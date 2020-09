Le président et les investisseurs parient tout sur un vaccin anti-coronavirus accéléré … mais que se passe-t-il s’ils lâchent accidentellement une bombe à retardement médicale sur l’Amérique?

L’euphorie des investisseurs actuels de Wall Street repose principalement sur deux choses: 1) La poursuite de l’impression de l’argent de la Fed, et 2) les attentes selon lesquelles un vaccin contre le coronavirus arrivera en novembre et mettra fin comme par magie à la pandémie.

Dans le même temps, le président Trump fait également pression de manière agressive pour qu’un vaccin contre le coronavirus soit publié avant le jour du scrutin, dans l’espoir qu’une partie importante de la population du pays se laissera heureusement se faire injecter une intervention médicale expérimentale et accélérée juste deux jours avant l’élection. (Voir VaccineWars.com pour plus d’informations sur les guerres de vaccins en cours en Amérique.)

En fait, le directeur du CDC, Robert Redfield, a récemment envoyé une lettre aux 50 États, les exhortant à accélérer les exigences de licence et de distribution de l’État pour le déploiement rapide d’un vaccin contre le coronavirus. Comme le rapporte The Epoch Times:

«CDC demande de toute urgence votre aide pour accélérer les demandes pour ces installations de distribution», a-t-il écrit, ajoutant «et, si nécessaire, vous demande d’envisager de renoncer aux exigences qui empêcheraient ces installations de devenir pleinement opérationnelles d’ici le 1er novembre 2020.»

Sauter les essais de sécurité, pousser les vaccins expérimentaux à des fins politiques… une recette pour une catastrophe

Nous avons donc un vaccin accéléré qui saute les essais de phase 3, ce qui signifie qu’aucune étude à long terme n’est menée sur la sécurité ou l’efficacité des vaccins. Et puis nous avons une agence fédérale qui fait pression sur les États pour qu’ils renoncent à leurs propres exigences en matière de licences, ce qui équivaut à une pression accrue du gouvernement pour éliminer le contrôle au niveau des États de l’efficacité et de la sécurité des vaccins. Le résultat? L’Amérique est mise sur la voie rapide vers un accident de train de santé publique qui sera blâmé – devinez qui? – Le Président Trump.

Il existe également un risque très réel que l’ensemble de l’industrie des vaccins soit totalement discréditée à la suite d’une catastrophe vaccinale imminente et accélérée. Ce fait est confirmé par nul autre que le PDG de Pfizer, un important fabricant de vaccins, qui prévient désormais que sauter les essais de sécurité pourrait aboutir à une catastrophe. Tel que rapporté par NewsTarget.com:

Albert Bourla, président et chef de la direction de Pfizer a mis en garde contre les dommages que le fait de pousser un vaccin avant de tester sa sécurité garantie peut causer la réputation de l’industrie pharmaceutique.

Bourla a reconnu que les gens étaient sceptiques quant aux vaccins. « Ils sont sceptiques car il y a tellement de science politisée en ce moment », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse de la Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques. «C’est la pire situation pour la société.»

La FDA, quant à elle, a déjà déclaré qu’elle n’exigerait pas du tout que les vaccins contre les coronavirus soient sûrs ou efficaces. Au lieu de cela, ils seront approuvés sous «autorisation d’urgence», ce qui permet à la FDA d’approuver les interventions médicales d’urgence s’il n’y a pas d’autre alternative de traitement reconnue disponible.

Et c’est pourquoi nous avons tous été témoins d’une guerre de propagande financée par Big Pharma contre l’hydroxychloroquine, bien sûr. La FDA ne peut justifier l’approbation d’urgence d’un vaccin accéléré que si le HCQ est discrédité en tant que traitement. C’est toute la raison derrière le faux effort scientifique coordonné pour affirmer que la HCQ est dangereuse.

Nous assistons donc maintenant au CDC et à un cartel de fabricants de vaccins Big Pharma qui tentent de convaincre le monde qu’un médicament sûr (HCQ) est dangereux, tandis que les vaccins potentiellement dangereux sont sûrs. Tout est devenu politisé maintenant.

