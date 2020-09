Dominance mondiale totale: la Fondation Gates déstabilise l’économie alimentaire de l’Afrique

La Fondation Gates déstabilise également l’économie alimentaire de l’Afrique. La restructuration de la production alimentaire mondiale

Par F. William Engdahl, Global Research

La même Fondation Gates, qui est à l’origine de tous les aspects de la pandémie COVID-19, du financement d’une grande partie du budget de l’OMS, à l’investissement dans des fabricants de vaccins favoris comme Moderna, est engagée dans un projet majeur en Afrique qui détruit la production traditionnelle des petits agriculteurs cultures vivrières en faveur des monocultures et introduction d’engrais chimiques coûteux et de semences OGM qui mettent les petits agriculteurs en faillite. Le projet, l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), est directement lié aux principales institutions mondiales derrière la grande réinitialisation du Forum économique mondial.

Si nous connaissons l’histoire réelle de la Fondation Rockefeller et des entreprises hors taxes connexes de l’une des familles les plus influentes au monde, il est clair que dans des domaines clés, la Fondation Bill et Melinda Gates a hérité du programme Rockefeller du complexe médical-industriel à l’éducation et à la transformation de l’agriculture.

La Fondation Bill et Melinda Gates, travaillant en tandem avec la Fondation Rockefeller étroitement alliée, n’est pas seulement au centre de l’orchestration de mesures de verrouillage économique sévères inouïes pour la maladie COVID-19 très controversée.

La fondation Gates est également au cœur même de l’action de l’Agenda 30 des Nations Unies pour transformer l’agriculture mondiale en ce qu’elle appelle une agriculture «durable».

Un projet clé de voûte ces 14 dernières années a été le financement par Gates de quelque chose appelé l’Alliance pour une révolution verte en Afrique ou AGRA.

Fraude AGRA sur l’Afrique

Lorsque la Fondation Bill et Melinda Gates a fondé AGRA en 2006, rejoints par leur proche alliée, la Fondation Rockefeller, ils ont proclamé que leur objectif était de:

«Lutter contre la faim en Afrique en œuvrant pour une Afrique prospère et en sécurité alimentaire grâce à la promotion d’une croissance agricole rapide et durable basée sur les petits agriculteurs.

L’AGRA a promis de doubler les rendements agricoles et les revenus de 30 millions de ménages de petits producteurs alimentaires d’ici 2020, nous sommes maintenant en 2020 et cela a été un échec total à cet égard. Notamment, l’AGRA a supprimé ces objectifs en juin 2020 de son site Web sans explication. Sur la base de ce qu’ils ont fait, nous pouvons supposer que cela n’a jamais été le véritable objectif des fondations Gates et Rockefeller.

Dans un discours prononcé en 2009 dans l’Iowa pour promouvoir sa nouvelle révolution verte pour l’Afrique, Bill Gates a déclaré: «La prochaine révolution verte doit être guidée par les petits agriculteurs, adaptée aux circonstances locales et durable pour l’économie et l’environnement.»

La Fondation Gates a proclamé que l’AGRA «est un effort basé sur l’Afrique et dirigé par l’Afrique pour développer un secteur agricole florissant en Afrique subsaharienne». Ça sonne très bien. La réalité est bien différente.

Pour renforcer cette impression «dirigée par l’Afrique», Gates a engagé l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, du Ghana. Annan venait de prendre sa retraite au milieu d’un scandale de corruption pétrole contre nourriture en Irak à l’ONU impliquant son fils. Annan devait être la face avant, le président de l’AGRA.

En réalité, la Fondation Gates a géré les choses, avec leur gars, Rajiv «Raj» Shah, dirigeant la mise en œuvre des politiques dans les pays africains cibles. Lorsque les tentatives initiales de pousser les semences et les pesticides OGM de Monsanto sur les agriculteurs africains sans OGM se sont heurtées à une grande résistance, ils ont plutôt décidé de vendre des semences conventionnelles appartenant à Monsanto, ainsi que des engrais chimiques et des pesticides coûteux.

