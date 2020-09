L’ONU forcée d’admettre qu’un vaccin financé par Gates est à l’origine d’une épidémie de poliomyélite en Afrique – 21st Century Wire

Sur cette photo prise le dimanche 28 août 2016, un responsable de la santé administre un vaccin antipoliomyélitique à des enfants dans un camp de personnes déplacées par des extrémistes islamistes à Maiduguri, au Nigeria. Une campagne de vaccination d’urgence contre la polio visant à atteindre 25 millions d’enfants cette année a débuté dans certaines régions du Nigéria nouvellement libérées des extrémistes islamiques de Boko Haram, avec la crainte que de nombreux autres cas de la maladie invalidante ne soient découverts. (Photo AP / Dimanche Alamba)

Cela devrait vraiment être l’un des plus grands scandales de santé publique de la décennie, mais au lieu de cela, on lui accorde peu d’attention – principalement en raison de la grande notoriété des personnes et des organisations concernées.

L’Organisation des Nations Unies a été forcée d’admettre qu’une grande initiative internationale de vaccination est en fait la cause d’une épidémie mortelle de la maladie même qu’elle était censée éliminer.

Alors que des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se vantent régulièrement d’«éradiquer la polio» avec des vaccins – le contraire semble être le cas, les vaccins provoquant la mort de dizaines de jeunes vivant en Afrique.

Les responsables de la santé ont maintenant admis que leur plan pour arrêter la polio «sauvage» se retourne contre eux, car de nombreux enfants sont paralysés par une souche mortelle de l’agent pathogène dérivée d’un vaccin vivant – provoquant la propagation d’une vague virulente de polio. [Imaginez la même chose avec le vaccin COVID inoculé à 7 milliards de personnes – MIRASTNEWS].

Cette dernière pandémie d’origine pharmaceutique a commencé dans les pays africains du Tchad et du Soudan, le coupable étant identifié comme étant le virus de la polio de type 2 dérivé d’un vaccin.

Les responsables craignent désormais que cette nouvelle souche dangereuse ne «saute bientôt sur les continents», provoquant d’autres flambées mortelles dans le monde.

Aussi choquant que cela puisse paraître, cette débâcle de Big Pharma n’est pas nouvelle. Après avoir dépensé quelque 16 milliards de dollars sur 30 ans pour éradiquer la polio, les organismes internationaux de santé ont réintroduit la maladie «accidentellement» au Pakistan, en Afghanistan et aussi en Iran, alors que la région d’Asie centrale était touchée par une souche virulente de polio engendrée par un vaccin pharmaceutique. De plus, en 2019, le gouvernement éthiopien a ordonné la destruction de 57 000 flacons de vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (VPOm2) à la suite d’une flambée similaire de polio induite par le vaccin.

Le même incident s’est produit en Inde également.

Il est important de noter que le vaccin antipoliomyélitique oral est poussé par l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (GPEI), un consortium soutenu et financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.

Tout cela devrait être préoccupant, en particulier avec les gouvernements occidentaux et les géants pharmaceutiques transnationaux qui se précipitent tous pour déployer leur nouveau vaccin expérimental contre le coronavirus financé par Gates pour la population mondiale.

Actuellement, le premier vaccin expérimental COVID-19 est testé sur la population africaine par le biais de GAVI Vaccine Alliance, une autre organisation financée par la Fondation Gates. Une vaste série d’essais sur l’homme est en cours en Afrique du Sud, dirigée par l’Université du Witwatersrand à Johannesburg, une autre institution financée par Gates.

Cette dernière révélation en provenance d’Afrique devrait inciter les journalistes et les défenseurs de la santé à poser des questions plus difficiles sur l’efficacité et la sécurité du vaccin «miracle» COVID, très médiatisé.

Rapports AP News…

LONDRES (AP) – L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’une nouvelle épidémie de polio au Soudan est liée à une épidémie en cours déclenchée par un vaccin au Tchad [chez IDRISS DEBY, président de la République – MIRASTNEWS] – une semaine après que l’agence sanitaire des Nations Unies a déclaré le continent africain exempt du virus de la polio sauvage.

Dans un communiqué cette semaine, l’OMS a déclaré que deux enfants au Soudan – l’un de l’État du Darfour du Sud et l’autre de l’État de Gedarif, près de la frontière avec l’Éthiopie et l’Érythrée – ont été paralysés en mars et avril. Tous deux avaient été récemment vaccinés contre la polio. L’OMS a déclaré que les enquêtes initiales sur la flambée montrent que les cas sont liés à une flambée dérivée d’un vaccin au Tchad qui a été détectée pour la première fois l’année dernière et se propage maintenant au Tchad et au Cameroun.

«Il y a une circulation locale au Soudan et un partage continu de la transmission avec le Tchad», a déclaré l’agence des Nations Unies, ajoutant que le séquençage génétique avait confirmé de nombreuses introductions du virus au Soudan depuis le Tchad.

L’OMS a déclaré qu’elle avait trouvé 11 autres cas de polio d’origine vaccinale au Soudan et que le virus avait également été identifié dans des échantillons environnementaux. Il y a généralement beaucoup plus de cas non signalés pour chaque patient confirmé de poliomyélite. La maladie hautement infectieuse peut se propager rapidement dans l’eau contaminée et frappe le plus souvent les enfants de moins de 5 ans.

Dans de rares cas, le virus de la polio vivant dans le vaccin oral peut muter sous une forme capable de déclencher de nouvelles flambées.

La semaine dernière, l’OMS et ses partenaires ont déclaré que le continent africain était exempt du virus de la polio sauvage, le qualifiant de «journée incroyable et émouvante».

Lundi, l’OMS a averti que le risque de propagation de la polio dérivée du vaccin à travers l’Afrique centrale et la Corne de l’Afrique était «élevé», notant les mouvements de population à grande échelle dans la région.

Plus d’une douzaine de pays africains luttent actuellement contre des épidémies de polio causées par le virus, notamment l’Angola, le Congo, le Nigéria et la Zambie.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, bon nombre des campagnes de vaccination à grande échelle nécessaires pour éradiquer la polio ont été interrompues à travers l’Afrique et ailleurs, laissant des millions d’enfants vulnérables à l’infection.

En avril, l’OMS et ses partenaires ont recommandé à contrecœur un arrêt temporaire des campagnes de vaccination de masse contre la polio, reconnaissant que cette décision pourrait conduire à une résurgence de la maladie. En mai, ils ont signalé que 46 campagnes de vaccination des enfants contre la polio avaient été suspendues dans 38 pays, principalement en Afrique, en raison de la pandémie de coronavirus.

Certaines des campagnes ont récemment été relancées, mais les agents de santé doivent vacciner plus de 90% des enfants dans leurs efforts pour éradiquer la maladie paralytique.

Les responsables de la santé avaient initialement visé à éradiquer la polio d’ici 2000, date limite repoussée à plusieurs reprises et manquée. La polio sauvage reste endémique en Afghanistan et au Pakistan; les deux pays ont également du mal à contenir les flambées de poliomyélite d’origine vaccinale.