En plus de ce clusterf #ck, le président Trump tente de convaincre la nation qu’un vaccin contre le coronavirus précipité est notre voie pour restaurer la croissance et l’abondance de l’économie des Etats-Unis d’Amérique. Il a récemment déclaré: «Dans le cadre de l’opération Warp Speed, nous avons trois vaccins différents dans la phase finale des essais, en ce moment, des années avant ce qui a été réalisé auparavant… Nous aurons un vaccin sûr et efficace cette année. Et ensemble, nous écraserons le virus.

Mais que se passe-t-il si l’Opération Warp Speed ​​n’est en fait qu’une médecine scientifique tordue? Vous ne pouvez pas prétendre que les vaccins sont sûrs à long terme, sauf si vous les testez sur le long terme. Le but des essais de phase 3 est de tester les vaccins sur une population beaucoup plus large pendant une période de temps prolongée afin d’estimer ce qui pourrait se passer lorsque vous commencerez à administrer des centaines de millions de doses à la population en général. C’est une étape judicieuse avant d’injecter à la moitié de la population une nouvelle substance expérimentale créée dans un laboratoire.

La plate-forme de vaccin à ARNm est une grande expérience médicale risquée qui devrait être soumise à au moins une décennie de tests exhaustifs

La nouvelle plate-forme d’ARNm maintenant utilisée pour les vaccins contre les coronavirus souligne encore la folie de sauter les essais de phase 3, étant donné qu’aucun vaccin à ARNm n’a jamais été approuvé par la FDA pour une utilisation chez l’homme, ce qui signifie que l’ensemble de la plate-forme est une grande expérience médicale aux conséquences inconnues.

La précipitation pour proclamer la «victoire» sur le coronavirus, semble-t-il, conduit Trump à plonger aveuglément tête la première dans une piscine sombre qui peut ou non contenir de l’eau. Si le premier vaccin accéléré ne montre miraculeusement aucun problème tout en accordant une immunité totale à tous ses destinataires, il sera considéré comme un «miracle Trump». Mais les chances sont si minces que vous pourriez simplement l’appeler zéro. Le résultat beaucoup plus probable est que les vaccins accélérés, injectés à cent millions d’Américains, révéleront des problèmes sous-jacents qui auraient pu être enregistrés dans un essai de phase 3, mais qui n’ont jamais été observés car les essais ont été ignorés.

Et cela même si nous supposons que les fabricants de vaccins agissent de bonne foi et n’essaient pas délibérément d’utiliser la plate-forme de vaccination pour atteindre des objectifs d’infertilité ou de dépeuplement, qui sont tous deux promus de manière répétée et agressive par des défenseurs des vaccins tels que Bill Gates. Il a été confirmé que les vaccins administrés aux jeunes femmes au Kenya contiennent des produits chimiques contre l’infertilité, ce qui révèle que les vaccins sont utilisés pour réduire les populations humaines grâce à des campagnes de tromperie de masse.

Mais que se passe-t-il si le premier vaccin accéléré s’avère être une bombe à retardement médicale qui explose à travers l’Amérique, blessant ou tuant des centaines de milliers d’innocents?

Ajoutant à la folie médicale de cette situation, la ville de Houston, au Texas, aurait sélectionné au hasard des citoyens de Houston pour être des cobayes humains/sujets de test pour le vaccin expérimental contre le coronavirus. Si vous êtes sélectionné par cette «loterie» médicale, Houston enverra des responsables de la santé à votre porte pour vous injecter le vaccin, juste pour voir ce qui se passe:

Un vaccin accéléré pourrait tuer 200 000 Américains, dépassant les décès officiels dus au COVID-19

Notamment, les premiers essais de vaccin Moderna ont provoqué des effets secondaires chez 50% des sujets de l’étude et ont produit des «blessures graves» chez 20% des patients du groupe à dose élevée. Il s’agit du même vaccin dont l’approbation rapide par l’administration Trump est accélérée. Moderna admet même ouvertement que sa technologie de vaccin à ARNm peut produire des «événements indésirables importants», ce qui est une autre façon de dire qu’elle peut blesser et tuer des personnes.