De manière suspecte, la Fondation Gates et l’AGRA ont été tout sauf ouvertes et transparentes sur ce qu’elles ont accompli en 14 ans.

Pour une bonne raison. Le modèle qu’ils ont poussé dans 13 pays africains a considérablement aggravé l’autosuffisance alimentaire des petits agriculteurs et a plutôt créé des pièges à dettes dans lesquels les petits producteurs sont contraints de s’endetter lourdement pour acheter des semences brevetées coûteuses, sont interdits d’utiliser leurs propres semences ou cultures mixtes, et obligés de produire des cultures de rapport en monoculture pour l’exportation.

L’AGRA a reçu plus d’un milliard de dollars principalement de la Fondation Gates, l’USAID et les gouvernements britannique et allemand ajoutant des sommes plus modestes.

Fausses promesses

Dans un nouveau rapport détaillé évaluant les résultats pays par pays, la réalité du projet agricole Gates Africa montre des résultats alarmants, mais pas surprenants.

Le rapport s’intitule False Promises: The Green Revolution in Africa. Il a été préparé par un groupe d’ONG africaines et européennes en collaboration avec Timothy A. Wise, conseiller principal à l’Institut pour la politique agricole et commerciale de l’Université Tufts. Le rapport conclut,

«Les augmentations de rendement pour les principales cultures de base dans les années précédant l’AGRA étaient aussi faibles que pendant l’AGRA. Au lieu de réduire de moitié la faim, la situation dans les 13 pays cibles s’est aggravée depuis le lancement de l’AGRA. Le nombre de personnes souffrant de la faim a augmenté de 30% au cours des années AGRA… affectant 130 millions de personnes dans les 13 pays cibles de l’AGRA.

Ce n’est pas un échec mineur.

Dans une approche peu différente des pratiques coloniales racistes européennes du XIXe siècle, la Fondation Gates et son AGRA ont gravement nui aux petits producteurs alimentaires en les soumettant à des niveaux d’endettement élevés.

En Zambie et en Tanzanie, les petits producteurs alimentaires n’ont pas été en mesure de rembourser les prêts pour les engrais et les semences hybrides après la première récolte. Les projets AGRA restreignent également la liberté de choix des petits producteurs alimentaires de décider eux-mêmes de ce qu’ils veulent cultiver. L’AGRA les oblige à une culture unilatérale de maïs principalement pour les marchés d’exportation, ce que veut l’agro-industrie mondiale.

Il n’est pas surprenant que Bunge et d’autres sociétés internationales de cartels céréaliers participent à l’AGRA. Les cultures traditionnelles résistantes au climat et riches en nutriments ont diminué à des degrés alarmants dans de nombreux cas.

L’étude a révélé que pour le millet, une céréale indigène et vitale et une céréale fourragère privilégiée pendant 7000 ans en raison de sa productivité et de sa courte saison de croissance dans des conditions sèches et à haute température, l’AGRA a produit une catastrophe. Le rapport note,

«La production de mil a chuté de 24 pour cent dans les 13 pays cibles de l’AGRA de 2006 à 2018. De plus, l’AGRA fait pression sur les gouvernements au nom des sociétés agricoles pour qu’ils adoptent une législation qui profitera aux producteurs d’engrais et aux entreprises semencières au lieu de renforcer la production alimentaire à petite échelle.

Plutôt que d’aider les petits agriculteurs locaux à améliorer leur rendement par acre, l’AGRA se contente de reconditionner la Révolution verte des années 60 au Mexique et en Inde pour l’Afrique, qui abrite certains des sols agricoles les plus riches du monde.

