaux, ni de s’engager dans des ventes supplémentaires non planifiées d’actions Moderna sur le marché libre, « jusqu’à ce que la société soumette son vaccin à la FDA pour approbation ou abandonne complètement le projet.

« Nous ne nous engageons à aucune obligation de mettre à jour ou de commenter davantage cette question », indique le dossier.

Vendre à zéro

En utilisant ces plans 10b5-1, deux dirigeants de Moderna – Zaks et Andres – ont vendu toutes leurs actions dans l’entreprise. L’avocate générale Lori Henderson a vendu la quasi-totalité de ses actions.

En fait, à peu près chaque semaine depuis juin, Zaks a exercé des options sur actions (c’est-à-dire qu’il a acheté des actions à un prix fixé par la société dans le cadre de sa rémunération), puis a immédiatement vendu toutes ses actions pour un bénéfice significatif. Le 24 août, par exemple, Zaks a exercé des options d’achat d’actions et acheté 25 000 actions à des prix défiant toute concurrence entre 12 $ et 21 $. Il a ensuite immédiatement vendu toutes ces actions pour environ 65 dollars par action. Zaks s’est retrouvé avec un bénéfice de près de 1,2 million de dollars.

Les dépôts auprès de la SEC indiquent que ces transactions sont effectuées dans le cadre du plan 10b5-1 qu’il a adopté en mars.

Vendre autant d’actions peut également susciter des inquiétudes chez les investisseurs – et le public – quant aux raisons pour lesquelles les chefs d’entreprise vendraient maintenant s’ils s’attendaient à ce que leur vaccin réussisse plus tard. Après tout, un vaccin sûr et efficace pourrait propulser l’action de Moderna à des niveaux encore plus élevés.

« Cela les amène peut-être à se demander combien ils y croient », a déclaré Wolfe.

De nombreuses entreprises encouragent leurs employés à conserver une certaine quantité de capitaux propres dans une entreprise, à avoir «la peau dans le jeu».

Bien sûr, il existe d’autres incitations à la réussite des employés. « Ils ont clairement leur salaire. Ils ont clairement la réputation. Ils ont clairement investi beaucoup de capital humain », a déclaré Taylor. Et leur vaccin pourrait sauver d’innombrables vies.

Si la société développe un vaccin sûr et efficace contre le coronavirus, et que son action continue d’augmenter, alors « ces échanges seront de l’eau sous le pont », a déclaré Fagel, l’ancien responsable de l’application de la loi à la SEC.

Mais, prévient Fagel, si le vaccin échoue, les régulateurs de la SEC et les investisseurs en colère pourraient chercher des réponses. Dans ce cas, a-t-il déclaré, « à la fois un recours collectif et une enquête de la SEC sembleraient inévitables ».

Le vaccin oral de l’OMS déclenche une nouvelle flambée de poliomyélite en Afrique

Une semaine après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que sa campagne de vaccination d’une décennie en Afrique avait été couronnée de succès, son propre vaccin oral lui-même a déclenché une nouvelle épidémie de poliomyélite sur le continent. L’épidémie a été causée par une mutation de la souche du vaccin.

Le vaccin oral de l’OMS déclenche une nouvelle flambée de poliomyélite en Afrique

Une nouvelle flambée de polio au Soudan a été liée au vaccin antipoliomyélitique oral qui utilise une forme affaiblie du virus.

La nouvelle de l’épidémie survient une semaine après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que la polio sauvage avait été éradiquée en Afrique.

L’OMS a lié les cas à une souche du virus qui avait été notée circulant au Tchad l’année dernière et a averti que le risque de propagation à d’autres parties de la corne de l’Afrique était élevé.

Dans un communiqué sur les nouveaux cas, l’OMS a déclaré que deux enfants au Soudan, l’un de l’État du Darfour du Sud et l’autre de l’État de Gadarif, près de la frontière avec l’Éthiopie et l’Érythrée, ont été paralysés en mars et avril. Tous deux avaient été récemment vaccinés contre la polio.

L’OMS a déclaré que les enquêtes initiales sur la flambée ont montré que les cas étaient liés à une flambée continue d’origine vaccinale au Tchad qui a été détectée pour la première fois l’année dernière et se propage maintenant au Tchad et au Cameroun.

La poliomyélite d’origine vaccinale est apparue peu de temps après l’éradication annoncée de la polio sauvage en Afrique. L’épidémie a été causée par une mutation de la souche du vaccin.

En novembre de l’année dernière, de nouveaux cas de polio liés au vaccin oral ont été signalés dans quatre pays africains. Plus d’enfants sont paralysés par des virus dérivés de vaccins que ceux infectés par des virus dans la nature, selon les chiffres de la santé mondiale.

L’utilisation du vaccin antipoliomyélitique oral a été interrompue au Royaume-Uni en 2004 et aux États-Unis d’Amérique en 2000, et l’agence des Nations Unies recommande de cesser l’utilisation du vaccin oral en raison du risque d’épidémies d’origine vaccinale.

Les médecins indiens blâment la campagne Bill Gates pour une épidémie dévastatrice de paralysie flasque aiguë non polio (NPAFP) qui a paralysé 490 000 enfants au-delà des taux prévus entre 2000 et 2017.

En 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a admis à contrecœur que l’explosion mondiale de la polio était principalement une souche vaccinale. Les épidémies les plus effrayantes au Congo, en Afghanistan et aux Philippines sont toutes liées aux vaccins. En fait, en 2018, 70% des cas de polio dans le monde étaient des souches vaccinales.

Pendant ce temps, le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial et l’OMS ont lancé un projet de surveillance de la [maladie à coronavirus de type SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] COVID-19 en Inde sur la base du réseau national de surveillance de la poliomyélite. Le projet de surveillance nationale de l’OMS en Inde a été renommé Projet national de surveillance de la santé publique. Le projet est dirigé par le pointeur de l’OMS en Inde.

Le Dr Harsh Vardhan, Ministre de la santé et de la protection de la famille du Gouvernement indien et maintenant Président du Conseil exécutif de l’OMS, a reçu la Médaille du Directeur général pour l’élimination de la polio par l’OMS en 1998.