Si vous avez un vaccin dangereux qui blesse 20% des personnes qui le reçoivent, accélérer le vaccin ne réduit pas le taux de blessures. De la même manière, si vous avez une voiture cassée avec un pneu crevé et une roue tordue, la conduire à 100 mi/h sur l’autoroute ne résout pas ces problèmes. En fait, cela aggrave la catastrophe imminente.

Faisons le calcul: si ce vaccin Moderna cause des blessures graves chez 20% des patients, et s’il est administré à 100 millions d’américains, nous nous attendons à voir 20 millions d’américains blessés par le vaccin.

Sur ces 20 millions d’Américains blessés, combien pourraient mourir du vaccin? Nous ne connaissons pas encore les chiffres car, bien entendu, les essais cliniques les plus importants sont ignorés. Mais si seulement 1 blessure grave sur 100 entraîne la mort, on regarde 200 000 Américains morts.

Ce nombre – 200 000 – dépasse le nombre d’Américains qui seraient décédés de la COVID-19 elle-même, selon les statistiques officielles du CDC. Et cela signifie qu’un vaccin accéléré pourrait tuer plus d’Américains que le virus qu’il prétend arrêter.

Il n’est pas difficile d’imaginer les gros titres du New York Times: «Le vaccin de Trump tue 200 000 Américains – Vaccine APOCALYPSE.»

Il ne fait aucun doute que de faux médias tels que The Atlantic – un chiffon de fiction discrédité – affirmeront que Trump avait tous les vaccins enrichis de la technologie russe, les rendant encore plus meurtriers.

Trump fait un pari dangereux et risqué, et s’il se trompe, tout Américain assez stupide pour se faire vacciner peut en payer le prix

Nous ne pensons pas que Trump chercherait intentionnellement à utiliser des vaccins comme armes contre des innocents – c’est quelque chose que les mondialistes du dépeuplement prônent, cependant – mais Trump pourrait précipiter l’utilisation généralisée de vaccins dangereux, lâchant accidentellement une bombe à retardement médicale qui pourrait tuer des centaines de milliers de personnes Américaines et détruire son héritage. [Il apparaît donc intentionnellement ou non comme un complice – MIRASTNEWS].

Si vous voulez vous attacher à un cheval, assurez-vous que ce cheval ne saute pas d’une falaise, en d’autres termes. L’industrie des vaccins fera tout pour le profit, et elle voit d’énormes profits dans les vaccins anti-coronavirus accélérés. Ils n’ont aucune responsabilité pour les dommages ou la mort causés par leurs vaccins, de sorte que rien ne les incite à mener même des essais de sécurité à long terme. Leur motivation est de vendre le vaccin le plus rapidement possible, quel que soit le nombre de personnes innocentes qui meurent dans le processus.

Ils savent également que Big Tech censurera tout rapport de blessures ou de décès dus aux vaccins. Même les faux médias grand public accepteront généralement les dissimulations, protégeant Big Pharma par des mensonges et de la propagande pour prétendre à tort que tous les vaccins sont sûrs et efficaces, même s’ils blessent ou tuent des centaines de milliers de personnes chaque année dans le États-Unis d’Amérique seuls.

Mais en ce qui concerne Trump, les médias feront tout pour le détruire, et ils pourraient décider que jeter Moderna sous le bus vaut la peine de blâmer le président Trump pour les blessures et les décès dus aux vaccins. Si les blessures causées par les vaccins commencent à s’accumuler, il ne sera pas difficile pour les médias de présenter Trump comme un président «imprudent» qui «a ignoré les protocoles de sécurité» et fait pression sur le CDC et la FDA pour qu’ils sautent tous les protocoles nécessaires afin d’essayer de sauver sa propre présidence.

