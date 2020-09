Le CDC devient le propriétaire de l’Amérique et met un terme aux expulsions indéfiniment

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique ont pris le contrôle du parc de logements locatifs de l’Amérique, décrétant que les propriétaires ne peuvent plus expulser les locataires incapables de payer leur loyer.

Au moins jusqu’à la fin de l’année, les propriétaires devront permettre à leurs locataires impayés de rester en place en raison de la pandémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19) qui, si les démocrates réussissent, ne se terminera probablement jamais.

Non seulement les propriétaires ne sont plus autorisés à expulser les locataires impayés, mais s’ils essaient, des sanctions pénales fédérales seront imposées contre eux pour avoir ignoré les «déclarations» des locataires faites à l’aide des formulaires CDC.

«On ne sait pas, pour le dire légèrement, comment cette compétence sur les contrats privés et les tribunaux étatiques/locaux passe même au Congrès, et encore moins à une agence administrative agissant seule», écrit Jeff Deist pour le Mises Institute.

« Un fonctionnaire fédéral justifie l’action bizarre et juridiquement douteuse basée sur la large charte du CDC pour arrêter la propagation des maladies transmissibles – une charte à laquelle ils ont lamentablement échoué avec le covid. »

Ce que nous savons, c’est que le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), qui supervise le CDC, a reçu de larges pouvoirs du Congrès qui permettent «des efforts raisonnables pour lutter contre la propagation des maladies transmissibles». Cela signifie apparemment maintenant contrôler le logement privé.

Le raisonnement du CDC est que si les locataires sont expulsés de leur logement locatif, ils deviendront soit des sans-abri ou se rassembleront dans des «lieux de vie surpeuplés… ou des refuges pour sans-abri». Ceci, selon l’agence, est «une recette potentielle pour une grande propagation de la COVID-19».

CDC agissant maintenant par diplôme administratif, aucune contribution du Congrès n’est nécessaire

Pour prendre cette décision, le CDC ne s’est appuyé que sur lui-même, sans contribution du Congrès ou de toute autre entité ou agence. En d’autres termes, le CDC est maintenant son propre gouvernement de facto, ce qui est vraiment sans précédent.

Gardez à l’esprit que les moratoires sur l’expulsion antérieurs étaient assortis de limites, ne s’appliquant généralement qu’aux locations et aux hypothèques soutenues par le gouvernement fédéral. Ce nouveau moratoire sur l’expulsion des CDC semble s’appliquer à tous les baux résidentiels privés à travers l’Amérique.

«Les retombées de la suspension des contrats de location seront profondes et durables», ajoute Deist. «De nombreux propriétaires trouveront leur situation intenable et cesseront de payer leurs hypothèques et leurs impôts fonciers.»

«Le parc de logements locatifs neufs sera déprimé, car les propriétaires s’inquiètent de la prochaine suspension des paiements de loyer maintenant que le précédent a été établi. Après tout, pourquoi les moratoires ne se reproduiraient-ils pas lors de la prochaine pandémie ou crise financière? Le prix des logements locatifs baissera à mesure que de plus en plus de propriétaires abandonneront l’entreprise, ce qui permettra aux acheteurs commerciaux et privés de s’approprier des logements bon marché aux particuliers et aux petits propriétaires.

En fin de compte, les grands finiront par posséder plus de propriétés et d’actifs qu’ils n’en possèdent déjà, et des millions d’Américains supplémentaires seront plongés dans la pauvreté et la servitude. Il s’agit d’un peu plus qu’une consolidation permanente de la classe des locataires, et cela ne fait que commencer.

N’oubliez pas que le CDC est en fait une société privée pas différente d’Amazon ou d’Apple. Ce que cela signifie, c’est qu’une grande multinationale appelle maintenant les tirs au lieu de notre gouvernement actuel, ce qui signifie que nous sommes maintenant sous une dictature privée totale.

«Les effets de ce moratoire se répercuteront sans aucun doute de manière imprévue à mesure que les Américains s’habitueront à l’idée que leurs obligations financières peuvent être effacées par un décret d’État», prévient Deist.

Plus d’informations sur l’effondrement de l’Amérique dû à la plandémie du coronavirus de Wuhan (COVID-19) sont disponibles sur Pandemic.news.

