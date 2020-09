Le ministre allemand de la Défense déclare que les sanctions contre Nord Stream 2 dépendent des mesures prises par la Russie dans l’affaire Navalny

Le Novichok aurait-il été administré en Russie ou en Allemagne après transfert ? Des experts russes étaient-ils présents à toutes les étapes du recueil et de l’analyse ? La Russie a-t-elle trouvé les mêmes résultats dans les échantillons qu’elle possède ? Les ennemis de la Russie peuvent-ils l’avoir introduit en Russie pour nuire à Poutine ? Il est clair que vu ce qui s’est passé en Grande-Bretagne, la Russie n’aurait pas pris ce risque chez elle ; il s’agirait plutôt d’un détournement d’attention de ses adversaires ou d’une augmentation d’enchères, mais sur quoi ? Pourrait-il par exemple s’agir de la maladie COVID-19 élaborée dans les laboratoires occidentaux ou des évènements de Minsk ? Pourraient-ils préparer autre chose ? Veut-on neutraliser Moscou sur ce qui se passe en Afrique ? JDDM – MIRASTNEWS

La chancelière allemande Angela Merkel subit une pression accrue pour arrêter la construction du projet de pipeline commun presque complet de nombreuses sociétés énergétiques européennes et du russe Gazprom depuis que Berlin a affirmé avoir trouvé des traces d’agent neurotoxique du groupe Novichok dans le sang d’une figure russe Russe de l’opposition hospitalisée.

La ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer a déclaré que la possibilité d’imposer des sanctions contre le projet de pipeline Nord Stream 2 dépendra de la réaction de Moscou à la situation avec l’activiste politique Alexei Navalny, qui aurait été empoisonné avec un agent neurotoxique de qualité militaire de l’ère soviétique. Elle a noté que la coopération de la Russie sur le cas de l’empoisonnement, que Berlin a jusqu’à présent imputé au Kremlin bien qu’il ne présente aucune preuve de ses affirmations, déterminera la réponse de l’Allemagne.

AP Photo / Andreas Gebert

Union chrétienne-démocrate, chef du parti CDU Annegret Kramp-Karrenbauer fait une déclaration après une réunion du parti de l’Union chrétienne-sociale à «Kloster Seeon» à Seeon, Allemagne, le 5 janvier 2019

Dans le même temps, le ministre, qui avait été autrefois un candidat principal pour remplacer Merkel en tant que chef de la CDU et peut-être chancelier, a admis ne pas avoir de sentiments chaleureux envers le projet, qui unissait le russe Gazprom et de nombreux géants européens de l’énergie, y compris ceux de Allemagne.

« J’ai toujours dit que je n’aimais pas le projet Nord Stream 2. Pour moi, il était toujours clair que les intérêts de sécurité des Etats d’Europe de l’Est et de l’Ukraine devaient être pris en considération », a déclaré Annegret Kramp-Karrenbauer.

Le même jour, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a suggéré que si la Russie ne fournissait pas la preuve de sa non-implication dans l’empoisonnement, qui reste à prouver, Berlin considérerait le Kremlin comme le coupable de l’attaque présumée contre la figure de l’opposition. Pourtant, Maas a exprimé l’espoir que la Russie ne « forcera » pas l’Allemagne à changer de position en ce qui concerne le projet Nord Stream 2, que Berlin a historiquement défendu contre les critiques, y compris de la part de certains de ses partenaires européens.

Empoisonnement présumé de Navalny

Navalny est tombé gravement malade lors d’un vol à destination de Moscou le 20 août et a été transporté d’urgence à l’hôpital d’Omsk après un atterrissage d’urgence. Les médecins ont réussi à stabiliser son état après un combat de 44 heures pour sa vie. Le diagnostic préliminaire des médecins a suggéré que l’activiste politique est tombé dans le coma en raison d’une baisse soudaine et rapide de la glycémie causée par des problèmes de métabolisme et était prêt à poursuivre son traitement, mais la famille de Navalny a choisi de le transporter dans un hôpital en Allemagne.

Après avoir passé une semaine et demie là-bas sans amélioration visible de son statut, les autorités allemandes ont affirmé le 2 septembre que des traces d’agent neurotoxique de qualité militaire du groupe Novichok avaient été trouvées dans le sang de Navalny, bien que les médecins russes n’aient trouvé aucune trace de poison auparavant. . Berlin a exigé une explication de Moscou et a menacé de sanctions, mais le Kremlin a refusé de faire des commentaires jusqu’à ce qu’il voit des informations sur l’empoisonnement de l’Allemagne. Depuis le 6 septembre, Berlin n’a pas réussi à transmettre les résultats de ses tests, affirmant que cela pourrait prendre un certain temps, mais a continué à précipiter Moscou avec une réponse à l’affaire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News