La folie Fauci: Trump s’allie bêtement avec une industrie malhonnête et frauduleuse qui ne valorise aucune vie

À notre avis, Trump fait un pari très risqué sur les vaccins accélérés. Il s’allie avec une industrie imprégnée de fraude scientifique et d’horribles contrôles de qualité. Étant donné que l’industrie bénéficie de l’immunité juridique depuis 1986, il n’y a aucune incitation à ce que la fabrication des vaccins soit menée d’une manière que toute personne raisonnable considérerait comme «sûre». Pire encore, les vaccins sont délibérément formulés avec des produits chimiques toxiques tels que le squalène, le thimérosal et les adjuvants à base d’aluminium.

Mettre rapidement des vaccins sur le marché, c’est un peu comme essayer de précipiter le lancement d’une navette spatiale. En 1986, la même année où le Congrès a accordé à l’industrie du vaccin l’immunité légale contre les blessures causées par les vaccins, la NASA a découvert à la dure que lorsque vous vous précipitez sur des projets complexes et hautement techniques, ils vous explosent parfois au visage. (Ou dans le ciel, dans le cas de la navette spatiale Challenger.)

Dans le cas de la NASA, ils ont précipité le lancement même si le temps froid s’était insinué, rendant les joints toriques critiques fragiles et sujets à défaillance. Surtout, la NASA avait été avertie à l’avance par ses propres scientifiques que cette catastrophe se produirait, mais ils ont ignoré l’avertissement parce qu’ils voulaient respecter une date limite à des fins de relations publiques. Même cette catastrophe n’a réussi à tuer que 7 Américains. En comparaison, la poussée accélérée de vaccins de Trump pourrait tuer ou blesser des centaines de milliers d’Américains.

Comme la NASA, Trump tente désespérément de respecter une échéance en précipitant la science et en exigeant des résultats à des fins politiques. C’est incroyablement ignorant et presque certain de se terminer par une catastrophe. La seule vraie question concerne l’ampleur de la catastrophe: le premier vaccin accéléré ne tuera-t-il que quelques centaines de personnes ou détruira-t-il la vie de centaines de milliers de personnes?

Pour un président qui a déclaré, avant son élection, que les vaccins sont dangereux, il est tout simplement horrible de parier maintenant l’avenir de l’Amérique – et son propre héritage historique – sur une technologie vaccinale précipitée et risquée qui ne peut être honnêtement décrite que comme expérimentation médicale sur les êtres humains.

Vous savez que c’est risqué lorsque même le PDG de Pfizer vous avertit de changer de cap et de vous en tenir à des tests à long terme. Nous avons même entendu dire que de nombreux suspects habituels des défenseurs des vaccins – comme Paul Offit – mettent en garde contre la précipitation des vaccins expérimentaux dans un déploiement à grande échelle. Lorsque les défenseurs du vaccin eux-mêmes vous exhortent à freiner et à prendre le temps d’étudier la sécurité à long terme d’un nouveau vaccin, c’est un signe assez fiable que vous jouez probablement avec le feu.

Mais Trump semble déterminé à catapulter l’Amérique dans une expérience médicale nationale aux conséquences totalement inconnues. C’est un jeu de dés, avec des centaines de millions de vies en jeu, avec un risque très réel que le vaccin ne fasse absolument rien du côté positif pour réprimer la propagation du coronavirus. En fait, le vaccin pourrait en fait aggraver la pandémie, conduisant à la redoutable «deuxième vague» d’infections et de décès que les démocrates utiliseront pour justifier des verrouillages encore plus draconiens et des suicides économiques.

Voici la mise en garde du Dr Carrie Madej sur les conséquences génétiques du vaccin à ARNm:

Le fait est que nous savons déjà comment vaincre le coronavirus de Wuhan. Un événement récent appelé «Pandemic Town Hall» a documenté les solutions simples qui fonctionnent pour sauver des vies et vaincre les infections en utilisant des médicaments et des nutriments simples. Voir la vidéo ici:

Trump ferait beaucoup mieux pour l’Amérique, semble-t-il, en écoutant la communauté de la médecine complémentaire et en préconisant des nutriments comme le zinc, la quercétine, l’extrait de thé vert et la vitamine D plutôt que des vaccins expérimentaux risqués qui ont sauté les essais de sécurité.

