Novichok n’est pas une «empreinte digitale» du Kremlin: de nombreux États sont en possession de l’arme chimique

La Russie n’est pas le seul pays capable de fabriquer du Novichok.

Après la création de Novitschok « sans aucun doute » selon le gouvernement fédéral lors des répétitions d’Alexei Navalny, la question de la paternité de l’attaque empoisonnée a déjà été clarifiée pour de nombreux médias et politiciens. Le poison nerveux est comme une «empreinte digitale» condamnant Moscou. Mais est-ce vrai?

Mercredi dernier, le gouvernement allemand a annoncé qu' »un laboratoire spécial de la Bundeswehr » avait fourni « des preuves sans équivoque d’un agent neurotoxique chimique du groupe Novitschok » dans des échantillons du politicien d’opposition russe Alexei Navalny.

Pour le groupe parlementaire CDU/CSU du Bundestag, il est déjà évident que ce poison « ne pouvait être acheté et fabriqué qu’avec l’aide du gouvernement russe ». Le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag s’est exprimé encore plus clairement. Norbert Röttgen suppose que «seul Poutine personnellement» pourrait être à l’origine de cette attaque, la toxine étant déjà connue dans l’affaire Skripal. Le politicien de la CDU suppose que le Kremlin «a délibérément laissé des empreintes digitales».

[Qu’est-ce qui empêche les experts allemands d’avoir inoculé le poison chez eux en Allemagne ? La Russie a-t-elle conservé des échantillons de prélèvements avant le transfert en Allemagne pour comparer les résultats ? Qu’est-ce qui prouve que les occidentaux n’auraient pas introduits le poison en Russie via leurs nombreux complices internes ou leurs représentations diplomatiques ? Quel serait le véritable mobile du crime et à qui profite-t-il ? Un troisième larron pourrait-il avoir fait le coup ? JDDM – MIRASTNEWS].

Les parallèles avec l’affaire Skripal sont inévitables, puisque Novichok a été utilisé comme arme dans l’affaire Navalny. Qui est responsable de l’attaque contre l’ancien agent double russe Sergei Skripal et sa fille en juillet 2018 à Salisbury, en Angleterre, n’est toujours pas clair – même si la culpabilité du Kremlin est pratiquement prouvée dans le discours des médias. Ni les enquêteurs britanniques ni l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) n’ont pu confirmer une «empreinte digitale» russe de la neurotoxine.

Le politicien de gauche Jan van Aken, qui est membre du comité exécutif national du parti depuis 2016 et a travaillé comme inspecteur des armes biologiques pour l’ONU entre 2004 et 2006, exhorte cependant à la prudence lorsqu’il tire à la hâte des conclusions et attribue le blâme dans l’affaire Navalny. Le 2 septembre, il a dit par rapport aux thèmes du jour:

C’est un poison qui a été développé en Union soviétique à l’époque, mais bien sûr, il est maintenant connu, et d’autres services secrets peuvent certainement se rabattre sur Novitschok. Par conséquent, on soupçonne qu’il pourrait venir de Moscou. Mais cela pourrait aussi provenir d’autres services secrets qui veulent en blâmer Moscou. Tout cela n’est que spéculation.

De nombreux pays terres possèdent Novichok

Après tout, la Russie n’est pas le seul pays en possession de l’agent de guerre. Après l’effondrement de l’Union soviétique, divers États – dont l’Allemagne – sont entrés en possession de la neurotoxine ou ont pu la synthétiser sous la supervision de l’OIAC.

Au cours de l’affaire Skripal, des recherches menées par Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR et Die Zeit ont révélé que le Service fédéral de renseignement (BND) était en possession d’un échantillon Novitschok dès les années 1990. A cette époque, un scientifique russe s’est offert au service de renseignement extérieur allemand en tant qu’informateur et prévoyait de faire passer en contrebande un échantillon du poison développé par l’Union soviétique dans le plus strict secret en Allemagne avec l’aide de sa femme. Cette opération a été un succès complet pour le BND.

