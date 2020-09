Navalny, agent de l’État profond en Russie, dans le complot Novichok Berlin-Varsovie révélé par Intel biélorusse

Le mystère sur un énorme poison qui tue moins que le SRAS-2

Les mystérieux cas d’empoisonnement d’Alexei Navalny et encore plus tôt de l’ancien espion Serghiei Skripal révèlent une seule certitude: le formidable agent neurotoxique Novichok inventé dans les années 1970 en Russie ne tue plus comme il se doit…

Au contraire: en tant qu’arme chimique, elle semble moins dangereuse que l’arme bactériologique, échappée ou répandue, du virus SRAS-2 sur lequel les mêmes gouvernements qui crient le scandale Navalny ignorent même les révélations d’experts du renseignement dans une contradiction macroscopique caché par les médias grand public.

Pas seulement. Admis et non concédé que les deux attaques ont été orchestrées par les 007 de la Russie alors que l’Europe et l’OTAN ont immédiatement insinué de très lourdes accusations, cela signifie que les services secrets du FSB (Federal’naja služba bezopasnosti Rossijskoj Federacii) ou les agents du GRU (Glavnoe razvedyvatel ‘noe upravlenie), la Direction générale de l’information des forces armées de Moscou, ne sait plus comment mener à bien sa mission spéciale alors qu’elle est la deuxième puissance militaire du monde.

Le blogueur et manifestant russe Alexei Navalny

L’histoire a soulevé la perplexité même sur le site Internet de la sécurité internationale de l’Université LUISS, l’université de Rome proche de la franc-maçonnerie et pro-atlantiste, qui a consacré un reportage approfondi aux accusations du président biélorusse Aleksandr Lukashenko en référence à un complot présumé qui a émergé d’une conversation interceptée entre Berlin et Varsovie, dont le contenu indique que les informations sur l’empoisonnement de Navalny auraient été falsifiées par les services secrets polonais et allemands. Sputnik Italia, une agence du réseau contrôlé par le Kremlin, a été la première à publier le contenu.

«Le jeudi 3 septembre, le chef de l’Etat biélorusse a informé le Premier ministre russe Mikhail Mishustin que les renseignements de la République avaient intercepté une conversation entre Varsovie et Berlin, ce qui prouverait la fausseté des déclarations de la chancelière allemande Angela Merkel sur l’empoisonnement de Navalny. Loukachenko a également promis de remettre l’enregistrement aux services spéciaux russes », a écrit Sputnik.

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a déclaré que les services spéciaux russes examinaient les données transmises par Minsk sur la fausseté des déclarations de Berlin concernant l’affaire Navalny. «Les informations obtenues par les services spéciaux ont été transmises au FSB», a rapporté la chaîne de télévision publique bélarussienne ONT.

Hier soir, vendredi 4 septembre, l’ONT a diffusé l’enregistrement audio de la conversation présumée entre Berlin et Varsovie sur «l’empoisonnement» de l’opposant Alexei Navalny, dans lequel un représentant de l’Allemagne déclare que la confirmation de «l’empoisonnement» n’est pas si importante, car en temps de guerre «toutes les méthodes sont bonnes».

«Tout semble se dérouler comme prévu. Les documents sur Navalny sont prêts. Ils seront transférés à l’administration du chancelier. Nous attendons votre déclaration », a déclaré un interlocuteur allemand. «Êtes-vous sûr que l’intoxication est confirmée?» Demande un représentant de Varsovie. «Ecoute, Mike, dans ce cas ce n’est pas si important (…) Il y a une guerre en cours (…) Et pendant une guerre, toutes les méthodes sont bonnes», répond le représentant de Berlin.