Pour des rapports honnêtes et précis sur la [maladie à coronavirus de type SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS COVID-19, les vaccins et l’éthique médicale, lisez NaturalNews.com, qui a été prouvé à maintes reprises sur la corruption de la FDA, des CDC et de l’industrie des vaccins axée sur la cupidité.

Un expert en santé publique révèle le complot choquant de la FDA et de Fauci pour enterrer l’hydroxychloroquine comme remède potentiel contre la COVID-19

Dans l’émission «Life, Liberty & Levin», l’animateur Mark Levin s’est entretenu avec le Dr Harvey A. Risch, professeur d’épidémiologie au Département d’épidémiologie et de santé publique de la Yale School of Public Health et de la Yale School of Medicine, à propos de l’hydroxychloroquine , un médicament qui peut être utilisé pour prévenir et traiter le coronavirus [de type SRAS-CoV-2 de la maladie (MIRASTNEWS) COVID-19].

Le couple a également discuté des raisons pour lesquelles le gouvernement et les médias mainstream tentent d’entraver les développements concernant l’utilisation du médicament pour lutter contre la pandémie.

Qu’est-ce que l’hydroxychloroquine?

Il y a plusieurs mois, les gens n’avaient jamais entendu parler de l’hydroxychloroquine (HCQ). Désormais, le HCQ est le médicament le plus controversé de la planète. Les médias mainstream affirment que c’est pire que l’héroïne, les opioïdes ou d’autres drogues.

Le 4 août, Steve Hatfill, un neurologue chevronné, a déclaré qu’il existe «53 études qui montrent des résultats positifs de l’hydroxychloroquine dans les infections à COVID. Il existe 14 études mondiales qui montrent des résultats neutres ou négatifs – et 10 d’entre elles concernaient des patients à des stades très avancés de COVID-19, où aucun médicament antiviral ne devrait avoir beaucoup d’effet. Sur les quatre études restantes, deux provenaient du même auteur de l’Université du Minnesota. Les deux autres proviennent du papier brésilien défectueux, qui devrait être rétracté, et du faux papier Lancet, qui l’était.

Levin s’est exclamé que le rapport était inhabituel, et il a discuté d’un autre article de Risch, l’auteur de plus de 300 publications évaluées par des pairs. Dans l’article, qui a été publié le 23 juillet, Risch a révélé qu’il était «généralement habitué à défendre des positions dans le courant dominant de la médecine».

Le professeur a été choqué que, pendant la pandémie de coronavirus, il «se bat pour un traitement que les données soutiennent pleinement mais qui, pour des raisons n’ayant rien à voir avec une bonne compréhension de la science, a été mis à l’écart. En conséquence, des dizaines de milliers de patients atteints de COVID-19 meurent inutilement. Heureusement, la situation peut être inversée facilement et rapidement.»

Interrogé sur sa position sur les études qu’il a examinées et sur l’utilisation de HCQ pour la COVID-19, Risch a réitéré que «les preuves sont accablantes».

Cependant, Risch a mentionné une «campagne massive de désinformation» sur HCQ du gouvernement aux médias grand public qui supprime la vérité ou la dissimule avec un faux message.

Bien que Risch n’ait pas encore déterminé pourquoi l’HCQ était discrédité en tant que remède potentiel pour la COVID-19, il a déclaré qu’en tant qu’expert de la science derrière cela, la «science unilatérale qui soutient ce résultat» est plus forte que tout ce qu’il a étudié dans sa carrière, en particulier pour les patients à haut risque qui sont traités tôt en ambulatoire.

