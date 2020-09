Le SITE WEB APPARTENANT au gouvernement australien admet que les tests Covid ne sont absolument pas fiables

Par David James

La Therapeutic Goods Administration, un bureau gouvernemental, affirme qu’il existe «peu de preuves» pour évaluer «l’utilité clinique» de la PCR ou des tests sanguins

Imaginez-vous aller chez un médecin soupçonnant que vous pourriez avoir une maladie grave et se faire dire qu’il y a 2 tests disponibles. Avec le premier test, un tampon, ils ne savent pas, si vous enregistrez un résultat positif, que vous ayez ou non la maladie. Avec le deuxième test, un test sanguin, ils savent avec certitude que le test n’a aucune valeur pour détecter la maladie.

Un patient trouverait-il cette situation satisfaisante? Évidemment pas.

Pourtant, c’est exactement ce que le gouvernement australien admet être la situation avec ses tests de coronavirus. Il se trouve sur le site Web de la Therapeutics Goods Administration pour les «professionnels de la santé»:

La mesure dans laquelle un résultat positif de la PCR est en corrélation avec l’état infectieux d’un individu est toujours en cours de détermination.»

Et:

Les preuves disponibles sont limitées pour évaluer l’exactitude et l’utilité clinique des tests COVID-19 disponibles.»

[Nous avons également une capture d’écran, juste au cas où ils retireraient les informations – ed.]

En d’autres termes, ce que l’on appelle risiblement les «autorités» de la santé ne savent pas si, si une personne est testée positive, elle est infectée ou non. La TGA admet également que la «fiabilité des preuves» est incertaine en raison de la «base de preuves limitée».

Ils savent que leurs tests PCR sont douteux et que les tests sérologiques sont inutiles, alors ils les cachent à la vue de tous dans l’espoir que personne ne les découvre.

Pourtant, un test positif est ce qu’on appelle un «cas» (un mot qui s’applique généralement aux personnes manifestement malades) et la hausse des soi-disant «cas» est utilisée comme justification des verrouillages abusifs et absurdes à Melbourne (où cet l’écrivain vit).

Pire encore, la plupart de la population a cru à la propagande et est plus que disposée à se retourner contre tous ses concitoyens qui ont un point de vue différent, les diabolisant comme «si égoïstes» et les applaudissant lorsqu’ils sont soumis à des amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Pendant ce temps, le nombre de patients graves et critiques (ce qui devrait être la véritable définition d’un «cas») n’a pas dépassé 70 en Australie depuis le début de la panique pandémique – dans une population de 24 millions d’habitants. Les décès par habitant sont d’environ 26 par million sur une période de six mois, soit une fraction du bilan dans d’autres pays.

Pire encore, les mêmes pratiques douteuses concernant les causes de décès ont été suivies en Australie comme ailleurs. Le responsable de la santé à Victoria a admis qu’ils ne testaient pas le virus, en supposant simplement que s’il y avait un symptôme pseudo-grippal, il devait s’agir de la [maladie à coronavirus de type SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] COVID-19. Il faut ajouter que les décès par grippe en Australie sont anormalement bas.

Les tests sanguins sont encore pires. L’Institut Doherty a testé environ une demi-douzaine de tests sérologiques (sanguins) et a conclu dans chaque cas:

Dans l’ensemble, nos résultats continuent de soutenir les récentes déclarations de position du Public Health Laboratory Network (PHLN) et du Royal College of Pathologists Australasia (RCPA) selon lesquelles les tests sérologiques ont un rôle limité, voire inexistant, dans le diagnostic de l’infection aiguë par [le Coronavirus de type SRAS-CoV-2 de la maladie] COVID-19.

Cette conclusion a été reproduite ailleurs. Beaumont Health dans le Michigan a mené une étude longitudinale, à partir de la mi-avril, qui était censée examiner les taux d’infection chez les agents de santé exposés au virus. Il était basé sur des tests sérologiques à grande échelle.

Alors qu’est-ce que la conclusion de l’étude (qui n’a pas été facile à localiser):

Des études cliniques de meilleure qualité évaluant la précision diagnostique des tests sérologiques pour la [maladie à coronavirus de type SRAS-CoV-2] covid-19 sont nécessaires de toute urgence. Actuellement, les preuves disponibles ne soutiennent pas l’utilisation continue des tests sérologiques au point de service existants.»

Même résultat: les tests sanguins sont inutiles. Vous devez vous demander pourquoi. La première explication qui leur vient à l’esprit est qu’ils n’ont pas les informations dont ils ont besoin sur le virus pour tester de manière fiable son existence.

L’Institut Doherty, dans son test d’un kit de PCR chinois, a utilisé un virus créé artificiellement. Pourquoi le créent-ils artificiellement?

Il y a de sérieuses questions auxquelles il faut répondre ici, mais les soi-disant journalistes australiens ne sont, à quelques exceptions près, pas disposés à poser aucune d’elles. Ils sont trop occupés à générer du trafic en effrayant les gens. Donc, ils évoquent sans réfléchir les raisons des politiciens et des conseillers en santé pour faire de Victoria un État policier médical.

