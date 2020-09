WUHAN-GATES 19 – Arme biologique du SRAS-2 pour vacciner tous contre le SIDA. Bill Gates soutient Vaccines & Gay Pride. Tests militaires sur le VIH et le coronavirus

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

«Habituellement, le rhume n’est pas un danger, mais une nouvelle souche de coronavirus tue l’espèce humaine. Pourquoi ce nouveau coronavirus, d’abord nommé 2019-nCoV puis rebaptisé SARS-CoV-2, est-il apparu sans que personne ne puisse identifier ni le réservoir ni le vecteur? (…) Ce virus n’a pas pu émerger spontanément par mutations naturelles et recombinaisons de souches sauvages, c’est une chimère génétique avec des insertions artificielles de gènes modifiés, un génome artificiel d’un coronavirus au sein d’une capside d’un virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Ne pourrions-nous pas nous protéger du sida en ne risquant qu’un simple rhume? Quoi de plus ennuyeux et bénin qu’un rhume?»

Maintenant que plusieurs Big Pharma (et des sociétés italiennes contrôlées par eux) ont annoncé le début des dernières étapes des essais cliniques sur les vaccins contre Covid-19, comme le dit le professeur Piere Bricage, directeur de longue date du Département de génie biologique de l’Université de Pau (Pyrénées Atlantiques, France) et conférencier de l’OTAN, se transforment en missiles nucléaires capables de percer le bunker du silence scientifique construit par des établissements de santé pilotés par Bill Gates et d’autres philanthropes autoproclamés de la vaccination mondiale.

Pour nous inciter à revenir sur les propos de l’expert français en génétique moléculaire, partisan de la même thèse de son compatriote virologue Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, sur la présence d’inserts du virus du sida à l’intérieur du SRAS-2 du courant pandémie, c’est l’annonce du début de la troisième phase de tests vaccinaux développée par deux géants internationaux du monde pharmaceutique: Sanofi et GlaxoSmithKline (GSK).

Si nous avons longuement parlé de GSK, de ses relations avec Microsoft Corporation et par conséquent avec son fondateur Bill Gates, nous nous apprêtons maintenant à révéler que l’un des principaux scientifiques de l’équipe Sanofi-Aventis à Cambridge (Massachusetts, EUA (USA)) a collaboré il y a quelques années à une expérience de construction en laboratoire d’un pseudovirus MERS (Middle Eastern Respiratory Syndrome of the Coronavirus souche similaire au SRAS 2003) menée dans le centre de recherche bactériologique le plus secret et le plus blindé au monde: l’Integrated Research Facility (IRF) of Fort Detrick. C’est une base militaire contrôlée par le Pentagone, le département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique. (Lire plus…)

Changement de Cap de l’OMS – Version longue avec la parole données aux médecins contestataires !

Suite à la vidéo sur Alerte Vaccin qui a été vue plus de 3 millions de fois dans les réseaux sociaux et traduit dans plusieurs langues (Anglais, Espagnol, Italien, Russe et Néerlandais), et prochainement en Allemand et en Chinois… Les médias ont été obligés de réagir et ils sont bien ennuyés.

Les sources sont sur un serveur sécurisé : http://www.verite-covid19.fr/

Ils ne peuvent pas critiquer les sources, car les brevets existent alors ils méprisent le présentateur qui n’a pas de diplôme de médecin… tout comme Bill Gates et l’ensemble des journalistes.

Cette vidéo n’est pas la seule et face au ras de marrée d’information qui démontre l’escroquerie et qu’ils ne peuvent plus contrôler même avec la censure, l’OMS fait machine arrière en annonçant qu’il ne préconise plus de confinement et le port du masque systématique.

Les gouvernements bizarrement n’ont toujours pas entendu et ils continuent à prendre des mesures toujours excessives, comme si cette pandémie aurait tué des dizaines de millions de personnes… Or l’épidémie désormais sans malade s’arrêtera logiquement lorsque le gouvernement le décidera, puisque le virus, c’est lui ! le décidera car le virus, c’est le gouvernement qui l’a fait.

La situation vient de changer complètement ! La fenêtre de tir sera de courte durée ! Cette fois-ci, reprenons notre destin en main !

Cette vidéo dresse aussi un portrait inquiétant sur l’actuel Président de l’OMS, Tedros qui a des relations avec les laboratoires et Bill Gates.

Liste des professeur qui contestent les mesures absurdes du gouvernement et qui dénoncent la manipulation mondiale :

– Professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine

– Professeur Didier Raoult, Directeur de l’IHU de Marseille et promoteur d’un traitement à base d’hydroxychloroquine et un antibiotique

– Professeur Christian Perronne

– Professeur Jean-Francois Toussaint

– Docteur Laurent Toubiana

– Docteur Eric Chabriere, biochimiste de l’IHU

– Docteur Gilles Hayem, Thomas Huet, inventeurs d’un traitement à l’anakinra

Sans oublier, les auteurs de la révélations sur le vaccin :

– Professeur Jean-Bernard Fourtillan

– Docteur Christian Tal Schaller

– Docteur en Pharmacie, Serge Rader

Nous ne félicitons pas en revanche le gouvernement et le conseil scientifique sur le Covid:

– Docteur Agnès Buzin, ancien ministre de la santé

– Docteur Marisol Tourraine, ancien ministre de la santé

– Docteur Olivier Véran, actuel ministre de la santé et aussi pour l’aspect médiatique, le Docteur Michel Cymes

L’équipe d’experts qui aura tout raté, sauf plaire à l’OMS et aux laboratoires :

– Jean-Francois Delfraissy, médecin immunologiste

– Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue, pourquoi faire ?

Composé de 14 membres, il réunit des infectiologues, une réanimatrice, un médecin de santé publique, un médecin de ville, un immunologiste, un virologue, un modélisateur, un épidémiologiste, un sociologue, une anthropologue et spécialiste de santé publique, un expert du numérique et une personnalité issue de la société …

En Suisse, ce n’est pas mieux avec une chercheuse en bio-éthique qui impose son modèle de société dans les émissions de télévision.

Dépéchez-vous de regarder et de sauvegarder cette vidéo, car YouTube est autorisé à supprimer toutes les vidéos qui dérangent l’OMS, même si leur comportement est criminel.

ILS VEULENT LE CONTRÔLE ABSOLU…10-9-8-7-…

Dans cette série fracassante, The Colin Show passe en revue les dernières mesures et stratégies en place pour amorcer le début de la nouvelle vague. Dans ce contexte les nouvelles sont surprenantes et parfois sèment la confusion. Une quinzaine de minutes bien investi pour mieux comprendre la cartographie des évènements propre à cette saga qu’est le Coronavirus. « LE CONTRÔLE ABSOLU » est l’objectif et cela devient de plus en plus explicite. Le jeux ne sont certainement pas faits mais la mise est jetée. Dans cette épisode, l’outil de traçage est à la une encore une fois…! Sera-t-il si utile que ça dans la gestion de la pandémie? Nos données de santé seront-elles protégées? The Colin Show explore la problématique!

J.Colin est un doctorant en informatique cognitive avec un intérêt marqué pour l’intelligence artificielle. Orienté vers une vision scientifique, son approche se veut factuelle avec une perspective holistique rompant avec la pensée unique des grandes chaînes.