Cette révolution verte des années 1960, initiée par la Fondation Rockefeller, a introduit la mécanisation de l’agriculture industrielle à grande échelle et l’introduction d’engrais chimiques et de semences de multinationales qui ont profité aux grands agriculteurs et détruit une grande partie de l’économie des petits producteurs. Cela a mis en faillite d’innombrables petits producteurs.

Le résultat a été que tandis que certains producteurs riches prospéraient, des millions d’agriculteurs plus pauvres ont été contraints de fuir vers les villes où ils se sont installés dans des bidonvilles urbains. Mais c’était en fait un objectif majeur de la première révolution verte, car elle créait une main-d’œuvre bon marché pour la mondialisation de la fabrication qui allait suivre.

L’AGRA dirigée par la fondation Gates et Rockefeller en Afrique n’est guère différente. En 14 ans, l’AGRA en Afrique a incité les gouvernements membres à promouvoir chaque année l’achat de semences commerciales de sociétés multinationales et d’engrais chimiques coûteux, en promettant de grands gains qui ne se concrétisent pas. Dans ce processus, il est interdit aux petits agriculteurs traditionnels ou aux communautés agricoles d’utiliser des semences de ferme ou de race.

C’est le même modèle de dépendance que Monsanto et l’agro-industrie ont utilisé avec des semences OGM brevetées aux États-Unis d’Amérique. La Fondation Gates est un actionnaire important de Monsanto, qui fait désormais partie de Bayer AG. L’AGRA a fait peu ou rien pour empêcher les petits agriculteurs d’être mis en faillite par des importations subventionnées de l’UE ou des États-Unis d’Amérique.

Au lieu de cela, leurs cultures vivrières traditionnelles sont remplacées par la production de maïs en monoculture pour l’exportation internationale, laissant les pays africains plus que jamais dépendants de plus d’aliments importés.

Le Gates AGRA réussit, mais pas dans ses objectifs cosmétiques déclarés. Il a plutôt rendu la production alimentaire africaine plus mondialisée et plus dépendante que jamais de la volonté des multinationales mondiales dont le but est des intrants bon marché. Sous le prétexte de donner aux agriculteurs un «choix plus large» de semences brevetées à haut rendement (principalement pour le maïs), ils limitent en fait le choix d’un agriculteur.

Il doit acheter ces semences et il lui est interdit de réutiliser ses propres semences indigènes. Si, au moment de la récolte, les agriculteurs sont incapables de vendre son maïs mandaté par l’AGRA pour rembourser sa dette de semences et d’engrais, ils sont souvent obligés de vendre leur précieux bétail ou de s’endetter encore plus – un modèle classique d’esclavage colonial.

Leadership douteux

La Fondation Gates a promu l’AGRA comme une «initiative africaine» et s’est mise autant que possible à l’arrière-plan. Le nouveau président de l’AGFA depuis août 2019 est Hailemariam Desalegn, ancien Premier ministre éthiopien.

Desalegn, ancien président de la présidence du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF), le parti au pouvoir dictatorial où le chef de l’OMS Tedros était également membre du Politburo, a été contraint de démissionner en 2018 à la suite de manifestations de masse.

Les membres moins publics du conseil d’administration de l’AGRA comprennent deux dirigeants de premier plan du géant de l’agro-industrie, Unilever, et deux hauts fonctionnaires de la Fondation Gates, ainsi que du Groupe consultatif CGIAR sur la recherche agricole internationale fondé par Rockefeller. Parmi les autres membres du conseil figurent un membre des administrateurs de la Fondation Rockefeller et un ancien partenaire africain de la banque française Rothschild & Cie.

De plus, le nouveau président de la Fondation Rockefeller, l’auteur fondateur du programme AGRA, le Dr Rajiv J. Shah, siège au conseil d’administration de l’AGRA. Shah a quitté son poste antérieur à la Fondation Gates et a été nommé directeur de l’USAID sous Obama.

Sans surprise, l’USAID est devenu un partenaire de l’AGRA.En 2017, Shah a quitté l’USAID pour devenir président de la Fondation Rockefeller.