Levin a noté que la plupart des études citées par les scientifiques du gouvernement et les médias ne traitent pas les patients tôt après avoir reçu un diagnostic de coronavirus. Risch était d’accord, disant que soit ces études citent des patients hospitalisés, soit elles citent les études du Minnesota dans lesquelles des patients à faible risque, âgés de moins de 60 ans et ne souffrant pas de maladies chroniques, sont traités par HCQ. Ces patients à faible risque peuvent souvent se rétablir d’eux-mêmes, même sans traitement.

Risch a souligné que l’HCQ est mieux utilisé chez les patients âgés à haut risque souffrant de maladies chroniques comme le diabète, car ils ont plus de chances d’être hospitalisés et de mourir du COVID-19. Des études sur des patients à haut risque ont montré que HCQ offre des avantages pour les groupes à haut risque par rapport aux groupes à faible risque.

Fauci, la FDA et l’HCQ

Levin a également évoqué le Dr Anthony Fauci, qui est au gouvernement depuis 52 ans et a été directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) depuis 1984, a également rejeté les avantages de la HCQ.

Lorsqu’on lui a demandé si Fauci avait parlé à Risch de l’HCQ, ce dernier a répondu que Fauci ne l’avait jamais contacté. À l’époque où la Food and Drug Administration (FDA) envisageait une demande d’autorisation d’utilisation précoce de l’HCQ chez les patients ambulatoires soumise par les médecins de l’hôpital Henry Ford, Risch a déposé un mémoire auprès de la FDA pour démontrer à la fois les preuves qui soutiennent l’utilisation et l’absence totale de dommages et de données systématiques que la FDA revendique sur son site Web à propos de HCQ.

Fauci a ensuite remercié Risch par e-mail, qui était le seul contact que les deux aient jamais eu.

Aucun des dirigeants des différentes entités gouvernementales n’a consulté Risch. Levin a également évoqué le fait que chaque fois que Risch participe à différents programmes, tels que CNN, pour discuter des traitements HCQ pour la COVID-19, les hôtes interrompent souvent le professeur chaque fois qu’il tente de discuter des avantages de l’HCQ.

Levin a également mentionné un titre du Washington Post le 5 mai: «Le médicament promu par Trump comme un coronavirus «change la donne» de plus en plus lié aux décès.» (En relation: Comment un faux récit d’hydroxychloroquine a été créé.)

Risch a précisé que l’article sur les dangers présumés de l’hydroxychloroquine ne précisait pas sur quels patients le médicament était utilisé. Si HCQ a été utilisé sur «des patients hospitalisés très malades en dernier recours» puisqu’aucun autre traitement n’a fonctionné, il a convenu qu’il peut y avoir un lien.

Mais si l’HCQ a été utilisé sur des patients ambulatoires en bonne santé, comme les 10 milliards de patients qui ont déjà reçu le médicament, alors il n’y a aucune relation. Risch a conclu qu’il était important de clarifier de qui vous parlez lorsque vous faites des déclarations comme le titre de l’article du Washington Post.

Bien que Levin ait admis qu’il n’était pas un expert comme Risch, il était choquant d’entendre qu’il y avait un «effort pour combattre» un médicament abordable, qui a été utilisé en toute sécurité pendant un demi-siècle, au milieu d’une pandémie mondiale. Plus décourageant encore, ce sont les efforts déployés par les médias grand public pour discréditer ceux qui suggèrent que l’HCQ peut être utilisé pour traiter la COVID-19 à ses débuts.

Risch était d’accord avec Levin, disant que c’était le mauvais moment pour laisser la politique l’emporter sur la science. Il a postulé qu’il est souvent interrompu sur divers programmes parce que les hôtes savent que les traitements fonctionnent, mais ils ont peur que l’HCQ soit testé et prouvé pour être sûr à utiliser.

Risch a également encouragé les citoyens des Etats-Unis d’Amérique à entrer en contact avec leurs députés et sénateurs. «Une bureaucratie au lit avec d’autres forces les obligeant à prendre des décisions non fondées sur la science, qui tuent des Américains, n’est pas acceptable», a averti Risch.

