L’erreur de 1%: Comment une erreur mathématique simple mais fatale des experts de Covid-19 aux Etats-Unis d’Amérique a fait paniquer le monde et ordonné des verrouillages

Par Malcolm Kendrick, médecin et auteur qui travaille comme médecin généraliste au National Health Service en Angleterre. Son blog peut être lu ici et son livre, «Doctoring Data – How to Sort Out Medical Advice from Medical Nonsense», est disponible ici.

En février, le gourou américain de Covid, Anthony Fauci, avait prédit que le virus était «semblable à une grippe grave» et tuerait donc environ 0,1% des personnes. Ensuite, les prévisions du taux de mortalité ont été en quelque sorte mélangées pour donner une apparence dix fois pire.

Lorsque vous supprimez tout le reste, la raison du verrouillage vient d’un seul chiffre: un pour cent. C’était la prédiction que Covid, s’il n’était pas vérifié, tuerait environ un pour cent d’entre nous.

Vous ne pensez peut-être pas que ce pourcentage est énorme, mais un pour cent de la population mondiale compte 70 millions de personnes – et c’est beaucoup. Cela signifierait 3,2 millions d’Américains morts et 670 000 Britanniques.

Mais d’où vient ce chiffre d’un pour cent? Vous pouvez trouver cela difficile à croire, mais ce chiffre est apparu par erreur. Une chose assez importante sur laquelle se tromper, mais c’est ce qui s’est passé.

De telles choses se produisent. Le 23 septembre 1998, la NASA a définitivement perdu le contact avec le Mars Climate Orbiter. Il était censé faire le tour de la planète en regardant la météo, mais à la place, il a frappé Mars à environ 5000 mi/h, explosant en minuscules fragments. Il n’a pas mesuré le temps; c’est devenu le temps – pendant quelques secondes en tout cas.

Une enquête a révélé plus tard que la catastrophe s’était produite parce que les ingénieurs avaient utilisé les mauvaises unités. Ils n’ont pas converti les livres-secondes en Newton secondes lors de leurs calculs. Impérial, pas métrique. Ceci, rappelez-vous, était la NASA. Une organisation pas complètement pleine de crânes engourdis.

Maintenant, vous et moi n’avons probablement aucune idée de la différence entre une livre seconde et une seconde Newton (c’est 0,67 – je l’ai recherchée). Mais vous espérez un peu que la NASA le ferait. En fait, je suis sûr qu’ils le font, mais ils ne l’ont pas remarqué, alors les chiffres se sont trompés. L’erreur initiale a été commise et a été cuite dans les chiffres.

Kaboom!

Avec Covid, une erreur similaire s’est produite. Un type de taux de mortalité a été remplacé par un autre. Le mauvais taux a ensuite été utilisé pour prédire le taux de mortalité probable – et, comme pour la NASA, personne n’a relevé l’erreur.

Afin de comprendre ce qui s’est passé, vous devez comprendre la différence entre deux termes médicaux qui sonnent de la même manière – mais qui sont complètement différents. Un peu comme une livre seconde ou une seconde Newton.

Quel taux de mortalité, avez-vous dit?

Premièrement, il y a le taux de mortalité par infection (IFR). Il s’agit du nombre total de personnes infectées par une maladie et du nombre d’entre elles qui meurent. Ce chiffre comprend ceux qui ne présentent aucun symptôme, ou seulement des symptômes très légers – ceux qui sont restés à la maison, ont toussé un peu et ont regardé Outbreak.

Ensuite, il y a le taux de létalité des cas (CFR). Il s’agit du nombre de personnes souffrant de symptômes graves, probablement suffisamment malades pour être hospitalisées. Il est clair que les personnes gravement malades – les «cas» – auront un taux de mortalité plus élevé que ceux qui sont infectés, dont beaucoup n’ont pas de symptômes. En termes simples, tous les cas sont des infections, mais toutes les infections ne sont pas des cas.

Ce qui signifie que le CFR sera toujours bien plus élevé que l’IFR. Avec la grippe, le CFR est environ dix fois plus élevé que le IFR. Covid semble avoir une proportion similaire.

Maintenant, clairement, vous ne voulez pas mélanger ces chiffres. Ce faisant, vous surestimeriez ou sous-estimeriez énormément l’impact de Covid. Mais mélanger ces chiffres, ils l’ont fait.

L’erreur a commencé en Amérique, mais ne s’est pas arrêtée là. Dans le domaine de la santé, les États-Unis d’Amérique sont vraiment le chien qui remue la queue. Les chiffres qu’ils proposent sont utilisés dans le monde entier.

Le 28 février 2020, un éditorial a été publié par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Publié dans le New England Journal of Medicine, l’éditorial a déclaré: «… les conséquences cliniques globales de Covid-19 peuvent finalement être plus proches de celles d’une grippe saisonnière grave.»