Petit monde. La même Fondation Rockefeller est profondément impliquée dans la grande réinitialisation du Forum économique mondial. Shah vient de publier un rapport Rockefeller, Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the US Food System. C’est un précurseur d’une «réinitialisation» mondiale majeure du système alimentaire en cours de préparation par les cercles autour de Gats et Rockefeller et de l’ONU. Davantage sur le sujet une autre fois.

Depuis 2014, le président de l’AGRA est un ancien ministre rwandais controversé de l’Agriculture sous la dictature corrompue de Kagame.

Agnes Kalibata est également membre du Global Agenda Council du World Economic Forum, l’International Fertilizer Development Corporation (IFDC), basée aux États-Unis d’Amérique.

En décembre 2019, juste avant l’alarme publique sur l’épidémie d’un «nouveau coronavirus» à Wuhan en Chine, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a nommé Kalibata à la tête du Sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies 2021.

En réponse, quelque 176 organisations de 83 pays ont écrit à Guterres pour annuler sa nomination. Leur lettre déclarait,

«Fondée par la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Rockefeller, les efforts de l’AGRA se sont concentrés sur la capture et le détournement de ressources publiques au profit de grandes entreprises. Leur modèle agricole à forte intensité de financement et à intrants élevés n’est pas viable au-delà d’une subvention constante, qui provient de ressources publiques de plus en plus rares. Depuis 2006, l’AGRA œuvre pour ouvrir l’Afrique, considérée comme un marché inexploité pour les monopoles d’entreprises contrôlant les semences commerciales, les cultures génétiquement modifiées, les engrais synthétiques à forte teneur en combustibles fossiles et les pesticides polluants.

Pour sa défense, 12 voix ont écrit à Guterres pour le presser de rester ferme. Onze des 12 avaient des liens avec la Fondation Gates.

Leur voix a prévalu.

Pendant la crise mondiale des céréales au milieu des années 1970, le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique de l’époque, Henry Kissinger, un autre protégé de Rockefeller, aurait déclaré:

«Qui contrôle la nourriture contrôle les gens.»

La mondialisation de la production alimentaire mondiale et la création de l’agro-industrie, d’abord guidée par la Fondation Rockefeller et aujourd’hui avec la Fondation Gates prenant une direction plus visible, est peut-être le facteur le plus menaçant pour la santé et la mortalité dans le monde, bien plus qu’aucun coronavirus ne l’a montré.

Notamment, les mêmes personnes qui encouragent la peur et les verrouillages pour ce virus putatif sont en train de réorganiser la production alimentaire mondiale de manière malsaine.

Cela ne semble pas être un hasard car Bill Gates est un partisan connu de l’eugénisme et de la réduction de la population.

Lisez l’article complet sur GlobalReserach.ca.

F. William Engdahl est consultant et conférencier en risque stratégique, il est diplômé en politique de l’Université de Princeton et est un auteur à succès sur le pétrole et la géopolitique, exclusivement pour le magazine en ligne «New Eastern Outlook» où cet article a été publié à l’origine. Il est associé de recherche du Centre de recherche sur la mondialisation.

La source originale de cet article est Global Research

Copyright © F. William Engdahl, Recherche mondiale, 2020

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Les Nations Unies forcées d’admettre que les vaccins de Bill Gates propagent la polio dans toute l’Afrique

Un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une branche des Nations Unies (ONU), confirme tout ce que nous disons depuis longtemps sur la nature mortelle des programmes de vaccination de Bill Gates dans le tiers monde.

Intitulé «Poliovirus circulant de type 2 dérivé d’un vaccin – Soudan», le rapport décrit comment les vaccins antipoliomyélitiques de la Fondation Bill & Melinda Gates propagent davantage la polio dans toute l’Afrique. Non seulement cela, mais ces coups de «secours» tuent de jeunes vies noires dans des endroits comme le Tchad et le Soudan où les flambées de la maladie induite par le vaccin se propagent comme une traînée de poudre.