Personne n’a encore officiellement répondu à ces lourdes accusations de Loukachenko, visé par de sérieuses manifestations après la récente reconfirmation à l’élection présidentielle avec 80% des voix dans une dynamique qui rappelle la Révolution rose de Tbilissi et la Révolution orange de Kiev, toutes deux orchestrées par le centre autoproclamé de non-violence Canvas à Belgrade, financé par la Central Intelligence Agency pour le changement de régime dans le monde, comme souligné dans le précédent rapport sur les révoltes au Liban et à Hong Kong.

La possibilité d’un complot du même État profond international qui a soutenu Navalny jusqu’à présent, sans grands résultats de déstabilisation en Russie, repose donc sur bien plus de motifs que le président russe Vladimir Poutine ne pourrait avoir en légitimant un tel brut et compromettant au niveau international.

En fait, il y a beaucoup de questions brûlantes pour l’OTAN et les potentats supranationaux maçonniques-financiers-militaires de l’État profond, en référence au rôle international de la Russie: les affaires désormais chroniques en Syrie, en Ukraine et en Libye se sont ajoutées aux problèmes. inhérente au rapprochement entre Moscou et Washington après la collaboration entre Poutine et le président des EUA Donald Trump sur l’urgence Covid-19, les tensions à Minsk et l’achèvement prochain de NorthStream 2, le gazoduc fortement souhaité par la Russie et l’Allemagne mais visé par sanctions internationales qui risquent d’être la première excellente victime du scandale Navalny.

NAVALNY SAUVEGARDÉ PAR DES MÉDECINS RUSSE

Comme on le sait maintenant, Alexey Navalny, l’opposant de Poutine a été arrêté à plusieurs reprises et, pour ces raisons, n’a jamais été autorisé à se présenter à la Douma, le Parlement russe, le 20 août est tombé malade alors qu’il était à bord d’un vol à destination de Moscou depuis la ville sibérienne de Tomsk. À la suite d’un atterrissage d’urgence dans la ville d’Omsk, il a été hospitalisé pour empoisonnement présumé comme l’une des raisons possibles de son état, bien qu’aucune trace n’ait émergé des différents tests effectués en Russie, mais les résultats ne sont apparus qu’après son transfert en Allemagne. Les médecins russes pensaient que la détérioration était due à une baisse soudaine de la glycémie de Navalny due à un déséquilibre métabolique.

Les perplexités ont été bien mises en évidence par un excellent article de Roberto Vivaldelli, expert en géopolitique d’Il Giornale di Milano, dans lequel il reprend les considérations du professeur Igor Pellicciari, professeur d’histoire et de politique de l’aide internationale à l’Université d’Urbino et à l’Université Mgimo pour les relations internationales à Moscou, l’un des principaux experts russes de notre pays.

Hospitalisation d’Alexei Navalny en Allemagne

«» Il est difficile, note Pellicciari, qu’un «Kremlin prudent de ne pas brûler son image en Biélorussie en même temps décide de s’exposer en éliminant Navalny». L’hypothèse de Moscou n’est pas non plus motivée par la volonté de se débarrasser du leader de l’opposition convaincante». Deuxièmement, parce que le blogueur représente «une épine dans le côté», mais pas un «risque immédiat» et le supprimer «coûterait beaucoup plus cher que de le tolérer comme cela s’est produit pendant toutes ces années»», lit-on dans le journal milanais.

Mais c’est la dynamique de l’hospitalisation du dissident russe qui corrobore les soupçons d’un canular tel que dénoncé par le président Loukachenko.

«Si Vladimir Poutine avait vraiment décidé de se débarrasser de Navalny, il serait probablement déjà mort et n’aurait pas survécu à la tentative d’empoisonnement. Et de la façon dont les choses se sont passées, les autorités russes ont vraiment tout fait pour lui sauver la vie – écrit le journaliste Vivaldelli – Ce qui frappe, souligne Igor Pellicciari, ce sont avant tout «les 44 heures d’hospitalisation à l’hôpital d’Omsk», où les protocoles médicaux utilisés «sont tout sauf ceux de ceux qui ont l’opportunité en or de donner le coup de grâce à la victime qui a miraculeusement échappé à l’attaque pour la première fois»».