À Melbourne, il y a des fermetures entre 20 heures et 5 heures du matin, des personnes sont envoyées en prison pour ne pas porter de masques, des policiers patrouillant dans les lieux publics pour s’assurer que les diktats du responsable de la santé sont suivis, violemment si nécessaire, et d’autres outrages.

Le premier ministre, Daniel Andrews, veut prolonger l’état d’urgence de 12 mois supplémentaires pour qu’il puisse remettre toutes les décisions au médecin hygiéniste en chef et prétendre qu’il fait ce qu’il faut.

Les politiciens et les médias grand public parlent sans cesse de «politique fondée sur des preuves» et de «suivre la science». C’est un mensonge.

Ils se fondent sur des tests qui, de l’aveu même du gouvernement, ne sont pas fiables. Il ne s’agit pas de points de vue contradictoires parmi les «experts». C’est le gouvernement lui-même. C’est un scandale extraordinaire et s’il y avait un média fonctionnel, le gouvernement serait dénoncé pour incompétence flagrante et agression politique.

Des citoyens victoriens qui tentent d’organiser des manifestations pacifiques sont arrêtés chez eux et accusés d ’« incitation », quoi que cela signifie. La police est tombée dans l’hypocrisie totale.

Faisons un accord: Trump propose un accord sur le pétrole en Syrie – La Russie entre, l’Iran est absent

Washington propose à Moscou purement et simplement le vol et pillage du pétrole syrien

WASHINGTON DC – Les États-Unis d’Amérique ajustent leur propre politique en Syrie, en tenant compte des réalités actuelles sur fond de vives critiques de la part de la Russie, tandis que le Département d’État appelle au retrait des forces soutenues par l’Iran et les forces soutenues par l’Iran de la République arabe syrienne, mais pas pour le retrait des troupes russes de la RAS. Alors que le président Donald Trump a récemment qualifié la mission des Etats-Unis d’Amérique (EUA) en Syrie de «exclusivement liée au pétrole», les forces du pays du Moyen-Orient et à l’étranger ont décrit avec précision les États-Unis d’Amérique comme «volant» du pétrole syrien et la nature trouble de ses objectifs en près de dix ans de conflit dans la RAS. Newsweek a également rapporté cela.

Malgré le fait que Trump a admis avoir «changé l’attention» des États-Unis d’Amérique de la lutte contre le groupe terroriste Daech («État islamique», EI, ISIS) vers le pétrole syrien, dont la protection des champs à l’est du pays est confiée à l’alliance arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS), les responsables à Washington, comme si rien n’avait changé, affirment que leur plan était «cohérent». Le département d’État des EUA affirme également que rien n’a changé dans la politique des EUA dans le sens syrien. Mais la seule «cohérence» du département de politique étrangère est qu’elle est anti-iranienne.

«Nous avons été très clairs sur nos objectifs politiques communs en Syrie», a déclaré un responsable du département d’État à Newsweek. – Les objectifs politiques des États-Unis d’Amérique à l’égard de la Syrie ont été cohérents et restent inchangés. Il s’agit d’une défaite à long terme de l’Etat islamique et d’Al-Qaïda (une organisation terroriste interdite en Russie. – N.D.E.), Une solution politique irréversible au conflit syrien conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l’élimination de toutes les forces soutenues par Iran.»

«Ces trois objectifs primordiaux sont interdépendants, car ils sont tous nécessaires pour parvenir à une paix durable pour le peuple syrien», a ajouté le département d’État.

Entre-temps, il ressort clairement de la réaction de Moscou qu’elle n’a pas apprécié le «consentement» de Washington à «voir les Russes en Syrie» à l’avenir, note Newsweek. Dans une déclaration conjointe de cette semaine, la Russie et la Syrie ont condamné la «présence illégale des États-Unis d’Amérique et de leurs alliés sur les territoires d’un État syrien souverain». Il a également condamné l’octroi récent par les autorités des Etats-Unis d’Amérique d’une licence à l’une des compagnies pétrolières des EUA pour produire du pétrole en Syrie.

Les États-Unis d’Amérique tentent de donner à la «mission pétrolière» lancée par eux en Syrie un nouveau caractère de coalition, persuadant d’y participer non seulement les forces locales en la personne des FDS, mais aussi les pays arabes alliés. L’Arabie saoudite a déployé environ deux douzaines de ses soldats sur une base militaire des EUA dans la province du nord-est riche en pétrole de Hasake en Syrie, a rapporté la chaîne de télévision panarabe Al-Mayadin, dont le siège est à Beyrouth, le 28 août une vingtaine de soldats saoudiens, dirigés par un officier nommé Saud al-Jogaifi, sont arrivés à la base des Etats-Unis d’Amérique de la ville d’Al-Shaddadi. Selon une source d’al-Mayadin, le contingent saoudien a été déployé dans le cadre d’un convoi des EUA depuis le camp de Taji, situé à 20 kilomètres au nord de Bagdad.