Étonnamment, l’OMS admet ouvertement que la souche de poliovirus actuellement en circulation, connue sous le nom de cVDPV2, est «dérivée d’un vaccin». Cela indique clairement qu’il est propagé par les mêmes vaccins qui, selon Bill Gates, contribuent à «sauver des vies» et à «éradiquer la polio».

«Le séquençage des virus isolés au Soudan jusqu’à présent montre que les virus sont liés à des virus signalés plus tôt au Tchad voisin d’où il y a eu plusieurs introductions distinctes au Soudan depuis le Tchad», explique le rapport.

«Il y a une circulation locale au Soudan et un partage continu de la transmission avec le Tchad.»

Bill Gates est un virus bien pire que [celui de la] COVID-19

Pour autant que nous le sachions, c’est la première fois qu’un organisme gouvernemental officiel – et l’OMS, pas moins – utilise les mots «induite par la vaccination» pour décrire comment et pourquoi la polio se propage encore dans toute l’Afrique du tiers monde.

Comme vous vous en souvenez peut-être des années passées, les médias mainstream et les autorités sanitaires l’appelaient systématiquement «maladie de type polio» afin d’éviter d’impliquer les piqûres chimiques comme coupables. Mais il est maintenant clair, sans l’ombre d’un doute, que la «maladie de type polio» est une véritable polio du type qui existe dans les vaccins distribués en masse par la Fondation Bill & Melinda Gates.

«Après avoir dépensé quelque 16 milliards de dollars sur 30 ans pour éradiquer la poliomyélite, les organismes internationaux de santé ont réintroduit «accidentellement» la maladie au Pakistan, en Afghanistan et également en Iran, alors que la région d’Asie centrale était frappée par une souche virulente de polio engendrée par le vaccin pharmaceutique», rapporte 21st Century Wire.

«De plus, en 2019, le gouvernement éthiopien a ordonné la destruction de 57 000 flacons de vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (mPOV2) à la suite d’une épidémie similaire de polio induite par le vaccin… Le même incident s’est produit en Inde également.

Feriez-vous confiance aux vaccins COVID-19 de Bill Gates à la lumière du fiasco de la polio?

Tout cela est préoccupant si l’on considère que le même Bill Gates qui tue des vies noires innocentes avec des vaccins contre la polio veut maintenant que ces mêmes vies noires soient injectées de vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19).

En ce moment, GAVI Vaccine Alliance, un autre groupe de vaccins financé par la Fondation Gates, teste des vaccins expérimentaux contre le coronavirus de Wuhan Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) sur de jeunes vies noires sans consentement éclairé. Cela vous semble-t-il légitime et seriez-vous d’accord dans le cas où cela vous serait soudainement imposé, à vous et à votre famille?

Gardez à l’esprit que lorsque nous avons signalé dans le passé que les vaccins de Bill Gates causaient plus de maladies et de décès, certaines personnes nous ont accusés de répandre des «théories du complot». Sur la base de cette logique, l’OMS est également maintenant coupable de répandre des théories du complot avec son nouveau rapport.

«C’est la raison pour laquelle le cabinet d’avocats de Robert F. Kennedy Jr. a intenté une action en justice contre Gates pour crimes contre l’humanité», a écrit un commentateur à propos de la disparition prometteuse de Bill Gates et de son empire corrompu des vaccins.

« Et pourquoi l’Inde a également intenté une action en justice contre Gates pour crimes contre l’humanité, mais en Inde, Gates a causé la paralysie de plus de 450 000 bébés et enfants avec ses poisons mortels et invalidants appelés vaccins. »

Si vous souhaitez en savoir plus sur les dangers et l’inefficacité des vaccins, assurez-vous de consulter Vaccines.news.

Les sources de cet article incluent:

WHO.int

21stCenturyWire.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News