Tout d’abord, souligne le professeur, Navalny «arrive à l’hôpital avec une rapidité inhabituelle pour la Russie», une demi-heure après «l’appel de détresse envoyé par l’avion lors de son atterrissage». Au fond, il n’est pas question d’«aide retardée, l’un des aspects logistiques les plus faciles à utiliser dans ces maisons pour aggraver la situation clinique du patient».

«» De plus, lors de son hospitalisation, de Navalny «de nombreux tests diagnostiques sont réalisés qui seront transmis intégralement (et acceptés) à l’équipe médicale allemande», leur permettant de gagner du temps et «d’avoir un historique médical complet du patient, traçant toute la clinique de la dynamique». Plus précisément, il s’agit de 8 tests sanguins biochimiques et 11 tests de gaz sanguins, 6 tests sanguins généraux, 5 électrocardiogrammes, 25 tests de glucose; 4 tests urinaires généraux, ainsi qu’une IRM» écrit Il Giornale.

A cela s’ajoute le fait que dès que le blogueur russe arrive à l’hôpital d’Omsk, il est immédiatement «soigné par des injections d’atropine qui stabilisent sa position à un point tel que l’équipe médicale allemande continuera d’utiliser le même médicament, reconnaissant son efficacité.».

Des éléments qui nous amènent à supposer que la main du Kremlin n’est pas derrière l’empoisonnement Navalny. Les conditions du politicien et activiste russe Aleksey Navalny restent graves, mais les symptômes des inhibiteurs de la cholinestarase s’estompent. Pour révéler cela, dans un post sur Twitter, se trouve la clinique de la Charité, où l’opposant russe est hospitalisé depuis le 22 août dernier.

«Aleksey Navalny est en traitement à #charitéberlin depuis le week-end dernier. Son état est stable. Il y a eu des améliorations des symptômes causés par les inhibiteurs de la cholinestarase. Navalny continue d’être traité dans une unité de soins intensifs, où il est maintenu dans le coma provoqué et reste attaché à un ventilateur mécanique. Bien que son état reste grave, sa vie n’est pas en danger immédiat», lit-on dans le tweet de la clinique.

SKRIPAL GUÉRIS PAR LE MYSTÉRIEUX NOVICHOK

Comme le rapporte Inside Over, Navalny aurait été touché par NoVichok, un agent neurotoxique trois à 10 fois plus mortel que le VX, développé en Union soviétique entre 1970 et 1980 dans le cadre d’un programme renommé «Foliant», dont on sait peu de choses était au courant de l’empoisonnement de Skripal, et que selon les peu d’informations divulguées, il a été développé dans l’usine chimique de Pavodrsk (aujourd’hui Kazakhstan) et a ensuite attendu une guerre froide qui ne s’est jamais «enflammée» dans un dépôt militaire de haute sécurité. Sergei Skripal, ancien agent du Gru, après son exil en Angleterre, avait commencé à collaborer avec les services secrets britanniques qui lui garantissaient alors, à lui et à sa fille, une nouvelle identité en Nouvelle-Zélande.

Même dans ce cas, les suspects étaient dirigés «vers le palais de Loubianka Palace, autrefois siège du KGB, maintenant le FSB, et vers le palais du Kremlin, où Vladimir Poutine pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2036».

Mais il y a deux ans, Il Sole 24Ore a publié un reportage très détaillé d’où plusieurs doutes ont émergé sur le prétendu empoisonnement de Skripal et de sa fille Yulia, miraculeusement guéris en quelques jours d’une condition critique qui semblait compromise précisément parce qu’il n’y a pas d’antidote contre Novichok.

