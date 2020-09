TYRANNIE ÉTATIQUE DE LA POLICE MÉDICALE : La police australienne enfonce la porte d’un homme et l’arrête violemment pour avoir évoqué une manifestation contre le verrouillage

Vous croyez en la démocratie occidentale ? Eh bien lisez cet article !

Il y a plus de nouvelles de dernière minute en provenance d’Australie, où un État policier médical à part entière fait maintenant rage hors de contrôle, arrêtant et emprisonnant des personnes simplement pour avoir été liées à des manifestations pacifiques de protestation anti-lock-out.

Le dernier événement de tyrannie de l’État policier implique un homme du nom de James Bartolo, qui a été arrêté après que la police de Victoria ait brisé sa porte d’entrée et l’ait violemment arrêté dans le couloir de sa maison.

Comme le rapporte LifeSiteNews, « James Bartolo, ancien soldat de l’armée australienne, a filmé des policiers arrivant chez lui à Melbourne, enfonçant sa porte avec un bélier et l’arrêtant le matin du 3 septembre. »

Comme Zoe Buhler, la mère enceinte arrêtée à la maison par des policiers de Victoria plus tôt cette semaine, Bartolo a été arrêté pour «incitation» après avoir rendu public une manifestation anti-lock-out le week-end prochain.

Voici la scène qui s’est déroulée:

Lien vidéo Brighteon.com:

Brighteon.com/4635c8dd-fa49-4f5e-a516-bc588cc200cc

https://www.brighteon.com/4635c8dd-fa49-4f5e-a516-bc588cc200cc

«Un homme de 27 ans qui a été arrêté à l’adresse a été inculpé d’incitation, de possession d’armes prohibées et de deux chefs d’accusation de résistance à la police», a déclaré une porte-parole de la police. Les «armes interdites» étaient des épées de samouraï, qui sont apparemment illégales à Victoria, en Australie, qui descendent rapidement dans un camp d’esclaves COVID-19 dirigé par des tyrans fous incontrôlables bouillonnant d’un désir de pouvoir sur les autres.

Bartolo héberge le site Web Conscious Truth Network qui explique sa mission, «exposer la perversité dans le monde et en Australie et élever votre niveau de conscience à de nouveaux sommets».

Il explique en outre sur son site:

Je représente le choix, la liberté et une conscience élevée. Ayant servi dans l’armée australienne, je sais à quel point le système est mauvais. J’ai juré de faire tout ce qu’il fallait pour changer ce système corrompu et défaillant. J’ai toujours su que quelque chose n’allait vraiment pas dans le monde et dès mon plus jeune âge, j’étais certain que j’aurais un impact sur la réparation de cette planète brisée. Ma mission personnelle est d’aider à réveiller les gens et, ensemble, nous pouvons rendre justice aux individus, aux entreprises et aux entités corrompus, tordus et malades qui ont causé un préjudice si énorme aux peuples de ce monde. Une fois que justice aura été rendue, nous pourrons alors nous concentrer sur la création du monde que nous sommes tous heureux de vivre en paix ensemble.

Selon LSN, Bartolo fait face à une amende de 20 000 $ pour sa publication en ligne.

Si vous pouvez joindre Bartolo, nous aimerions l’inviter pour une interview exclusive pour «Brighteon Conversations». Il peut nous contacter via le support Brighteon.

Écoutez mon podcast sur ce sujet, expliquant comment l’Australie est en train de se transformer en un État policier médical en préparation des camps de la mort pandémiques à venir.

Brighteon.com/2a5f55c2-6af1-4133-ad09-ca64fcacc092

https://www.brighteon.com/2a5f55c2-6af1-4133-ad09-ca64fcacc092

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News