Ils ont ajouté que la grippe avait un CFR d’environ 0,1 pour cent. Une personne sur mille qui comprend mal meurt.

Mais ce CFR cité pour la grippe était dix fois trop bas – ils voulaient dire que l’IFR, le taux de mortalité par infection, pour la grippe était de 0,1 pour cent. C’était leur erreur fatale – littéralement -.

L’erreur était aggravée. Le 11 mars, les mêmes experts ont témoigné devant le Congrès, déclarant que le CFR de Covid était probablement d’environ un pour cent, donc une personne mourant sur cent qui est tombée gravement malade. Ce qui, au fil du temps, s’est avéré assez précis.

Lors de cette réunion, ils ont comparé l’impact probable de Covid à la grippe. Mais ils ont utilisé le mauvais CFR pour la grippe, celui déclaré dans le précédent éditorial du NEJM. 0,1 pour cent, soit un sur mille. Celui qui était dix fois trop bas.

Péage grippe 1000 – Péage Covid 10000

Ainsi, ils ont fait correspondre le CFR de 1% de Covid avec le 0,1% CFR incorrect de la grippe. Soudain, Covid allait être dix fois plus mortel.

Si la grippe en tuait 50, Covid allait en tuer 500. Si la grippe en tuait un million, Covid en aurait 10 millions. Pas étonnant que le Congrès, puis le monde, ait paniqué. Parce qu’on leur a dit que Covid allait être dix fois pire que la grippe. Ils pourraient voir trois millions de morts rien qu’aux États-Unis et 70 millions dans le monde.

Je ne m’attends pas à ce que vous ou moi fassions ce genre de chose correctement. Mais je m’attends vraiment à ce que les experts le fassent. Ils ne l’ont pas fait. Ils ont mélangé leur IFR et leur CFR et ont multiplié par dix l’impact probable de Covid.

Voici ce que le document, «Les leçons de santé publique tirées des biais dans la surestimation de la mortalité par coronavirus», dit: «Le 11 mars 2020, … sur la base des données disponibles à l’époque, le Congrès a été informé que le taux de mortalité estimé pour le coronavirus était dix fois plus élevé que pour la grippe saisonnière, ce qui a permis de lancer une campagne de distanciation sociale, de verrouillage organisationnel et commercial et de commandes d’abris sur place.»

Le 28 février, on estimait que Covid aurait à peu près le même impact qu’une mauvaise saison grippale – presque certainement correct. Onze jours plus tard, le même groupe d’experts a prédit que le taux de mortalité allait être dix fois plus élevé. C’était horriblement, catastrophique, de se heurter à Mars à 5 000 milles à l’heure.

Entrez les modélisateurs fous de Lockdown

Au Royaume-Uni, le groupe que j’appelle les Mad Modellers of Lockdown, les experts de l’Imperial College, a créé la même panique. Le 16 mars, ils ont utilisé un IFR estimé à 0,9% pour prédire que, sans verrouillage, Covid tuerait environ 500 000 personnes au Royaume-Uni.

Cette prédiction est-elle proche ?

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a connu environ 40 000 décès de Covid. Significativement moins de 0,1%, mais pas si loin. Bien sûr, les gens diront … «Nous avons eu le verrouillage … sans cela, tant d’autres seraient morts. La plupart des gens n’ont pas été infectés…» etc.

Pour répondre à cela, nous devons connaître le vrai IFR. Est-ce un 0,1 pour cent ou un pour cent? Si c’est un pour cent, nous avons plus de 400 000 morts à faire. S’il est de 0,1%, cette épidémie a suivi son cours. Pour cette année, au moins.

Avec la grippe porcine, rappelez-vous que l’IFR a commencé à environ 2%. En fin de compte, il était de 0,02%, soit cinq fois moins que l’estimation la plus basse de l’épidémie. Plus vous testez, plus l’IFR baissera.

Alors, où pouvons-nous chercher les chiffres actuels sur l’IFR? Le meilleur endroit pour regarder est le pays qui a testé plus de personnes que partout ailleurs en proportion de sa population: l’Islande.

La semaine dernière, l’IFR de l’Islande était de 0,16%. Il ne peut pas remonter d’ici. Il ne peut que tomber. Les gens ne peuvent pas commencer à mourir d’une maladie qu’ils n’ont pas.

Cela signifie que nous allons probablement nous retrouver avec un IFR d’environ 0,1%, peut-être moins. Pas les 0,02% de la grippe porcine – quelque part entre les deux, peut-être. En bref, la prophétie de 0,1% s’est avérée être assez bonne.

Ce qui signifie que nous avons eu tous les morts que nous allions avoir. Et ce qui signifie aussi que le verrouillage est atteint, presque précisément rien en ce qui concerne Covid. Aucun décès n’a été évité.