«L’appartenance du gaz neurotoxique de type militaire à la famille «Novichok », confirmée très rapidement par les enquêteurs, est l’élément central d’où partent les accusations de Londres contre la Russie. En russe, novichok signifie «débutant». Une substance très complexe à développer et à gérer, disent les autorités britanniques, imputable pour cette raison uniquement à un État souverain. Mais justement sur ce front, la version officielle de Londres a suscité la perplexité de la communauté scientifique britannique», écrit le plus important journal financier d’Italie.

Yulia et Sergei Skripal avant le mystérieux empoisonnement

«A commencer par les experts gouvernementaux du laboratoire militaire de Porton Down, près de Salisbury, en charge des analyses: bien que le groupe Novichok ait été développé en Union soviétique entre les années 70 et 80, expliquent-ils, le gaz aurait pu être développé dans plusieurs autres des pays. Refusant le gouvernement britannique et en particulier le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, le directeur de Porton Down, Gary Aitkenhead, a précisé qu’il n’appartient pas aux facultés du laboratoire d’identifier le pays d’origine du Novichok utilisé contre les Skripal, défini par Aitkenhead uniquement comme » d’un type développé en Russie»».

Le ministère des Affaires étrangères a donc été contraint d’annuler un tweet déclarant que Porton Down n’avait aucun doute et que le Novichok en question avait été produit en Russie. Alors que Downing Street insiste: la certitude de la culpabilité russe a été atteinte grâce à des informations confidentielles du renseignement, analysées conjointement avec des rapports de laboratoire.

«Une reconstruction approfondie des gaz Novichok a été écrite par Martin Williams de Channel 4 News. Rappelant que le premier à parler des secrets soviétiques de l’agent neurotoxique a été, à partir de 1991, Vil Mirzayanov, un chimiste russe. Qui a détaillé comment l’URSS produisait et détenait des stocks de gaz: petits, mais suffisants pour tuer des centaines de milliers de personnes. Une recrue plus toxique que les autres agents: le gouvernement russe après l’attaque de Salisbury répète que «l’Union soviétique ou la Russie n’ont jamais eu l’intention de développer un agent toxique appelé Novichok».

De nombreux universitaires, a écrit Channel 4 News, étaient très prudents face aux affirmations sur Novichok et de Mirzayanov. L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a elle-même expliqué qu’elle ne pouvait pas confirmer les informations du chimiste russe, résidant désormais aux États-Unis d’Amérique. Il ne fait aucun doute que la famille des gaz Novichok existe: mais contrairement aux gaz Sarin ou VX, qui peuvent être précisément catalogués, les Novichoks constituent un grand groupe et non des compositions chimiques spécifiques. Obtenu, explique Peter Cragg de l’Université de Brighton, à partir de la réaction de deux molécules qui n’apparaissent pas sur la liste de la Convention internationale sur les armes chimiques.

Ainsi, n’étant pas spécifiquement classé, le groupe gazier pourrait être entre les mains de plus de pays qui ne se sentent pas obligés de le déclarer: «Je ne peux pas croire que seule la Russie possède la technologie pour produire des Novichoks» a déclaré Jerry Smith, ancien inspecteur des armes chimiques.

«Pour être clair, une grande partie de ce que l’on sait sur Novichok est une conjecture», expliquait William Atchison, professeur de pharmacologie et de toxicologie à la Michigan State University en 2018. «Elle est basée sur les informations limitées fournies par deux chimistes russes, l’un déserteur et l’autre empoisonné accidentellement avec une substance Novichok. Il est mort, mais pas immédiatement. Et ce sont ses symptômes cliniques retardés qui ont formé notre compréhension de ce qui peut arriver lorsque la mort n’est pas immédiate.

NAVALNY AGENT DE L’ÉTAT PROFOND DE SOROS

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a condamné l’utilisation «choquante» d’un agent neurotoxique de qualité militaire qui, selon lui, rendait encore plus urgente une enquête «complète et transparente» par la Russie.