Depuis lors, au plus tard, selon Der Spiegel, non seulement l’Allemagne, mais aussi les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et le Canada avaient la composition et un échantillon du nouvel agent de guerre. L’argument principal des allégations selon lesquelles seule la Russie a la substance avec laquelle les Skripal et maintenant Navalny auraient été empoisonnés se révèle donc peu concluant.

Lorsque de nombreux États occidentaux ont expulsé des diplomates russes dans le cadre de l’affaire Skripal, Israël a refusé de franchir cette étape. Selon le site d’information des services secrets DEBKAfile, Tel Aviv n’a pas rejoint ses partenaires occidentaux, entre autres, parce qu’un rapport de renseignement préparé pour le gouvernement israélien a conclu qu ‘«au moins 20» pays sont en mesure de fabriquer du Novichock ou d’avoir des stocks du produit chimique toxique.

Il a également été annoncé que la République tchèque avait expérimenté des agents de guerre de la gamme Novitschok en 2017. Même si le Premier ministre Andrej Babiš l’a initialement nié, le président Miloš Zeman a annoncé plus tard que l’agent de guerre avait été fabriqué dans la ville de Brno à des fins de recherche. Cependant, après la fin du programme, tous les échantillons ont été détruits. En outre, une substance appelée A-230 a été utilisée dans les tests, tandis que l’A-234 aurait été utilisé dans le cas de Skripal. Incidemment, le chef du Centre tchèque des armes chimiques a été démis de ses fonctions peu de temps après.

Les neurotoxines du groupe Novitschok ont ​​été développées à l’origine comme une version soviétique d’agents de guerre des Etats-Unis d’Amérique tels que VX dans le cadre du projet secret « Tome » dans les années 1970. Cependant, les Soviétiques eux-mêmes n’ont jamais utilisé le nom de Novichok (« nouveau venu ») dans le cadre du projet officiel. Au début des années 1990, un membre du projet, Will Mirsajanow, a publié les informations et les formules de ce groupe d’agents de guerre dans un article de journal et plus tard dans un livre. Depuis lors, les informations sur Novichok sont disponibles gratuitement partout.

L’une des plus grandes installations de fabrication de Novichok était autrefois située en Ouzbékistan et était gérée par les États-Unis d’Amérique, selon un rapport du New York Times de 1999. Les États-Unis d’Amérique ont également déposé des brevets de guerre chimique de type Novichok en 2015.

La mafia a assassiné avec Novichok

Et non seulement les États peuvent entrer en possession de l’agent de guerre. Au début des années 1990, l’éminent banquier russe Ivan Kiwelidi et son secrétaire ont été empoisonnés avec une substance de la famille Novichok. Étonnamment, il s’est avéré que le poison provenait du laboratoire de la ville fermée de Schichani, où les agents de guerre ont été développés. Vladimir Ugljow, l’un des développeurs des agents de guerre, se souvient:

À l’époque de l’Union soviétique, seuls les initiés connaissaient la ville, qui ne pouvait être saisie que sous les règles de confidentialité les plus strictes.

Dans un entretien avec la SRF, il a expliqué que les contrôles étaient plutôt faibles après l’effondrement de l’Union soviétique. L’un de ses employés, Leonid Rink, a réussi à faire passer des ampoules contenant la neurotoxine hors du laboratoire et à les vendre à la mafia. Kiweldi l’a ensuite tuée en préparant un récepteur téléphonique qu’il a utilisé avec le poison. Ugljow lui-même s’est vu offrir de l’argent pour la neurotoxine, mais a refusé. Aussi par crainte d’un «piège des services secrets», comme il l’explique. De nos jours, de tels fiascos sécuritaires comme dans les temps chaotiques après l’effondrement de l’Union soviétique sont impensables. Cependant, il n’est pas clair si d’autres quantités d’agent neurotoxique ont disparu à ce moment-là.

Ainsi, quand il est dit dans le discours médiatique que Novichok est synonyme de « carte de visite » russe, cela ne correspond pas aux faits publiquement connus.

[Au moment de la chute du mur de Berlin et après l’éclatement de l’URSS, de nombreux Etats voulaient absolument entrer en possession des armes et technologies soviétiques, y compris les armes nucléaires – MIRASTNEWS].

Traduction: Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : RT