Mangled au-delà de la reconnaissance

Oui, nous testons et testons, et trouvons plus de soi-disant cas. Comme tu le feras. Mais les hôpitaux et les USI sont pratiquement vides. Presque personne ne meurt plus de Covid, et la plupart de ceux qui l’ont fait étaient par ailleurs très malades.

Au lieu de célébrer cela, nous avons créé artificiellement une toute nouvelle chose pour nous effrayer. Nous appelons maintenant un test positif un «cas» Covid. Ce n’est pas un médicament. Un «cas» est une personne qui présente des symptômes. Un cas n’est pas quelqu’un qui porte de petites quantités de virus dans le nez.

Maintenant, cependant, votre test est positif et vous êtes un «cas». Jamais dans l’histoire la terminologie médicale n’a été aussi gravement mutilée. Jamais les statistiques n’ont été aussi malmenées.

Lorsque les chercheurs se pencheront sur cette pandémie, ils n’auront absolument aucune idée de qui est mort à cause de Covid, ou qui est mort – accidentellement – avec. Tout a été écrasé dans un effort déterminé pour rendre le virus aussi mortel que possible.

Le verrouillage s’est produit parce qu’on nous a dit que Covid pouvait tuer un pour cent. Mais Covid n’allait jamais tuer plus d’environ 0,1% – max.

C’est le chiffre estimé en février par les principaux acteurs de l’épidémiologie virale. Un chiffre qui s’est avéré remarquablement précis. Des gars brillants… mauvaise erreur.

Nous avons tué des dizaines de milliers – pour rien

Mais parce que nous avons paniqué, nous avons énormément ajouté au bilan. La surmortalité entre mars et mai était d’environ 70 000, et non les 40 000 morts de/avec Covid. Ce qui veut dire que 30 000 personnes sont peut-être décédées directement à la suite des actions que nous avons entreprises.

Nous avons protégé les jeunes, les enfants, qui ne courent aucun risque de Covid. Mais nous avons jeté nos personnes âgées et vulnérables sous un bus. Le groupe même qui aurait dû être protégé. Au lieu de cela, nous avons causé 20 000 décès supplémentaires dans les maisons de soins.

Le gouvernement avait pour politique de vider les hôpitaux et de remplir les maisons de soins de patients porteurs de Covid, ou de les renvoyer chez eux, pour infecter leurs proches. Ou tout membre du personnel de soins communautaires qui leur a rendu visite.

Nous avons jeté – pour reprendre la phrase ridicule du secrétaire à la Santé Matt Hancock – un anneau d’acier autour des maisons de retraite. Il s’est avéré que ce n’était pas pour les protéger, mais pour piéger les résidents, car nous avons transformé leurs bâtiments en incubateurs Covid. Quiconque travaille dans des maisons de soins, comme moi, sait pourquoi nous avons 20 000 décès supplémentaires. La politique gouvernementale a fait cela.

C’est loin de tous les dégâts. En plus des maisons de soins, l’ONS estime que 16 000 décès supplémentaires ont été causés par le confinement. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux non traités. Les hôpitaux et les unités A&E vides et en écho. Les traitements contre le cancer se sont complètement arrêtés.

Ce qui signifie qu’au moins autant de personnes sont mortes à la suite des mesures draconiennes prises pour lutter contre Covid, comme l’ont été par le virus lui-même. Cela a été une ruée au ralenti, où les personnes âgées – en particulier – ont été piétinées à mort.

Nous avons enfermé dans la peur. Nous avons tué des dizaines de milliers de personnes inutilement, par peur. Nous avons paralysé l’économie et laissé des millions de personnes dans la crainte de leurs moyens de subsistance. Nous avons piégé des femmes et des enfants maltraités à la maison avec leurs agresseurs. Nous avons anéanti des dizaines d’entreprises et écrasé des industries entières.

Nous avons dépouillé le NHS et laissé des millions de personnes dans des souffrances et des souffrances prolongées, sur des listes d’attente toujours plus longues, qui ont doublé. Il y a également eu des dizaines de milliers de diagnostics de cancer retardés – dont les effets restent à voir, mais le Lancet a estimé qu’au moins soixante mille ans de vie seront perdus.

Le verrouillage peut être considéré comme un désastre complet et total. Et tout était basé sur un non-sens, une affirmation selon laquelle Covid allait tuer un pour cent. Une affirmation qui peut maintenant être considérée comme totalement et complètement fausse. La Suède, qui n’a pas verrouillé, a eu un taux de mortalité de 0,0058 pour cent.

Il faut une très grande personne pour admettre qu’elle a commis une horrible et terrible erreur. Mais une horrible et terrible erreur a été commise. Mettons fin à cette absurdité ridicule maintenant. Et jure de ne plus jamais laisser une telle stupidité monumentale se reproduire.