Mais qui est vraiment Alexei Navalny? Un militant des droits de l’homme opposé au Kremlin dans sa volonté d’opposition politique au président Poutine ou d’une construction géopolitico-médiatique de l’État profond international comme l’étaient Eli Khouri, promoteur de la Révolution du Cèdre de 2005 au Liban puis devenu directeur au Moyen-Orient de l’un des groupes de communication mondiaux les plus importants (Omnigroup), ou Mustafa Masi Nayyem, le journaliste musulman d’origine afghane qui a lancé les manifestations sur la place Euromaïdan le 21 novembre 2013 et le 9 décembre 2019, comme l’a découvert Gospa News, il est devenu directeur adjoint de l’industrie nationale de l’armement Ukroboronprom.

Il y a un élément en commun entre ces deux personnages: tous deux ont été soutenus par des militants de CANVAS, soutenus par l’USAID, l’agence gouvernementale des EUA considérée comme l’outil opérationnel de la CIA pour le changement de régime, mais aussi par le financier le plus effronté des coups d’État mondiaux. et le Nouvel Ordre Mondial que l’État Profond est en train de construire sous le couvert d’une fausse démocratie qui n’a que le nom des partis asservis à la conspiration sur l’axe Washington-Rome-Bruxelles en tant que démocrate.

Nous parlons du magnat des Etats-Unis d’Amérique naturalisé et hongrois d’origine George Soros. Pour comprendre son rôle, il faut remonter à 2006, le même où il a vu la lumière en Ukraine Renaissance International, une émanation de la Soros Open Society, qui a joué un rôle fondamental dans la double révolution orange qui a culminé avec le massacre de Maidan. place du 20 février 2014 perpétrée par des tireurs d’élite mercenaires géorgiens, comme souligné à plusieurs reprises.

Au cours de ces années, un groupe d’oligarques russes s’est rassemblé autour de Boris Berezovskij qui, «poussé par les intérêts extérieurs qui lui garantissaient le pouvoir, a tenté de privatiser, en l’achetant, une chaîne de télévision à couverture nationale, Tv-6, jusque-là propriété de l’État, pour représenter les intérêts des oligarchies et de la «culture» occidentale rapporte une enquête menée par Il Multipolare.

«Pour acheter le diffuseur, Berezovsky collabore avec une institution supranationale, le George Soros Open Society Institute, sur mandat des pouvoirs publics américains. Soros soutient la montée avec des fonds et un soutien international, réussissant à regrouper d’autres oligarques du calibre d’Abramovich, Deripaska, Malnichenko, Chodorkovskij à Berezovskij, mais en particulier un: Alexander Leonidovich Mamut. Il était PDG de la banque d’affaires internationale MDM-Bank et a été impliqué dans de nombreuses enquêtes, dont il a échappé en réparant à Londres, concernant des opérations de blanchiment d’argent de la Russie aux États-Unis d’Amérique via des banques situées à New York, au siège de Soros », lit-on dans le rapport.

LE POSTE COMPLET CONTINUE ICI EN ITALIEN AVEC TRADUCTION MACHINE

Version anglaise à venir.

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS

pas de reproduction sans autorisation – Version Originale in Italien

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – WUHAN-GATES REPORTS

GOSPA NEWS – CORONA VIRUS INVESTIGATONS

GOSPA NEWS – WEAPONS LOBBY DOSSIER

SPUTNIK ITALIA – LE INTERCETTAZIONI SCOTTANTI

IL GIORNALE – NAVALNY SALVATO DAI RUSSI

INSIDE OVER – I SOSPETTI SUI SERVIZI SEGRETI RUSSI

IL SOLE 24ORE – I DUBBI SUL CASO SKRIPAL

IL MESSAGGERO – IL MISTERO NOVICHOK

IL MULTIPOLARE – OLIGARCHI, SOROS E NAVALNY

ASIA NEWS – CAMION RUSSI IN BIELORUSSIA

LE SPALLATE DI SOROS CONTRO PUTIN

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS