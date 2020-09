Le président biélorusse Loukachenko déclare que le FMI a offert un pot-de-vin d’un milliard de dollars américains pour imposer le verrouillage de Covid-19

Nous voyons maintenant une autre dimension dans la poussée allemande pour destituer le président biélorusse Loukachenko!

Le président biélorusse Aleksandr Lukashenko a déclaré le mois dernier par l’intermédiaire de l’Agence télégraphique biélorusse, BelTA., Que la Banque mondiale et le FMI lui avaient offert un pot-de-vin de 940 millions de dollars sous la forme de «Covid Relief Aid». En échange de 940 millions de dollars américains, la Banque mondiale et le FMI ont demandé au président du Bélarus:

• imposé un «verrouillage extrême à son peuple»

• les forcer à porter des masques faciaux

• imposer des couvre-feux très stricts

• imposer un état policier

• écraser l’économie

Le président bélarusse Aleksandr Loukachenko a refusé l’offre et déclaré qu’il ne pouvait pas accepter une telle offre et placerait son peuple au-dessus des besoins du FMI et de la Banque mondiale. Ce fait peut être vérifié en utilisant la plupart des moteurs de recherche.

Maintenant, le FMI et la Banque mondiale renflouent les compagnies aériennes en faillite avec des milliards de dollars, et en échange, ils obligent les PDG des compagnies aériennes à mettre en œuvre des politiques très strictes telles que des masques forcés sur tout le monde, y compris les jeunes enfants, dont la santé en souffrira. ces politiques.

Et si c’est vrai pour la Biélorussie, alors c’est vrai pour le reste du monde. Le FMI et la Banque mondiale veulent écraser toutes les grandes économies avec l’intention d’acheter les infrastructures de chaque pays à un centime pour un dollar

La Biélorussie, qui n’a pas imposé de confinement sanitaire à la population, s’en sort beaucoup mieux que la plupart des pays occidentaux sur la crise du Coronavirus, avec 8 fois moins de morts par habitant qu’aux États-Unis et 12 fois moins qu’en Belgique.

Pourtant, le Fonds monétaire international (FMI) fait du chantage. Il ose conditionner l’octroi d’un prêt de 940 millions de dollars à la Biélorussie à une modification de la politique de lutte contre la Covid19 par le président Loukachenko pour se plier aux politiques occidentales en la matière.

Cette exigence incroyable permet à François Asselineau de faire quelques comparaisons internationales très étonnantes sur le nombre de morts de la Covid19 par habitant…