En décembre de l’année dernière, des sources locales informées, sous couvert d’anonymat, ont déclaré au service arabe de l’agence de presse turque Anadolu que des dizaines de soldats saoudiens étaient arrivés au plus grand champ pétrolier de Syrie, Al-Omar dans la province de Deir ez-Zor, par hélicoptère. Ensuite, il a été indiqué que l’armée de la monarchie arabe devait garder les experts saoudiens et égyptiens qui étaient venus dans la zone du champ pétrolifère syrien une semaine plus tôt et auraient été embauchés pour travailler pour la compagnie pétrolière d’État Saudi Aramco. L’envoi de troupes saoudiennes dans la région d’Al-Omar a coïncidé avec l’arrivée d’une trentaine de camions transportant du matériel de terrassement et de forage.

Les États-Unis d’Amérique devraient immédiatement mettre fin à leur occupation des installations pétrolières dans le nord-est de la Syrie, a déclaré le Représentant permanent de la Russie auprès de l’Organisation mondiale, Vasily Nebenzya, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU le 23 juillet… «Nous réitérons notre appel aux États-Unis d’Amérique pour qu’ils mettent immédiatement fin à leur occupation de la République arabe syrienne et restituent leurs ressources naturelles à un gouvernement capable de protéger l’environnement», a déclaré le représentant permanent. Le diplomate russe a également attiré l’attention sur des informations dans les médias occidentaux selon lesquelles «les méthodes barbares de production pétrolière des Etats-Unis d’Amérique pourraient conduire à une catastrophe environnementale dans le nord-est de la Syrie et en Irak». «La Syrie perd jusqu’à 40 millions de dollars par mois en raison du manque d’accès à ses champs pétrolifères. Les renvoyer au gouvernement syrien serait une meilleure aide de la part des États-Unis d’Amérique que la contribution des donateurs annoncée lors d’une conférence à Bruxelles», a déclaré Nebenzya.

Nous rappellerons que les États-Unis d’Amérique ont commencé plus tôt à former une unité spéciale en Syrie pour protéger les champs pétrolifères dans les régions à l’est de l’Euphrate. Selon des sources locales, des Arabes de souche appartenant aux Forces démocratiques syriennes, dont l’épine dorsale est constituée par les Forces d’autodéfense du peuple kurde, faisaient partie des forces spéciales. La tâche des «forces spéciales» est de contrer d’éventuelles attaques des combattants pro-iraniens stationnés dans la province de Deir ez-Zor, qui soutiennent les forces gouvernementales de Bashar al-Assad.

Avatar Dewey Fernfield

Fraude Navalny Novichok: Moscou affirme que l’OTAN a développé Novichok

Et si les ennemis de la Russie comme en Grande-Bretagne ont empoisonné un opposant pour accuser Poutine?

MOSCOU – Moscou a accusé les pays occidentaux et les structures de l’OTAN du fait que pendant de nombreuses années, ils ont eux-mêmes effectué un travail secret avec des substances du groupe Novichok.

La déclaration correspondante a été publiée le 5 septembre sur le site Internet du ministère russe des Affaires étrangères. C’était une réponse aux déclarations des chefs des agences des affaires étrangères d’Allemagne et de France.

«En relation avec les affirmations catégoriques selon lesquelles des composés chimiques toxiques à action nerveuse-paralytique, qui en Occident sont appelés« novices », ont été développés ici, il est nécessaire de rappeler ce qui suit. Depuis plusieurs années, des spécialistes de nombreux pays occidentaux et des structures spécialisées de l’OTAN ont travaillé sur les composés inclus dans ce vaste groupe de substances chimiques», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Le ministère a noté que de nombreuses déclarations sur la situation autour du blogueur Alexei Navalny sont hostiles à la Russie.

Ils ont également rappelé qu’aux États-Unis d’Amérique, «les développeurs de technologies pour leur utilisation au combat ont officiellement émis plus d’un cent et demi de brevets».

Le 4 septembre, les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne et de la France, à l’issue de la réunion, ont publié une déclaration conjointe sur la situation avec Navalny. Ils ont souligné l’importance d’une «explication» de la Russie concernant la découverte en Allemagne de données sur l’intoxication de Navalny par une substance du groupe Novichok.

Le 2 septembre, le gouvernement allemand, s’appuyant sur les données d’un laboratoire spécial de la Bundeswehr, a annoncé que les échantillons de Navalny, qui était dans le coma, contenaient des «preuves sans équivoque» d’une substance chimique de l’agent neurotoxique du groupe Novichok.

A cette occasion, la chancelière allemande Angela Merkel a immédiatement suivi, dans laquelle elle a exigé une explication du gouvernement russe.

Dans le même temps, certains membres du Bundestag ont demandé au gouvernement allemand d’arrêter la mise en œuvre du projet Nord Stream 2 en raison de l’affaire Navalny.

Ces appels ont très vite trouvé un soutien à Kiev – Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kuleba, a déclaré que l’Occident devrait revoir sa politique concernant la construction du gazoduc Nord Stream 2.

Joaquin Flores

